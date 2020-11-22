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KPSS sınav yorumları 2020 KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS ortaöğretim sınav yorumları

KPSS ortaöğretim sınav yorumları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de genel yetenek-genel kültür sınavına girdiler. Sınav saat 10:15'te başladı ve 130 dakika boyunca devam etti. Adaylar belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalıştılar. İşte sınava giren adayların yorumları

KPSS sınav yorumları 2020 KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS ortaöğretim sınav yorumları
22 Kasım 2020 Pazar 00:15

KPSS orta öğretim YORUMLARINDAN öne çıkanlar şu şekilde;

2021 kpss bekle beni..... atanamamaya geliyorum

Kpss çok iyiydi kesin atanırım

Bugünkü kpss sınavından sonra Türkçe bilmediğimi fark ettim

KPSS’den aşk dersi niteliğinde olan cümle: "Oysa bencil bencilce sever, zalim zalimce. Toni Morisson'un da dediği gibi sevgi asla sevenden daha iyi değildir." Teşekkürler

Kpss de alp duygu buket funda caner emin arasından hangisinin uykusuzluk çektiğini bulabilmek için 20 dk uğraştım

Kpss matematik yüzümüzü güldürmedi

Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretlediğime göre sorun yok kpss bildiğimiz gibi

Bir Kpss'nin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız..

Soran olursa öldü deyin atanamadı demeyin #KPSS

Çalışmadan kps’ye girdim 1-2 yanlış anca çıkar. Evet ben o sürekli yüksek alan komsu kızıyım

2013’ten beri düzenli olarak KPSS’ye girerim. Bu kadar kazık ilk kez görüyorum. İnsan 2 tane bari yorum sorar

SİZDE AŞASĞIDAKİ YORUM KISMINA YORUMLARINIZI EKLEYEBİLİRSİNİZ


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kpss sınav yorumları #ortaöğretim KPSS SINAV YORUMLARI
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