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KPSS ne zaman yapılacak 2022? KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı mı?

KPSS ne zaman yapılacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS sınavı için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden adaylar gözünü başvuru tarihlerine çevirdi. Peki, KPSS ne zaman yapılacak 2022? KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı mı?

KPSS ne zaman yapılacak 2022? KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı mı?
Kamusaati
Kamusaati
14 Temmuz 2022 Perşembe 21:04

KPSS ne zaman yapılacak 2022? KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans başvurularının 6 Haziran'da sona ermesinin ardından gözler ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvularına çevrildi. KPSS sınavına için geri sayım başlarken memur adayları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak 2022? KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı mı?

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

2022-KPSS ÖN LİSANS

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

SINAV TARİHİ: 06.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV TARİHİ: 06.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

SINAV TARİHİ: 07.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022


Kaynak: Kamu Saati Özel
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