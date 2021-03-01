KPSS 2021 Güncel bilgiler, bilgi Deposu Kpss Örnek Sorular ve cevapları 2021

KPSS 2021 tarih ve Güncel bilgiler, bilgi Deposu Kpss Örnek Sorular ve cevapları 2021

200 TANE GÜNCEL BİLGİ

1.IMF ye borcumuz ne zaman biti? : 2013’te bitti.

2.2013 Türk dünyası başkenti neresi seçildi: Eskişehir

3.2013 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi: Piri Reis yılı ilan edildi.

4.G8 zirvesi 2013′te İngiltere’de G20 zirvesi ise nerede yapıldı : Rusya’da .

5.2013 Yılında AB’ye Hırvatistan kaç üye ile katıldı ? : 28.tam üye olarak

6.2013 yılında Avrupa basketbol şampiyonası nerede yapıldı : Slovenya’da

7.2013 yılından itibaren Dünya bankası başkanı kim oldu ? : Jim Yong Kim oldu.

8.2016 yaz olimpiyatları nerede yapılacak: RİO da yapılacak.

9.2013 yılı Çin’de ne olarak kutlanacak: Türk yılı olarak kutlanacak

10.2013 Arap turizm başkenti hangi il seçildi: BURSA seçildi.

11.2015 EXPO Fuarı MİLANO da yapılacak.

12.2018 dünya kupası Rusya’da.

13.2014 FIBA Dünya Şampiyonasına Türkiye ev sahipliği yapacak.

14.2013 AB dönem başkanları İrlanda-Litvanya’dır.

15.2013 Eurovision İSVEÇ’te yapılacak.

17.2014 kış olimpiyatları Rusya’da.

18.Euro 2016 Avrupa şampiyonası Fransa’da.

19.Milli savaş gemimiz HEYBELİADA

20.Savaş helikopterimiz ATAK

21.Yerli tankımız ALTAY

21.İnsansız hava aracımız ANKA

22.2013 Akdeniz oyunları Mersin’de.

23.Dünya atletizm şampiyonası Moskova’da.

24.2013 kış olimpiyatları Slovenya’nın MARİBOR şehrinde.

25.2013 yaz olimpiyatları Rusya’da.

26.2013 yılı Avrupa kültür başkentleri: Marsilya(FRANSA) Kosice (SLOVAKYA)

27.2013 Medeniyetler ittifakı forumu Avusturalya’da.

28.Türkiye’nin İlk Kamu Başdenetçisi Mehmet Nihat Ömeroğlu.

29.2014 yılı Türkiye’de İran yılı olarak kutlanacak.

30.2015 yılı Avusturalya’da Türkiye yılı olarak kutlanacak

31.2015 yılı Türkiye’de Avusturalya yılı olarak kutlanacak

32.2016 Dünya botanik Exposu Antalya’da.

33.Uzaydan atlayan adam: Felix Baumgartner

34.2013 yılı AGİT başkanlığına UKRANYA seçildi.

35.Büyükşehir olan İllere bakınız.(Önemli)

36.EXPO 2020′ye aday olan ilimiz İZMİR

37.Filistin UNESCO’nun194.üyesi oldu

38.NATO’ya son dahil olan ülke Kosova

39.Plastik para sistemine geçen devlet KANADA

40.2013 güreş şampiyonası Gürcistan’da.

41)Hırvatistan Avrupa Birliğine katılacaktır.

42)2013 Mart Ayında ölen Venezuela Başkanının adı Hugo Chavez Dir.

43)Ulusa Seslenişin ismi Millete Hizmet Yolunda Olarak Değiştirilmiştir.

44)Medeniyetler İttifakı Viyana (Avusturya) da toplanmıştır.

45)Türkiye’nin ilk yerli eğitim uçağının ismi HÜRKUŞ’tur.

46)II. Mısır İstişare toplantısı TOBB İstanbul da toplanmıştır.

47)Türkiye’nin 2. nükleer santrali ile Sinop’a kurulacak. Nükleer santrali Japon- Fransız şirketler ortaklaşa yapacak.

48)Mersin’de yapılacak nükleer santrali Ruslar yapacaktır.

49)Nisan 2013′de Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen Dünya’nın ilk zırhlı ve yüzme özelliği olan dozerinin adı AZMİM(Amfibi Zırhlı İstihkam İş Makinesi)’dir.

50)Doğalgaz ve petrol aramaları için kullanılacak olan Türkiye’nin ilk sismik arama gemisinin adı Barbaros Hayreddin Paşa’dır.

51)UNESCO 2013 Dünya Kitap Başkenti Bangkok(Tayland)’dur.

52)30 Nisan 2013 itibariyle Kuveyt ile karşılıklı olarak vizeler kaldırıldı.

53)27 Nisan 2013 tarihi itibariyle Moldova ile karşılıklı olarak vizeler kaldırılmıştır.

54)TÜBİTAK’IN desteğiyle yapılan Türkiye’nin ilk Bilim Merkezi Konya’ya yapılmaktadır.

55)Nisan 2013′de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılmıştır.

56)2013′ün son verilerine göre Avrupa Birliğine bağlı ülkelerden işsizlik oranı en yüksek olan ülke İspanya’dır.

Güzel bir KPSS sayfası ararsan:

57)23 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel’de yapıldı. NATO Genel Sekreteri : Anders Fogh Rasmussen’dir.

58)2013 Nisan itibariyle ABD Dışişleri bakanı Jhon Kerry’dir.

59)Mart 2013′de karşılıklı olarak vizelerin kaldırıldığı ülke Belarus’dur.

60)2013 Avrupa Kültür başkenti Fransa’nın Marsilya kenti ve Slovakya’nın Kosice kentleridir.

61)Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2013 dönem başkanlığına Ukrayna

62)Birleşmiş Milletler 2013 yılını ‘Su Dayanışması Yılı’ ilan etmiştir.

63)Yurtdışında görev yapan tüm Büyükelçilerimizin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın beşincisi 2-7 Ocak 2013 tarihleri arasında, “İnsani Diplomasi” temasıyla sırasıyla Ankara ve İzmir’de düzenlenmiştir.

64)Mart 2013′de düzenlenen 13. Dünya Sosyal Forumu ilk defa bir Arap topraklarında Tunus’ta yapılmıştır

65) Haziran 2013’te düzenlenen 11. Türkçe olimpiyatlarının resmi açılışı Ankara’da yapıldı, bu yıl ki sloganı “Evrensel barışa doğru” dur.

66) Kanada merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Dominion Bond Rating Services (DBRS) de Mayıs 2013 itibariyle Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunu BBB- ‘yatırım’ seviyesine yükseltti.

67-Nisan 2013′de Akdeniz Üniversitesi’nde dünyada ilk defa kadavradan rahim nakli yapılmıştır. Akdeniz Üniversitesi daha önce yüz nakilleri ile gündeme gelmişti. Operasyonları yapan Doktor Ömer Özkan’dır.

68-Şubat 2013′de yapılan BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya ile Almanya’dan oluşan “5+1″ grubuyla İran arasındaki görüşme Kazakistan’da yapılmıştır.

69-EKONOMİ BAŞKANLARI:

Dünya Bankası Başkanı : Jim Yong Kim

IMF Başkanı : Christine Lagarde

Avrupa Merkez Bankası Başkanı : Mario Draghi

Merkez Bankası Başkanımız : Erdem Başçı

Güzel bir KPSS sayfası ararsan:

70- 23 mayıs 2013 itibariyle Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Türkiye’nin kredi notunu BB den yatırım yapabilir seviyesi olan BBB -’ ye yükselti

71- Türkiye’nin ilk yerli tasarım tanksavar füzesi UMTAS’tır. Umtaş 5 km uzaktaki hedefi başarıyla vurmaktadır.

72- Mayıs ayında İsveç’te düzenlenen 58. Eurovision şarkı yarışmasını kazanan ülke DANIMARKA dır.

73- Türkiye’nin ilk yerli üretim ve eğitim uçağı HÜRKUŞ.

74- Dünya sağlık örgütü WHO Şubat 2013’te ağır solunum yetersizliğine neden olan CORONA virüsü etkilerini dikkate alınması konusunda dünyayı uyardı.

75- Avrupa Türk iş zirvesi 3-5 Mayıs’ta KOPENHAG da yapıldı.

76- Türkiye de üretilen mayına karşı dayanıklı tankımızın adı KİRPİ’dir

77- İslam İşbirliği teşkilatının mali temas grup toplantısı 13 Mayıs 2013’te CÎDDE de toplandı.”

78- 2013 de Türkiye kullanılmaya başlayan, hatta birçok devlet tarafından talep edilen Milli Savaş Helikopterimizin ismi ATAK’tır.

79- 21 Haziran-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Türkiye’de yapılacaktır. Kupanın final maçı İstanbul’da oynanacaktır.

80- 1 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Birliği’nin 28. üyesi olacak olan Hırvatistan, Avrupa Birliği (AB) uyum yükümlülükleri çerçevesinde, 1 Nisan 2013′ten itibaren Türk vatandaşlarına vize uygulayacak.

81- 2. Dünya Türk Forumu” Türk dünyası ve Diasporalarının yaklaşık elli ülkedeki sivil toplum liderleri, akademisyen, düşünce ve kanaat önderlerinin katılımıyla 3-5 Nisan 2013 tarihleri arasında “Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023” ana başlığı altında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

82- 20 Nisan 2013 tarihinde yapılan Dünya Bankası ve IMF Yıllık Bahar Toplantıları ABD’nin başkenti Washington’da yapılmıştır.

83-Mart 2013′de düzenlenen 13. Dünya Sosyal Forumu ilk defa bir Arap topraklarında TUNUS’ta yapılmıştır.

84- Birleşmiş Milletler 2013 yılını ‘Su Dayanışması Yılı’ ilan etmiştir.

85- 2013 Avrupa Kültür başkenti Fransa’nın Marsilya kenti ve Slovakya’nın Kosice kentleridir.

86- Nisan 2013′de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılmıştır.

87- 27 Nisan 2013 tarihi itibariyle Moldova ile karşılıklı olarak vizeler kaldırılmıştır.

NOT: Yakın zamanda karşılıklı olarak vize kaldırılan ülkeleri unutmayalım, muhtemelen hangisiyle vize kaldırılmamıştır diye gelir soru.

88- 30 Nisan 2013 itibariyle KUVEYT ile karşılıklı olarak vizeler kaldırıldı

89- Nisan 2013′de çöken iş merkezinde 800′den fazla kişinin öldüğü ülke Bangladeş’dir.(Dakka)

90 – 2013′de bitirilmesi planlanan Ortadoğu ve Balkanların en büyük tematik parkı olma özelliği taşıyan Anadolu Harikalar Diyarı Kayseri’de yapılmaktadır.

91 – Mayıs 2013′de düzenlenen Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun 38. Kongresi İstanbul’da yapılmıştır.

92 – 14-15 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü Devlet Başkanları zirvesi Ankara’da yapılmıştır.

93 Mayıs 2013 itibariyle Anonim Şirket olan Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluş PTT’dir.

94- Karabük Üniversitesi, Hicaz Demiryolu çalışmaları dolayısıyla Sultan II. Abdülhamit’e onursal doktora diploması verecektir.

95- Mayıs 2013′de Ulaştırma Oscar’ı olarak bilinen Toplu Taşıma için Politik Vizyon ve Yüksek Düzeyli Destek Ödülü Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a verilmiştir.(Eski ulaştırma bakanı)

96- Mayıs 2013′de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu ve Kuzey Afrika Zirvesi Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılmıştır.

97- Mayıs 2013′de göreve gelen Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Metin Feyzioğlu olmuştur.

98- Mayıs 2013′de düzenlenen Türkiye – AB 51. Ortaklık Konseyi toplantısı Brüksel ( Belçika)’da yapılmıştır.

99- Uşak Arkeoloji Müzesi’nden çalınan “Kanatlı Denizatı Broşu” Mart 2013′de ülkemize iade edildi..

100- Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın birlikte Ocak 2013′de kurduğu askeri birliğin adı Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri’dir.

101- 29 Mayıs 2013′de İstanbul’da temeli atılan 3. köprünün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olacaktır

102- TUSİAD yönetim kurulu başkanlığına MUHARREM YILMAZ getirilmiştir.

103- 2014 Avrupa kültür başkentleri ikilisi UMEA- RİGA dır.

104- Yüksek seçim kurulu başkanlığına SADİ GÜVEN getirilmiştir.

