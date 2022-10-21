KPSS puan türleri (P1, P2, P3) 2022: KPSS P1 nedir ve P121 nedir? KPSS P1 P2 P3 puan türü ile alım yapan kurumlar!
KPSS P1-P2- P3 puan türleri, alım yapan kurumlar ve KPSS P121, sınava girmiş adayların gündeminde bulunuyor. KPSS sonuçları, takvime göre bugün açıklanacak. Puan türlerine göre tercih yapacak olan adaylar ayrıntıları araştırıyorlar. Peki KPSS P1 nedir, P121 nedir? KPSS P1-P2- P3 puanı ile alım yapan kurumlar neler 2022?
KPSS puan türleri gündemde merak ediliyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar atama heyecanı için araştırmalar yapacaklar. KPSS puan türlerine göre alımlar gerçekleştiriliyor. KPSS P1-P2- P3 alım yapan kurumlar nereler? KPSS P1-P2- P3 puan türü nedir? KPSS P121 nedir?
KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
KPSS P121 NEDİR?
KPSS puan türlerinden merak edilenler arasında P121 yer alıyor. KPSS P121, MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında yer alıyor.