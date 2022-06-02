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KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı
Kamusaati
Kamusaati
02 Haziran 2022 Perşembe 23:42

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(02 Haziran 2022)

KPSS-2022/8: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 02 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 09 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzu


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KPSS 2022/8 TERCİH KILAVUZU


Kaynak: Kamu Saati Özel
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