105- 2013 yılında Türkiye’de yapılacak olan FIFA U 20 dünya kupası tanıtımı yapan maskotun adı KANKİ

106- 2013 Avrupa yeşil başkent ödülünü Fransa’nın NANTES kenti almıştır.

107- Mayıs 2013′de ”Türk ekonomisi potansiyel sermaye kaymalarına karşı daha dayanıklı. Düşük maliyetli borçlanma nedeniyle Türk şirketleri daha rekabetçi konuma yükseldi” şeklinde açıklama yaparak ekonomimizi öven kredi kuruluşu Standard&Poor’s’dur. Ee ne demişler yiğidi öldür hakkını yeme

108- Türkiye İstatistik Kurumu’nun Şubat 2013 verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı %10,5′dir. Yunanistan işsizlik oranında %27’lerde dolanmaktadır. AB Ülkelerinde işsizlik oranı en yüksek ülkedir.

109- Dünya Sağlık Örgüt Mayıs 2013′de “Küresel Tütün Kontrolü Özel Prestij Ödülü”nü Recep Tayyip Erdoğan’a vermiştir.

110- Brüksel merkezli “Avrupalı Tüketicilerin Tercihi” adlı örgütün turizmciler ve tüketiciler arasında yaptığı oylama sonucunda İstanbul, Avrupa’nın en iyi destinasyonu seçilmiştir

111- Nisan 2013′de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun düzenlediği 8. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul’da yapılmıştır. 112- Mart 2013′de Türkiye’nin Onur Ülkesi olarak katıldığı Gayrimenkul Yatırım Fuar’ı Fransa’nın Cannes şehrinde yapıldı.

113- Nisan 2013′de Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninde yılın tiyatro ödülünü Mehmet Birkiye’nin yönettiği Sessizlik adlı oyun almıştır

114- Asrın Projesi olarak nitelendirilen, Avrupa ve Asya yakasını İstanbul Boğazı’nın altından birleştirecek olan Marmaray projesi Ekim 2013′de faliyete geçecektir.

115- Kafanızda kalıcı olsun diye bazı siyasetçiler gibi matematiksel işlem yaptım Arkadaşlar 23 Nisan – 1 = 22 Nisan eder. Öyleyse 22 Nisan Dünya Günü kutlu olsun

116- 14-15 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü Devlet Başkanları zirvesi Ankara’da yapılmıştır

117- Nisan 2013′de Türkiye’nin ilk ‘Kule Tipi Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santrali’ Mersin’de kurulmuştur.

118- Filistin ve İsrailli iş adamları arasında yaşanan anlaşmazlıkları çözecek Kudüs Uluslararası Tahkim Merkezi’nin uluslararası başkanlığına Mart 2013′de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçilmiştir.

119- 2013 Çin’de ne yılı olarak kutlanacaktır? Türk Kültür yılı olarak kutlanacaktır.

120- AB Müktesebatına uyum yükümlülükleri çerçevesinde Türk vatandaşlarına 1 Nisan 2013 itibariyle vize uygulaması başlatan ülke HIRVATİSTAN

121- Aralık 2013 te ABD başkanı OBAMA tarafından bilim insanları ve mühendisler başkanlık kariyer ödülünü Californiya üniversitesi fizik ve moleküller biyoloji bölümde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren AHMET YILDIZ’a verilmiştir

122- Avrupa uzay ajansı Aralık 2013 te Samanyolu galaksisinin haritasını çıkarmak için GAİA adlı uydusunu uzaya fırlatmıştır.

123- BM genel kurulunda Aralık 2013 te yapılan oylama ile insan hakları ihlalleri nedeni ile SURİYE yi kınamıştır.

124- ingilterede yayımlanan The Economist dergisi Aralık 2013 te yayınladığı rapora göre URUGAY ı yılın en iyi ülkesi seçti.

125- Tarihte il defa Aralık 2013 te Türk dünyası kültür başkenti ESKİŞEHİR de düzenlenen Türkvizyon ŞARKI YARIŞMASINDA Azerbaycan DAN FARİD HASANOV “YAŞA” adlı şarkı ile birinci olmuştur

126- Et ve Balık kurumunun ismi Aralık 2013 te Bakanlar kurulu kararı ile “ET VE SÜT KURUMU” olarak değişmiştir

127- Kasım 2013 te kredi derecelendirme kuruluşu olan MOODY’S in yaptığı açıklamaya göre 2013 te ekonomisi en çok büyüyen ülke ÇİN olmuştur.

128- Madde ın Turkey damgalı ilk yerli cep telefonu üretimi Aralık 2013 te MANİSA da başlamıştır (Türkcel T40 )

129- Aralık 2013 te BM tarafından düzenlenen Barcelona sözleşmesi 18. Taraf ülkeler toplantısı İSTANBUL’ da toplanmıştır

130- Dünyada bir çok ülkenin tepkisine rağmen BANGLADEŞTE İslam cemaat lideri ABDÜLKADİR MOLLA aralık 2013’te idam edilmiştir. (Allah rahmet etsin)

131- Karadeniz ekonomik işbirliği örgütü 29. Bakanlar konseyi toplantısı Aralık 2013’te ERMENİSTAN’ın başkenti ERİVAN’da yapılmıştır.

132- ÖZBEKİSTAN da ülkede anayasanın kabul edilişinin 21. Yıl dönümü olması nedeni ile aralık 2013 te ülkede GENEL AF ilan etmiştir

133- Amerikan Time Dergisi Aralık 2013’te Katolik dünyasının lideri papa FRANCİSCO’yu yılın kişisi seçti.

134- Bağımsızlığını 1991 de kazanan MOLDOVA Aralık 2013’te resmi dilini ROMENCE olarak değiştirmiştir

Güzel bir KPSS sayfası ararsan:

135- Ekim 2013’te Nobel barış ödülüne layık görülen kimyasal silahların yasaklanması örgütü Aralık 2013’te Lahey kentinde konferans düzenlemiştir. Örgütün genel direktörü AHMET ÜZÜMCÜ’dür

136- BM dünya fikri mülkiyet örgütü (WIPO)nun Aralık 2013’ te yayımladığı rapora göre Türkiye geçen yıl marka başvurusunda dünyada birinci olmuştur

137- G-20 dönem başkanı 2014 AVUSTURALYA’dır.

138- Aralık 2013’te BM ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler neticesinde Türkiyedeki mayınlar 2022 yılına kadar temizlenecek

139- Aralık 2013’ Birleşmiş Miletler Çocuk Fonu’nun (UNICEF) iyi niyet elçisi ünlü sanatçı KATY PERRY

140- Avrupa konseyi 2014 müze ödülüne layık görülen müzemiz BAYBURT BAKSI MÜZESİDİR

141- Avrupa güvenlik işbirliği teşkilatı (AGİT) Aralık 2013 te bakanlar düzeyinde 20. Toplantısı UKRAYNA’DA YAPILMIŞTIR (KİEV)

142- Güney Afrikanın efsanevi ismi NELSON MANDELA Aralık 20132te hayatını kaybetmiştir. 27 yıllık hapis hayatından sonra seçilmiş ilk siyahi devlet başkanıdır ayrıca Mandela 1993’te Nobel barış ödülüne layık görülmüştür.

143- UNESCO somut olmayan kültürel miras komitesinin Aralık 2013 te yaptığı oturumda kültürel mirasımız TÜRK KAHVESİ listeye dahil edilmiştir

144- Aralık 2013’te açıklanan ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı OECD nin organize ettiği PISA araştırmasının sonuçlarına göre eğitim başarısı en yüksek olan ülke ÇİN olmuştur

145- Dünya ticaret örgütünün Aralık 2013’te düzenlenen 9. Bakanlar toplantısı ENDONEZYA’NIN BALİ kentinde yapılmıştır

146- Avrupa Birliğinin sınırların kontrolü için Aralık 2013’te kurduğu sistem (EUROSUR) Avrupa sınır gözlem sistemi

147- Kasım 2013’te Türkiye ihracatçılar meclisi tarafından düzenlenen inovasyon haftasında inovasyon liderliği ödülü ARÇELİK’e verilmiştir

148- Kasım 2013’te Türkiye tarihinde ilk defa İzmir’den dünya ülkelerine hayvan ihracatı yapılmıştır. İlk ihraç TÜRKMENİSTAN a yapılmıştır.

149- Kasım 2013’te yapılan oylamada EXPO 2020 ev sahipliği yapacak ülke DUBAİ’dir NOT: EXPO 2015 MİLANO da yapılacaktır

150- Asya işbirliği teşkilatı (AİD) bakanlar toplantısı MAMA da yapıldı

151- Ekonomik işbirliği teşkilatı (EİT) bakanlar toplantısı Kasım 2013’te TAHRAN da yapıldı

152- Ekim 2013’te dünyanın her bölgesinden siyasi liderlerin ve iş adamlarının katılımıyla düzenlenen İstanbul küresel formunun ana konusu MISIR olmuştur

153- 2004 yılında kurulan yatırım danışma konseyinin ekim 2013’te düzenlenen toplantısı İSTANBUL da gerçekleşmiştir 154- Kasım 213 te düzenlenen düzenlenen birleşmiş milletler iklim değişikliği konferansı POLONYA’nın başkenti VARŞOVA da yapılmıştır

155- İstanbul boğazı için Türk mühendisleri tarafından inşa edilen acil durum müdahale gemisinin ismi NENE HATUN’dur. 2014 de kullanılmaya başlanacak

156- Kasım 2013 te vizyona giren Türkiye nin ilk çizgi sinema filmi ASYA’dır.

157- 2014 Avrupa birliği dönem başkanları ilk altı ay için YUNANİSTAN ikinci Altı ay İTALYA olacaktır

158- Kasım 2013 te Norveç edebiyat ve ifade özgürlüğü akademisi Bjornson ödülünü YAŞAR KEMAL’e verilmiştir

159- Ekim 2013’te The economist dergisinin düzenlediği enerji zirvesi İSTANBUL’da yapılmıştır

160- Kasım 2013’te İstanbulda 11 ülkeden 300 delegenin katılımıyla 5. Dünya lale zirvesi düzenlenmiştir

161- Dünya barışını koruma konusunda birleşmiş milletler güvenlik konseyi geçici üyeliğini reddeden sudi Arabistan yerine EKİM 2013’te ÜRDÜN seçilmiştir.

162- Kasım 2013’te ABD’nin başkenti Washington ‘da bir kamu alanında Atatürk Heykeli dikilmiştir

163- Kasım 2013’te Haiyan tayfununun 10 binden fazla can aldığı ülke FİLİPİNLER’dir

164- 2014’te düzenlenecek olan kış olimpiyatları sebebiyle Kasım 2013’te olimpiyat meşalesini uzaya fırlatan ülke RUSYA (SOÇİ)dir

165- Demokratikleşme paketi kapsamında kasım 2013’te Siirt’in aydınlar ilçesinin adı TİLLO olarak değişti

166- Kasım 2013 te UNESCO da oy hakkı elinden alınan ülkeler ABD- İSRAİL

167- Kasım 2013’ yayınlanan dil analiz raporuna göre İngilizcesini en çok geliştiren ülke TÜRKİYE olmuştur

168- Kasım 2013’te yassı adanın ismi “Demokrasi ve özgürlük adası” olarak değişmiştir

169- Golf turnuvası için Türkiye de bulunan dünyaca ünlü Golfçü Tiger Woods kasım 2013’te Boğaziçi köprüsünde Asya kıtasından Avrupa kıtasına atış yapmıştır.

170- Kasım 2013’te Azerbaycan hükümeti tarafından Süleyman Demirel’le şeref nişanı madalyası verilmiştir.

171- Ekim 2013’te Avrupa birliği tarafından verilen insan hakları ödülü SAKHAROV’a MALALA YUSUFZAY layık görülmüştür

172- Eylül 2013’TE düzenlenen medeniyetler ittifakı bakanlar toplantısı ABD nin NEW YORK kentinde yapılmıştır

173- Ekim 2013’te Fransız hükümeti tarafından AJDA PEKKAN’a sanat ve edebiyat şövalyesi nişanı verildi

174- Ekim 2013’te düzenlenen insanlık formu Azerbaycan’ın başkenti BAKÜ’de yapılmıştır

175- Ekim 2013’te SURİYE de tüm mahkumlar için genel af ilan edilmiştir

176- Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödülleri Kapsamında Müzik alanında AHMET KAYA layık görüldü, edebiyat alanında İSKENDER PALA, ya verilmiştir.

