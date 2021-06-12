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KPSS 2021/6 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2021/6 tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı.

KPSS 2021/6 tercih sonuçları açıklandı
12 Haziran 2021 Cumartesi 12:19

KPSS-2021/6: Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2021/6 Yerleştirme Sonuçları


Kaynak: Kamu Saati Özel
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