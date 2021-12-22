devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0
zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0
rarlu işçi işten
rarlu işçi işten
0
tüvtürk personel alımı
tüvtürk personel alımı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı... Başvurular Bugün itibariyle başladı, 29 Aralık'ta sona erecek.

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı
22 Aralık 2021 Çarşamba 11:03

KPSS-2021/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 22 - 29 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.