177- Ekim 2013 te uçuşa hazır hale getirilen ilk yüzde yüz yerli insansız hava aracı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ekibi tarafından yapıldı

178- Ekim 2013’ VENEZUELA da yoksul vatandaşlar tarafından MUTLULUK BAKANLIĞI kurulmuştur

179- Kasım 2013 geçerli olmak üzere Türkiye ile KUVEYT arasında vizeler kaldırılmıştır

180- Başbakan Benazzir Butto’nun suikastinde ihmalinin bulunması gerekçesi ile mahkeme tarafından ev hapsine mahkum edilen Pakistan eski devlet başkanı PERVEZ MÜŞERREF’tir

181- Türkiyenin ilk kaya gazı kuyusu ekim ayında 2013’te DİYARBAKIR’da açılmıştır

182- Birleşmiş milletler ve Arap birliği Suriye özel temsilcisi EL AHDAR EL İBRAHİMİ’dir

183- Viyana da Ekim 2013’te düzenlenen Avrupa kalite ödülleri çerçevesinde BURSA – NİLÜFER BELEDİYESİNE başarı ödülleri verilmiştir.

184- Ekim 2013’te paletsiz ip destekli 71 metre dalış yaparak dünya rekoru kıran dalgıcımız DERYA CAN’dır

185- NATO savunma bakanları Ekim 2013’te BRÜKSEL’de toplandı

186- Ekim 2013’te ANKARA da PUL müzesi açıldı

187- 2013’te test sürüşleri gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk yerli tramvayının ismi İPEKBÖCEĞİ dir test sürüşleri BURSA da gerçekleştirildi

188- Ekim 2013’te Makedonya’nın Üsküp e bağlı çayır belediyesi Türkçenin resmi dil olmasını kararlaştırıldı

189- Ekim 2013’te düzenlenen dünya su zirvesi MACERİSTANIN başkenti BUDAPEŞTE de yapıldı

190- Ekim 2013’te 1. Dünya sulama formunu MARDİN yapmıştır.

DEĞİŞEN BAKANLAR-

YENİ KABİNE

Adalet Bakanı- BEKİR BOZDAĞ

İçişleri Bakanı- EFKAN ALA

Aile ve sosyal politikalar bakanı- AYŞENUR İSLAM

Başbakan yardımcısı- EMRULLAH İŞLER

AB Bakanı – MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Çevre ve şehircilik Bakanı- İDRİS GÜLLÜCE

Gençlik ve Spor Bakanı- AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

Bilim ve sanayi teknoloji Bakanı- FİKRİ IŞIK

Ulaştırma ve denizcilik bakanı- LÜTFÜ ELVA

191- 2016 Botanik EXPO’su ANTALYA’da yapılacaktır

192- Yüzyılın deneyi olarak kabul edilen ve 13,7 milyar yıl önce evrenimizin oluşumunu araştıracak olan “Büyük Patlama” deneyinin yapıldığı merkezin adı CERN’dir

193- 2015 G-20 zirvesi dönem başkanlığı TÜRKİYE

194- 31. Yaz olimpiyatları oyunları 2016 da BREZİLYA da yapılacaktır

195- 2014-2018 yılları arasında ülkemizde 9. Kalkınma planı uygulanacaktır

196- NATO’nun merkezi Brüksel

197- İstanbul 2020 Olimpiyat ve Paralimpik oyunları için seçilen logo LALE FİGÜRÜ İÇERİSİNDE İSTANBUL BOĞAZI SİLUETİ

Güzel bir KPSS sayfası ararsan:

198- 2014 ülkemizde İRAN yılı olarak kutlanacaktır

199- Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Türk yazar ORHAN PAMUK

200- Garipçe Poyrazköy arasında yapılacak ve iki kıtayı birbirine bağlayacak olan üçüncü İstanbul köprüsünün adı YAVUZ SULTAN SELİM

201- Türkiye IMF ye olan borcunun tümünü 2013 tarihinde tamamen ödemiştir

202- 2012 de temeli atılan 2015 te tamamlanması beklenen ERZURUM-RİZE’yi birbirine bağlayacak olan ve Türkiye’nin en uzun Dünyanın 3. Uzun tüneli olacak projenin ismi OVİT TÜNELİ.



Libya lideri Muammer Kaddafi Öldürüldü – 20 Ekim 2011

Türkiye, A Milli Futbol takımımızın başına Guus Hiddink’in yerine Abdullah AVCI getirildi. (17 Kasım 2011)

Abdullah Avcı, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımını çalıştırıyordu.

Türkiye 2014 yılında düzenlenecek olan 17. FIBA Bayanlar Dünya Şampiyonasına Ev sahipliği yapacak

Expo 2020 ye aday olan ilimiz İzmir

Van’da olan depremde en çok zarar gören ilçesi Erciş

2011 Kasım ayında çıkarılan bedelli askerlik yasasından yararlanmak için 30 bin TL bedel ile 30 yaşından gün almış olmak şartları konuldu.

Türkiye, Suriye lideri Beşar ESAD’ın halk yönetimine geçiş konusunda direnişi sonucunda 9 maddelik yaptırım kararlarının uygulanmasına karar verdi (30 Kasım 2011)

Avrupa Birliğine Katılan 28. Ülke Hırvatistan

2012 Yaz Olimpiyatları İngiltere’nin Londra kentinde yapıldı.

2012 UEFA Kongresi İstanbul’da yapıldı

Paralimpik 2012 yaz oyunları İngiltere’de yapıldı

BM Genel Sekreterinin görev süresi doldu

2012 Salon Atletizmi İstanbul’da yapıldı

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Polonya ve Ukrayna’da yapıldı

2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul seçildi.

2012 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İstanbul’da düzenlendi

FIFA U20 Dünya Kupası Türkiye’de yapıldı

2012 Avrupa Kültür Başkenti Guimareos – Maribor’dur

6. Dünya Su Forumu Fransa’da yapıldı

2012 yılında 14.Dünya Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul’da, Ataköy Atletizm Salonu’nda yapıldı.

AGİT Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulmuştur.

ABD, Fransa ve Rusya’dan eş başkanlara ek olarak, AGİT Minsk Grubu’nda Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadırlar.

Birleşmiş Milletler tarafindan onaylanarak teşkilata 193. üye Güney Sudan olarak kabul edildi.

Dünya ekonomisinin yüzde 90′ını elinde tutan, dünyadaki en gelişmiş 20 ülkeden oluşan G20 üyeleri, dışişleri bakanları nezdinde, Meksika’nın Los Cabos kentinde toplandı.

UNESCO tarafından 2012, Uluslararası Itri Yılı olarak ilan edildi.

2012 itibari ile T.C. Merkez Bankası Başkanı ERDEM BAŞÇI’dır.

2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul şimdi de 2012 Avrupa Spor Başkenti oldu

2012 itibariyle IMF Başkanı Christine Lagarde’dir.

2012 itibariyle Dünya Bankası başkanı Robert Zoellick’tir.

Türkiye, dünyada ilk kez aynı anda bacak ve 2 kol nakli ile yüz nakli ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat Akdeniz Üniversitesinde yapıldı.

Fransa Ermeni soykırımı iddialarına karşı çıkanların cezalandırılmasına ilişkin yasayı Ocak 2012′de kabul etti.

Mustafa Birden‘in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Danıştay Başkanlığına, yapılan seçimle Birinci Daire üyesi Hüseyin Hüsnü Karakullukçu seçildi. (Ocak 2012)

Can Bonomo Eurovision’da Türkiye’yi temsil etti

2012 Türkiye’de Çin yılı, 2013′te Çin’de Türk yılı olarak kutlandı

İlk defa bir padişah için Dolmabahçe’de anma töreni düzenlendi. (Abdülmecid)

2012 Avrupa Futbol Turnuvasına Polonya ve Ukrayna ev sahipliği yaptı

94 kişinin ölümüyse sonuçlanan ırkçı saldırı Norveç’te oldu.

11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Trabzonda yapıldı

2012 Eurovision Şarkı Yarışması Azerbaycan da oldu

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) her yıl düzenlediği olağan kongresi 2012′de İstanbul’da yapıldı

Kyoto protokolü 2012 de süresini tamamlayacak yerine Bali Konferansı düzenlendi

Türkiye’de ilk yüz nakli Antalyada yapıldı. 2.kol ve bacak nakli Ankara da yapıldı ancak başarılı olunmadı.

2015 G-20 dönem başkanı Türkiye,

Avrupa Birliğinin dönem başkanlığı temmuz 2012 itibariyle Güney Kıbrıs Rum,

Avrupa Birliği ülkelerinin yaşadığı ekonomik kriz,

İtalya’nın 2020 yaz olimpiyatları adaylığından çekilmesi ve 2013 Akdeniz oyunlarının Yunanistan’dan Mersin’e verilmesi,

Hırvatistan’ın Avrupa Birliğine üyeliği,

Şifreli Tarih ve Şifreli Anayasa Kitaplarının Yazarı Taner Özdemir

2013 Akdeniz Oyunları Mersin’de yapıldı.

2013 Dünya Atletizm Şampiyonası Moskova’da yapıldı.

2013 Üniversite Arası Kış Olimpiyatları Slovenya’da yapıldı.2013 Üniversite Arası Yaz Olimpiyatları Rusya’da yapıldı.

Göktürk-2, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp geliştirilen ve TAI ile entegrasyonu gerçekleştirilen keşif uydusu. 18 Aralık 2012 tarihinde Çin’deki Jiuquan Fırlatma Üssü’nden uzaya fırlatılmıştır.

2012 sonunda geçerliliğini yitiren Kyoto Protokolü’nün sona erme zamanı 2020 yılı olarak tazelendi.

2013 Unesco tarafından Piri Reis Yılı ilan edildi.

G-8 zirvesi 2013’te İngiltere’de yapıldı.

Türkiye 2013′te Eurovision’a katılmadı.

İLK OSMANLI SULTANI

Osman Gazi 1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti’nin ilk sultanıdır.

EN UZUN SÜRE SULTANLIK YAPAN

Kanunî Sultan Süleyman 46 yıl sultanlık yapmıştır.

TAHTA GEÇEN EN YAŞLI SULTAN

Sultan V. Mehmet Reşat 65 yaşında tahta geçmiştir.

OSMANLI’DA BASILAN İLK ÖNEMLİ ESER

Vankulu tarafından tercüme edilen Lugat-ı Sıhah.(1727)

İLK MEVLİD-İ ŞERİF

1409 yılında Süleyman Çelebi tarafından Vesilet-ün Necat adlı ilk mevlit yazıldı.

OSMANLI’NIN İLK MİZAH DERGİSİ

1869 yılında Diyojen yayınlandı.

İLK TÜRKÇE GAZETE

1831 yılında ilk yayınına başlayan Takvim-i Vekayi.

OSMANLI’DA İLK ALTIN PARA

1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından bastırıldı.

İLK ŞEYHÜLİSLAM

1425,Molla Fenari

İSTANBUL’UN OSMANLILAR TARAFINDAN İLK KUŞATILMASI

1391 yılı.

İSTANBUL’DA İLK DENİZ SEFERLERİ

1850 yılında başladı.

İSTANBUL’DA İLK TRAMVAY

1872 yılında faaliyete geçti.

OSMANLI’DA İLK ANAYASA

1876 yılında hazırlanan Kanun-î Esasi’dir.

İLK CUMHURBAŞKANIMIZ

Mustafa Kemal Atatürk,1923-1938 yılları arasında ilk cumhurbaşkanımız oldu.

İLK BAŞBAKANIMIZ

İsmet İnönü 1923-1965 yılları arasında çeşitli zamanlarda başbakanlık yapmıştır.

İLK GENELKURMAY BAŞKANIMIZ

Mareşal Fevzi Çakmak,1923-1944 yılları arasında genelkurmay başkanlığı yapmıştır.

İLK MECLİS BAŞKANIMIZ

Mustafa Kemal Atatürk 1920-1923 yılları arasında meclis başkanlığı yapmıştır.

MERKEZ BANKASI’NIN İLK KAĞIT PARASI

1927 yılında İngiltere’de bastırılan yeşil renkli bir liralığın üstünde tarla süren bir çifçi vardı.

İLK UÇAK SEFERLERİ

İstanbul-Ankara arasında 1933 yılında yapıldı.

İLK NÜFUS SAYIMI YAPAN SULTAN

II. Mahmut ilk nüfus sayımını yapmıştır.

İLK OSMANLI MEDRESESİ

İlk medrese 1331 yılında Orhan Gazi tarafından İznik’te açıldı.

