KPSS başvuruları bugün başlayacak, 300 TL ücrete yalanlama

KPSS A grubu ve öğretmenlik başvuruları bugün itibariyle başlayacak. Adaylar, sosyal medyadan 300 TL olduğu iddia edilen ücrete tepki gösteriyordu. ÖSYM yetkilileri memurlar.net'e yaptığı açıklamada, böyle bir sınav ücretinin olmadığını belirtti.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik için başvurular bugün başlıyor. 14 Haziran'a kadar başvurular alınmaya devam edilecek.

KPSS A grubu ve öğretmenlik oturumları 1, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde, ÖABT ise 15 Ağustos'ta yapılacak.

Yapılan sınavların sonuçları da 16 Eylül 2021 tarihi itibariyle açıklanacak.

MEMURLAR.NET'E SINAV ÜCRETİ AÇIKLAMASI

Adaylar, sosyal medyadan 300 TL olduğu iddia edilen ücrete tepki gösteriyordu. ÖSYM yetkilileri memurlar.net'e yaptığı açıklamada, böyle bir sınav ücretinin olmadığını belirtti. Henüz başvuruları dahi açmadıklarını vurguladıla