DÜNYANIN İLK BÜYÜK HASTANESİ

Kayseri’deki Gevher NESİBE Şifahanesi,1204’te Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından açılmıştır.

EN ÇOK KONUŞULAN DİL

1.500.000.000 kişi ile Çince’dir.

EN UZUN ALFABE

Kamboçya’da 72 harften oluşan bir alfabe kullanılmaktadır.Bu harflerin çoğu gereksizdir.

EN KISA ALFABE

Bougainvilla adasının yerlileri 11 harfli bir alfabe kullanırlar.(Adanın adı bile 12 harfli)

EN UZUN KELİME

Dünya edebiyatının en uzun kelimesi M.Ö. 4.yy’da yazılmış bir oyunda geçer.Yunancasını buraya yazmak zor ama Türkçesi şöyle:Bal,sirke,barbunya balığı,turşu,beyin,ilik ve alkol gibi daha on farklı maddeden yapılan yahni!

EN UZUN İNSAN İSMİ

Bayan Napuamohala onaona ameka wehiwehi onakuahiwi amena awawake hoomakeke hoaaala teeaona ainanani akeao Hawaii ikawanaao’nun 104 harflik ismi dünyanın en uzun ismidir.

EN UZUN İSİM VE SOYADI

Dünyanın en uzun isim ve soyadına sahip Bay Adolph Blaine Charles David Earl Friedrick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus’un 590 harfli soyadının ilk 35 harfi Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff’tur.

EN ÇOK KULLANILAN SOYADI

Çin’de yaklaşık 150.000.000 kişinin soyadı Chang’tır.

EN KÜÇÜK KİTAP

1980 yılında Japonya’da basılan kitabın ölçüleri 1,4 mm x 1,4 mm’dir.

EN UZUN TUTULAN GÜNLÜK

Robb Ellis 54 yıl boyunca günlük tutmuştur.

EN UZUN MEKTUP ARKADAŞLIĞI

İngiliz ve Avustralyalı iki bayan 74 yıl boyunca mektuplaşmışlardır.

EN BÜYÜK KÜTÜPHANE

50 hektarlık bir alana kurulu Washington Kongre Kütüphanesi’nde 100.000.000’dan fazla kitap vardır.

EN UZUN SÜRELİ DERGİ

İngiltere’de 1665 yılından beri çıkmakta olan bir felsefe dergisi hala çıkmaktadır.

EN ESKİ GAZETE

1645’te yayınlanan İsveç Kraliyet Gazetesi’dir.

EN ÇOK GAZETE YAYINLAMDIĞI YIL

Amerika’da 1900’lü yılların başında 2200’den fazla gazete çıkıyordu.

EN ÇOK DİLİN KONUŞULDUĞU ÜLKE

Papua Yeni Gine’de 870 dil konuşulur.

İLK TIP KİTABI

Ayurueda,M.Ö. 700 yılı.

İLK ÜNİVERSİTE

4000 yıl önce açılan Harran Üniversitesi.

İLK LİSE

Aristotales M.Ö. 355 yılında ilk liseyi açtı.Daha doğrusu açtığı okula lise adını verdi.

TÜRKİYE’NİN ENLERİ VE İLKLERİ

http://kpssrehber.com/forum/index.php?topic=98.0;prev_next=prev#new

-İlk hava şehidimiz Fethi Bey’dir.

-İlk Türk uçağı Mavi Işık’tır(Kayseri/1979)

-Dünyanın ilk ve tek cellat mezarı İstanbul Eyüp’te yer alır.

-Nargile Osmanlı’ya ilk olarak Yavuz Sultan Selim zamanında Hindistan’dan getirildi.

-Yerleşim yerine yapılan ilk baraj Denizli Gökpınar Barajı’dır.

-Türkiye’de ilk nüfus sayimi 1927 yılında yapıldı.

-En fazla yağış alan ilimiz Rize’dir.

-TBMM’nin ilk baskani Fethi Okyar’dir.

-Ilk basbakanimiz Ismet Inönü’dür.

-En büyük adamiz Gökçeada’dir.(Çanakkale)

-Ingilizce ile egitime baslayan ilk Türk okulu Ankara TED Koleji’dir.(1954)

-Türkiye’de özürlülere yönelik ilk otel Antalya’da hizmete girmiştir

-Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçesi Bogaziçi Hayvanat Bahçesi’dir.(Izmit-Darica)

-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1924 anayasasıdır.

-Türkiye’nin en çok otel bulunan yeri Eminönü’dür.

-Türkiye’de feribot ile taşımacılık yapılan tek göl Van Gölü’dür.

-Kıbrıs Barış Harekatı esnasında uçaklarımızın yanlışlıkla vurduğu gemimiz Kocatepe’dir.

-Türkiye’nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol’dur.

-İlk şah tuğrası Yavuz Sultan Selim’in tuğrasında görülmeye başlanmıştır.

-İlk Türkçe ezan İstanbul Fatih Camii’nde okundu.

-Türkiye’nin ilk televizyon yayını İstanbul’dan yapıldı.

-Cumhuriyet döneminde kurulan ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’sır.

-Türkiye’de ilk politika okulu Nazif Ülken tarafından kurulmuştur.

-Türkiye’de en fazla milletvekili seçilen İsmet İnönü’dür.(14 defa)

-Ramazan çadırı ilk kez 1995 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından kuruldu.

-Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli azınlık hükümeti Anasol-D hükümetidir.

-Türkiye’deki ilk mali kurum Emniyet Sandığı’dır.

-Türkiye’nin bilinen ilk erkek hemşiresi Murat Bektaş’tır.

-Türkiye’nin ilk haber ajansı Anadolu Ajansı’dır.(1920)

-Türkiye’nin ilk sınır ötesi harekâtı Kıbrıs çıkarmasıdır.

-Türkiye’de kurulan ilk parti C.H.P’dir.

-Latin alfabesine resmi olarak ilk geçen Türk devleti Azerbaycan’dır.

-Türkiye’nin en düşük gelir elde edilen ili Muş’tur.

-Yüzölçümü itibariyle en küçük komşumuz Ermenistan’dır.

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı M.Kemal’dir.

-Türkiye’de baskı tekniğini ilk kez İbrahim Müteferrika kurmuştur.

-İlk TSE belgesi Yıldırım Bayezid devrinde çıkarılmıştır.

-Türkiye’nin en yüksek minaresi Selimiye Camisinde bulunur.

-Türkiye Cumhuriyeti devletini ilk kabul eden devlet Ermenistan’dır.

-Osmanlı Devleti’nin ilk bankası Banka-i Der Saadet’tir.(İstanbul Bankası)

-Türkiye’de ilk uçak fabrikası Kayseri’de açıldı.

-Kelaynak kuşları ülkemizde sadece Urfa’nın Birecik ilçesinde bulunur.

-En işlek kara sınırımız Yunanistan sınırıdır.

-Türkiye’de öldürülen ilk başbakan Nihat Erim’dir.

-Türkiye’de ilk İngilizce gazete İlknur Çevik tarafından çıkarılmıştır.

-Türkiye’nin ilk haber spikeri Zafer Cilasun’dur.

-Mallarda kalite arayan ilk millet Türkler’dir.

-Türkiye dışarıya ilk olarak G.Kore’ye asker göndermiştir.

-Türkiye’nin en eski şehri Hakkari’dir.

-Türkiye’de taşkömürünü ilk defa Uzun Mehmet bulmuştur.

-Konya Türkiye’nin en uzun karayolu ağına sahiptir.

-Türkiye’nin en kalabalık mezarlığı İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’dır.

-Dünyada en fazla konuşulan diller sırasıyla şöyledir: Çince, Hintçe, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe’dir.

-Türkiye’de ilk milletvekili seçimleri I.Meşrutiyet’de yapıldı.

-Ege Bölgesi’nde en uzun kıyılara sahip ilimiz Muğla’dır.

-Karadeniz’in en yüksek dağı Kaçkar Dağı’dır.

-Taşkömürü ilk defa Zonguldak’ta çıkarılmıştır.

-Türkiye’de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun’da yapılmıştır.

-Türkiye’nin en zengin boksit yatakları Seydişehir’de bulunur.

-Türkiye’de heyelan en çok kış mevsiminde görülür.

-Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

-Türkiye’nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme’dir.

-Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi’de farklıdır.

-Türkiye’nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur.

-Türkiye’nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz’dir.

-Türkiye’de rüzgarın en etkili olduğu yer İç Anadolu’dur.

-Türkiye’nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.

-Türkiye’nin en az ormana sahip bölgesi G.Anadolu Bölgesi’dir.

-İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek yeri Erciyes Dağı’dır.

-Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı’dır.

-Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazilli’de açılmıştır.

-Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak’ta açılmıştır.

-Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te açılmıştır.

-Kayısı,fındık,çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır.

-Dünya bor rezervlerin %70′i ülkemizde yer alır.

-Ülkemizde ipek böcekçiliği en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılır.

-Türkiye’nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10)

-Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.

-Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.

-Türkiye’nin en uzun akarsuyu,Kızılırmak’tır.

-Zonguldak kömür yatakları birinci zamanda oluşmuştur.

-Çanakkale ve İstanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur.

-Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası’dır.

-Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı tek kale Caber Kalesi’dir

.C. CUMHURBAŞKANLARI

1.M. Kemal Atatürk 1881-1938 29.10.1923 10.11.1938

2.İsmet İnönü 1884-1973 11.11.1938 22.05.1950

3.Celal Bayar 1883-1986 22.05.1950 27.05.1960

3.Cemal Gürsel 1895-1966 26.10.1961 28.03.1966

4.Cevdet Sunay 1899-1982 28.03.1966 28.03.1973

5.Fahri Korutürk 1903-1987 06.04.1973 06.04.1980

6.Turgut Özal 1927-1993 31.10.1989 17.04.1993

7.Süleyman Demirel 1924- 16.05.1993 16.05.2000

8.Ahmet Necdet Sezer 1941- 16.05.2000 – 2007

9.Abdullah Gül 2008-

DÜNYA’NIN EN’LERİ

Dünyanın en yüksek şelalesi: Angel-Venezuela–1.000 m.

Dünyanın en büyük nehri: Nil-Afrika

Dünyanın en yüksek dağı: Everest-Asya–8.848 m.

Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra Çölü-Orta/Kuzey Afrika

Dünyanın en büyük yanardağı: Tambora-Endonezya

Dünyanın en büyük mağarası: Carlsbad Mağarası-New Mexico, ABD

Dünyanın en büyük gölü: Hazar Denizi-Orta Asya–394.299 km²

Dünyanın en büyük adası: Grönland-Kuzey Atlantik–2.175.597 km²

Dünyanın en sıcak yeri: Al’Aziziyah-Libya–57,7 C

Dünyanın en soğuk yeri: Vostock II- -89,2 C

Dünyanın en kalabalık ülkesi: Çin–1.237.000.000 kişi

Dünyanın en geniş ülkesi: Rusya–10.610.083 km²

Dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan–0.272 km².

Dünyanın en kalabalık şehri: Tokyo-Japonya–26.500.000 kişi

Dünyanın en uzun binası: Suyong Bay Tower-Pusan(Güney Kore): 88 kat 462 m.

Dünyanın en uzun demiryolu tüneli: Seikan-Japonya–53,9 km.

Dünyanın en uzun karayolu tüneli: St.Gotthard-İsviçre-16.4 km.

Dünyanın en uzun kanalı: Panama kanalı-Panama–81,5 km.

Dünyanın en uzun köprüsü: Akashi-Japonya–1.990 m.

Dünyada en çok konuşulan dil: Çince (mandarin)-885.000.000 kişi

Dünyanın en çok ülke ile sınırı olan ülke: Çin (15 ülke ile sınırı var)

Dünyanın en yüksek yerleşim yeri: Webzhuan, Çin-Deniz seviyesinden 5.090 m. Yukarıda

Dünyanın en alçak yerleşim yeri: Calipatria, Kaliforniya, ABD – deniz seviyesinin 54 mt. Altında

Dünyanın en uzun kesintisiz sınırı: ABD-Kanada sınırı.

T A R İ H T E İ L K L E R

İLKÇAĞ TARİHİ

Tarih öncesinin İLK Devri KABATAŞ devridir.

İLK araçlar YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde yapılmıştır.

İLK RESİM ve HEKEL Yontma Taş (Paleolitik) devrinde yapılmıştır.

İLK defa ATEŞ Yontma Taş (Paleolitik) devrinde yapılmıştır.

İLK defa HAYVANLAR Cilalı Taş devrinde evcilleştirilmişlerdir.

İnsanlar İLK defa YERLEŞİK HAYATA Cilalı Taş devrinde geçmiştir.

İnsanlar İLK TARIMSAL ÜRETİME Cilalı Taş devrinde geçmiştir.

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır.

İLK defa ATAERKİL aile Maden Devrinde ortaya çıktı.

İLK KRALLIK ve BEYLİKLER Maden devrinde kurulmuştur.

İLK Bulunan MADEN Bakır’dır.

İLK SABAN ve TEKERLEK Maden Devrinde bulundu.

İLK kez YAZI Demir Devrinin sonlarında bulundu.

Tarihte İLK defa aile hukuku HİTİTLERDE görülmüştür.

Anadolu da İLK kurulan uygarlık HİTİTLERDİR.

Anadolu da İLK SİYASİ birliği HİTİTLER kurdu.

Anadolu Demir Çağlara İLK defa HİTİTLERLE girmiştir.

İLK MECLİSİ HİTİTLER kurdu. (Pankuş Meclisi)

İLK Tarih yazıcılığını HİTİTLER yapmıştır. (Yıllıklar-Anallar)

İLK sosyal örgütlenme Maden Devrinde Mezopotamya da SÜMERLER tarafından kuruldu.

İLK MEDENİYET SÜMERLER tarafından kuruldu.

İLK Güneş saatini SÜMERLER kullandı.

İLK YAZI yı SÜMERLER kullandı (Çivi yazısı)

İLK yazılı KANUNLAR SÜMERLERE aittir.(Urugakina Kanunları)

İLK ORDU SÜMER ve AKADLAR tarafından kuruldu.

İLK defa Avrupa İle Asya arasındaki KÜLTÜREL ETKİLEŞME İskender’in Asya seferinden sonra olmuştur.

Güneş ve Ay tutulmasının düzenli olarak meydana geldiğini İLK defa Mezopotamya Medeniyetleri bulmuştur.

İLK ANAYASAYI Babiller yapmıştır.

İLK KANUN KİTABINI Babiller yapmıştır.

İLK PARA’yı Lidyalılar kullandı.

İlk defa Doğu-Batı ticaretinin gelişmesine LİDYALILAR neden oldu.

Yılı mevsim ve güne ayırarak İLK defa Güneş yılına dayalı TAKVİMİ Mısırlılar buldu.

İLK yazılı antlaşma MISIRLILAR ile HİTİTLİLER arasında yapılan KADEŞ (M.Ö.1280) antlaşmasıdır.

İLK Hiyeroglif (resim) yazısını MISIRLILAR bulmuştur.

Tarımda sulama ve su kanalları İLK defa Maden devrinde MISIR’da görülmüştür.

İLK defa TIP ve MUMYACILIĞI geliştirenler MISIRLILARDIR.

İLK defa ALAN, HACİM hesaplamalarını bulan MISIRLILARDIR.

Onluk sayma düzenini İLK defa MISIRLILAR bulmuştur.

Tarihte İLK defa TİCARET KOLONİ lerini İYONLAR kurmuştur.

İLK modern TARİH Yunan Medeniyetinde yazıldı.

İLK POSTA teşkilatını PERSLER kurmuştur.

İLK Alfabeyi bulan FENİKELİLERDİR.

İLK Denizci Medeniyet FENİKELİLERDİR.

İLK Yahudi Devleti İBRANİ DEVLETİDİR.

İLK defa tek tanrılı din İBRANİLERDE görülmüştür.

İLK BASIN-YAYIN hayatını ROMALILAR çıkardıkları günlüklerle başlatmışlardır.

AVRUPA TARİHİ

1. İLK defa Avrupa topluluklarında MİLLET olma düşüncesi KAVİMLER GÖÇÜ sonucunda ortaya çıktı.

2. Topu İLK defa İNGİLİZLER Yüzyıl Savaşları içerisinde KRESY SAVAŞINDA (14yy.) kullandılar.

3. Avrupa’da Demokrasiye atılan İLK adım İngiltere de kabul edilen MAGNA CARTA ile olmuştur.

4. İLK defa Barut, Pusula, Matbaa ve Kâğıt ÇİNLİLER tarafından kullanılmıştır.

5. Derebeylikler İLK defa KAVİMLER GÖÇÜ ‘n den sonra kurulmuştur.

6. Derebeyliklerin gücü İLK defa Haçlı seferleriyle sarsılmıştır.

7. Avrupalılar İLK defa Barut, Pusula, Matbaa ve Kâğıt, Yel Değirmeni, Dokuma Tezgâhını HAÇLI SEFERLERİ sonunda TÜRKLERDEN öğrenmişlerdir.

8. İLK HAÇLI SEFERİ 1095 yılında düzenlendi.

9. Avrupa’da din adamlarına olan güvenin sarsılması İLK defa HAÇLI SEFERLERİ sonunda oldu.

10. Ümit Burnu’nu İLK defa BARTEMLİ DİYAZ buldu.(1487)

11. Hindistan yolunu İLK defa VASGO DÖ GAMA buldu.(1498)

12. Avrupa’da Dünyanın yuvarlaklığını İLK defa MACELLAN ve DELKANO ispat etti.(1519–1522)

13. Amerika kıtasına İLK defa giren KRİSTOF KOLOMB dur. (1492)

14. Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu İLK defa AMERİKO VESPUÇİ keşfetti.

15. İLK sömürge İmparatorluklarını İSPANYA ve PORTEKİZ kurdu.

16. HÜMANİZMA hareketi İLK defa İTALYA da ortaya çıktı.

17. RÖNESANS İLK defa İTALYA da ortaya çıktı.

18. Avrupa da Laik Düşünce İLK defa RÖNESANS ve REFORM’dan sonra ortaya çıktı.

19. REFORM İLK defa ALMANYA da ortaya çıktı.

20. Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkan İLK mezhep PROTESTANLIKTIR.

21. İLK defa Modern anlamda matbaayı JEAN GUTENBERG (1450) yılında icat etti.

22. İLK defa kurşun atan silahlar VENEDİKLİLER tarafından kullanıldı.

23. İLK Milli Devletler FRANSIZ İHTİLALİNDEN sonra kurulmaya başlandı.

24. Amerika’da İLK ANAYASA 1791 yılında yürürlüğe girdi.

25. İngiltere, Amerikanın bağımsızlığını İLK defa VERSAY ANTLAŞMASI(1783) ile tanıdı.

26. İLK İNSAN HAKLARI beyannamesi Amerika da II. FİLEDELFİYA KONGRESİNDE kabul edildi. (1776)

27. ABD’nin İLK cumhurbaşkanı GEORGE WASHİNGTON ‘dur.

28. Sanayi Devrimi İLK önce İNGİLTERE de ortaya çıktı.

29. Avrupa’da makineleşme İLK önce DOKUMA sanayisinde gerçekleşmiştir.

30. İŞÇİ sınıfı İLK defa SANAYİ İNKILÂBINDAN sonra ortaya çıktı.

31. Avrupa da sosyalist akımlar İLK defa 1848 İHTİLALLERİNDEN sonra görüldü.

İSLAM TARİHİ

1. Müslümanlar arasında fetih politikasını İLK defa Hz. MUHAMMED (S.A.V.) başlatmıştır.

2. Hz. MUHAMMED’(S.A.V.) e inan İLK Müslüman Hz. HATİCE dir.

3. Hz. MUHAMMED’ (S.A.V.) in kazandığı İLK SAVAŞ BEDİR savaşıdır. (624)

4. Hz. MUHAMMED’ (S.A.V.) İLK diplomatik başarısını HUDEYBİYE barışı ile kazanmıştır.

5. Tarihte İLK İslam Site Devleti MEDİNE de kurulmuştur.

6. Müslümanların İLK yenilgi aldığı savaş UHUD SAVAŞI’dır. (625)

7. İslam tarihinde İLK HİCRET Habeşistan’a yapılmıştır .(615)

8. Şam ticaret yollarının Müslümanlarca İLK kez güvence altına alınması HAYBER fethiyle gerçekleşmiştir. (629)

9. İslam Tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme İLK defa DÖRT HALİFE devrinde olmuştur.

10. İLK halife Hz. EBUBEKİR’dir. (632–634)

11. Kur’an-ı kerim İLK defa Hz. EBUBEHİR zamanında kitap haline getirildi.

12. Müslümanların Arap yarımadasının dışında İLK fetih hareketleri Suriye üzerine Hz. EBUBEKİR zamanında yapıldı.

13. Müslümanların Arap olmayanlarla yaptığı İLK savaş MUTE savaşıdır. (Arap-Bizans- 629)

14. Yalancı peygamberler İLK feda Hz. EBUBEKİR döneminde ortaya çıkmıştır.

15. İLK defa Devlet hazinesini Hz. ÖMER kurdu.(Beytül Mal)

16. İLK Divan Teşkilatı Hz. ÖMER zamanında kuruldu.

17. Fethedilen yerler İLK defa HZ. ÖMER zamanında yönetim birimlerine ayrıldı. 18. Ordugâh şehirleri İLK defa HZ. ÖMER devrinde kuruldu.

19. Düzenli ordular İLK defa HZ. ÖMER devrinde kuruldu.

20. İkta Sisteminin İLK örneğini Hz. ÖMER uygulamıştır.

21. Hicret (622)İLK defa Hz. ÖMER zamanında TAKVİM başlangıcı olarak kabul edildi.

22. İLK defa Adli Teşkilat Hz. ÖMER tarafından kuruldu.

23. Adalet işlerine bakan kadılar İLK kez Hz. ÖMER zamanında görevlendirildi.

24. İLK DONANMA Hz. OSMAN zamanında oluşturuldu.

25. Müslümanlar Kıbrıs Adasının fethini İLK Kez Hz. OSMAN zamanında gerçekleştirdiler.

26. Kur’an-ı kerim İLK defa Hz. OSMAN zamanında çoğaltıldı.

27. Araplarla Türkler İLK kez Hz. OSMAN zamanında ilişkide bulundular.

28. Siyasi sebeple öldürülen İLK halife Hz. OSMAN’dır.

29. CEMEL VAKASI(Deve Olayı656) Müslümanlar arsındaki İLK çatışmadır.

30. İslam Dünyasındaki İLK AYRILIKLAR Hz. ALİ zamanında olmuştur.

31. İslam Dünyasında KESİN AYRILIKLAR Kerbela Olayı İle başlamış ve İLK defa Mezhepler ortaya çıkmıştır.

32. İLK EMEVİ HALİFESİ Hz. Muaviye dir.(661–680)

33. Halifelik İLK defa MUAVİYE’den Oğlu Yezid’e geçerek saltanata dönüşmüştür.

34. İLK İslam parası EMEVİ halifesi ABDÜLMELİK zamanında basılmıştır.(694)

35. İLK defa HELLENİSTİK(Eski Yunan) Medeniyeti eserleri ENDÜLÜS EMEVİLERİ tarafından tanıtılmıştır.

36. Müslümanlar İLK defa VELİT zamanında TARIK BİN ZİYAD’ın İspanya yı fethi (711)ile Avrupa’ya geçerek toprak kazanmışlardır.

37. Müslümanların Avrupa da ki ilerleyişi İLK defa PUVATYA SAVAŞI ile (732)durdurulmuştur.

38. İslam Mimarisi Avrupa Mimarisi ile yarışabilecek seviyeye İLK defa EMEVİLER zamanında gelmiştir.

39. Tarihte İLK defa orta Doğu ile Uzak Doğu kavimleri 8Arap-Çin) TALAS SAVAŞINDA (751) karşı karşıya gelmişlerdir.

40. İslam Tarihinde yabancı eserler İLK defa ABBASİLER zamanında Arapçaya çevrilmiştir.

41. İslam Tarihinde RASATHANELER İLK defa ABBASİLER zamanında kuruldu.

42. İslam Tahinde Türkler İLK defa Devlet yönetiminde ABBASİLER zamanında etkili olmaya başladılar.

TÜRK-İSLAM TARİHİ

1. Türkleri kurduğu İLK İmparatorluğu HUN İmparatorluğu dur..

2. Türk Tarihinde düzenli ORDU İLK defa METE HAN zamanında kurulmuştur.

3. Orduların düzenlenmesinde 10’luk sistemi İLK kez METE HAN zamanında uygulanmıştır.

4. Türk adını İLK defa devlet adı olarak kullanan GÖKTÜRKLER dir.

5. Türk Tarihiyle ilgili İLK YAZILI belgeler ORHUN ABİDELERİ dir.

6. Göçebelikten yerleşik hayat geçen İLK devlet UYGURLAR’dır.

7. İLK Müslüman Türk Devleti KARAHANLILAR’dır.

8. Türkçeyi resmi DİL olarak kabul eden İLK Devlet KARAHANLILAR’dır.

9. Türk-İslam eserlerini İLK defa KARAHANLILAR yapmışlardır.

10. Kervansaraylar İlk defa KARAHANLILAR tarafından yapılmıştır.

11. SULTAN ünvanını İLK kullanan hükümdar GAZNELİ MAHMUT tur.

12. Hindistan da İSLAMİYETİ yaymaya çalışan İlk Türk hükümdarı GAZNELİ MAHMUT tur.

13. Türkler İLK defa İslamiyet’e TALAS SAVAŞINDAN sonra topluca girmeye başlamışlardır.

14. Müslüman olan İLK Türk boyları KARLUK, YAĞMA ve ÇİĞİL boylarıdır.

15. Mısırda kurulan İLK Müslüman Türk Devleti TOLUNOĞULLAR devletidir.

16. Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan İLK Türk beylikleri DANİŞMENTLİLER, SALTUKOĞULLARI, MENGÜCEKLER ve ARTUKOĞULLARI’dır.

17. Anadolu da İLK MEDRSE DANİŞMENTLİLER tarafından kuruldu.

18. İLK Türk denici beyliği ÇAKA BEY dir.(Çaka Beyliği)

19. Anadolu da Türkçeyi İLK kez resmi dil olarak kabul eden KARAMANOĞLU İBRAHİM BEY dir.(1277)

20. Büyük Selçukluların Bizans’a karşı kazandığı İLK önemli savaş PASİNLER SAVAŞI dır.(1048)

21. Selçuklularda HASSA ORDUSU İLK defa Tuğrul Bey TARAFINDAN KURULMUŞTUR.

22. Büyük Selçukluların İLK başkenti NİŞABUR dur.

23. İLK defa İKTA SİSTEMİNİ Büyük Selçuklu veziri NİZAMÜLMÜLK kurdu.

24. Büyük Selçuklularda İLK MEDRESE Tuğrul Bey tarafından NİŞABUR da kuruldu.

25. Anadolu’nun kapısı İLK defa MALAZGİRT SAVAŞI sonunda Türklere açıldı.

26. Anadolu Selçuklu devletinin İLK başkenti İZNİK şehridir.

27. Anadolu İLK kez MİRYAKEFALON SAVAŞI sonunda kesin YURT oldu.

28. Anadolu Selçuklu Devletinde İLK tersane I. İZZETTİN KEYKAVUS döneminde SİNOP ta inşa edildi.

29. Anadolu Selçuklu Devletinde İLK DONANMA ALAADDİN KEYKUBAT tarafından kurulmuştur.

30. Anadolu Türk birliğini İLK defa I.MESUT kurmuştur.

31. İstanbul’u İLK defa Kuşatan TÜRK DEVLETİ AVARLAR’dır.

OSMANLI TARİHİ

1. İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir.

2. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür.

3. Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur.

4. İLK Osmanlı veziri ALLADDİN PAŞA’dır.

5. İLK vakfı ORHAN BEY kurdu.

6. İLK düzenli ORDU ORHAN BEY zamanında kuruldu.

7. İLK para ORHAN Bey zamanında bastırıldı. 1327

8. İLK Medrese İZNİK’te ORHAN BEY tarafından kuruldu.

9. Rumeli’ye geçiş İLK defa Orhan Beyin kardeşi SÜLEYMEN PAŞA ile olmuştur.

10. Rumeli de İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir.

11. Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir.

12. İLK ALTIN para FATİH zamanında bastırıldı.

13. İLK KAPAN-I DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir.

14. Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu.

15. Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı.

16. Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI‘ında kullanıldı.

17. Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur.

18. Haçlılarla İLK defa SIRPSINDIĞI SAVAŞI‘ında karşılaşıldı.(1364)

19. İLK YENİÇERİ OCAĞI I. MURAT zamanında kuruldu.

20. İstanbul İLK defa YILDIRM BAYEZID tarafından kuşatıldı.

21. Anadolu Türk Birliği İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuruldu.

22. Osmanlılara Orta Avrupa’nın kapıları İLK defa NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.(1396)

23. Anadolu Türk Birliği İLK defa Ankara savaşı SONUNDA BOZULDU.(1402)

24. Osmanlılarda İLK taht kavgaları FETRET DEVRİ’ inde oldu.

25. İLK deniz savaşı ÇELEBİ Mehmet zamanında VENEDİKLİLER ile oldu.

26. İLK SÜRRE ALAYI ÇELEBİ MEHMET zamanında düzenlendi.

27. Kendi isteği ile taht’tan çekilen İLK Padişah II. MURAT olmuştur.

28. Avrupalılar İLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını II. KOSOVA SAVAŞI‘ından sonra anladılar.

29. Padişah emriyle öldürülen İLK sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA’dır.

30. İLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATİH dir.

31. HAVAN topu İLK defa İSTANBUL’UN FETHİNDE kullanıldı.

32. İLK Osmanlı KANUNLARI Fatih KANUNNAMESİ dir.

33. FATİH KANUNNAMESİ Osmanlı devletinin İLK ANAYASASI niteliğindedir.

34. Kalelerin topla yıkılabileceği İlk kez İSTANBUL FETHİ ile anlaşıldı.

35. İLK KAPİTÜLASYONLAR Orhan Bey döneminde RAGUZA CUMHURİYETİ’ ne verildi.

36. Vezir-i azamlar İLK defa FATİH zamanında DİVANA başkanlık etmişlerdir.

37. İPEKYOLU İLK defa FATİH’ in Kırım’ı fethiyle Osmanlı denetimine girmiştir.

38. İLK defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT ,son kez çıkan II.MUSTAFA’dır.

39. dünyada İLK defa YİVLİ-SETLİ toplar II. BAYEZID zamanında yapılmıştır

40. İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin İÇ İŞLERİNE karışmasına neden olan olay CEM SULTAN’ın Papaya sığınmasıdır.

41. Osmanlı Devletli İran ile İLK büyük savaşı ÇALDIRAN SAVAŞI dır.(1514)

42. Osmanlı Padişahlarından İLK halife YAVUIZ dur.

43. Osmanlıların Kuzey Afrika’daki hâkimiyeti İLK defa MISIR ‘IN FETHİYLE başlamıştır.

44. YAVUZ’UN Mısır ve Hicaz’ı fethetmesiyle BAHARAT YOLU İLK defa Osmanlıların denetimine girdi.

45. KANUNİ’NİN Rumeli ye yaptığı İLK sefer BELGRAD seferidir.

46. Viyana İLK defa KANUNİ tarafından kuşatıldı.(1529)

47. Preveze Deniz savaşından sonra Türkler İLK defa AKDENİZ de üstünlüğü ele geçirdiler.(1538)

48. Kaptan-ı Derya, Reis’ül –Küttap İLK defa KANUNİ zamanında divan üyesi oldu.

49. Osmanlılarla İran arasında imzalan İLK antlaşma AMASYA ANATLŞAMASI dır.(1555)

50. İLK defa sefere çıkmayan Padişah II. SELİM dir.

51. İlk defa İstanbul’da doğan, İstanbul’da ölen padişah II. SELİM dir.

52. Osmanlı Tarihinde İLK defa KANUN-U KADİM (yeniçeri Ocağına asker alma kanunu) III. MURAT zamanında bozuldu.

53. İLK defa Sultan I.AHMET zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırıldı.

54. Osmanlı İmparatorluğu Avusturya ya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü İLK defa ZİTVATOROK ANTLŞAMASI ile kaybetti. (1606)

55. Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen İLK padişah GENÇ OSMAN (II.OSMAN)’dır.

56. Osmanlılarda İLK bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA yapmıştır.

57. İLK Türk İran sınırı KASR-I ŞİRİN antlaşması ile çizildi.(1639)

58. Çeşitli şartlar ileri sürerek, göreve gelen İLK VEZİR, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA’dır.

59. Osmanlılar İLK defa KARLOFÇA (1699) ve İSTANBUL(1700) antlaşmaları ile toprak kaybetti.

60. Osmanlıların Rusya ile imzaladığı İLK antlaşma İSTANBUL ANTLŞMASI’dır.

61. Osmanlıların kaybettiği İLK beylik ERDEL BEYLİĞİ dir.

62. Osmanlı Devleti İLK defa PASAROFÇA ANTLŞAMASINDAN sonra Avrupa’dan geri kaldığını anlamıştır.

63. Osmanlı Devleti İLK defa Pasarofça Antlaşmasından sonra LALE DEVRİNDE Avrupa yı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.

64. Avrupa ya İLK elçiler Lale devrinde PARİS ve VİYANA ya gönderildi.

65. Osmanlılarda İLK Matbaa GAYRİMÜSLİMLER (Yahudi-Ermeni)tarafından açılmıştır.(15 yy)

66. Osmanlılarda İLK Türk Matbaası Lale Devrinde İBRAHİM MÜTEFERRİKA tarafından açıldı.(1727)

67. İLK kâğıt fabrikası Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.

68. İLK itfaiye örgütü LALE DEVRİNDE kuruldu.

69. Askeri alanda İLK ıslahatı I.MAHMUT yapmıştır.

70. İLK Mühendis Okulu 1731 yılında Kara Mühendis (Mühendishane-i Berri Hümayun) adıyla I. MAHMUT tarafından kuruldu.

71. İLK defa KAPİTÜLASYONLAR 1740 yıllında Sürekli hale getirildi.

72. İLK defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası(Kırım)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile koparılmıştır.(1774)

73. Ruslar İLK kez KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir.

74. Rusya ya İlk kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile verildi.

75. Ulufe alım-satımı İLK defa I. ABDÜLHAMİD tarafından yasaklanmıştır.

76. İLK defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu ZİZAM-I CEDİD ordusu dur.

77. Avrupa başkentlerinde İLK devamlı elçiler III. SELİM zamanında açıldı.

78. İLK devamlı elçilik LONDRA ya açıldı.(1793)

79. NAPOLYON İlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NİZAM-I CEDİD ordusuyla yaptığı savaşta aldı.

80. Osmanlı Devletinde İLK Milliyetçilik hareketi SIRP İSYANI’dır.

81. İLK defa padişahın yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı SENEDİ İTTİFAK la (1808) azalmıştır.

82. Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara İLK defa ayrıcalık BÜKREŞ ANTLAŞMASI ile Sırplara verildi.

83. Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazan İLK devlet YUNANİSTAN olmuştur.(1829-Edirne Antlaşması)

84. Boğazlar Sorunu İLK defa HÜNKÂR İSKELESİ ANTLKAŞASI ile ortaya çıktı.(1833)

85. İngilizlere İLK defa kapitülasyonlar BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI ile verildi.(1838)

86. İLK gazete TAKVİM-İ VAKAYİ adıyla II. MAHMUT zamanında çıkarıldı.(1831)

87. Nüfus sayımı İLK defa II. MAHUT zamanında yapıldı.(1831)

88. Tımar, Zeamet ve Müsadere (Mallara el koyma) İLK defa II. MAHMUT tarafından kaldırıldı.

89. İLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanında atılmıştır.

90. İLK defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II. MAHMUT zamanında kuruldu.

91. Öğretim İLK defa II. MAHMUT zamanında zorunlu hale getirildi.

92. İLK Posta Örgütü II. MAHMUT zamanında kuruldu.

93. İLK defa Tercüme Odası, Yabancı Dil Okulu ve Devlet Memuru Yetiştiren Okullar II. MAHMUT tarafından açıldı.

94. İLK defa yurt dışına öğrenci II. MAHMUT zamanında gönderildi.

95. Kılık-Kıyafette İLK değişiklik II. MAHMUT zamanında yapıldı.

96. İLK defa Padişah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZİMAT FERMENI ile tanımıştır.

97. Osmanlılarda İLK kâğıt para KAİME adıyla 1841 de ABDÜLMECİT tarafından bastırıldı.

98. İLK demir yolu hattı TANZİMAT DÖNEMİNDE döşendi.(1866)

99. Telgraf İLK defa TANZİMAT DÖNEMİNDE kullanılmaya başlandı.(1854)

100. Laik Kanunlar İLK defa TANZİMAT DEVRİNDE çıkarıldı.

101. Askerliğin İLK defa bir bedele bağlanması ISLAHAT FERMANI ile olmuştur.(1856)

102. Osmanlı Devleti Kırım savaşında sonra Avrupalı devletlerin himayesine girerek İLK defa BAĞIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmiştir.

103. Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır.

104. Osmanlı Devletini Avrupa Devleti sayılması İLK defa 1856 PARİS ANTLAŞMASI ile kabul edilmiştir.

105. İLK OSMANLI ANAYASASI Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II. ABDÜLHAMİD zamanında ilan edildi.

106. Osmanlı devletinde, halk yönetime İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde katıldı.

107. Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde uygulamaya konulmuştur.

108. İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ Türk Tarihinde milliyetçiliği İlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir.

109. Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim İLK defa İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ nin yönetimiyle gerçekleşti.

110. İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti, Fırkası) devlet yönetimini İLK defa kesin olarak I. BALKAN SAVAŞI sırasında ele geçirdi.(Babı Ali Baskını)

111. Balkan savaşı İlk defa KARADAĞ’ın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.

112. Osmanlı Tarihinde İLK DENİZALTI filosu II. ABDÜLHAMİT zamanında oluşturuldu.

113. Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşından sonra paylaşıldığı İLK Antlaşma SYKES-PİCOT antlaşmasıdır.

T.C.İNKILÂP TARİHİ

1. Türk devletinin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin İLK belirtisi MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’ ında ortaya çıkmıştır.

2. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti İlk defa fiilen ORTADAN kalkmıştır.

3. Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı devletinin kayıtsız kalması karşısında Türk Milletinin İLK tepkisi DİRENİŞ CEMİYETLERİ kurmak olmuştur.

4. İtilaf Devletlerinin İLK işgal ettiği yer MUSUL olmuştur.

5. İLK defa İzmir ve çevresinin Yunanistan a verilmesi PARİS KONFERANSINDA kararlaştırıldı.(18Ocak1919)

6. İlk kez ülkeye karşı saldırılara karşı koyma kararı İZMİR MÜDAFA-İ HUKUK Kongresinde kabul edilmiştir.

7. Kuvay-ı Milliye Hareketi İLK defa YUNAN İŞGALİ ne karşı kuruldu.

8. Manda ve Himaye fikri İLK defa PARİS BARIŞ KONFERANSINDAN SONRA İtilaf Devletleri tarafından ortaya atıldı.

9. İşgallere karşı İLK tepki PROTESTO ve MİTİNGLER yoluyla oldu.

10. Batı da İLK cephe AYVALIK ta açılmıştır.

11. İşgallere karşı kurulan İLK Cemiyet TRAKYA PAŞAELİ CEMİYETİ dir.

12. Batıdaki Cemiyetler İLK defa BALIKESİR KONGRESİNDE birleştirilmiştir.

13. İLK defa Milli Mücadelenin HAKLILIĞI uluslar arası bir heyet tarafından hazırlanan AMİRAL BRİSTOL RAPORU ile ortaya çıkmıştır.

14. İşgallere karşı İLK direniş Güney Cephesinde FRANSIZLARA karşı olmuştur.

15. Vatanın kurtulması konusunda ortak bir çalışma yapılacağı İLK defa AMASYA GENELGESİNDE belirlenmiştir.

16. Milli Mücadelenin GEREKÇESİ, YÖNTEMİ ve AMACI İLK defa AMASYA GENELGE sinde açılanmıştır.

17. Türk Milletine Milli Hâkimiyetini eline alması amacıyla İLK defa AMASYA GENELGESİ’nde çağrıda bulunulmuştur.

18. Devlet rejiminin değişeceğinin İLK belirtisi AMASYA GENELGESİNDE ortaya atılmıştır.

19. Havza ve Amasya da yayınlanan Tamimlere halkın gösterdiği İLK olumlu tepki PROTESTO VE MİTİNGLERDİR.

20. Osmanlı devletinin Türk Milletine olan sorumluluklarını yerine getirmediği İLK defa AMASYA GENELGESİNDE kamuoyuna duyurulmuştur.

21. AMASYA GENELGESİ M. Kemal’in yayınladığı İLK ihtilal bildirisidir.

22. M.Kemal’in başkanlığını yaptığı İlk SİYASİ kuruluş TEMSİL HEYETİ dir.

23. İLK defa hâkimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştirileceğine ERZURUM KONGRESİ‘nde karar verildi.

24. İLK defa Kuvay-ı Milliye deyimini DOĞU ANADOLU MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETİ kullanmıştır.

25. Misak-ı Milli düşüncesinin ortaya atıldığı İLK SİYASİ teşekkül SİVAS KONGRESİ dir.

26. Kurulacak yeni devletin temelleri İLK defa ERZURUM KONGRESİNDE atılmıştır.

27. Milli Mücadele sırasında Hâkimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştirilmesine İlk defa ERZURM KONGRESİNDE karar verildi.

28. İLK defa hükümet kurma fikri ERZURUM KONGRESİ nde ortaya atılmıştır.

29. İLK bölgesel Temsil Heyeti ERZURUM KONGRESİ nde oluşturuldu.

30. İLK defa MİLLİ bir temsil Heyetinin kurulmasına SİVAS KONGRESİ nde gerçekleşmiştir.

31. Milli örgütlenmenin bütün yurdu kapsayacak şekilde ele alınması İLK defa SİVAS KONGRESİNDE gerçekleşmiştir.

32. KAPİTÜLASYONLARA karşı İlk tepki MİSAK-I MİLLİ de olmuştur.

33. İLK Meclis 23 NİSAN 1923’te açıldı.

34. İLK meclis ve hükümet başkanı MUSTAFA KEMAL dir.

35. İLK ANAYASA 20 Ocak 1920 de kabul edildi.

36. İLK yasaları TBMM çıkardı.

37. TBMM Hükümetinin kendisine karşı ayaklanmalara karşı aldığı İLK önlem HIYANET-İ VATANİYE KANUNU nu çıkarmasıdır.

38. Amasya Görüşmesi ile İstanbul Hükümeti MİLLİ MÜCADELEYİ İLK defa resmen tanımıştır.

39. TBMM’nin İLK ASKERİ başarısı ERMENİSTAN SAVAŞI’dır.

40. TBMM’nin İLK siyasi başarısı GÜMRÜ ANTLŞAMASI’dır.

41. Düzenli ordu ile yapılan İLK savaş I.İNÖNÜ SAVAŞI’dır.

42. TBMM Hükümetini İLK tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran Müslüman Devlet AFGANİSTAN dır.

43. I.İnönü Savaşından sonra TBMM İLK defa Avrupa Devletiyle bir antlaşma imzalandı.(Moskova Antlaşması)

44. Moskova Antlaşmasıyla İLK defa Bir Avrupa Devleti Misak-ı Milli yi tanıdı ve kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etti.

45. Doğu sınırımız İLK defa KARS ANTLAŞMASI ile kesin olarak belirlendi.(13 Ekim 1921)

46. TBMM Hükümeti ile İLK anlaşma imzalayan İtilaf devleti FRANSA’dır. (Ankara Ant.20 Ekim 1920)

47. kahramanlık ünvanı alan İLK şehir MARAŞ tır.

48. Anadolu’dan çekilen İLK devlet İTALYA olmuştur.

49. Kütahya –Eskişehir Savaşları Milli Mücadelenin İLK ve SON yenilgisidir.

50. M. Kemal İLK defa KÜTAHYA –ESKİŞEHİR SAVAŞI’ndan sonra TBMM tarafından Başkomutanlığa getirilmiştir.

51. M. Kemal in Başkomutan olarak katıldığı İLK savaş SAKARYA SAVAŞI’dır.

52. Yunan ordusu İLK defa SAKARYA SAVAŞINDAN sonra savunmaya, Türk Ordusu ise İLK defa TAARRUZA geçmiştir.

53. TBMM ordusunun İLK taarruz Harekâtı BÜYÜK TAARRUZ dur.

54. Türkiye İtilaf devletlerinin hepsine birden Misak-ı Milliyi ve Tam Bağımsızlığı İLK defa LOZAN ANTLAŞMASI ile kabul ettirdi.

55. İLK Genelkurmay Başkanı FEVZİ ÇAKMAK tır.

56. İLK T.C. Cumhurbaşkanı MUSTAFA KEMAL dir.

57. İLK T.C. Başbakanı İSMET İNÖNÜ dür.

58. T.C.’nin kurulan İLK siyasi partisi CUMHURİYET HALK PARTİSİ dir.(Halk Fırkası)

59. T.C.’ nin kurulan İLK Muhalefet partisi TERAKKİ PERVER CUMHURİYET FIRKASI’dır.

Dünyanın 7 harikası:

1-Kurtarıcı İsa Heykeli – Brezilya

2-Manchu Pichu Şehri – Peru

3- Tac Mahal – Hindistan

4-Chicken İtza Piramidi – Meksika

5- Çin Seddi – Çin

6- Petra Antik Kenti – Ürdün

7- Colisseum – İtalya

Dünya Liderleri:

Dimitrev Medmedev – Rusya

Barack Obama – ABD

David Cameron – İngiltere

Angela Merkel – Almanya

Mahmud Ahmedinejad – İran

Mariano Rajoy – İspanya

Giorgio Napolitano – İtalya

GÜNCEL >>

2012 kültür başkentleri gimares ve maribor

2012 avrupa yeşil başkenti vitoria-gasteiz

2011 Avrupa Kültür Başkentleri Turku (Finlandiya) ve Tallinn (Estonya)

•2011 Spor Başkenti İstanbul’dur

• 2013 Dünya Akdeniz Oyunları Mersin’de yapılacak.

•2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Trabzon’da yapılacaktır.

•2011 Doğa Sporları Antalya Kemer’de düzenlenecektir.

•2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Litvanya’da düzenlenecektir.

•G-20 Zirvesi 18 şubat 2011 de Fransa’nın başkenti Pariste gerçekleştirildi.

•Avrupa Birliği ile müzakere edilecek konular arasında konu başlığı en çok olan alan TARIM KIRSAL GELİŞMEDİR.

•2014 Dünya Futbol Şampiyonası Brezilya’da düzenlenecek.2010 Dünya Futbol Şampiyonası Güney Afrika’da düzenlenmişti.

•UEFA Kongresi 2012 yılında İstanbul’da yapılacak.

•Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi (AKPM) TBMM’yi temsil etme yetkisi’ni Deniz Baykal’a verdi.

•Libya KKTC’yi Fiilen tanıdı.

• 2012 Yaz Olimpiyatları İngiltere’nin Londra kentinde yapılacaktır

•Norveç’te Irkçı saldırı sonrası 94 kişi yaşamını yitirdi.

•IMF’nin yeni başkanı Fransa Maliye Bakanı Lagarde oldu

COĞRAFİ BÖLGELER

5 Temmuz 2010 Pazartesi, 15:11 tarihinde KPSS tarafından eklendi

KARADENİZ BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1- En fazla boylam geçen bölgemiz. En fazla yerel saat farkı.

2- Üçüncü büyük bölge.

3- En fazla sel, deprem, heyelan olayları.

4- Dağlar kıyıya paralel uzanmış .Bunun sonuçları

5- Boyuna kıyılar fazla. Falezler oluşmuş.

6- Kıyılarda girinti ve ç ıkıntı azdır.

7- Doğal limanı az. (Sinop)

8- Deniz ticareti suni limanlardan yapılmaktadır.

9- Koy, körfez az.

10- Kıyılar bol yağış almaktadır. Oroğrafik yağışlar

11- Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor. Geçitlerden yapılmakta. Kop,Zigana, Ecevit.

12- Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı. Ürün çeşitliliği farkı.

13- Dağlar: Batıda üç sıra halinde, ortada tek sıra halinde, doğuda iki sıra halinde uzanır.

14- Batıda : Kıyıda küre, Canik, Doğu kara deniz dağları.

15- Dağlar arasındaki çöküntü ovaları ve vadiler. Deprem kuşakları.

16- Akarsular:Çoruh, Doğankent çayı, Yeşilırmak, Kızılırmak, Yenice, Bartın, Sakarya

17- Akarsular kısa boyludur. Doğu karadeniz akarsularının rejimi düzenli sayılır.

18- Barajlar: Kızılırmak üzerinde Altınkaya, Yeşilırmak üzerinde H. VeS. Uğurlu .Almus,Sakarya üzerinde: Sarıyar ve Gökçekaya.

19- Göller: Tortum, Sera, Abant,Yediegöller. Heyelan set gölleridir.

20- Karadeniz: Soğuk, dalgalı, tatlı suları, tuzluluk az. Derinlerde canlı yaşamaz.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1- Kıyıda Asıl karadeniz iklimi: Her mevsim yağışlı. Yazlar serin ,kışlar ılık.

2- İç kesimlerde bozulmuş kara deniz iklimi. Karasal. Sıcaklık ve yağış az.

3- Yağışlar en çok sonbaharda (yamaç ve cephe yağışları)

4- Kıyıda günlük ve yıllık sıcaklık farkı az. İç kesimlerde fazla.

5- En fazla kapalı ve bulutlu gün sayısı.

6- En fazla bağıl nem ve yağış (Rize)

7- En fazla yağışlar : Doğu, batı ve orta kara deniz diye sıralanır.

8- Ilıman okyanus iklimi

9- Bitki örtüsü sık ormanlar. Deniz seviyesinden başlar . Kendini yeniler.

10- Yükseklerde dağ çayırları

11- Ahşap yapılar yaygın

NÜFUS VE YERLEŞME

1- Nüfus fazla değil.

2- Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altında.

3- Doğuda tarım, batıda sanayi nüfus çekmektedir.

4- En fazla yurtdışı göç. Sanayi gelişmediği için.

5- Araziler parçalı, dağınık, engebeli, Su kaynakları zengin.

6- Kırsal kesimlerde dağınık, iç kesimlerde toplu yerleşmeler.

7- Kadın nüfus fazla, erkek nüfus az.

EKONOMİ

TARIM

1- Kıyıda yetiştirilen ürünler: çay, fındık ,tütün ,mısır, keten kenevir, pirinç, ş,pancarı, narenciye (Rize ) mikro klima .

2- Mısır buğdayın yerini kıyıda almış . İhraç edilmez. Piyasada tüketilir.

3- İç kesimlerde tahıllar ve ş, pancarı.

HAYVANCILIK

1- Büyük baş hayvancılık, Arıcılık (Ordu)

2- Balıkçılık çok gelişmiş.

MADENLER:

Bakır: Artvin Murgul, Kastamonu Küre. Çıkarılan madenler Samsun’da işlenir.

Linyit: Merzifon, Çeltek, Amasya. Havza

Demir-çelik: Karabük , Ereğli, Taşkömürü havzası.

Çatalağzı termik santrali.

FABRİKALAR

1- Şeker fabrikaları (orta karadeniz)

2- Kağıt, kereste,mobilya üretimi. Çaycuma,Taşköprü, Aksu

3- Sigara ve Çay üreten fabrikalar.

ULAŞIM

1- Yerşekilleri engebeli, ulaşım çok zor.

2- Orta ve batı kara denizden iç kesimlere demiryolu ulaşımı.

3- Ulaşım : doğu ve batıda geçitlerden sağlanır.

4- Kıyıda havaalanları.

MARMARA BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

YERŞEKİLLERİ

1- Güneydoğudan sonra en küçük ikinci bölgemiz.

2- Trakya’daki topraklarına Avrupa, Anadolu’daki topraklarına Asya denir.

3- Ortalama yükseltisi en az .

4- En fazla yeşil renk kullanılmış.

5- Dağları: Yıldız, Koru, Işıklı, Samanlı, Kaz,Uludağ (iç püskürük volkan)

6- Ovalar: Tektonik havzadır.

7- Akarsular: Meriç, Ergene, Susurluk, Sakarya.

8- Göller: Tektonik havzada oluşanlar. Kuş, İznik, Ulubat , Sapanca:Alüvyal set gölü

9- Havzalar: Ergene havzası.

10- Yarımadalar: Çatalca-Kocaeli, Kapıdağı,Armutlu, Biga, Gelibolu

11- Körfezler: Saroz, Bandırma,Erdek,İzmit, Gemlik.

12- B.çekmece, ve K.çekmece, Durusu(terkos) Kıyı set gölleridir.

13- Alt ve üst akıntılar boğazlarda karşılaşırlar. Balıkçılık gelişmiştir.

14- Denizlerde kirlenme var. Sanayileşme, kentleşme, aşırı avlanma.

15- Boğazlar 4. Jeolojik zamanda çökmeyle oluştu. Ria tipi kıyılar.

16- En tehlikeli deprem kuşağı. Kuzey Anadolu fayı bölgeden geçer.

17- Ege denizinde, gökçe ada, bozca ada, Marmara denizi: İmralı,Marmara ,Avşa ad.

18- Yer şekilleri düz ve sade olduğu için, ulaşım çok gelişmiştir. En fazla sanayileşme

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1- İklim ve bitki örtüsü açısından geçiş özelliği gösterir.

2- Güney Marmara da Akdeniz iklimi, Ergene havzasında karasal iklim, Karadenize bakan yamaçlarda kara deniz iklimin geçiş özellikleri görülür.

3- Çok sıcak ve çok yağışlı bir bölgemiz değildir.

4- Kışın kar yağışı ve don olaylarına rastlanır.

5- Balkanlardan gelen soğuk hava kütlelerine açıktır. Yüksek sıradağlar olmadığı için.

6- Kuzeybatıdan karayel gelir. Soğuk ve yağışlı hava getirir.

7- Ergene havzasında bozkır, G. Marmara da maki ve ormanlar ,Yıldız dağlarının kuzey yamaçlarında ormanlara rastlanır.

NÜFUS VE YERLEŞME

1- En fazla nüfus ve nüfus yoğunluğu.

2- En fazla kent, en az kır nüfusu.

3- En çok göç alan bölge. Sebebi, sanayileşme, iş imkanları.

4- En fazla erkek nüfus. En az kadın nüfus.

5- En az doğal nüfus artış hızı.

6- Yoğun nüfuslu yerler: Çatalca,Kocaeli yarımadası., Güney Marmara

7- En az nüfus yoğunluğu: Gelibolu, Biga, Yıldız dağlarının iç kesimleri.

TARIM

1- En fazla ekili-dikili alan..Yüzölçümüne göre.

2- İklim şartlarından dolayı, tarımda ürün çeşitliliği en fazladır.

3- Modern tarım yöntemleri kullanılmıştır. İntan sif tarım.

4- Makineli tarım çok gelişmiştir.

5- Tarımda verim yüksek. Nüfus fazla olduğu için diğer bölgelerden tarım ürünleri ithal eder.

6- En fazla ayçiçeği, pirinç üretimi(ergene havzası, Meriç nehri boyları)

HAYVANCILIK

1- Büyük kentlerin yakınlarında besicilik, ahır hayvancılığı çok gelişmiştir. Talep fazla.

2- En fazla kümes hayvancılığı, modern tavuk ve yumurta çiftlikleri.

3- Mandracılık gelişmiştir.

4- En fazla ipek böcekçiliği,. Suni ipek üretimi.

5- Et ihtiyacının büyük bir kısmını doğu Anadolu dan karşılar.

SANAYİ VE MADENLER

1- Bor madeni. Susurluk havzası.

2- Demir cevheri. Sakarya Çam dağı.

3- Krom. Balıkesir.

4- Volfram: Uludağ

5- Mermer: Marmara adası, Bilecik.

6- Linyit: Trakya ve güney Marmara böl.

7- Hamitabat’ da doğalgaz santrali.

Bölge sanayi ve ticarette çok gelişmiştir.İmalat sanayi ürünlerinin yarısı, sanayi de çalışan işçilerin yarısı,bu bölgede çalışır.En fazla elektrik enerjisi tüketen bölgedir.En çok gelir bu bölgeden elde edilir. En çok vergi veren bölgemiz. En büyük sermaye birikimi.,Bir çok parasal kuruluş ve bankanın merkezidir.Ekonomisi en gelişmiş, Okuma oranı yüksek, kültür ve sosyal hayat hareketli, İş imkanları en fazla olan bölgemizdir.

EGE BÖLGESİNİN GENEL Ö ZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1- Dağlar doğu batı doğrultulu denize dik uzanır.

2- Kıyıdaki dağlar horst : Aydın, Boz, Mandra,Yunt dağları

3- Aradaki ovalar grabendir. : B.Menderes, Gediz, Bakırçay, K.menderes.

4- Dağların kıyıya dik uzanmasının sonuçları

a)- Nemli hava kütleleri iç kesimlere girer.

b)- Kıyılar girintili ve çıkıntılıdır.

c)- Koy ve körfezler fazladır.

d)- Deniz ticareti gelişmiştir.

e)- Kıta sahanlığı gelişmiştir. Delta ovaları oluşmuştur.

f)- İç kesimlere ulaşım kolaydır.

g)- En uzun deniz kıyılarımız.

h)- Enine kıyılar görülür.

5- İç kesimde yüksek platolar Bayat platosu.

6- Yükseklik batıdan doğuya doğru artar.

7- Batı Anadolu fayı bu bölgemizdedir.

8- Akarsular kıyı ovalarında menderesler çizer. Yana aşındırmaları fazladır.

9- Afyon kapalı havzası.

10- Göl bakımından fakir bir bölgemizdir. Çamiçi (Bafa) , Marmara gölü

11- Akarsular: Meriç, Bakırçay, Gediz (demirköprü barajı), B.Menderes (kemer, adı güzel barajları)

12- En genç volkan konileri Manisa Kula çevresi.

13- 4. Zamanda Egeid Karası çöktü. Ege denizi oluştu

14- Muğla yöresi Ria tipi kıyılar.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1- Kıyıda akdeniz iklimi. İç kesimlere 150-200 km. sokulur.

2- Kar yağışları ve don olayları azdır. (kıyıda)

3- Sıcaklık güneyden kuzeye doğru azalır.

4- Sıcaklık batıdan doğuya doğru azalır. (yükselti)

5- Kıyıda deniz meltemi görülür. (imbat)

6- İç kesimlere gidildikçe yükselti artar. Karasallaşma başlar.

7- Kıyıda makiler. (400 m) lere kadar,yükseklerde ormanlar, iç kesimlerde bozkırlar var.

NÜFUS VE YERLEŞME

1- En çok nüfus yoğunluğuna sahip ikinci bölgemiz.

2- Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstünde. Yüzölçümü küçük.

3- En çok göç alan ikinci bölgemiz. Sanayi ,ticaret ve tarım geliştiği için.

4- Kıyılarda nüfus yoğunluğu fazla, iç kesimler tenha. Yükselti arttığı için.

5- Kıyılar göç alırken, iç kesimler göç verir.

6- En yüksek kentleşme

7- Turizme bağlı iç göçler kıyıda görülür.

8- Kırsal kesimde yerleşmeler topludur.

9- Menteşe yöresi fazla yağış almasına rağmen az nüfuslanmış. Yükselti fazlalığı

TARIM

1- Düz arazi , verimli topraklar, sulama çok gelişmiş

2- En çok: Haşhaş, tütün, zeytin, pamuk, üzüm, incir.

3- İç kesimlerde tahıllar, ş,pancarı, patates

4- En çok dikili alan (meyve bahçeleri.)

5- Bölümler arası en fazla fark.

6- En çok bal üreten ikinci bölgemiz.

SANAYİ VE MADENLER

1- Aliağa petrol rafinerisi, Tariş fabrikalar zinciri, Dokuma sanayisi çok gelişmiş.

2- Linyit : Soma, tavşanlı, tunçbilek, yatağan , gökova ve termik santraller.

3- Krom : Menteşe Yöresi

4- Demir : Eymir.

5- Civa : İzmir. Zımpara taşı.

6- Mermer: Afyon

7- Tuz : İzmir Çam altı tuzlası.

8- Jeotermal enerji: Denizli Sarayköy

AKDENİZ BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1- Dördüncü büyük bölgemizdir.

2- Toros Dağları . Alp. Himalaya kıvrım sistemi. 3. Jeolojik zaman.

3- Batı Toroslar: Bey ,Barla, Geyik, Sultan dağları

4- Orta Toroslar: Bolkar, Aladağlar, Tahtalı, Binboğa en yüksek dağlar.

5- Güneydoğu Toroslar: Nur dağları (Amanos lardan başlar=)

6- Toros dağları kıyıya paralel uzanır. Sonuçları:

7- Boyuna, kıyılar, Dalmaçya kıyıları (Kaş ) yaygındır. Falezler meşhurdur.Antalya

8- Akdeniz iklimi iç kesimlere sokulamaz.

9- Ulaşım zordur. Önemli geçitlerden sağlanır.

10- Çubuk Boğazı: Antalya’yı Göller yöresine, Sertavul Geçidi: Karaman ‘ı Silifke’ye

11- Gülek Boğazı: İç Anadoluyu,Çukurova’ya, Belen geçidi: Amik Ovasını, Çukurovaya bağlar.

12- Kıta sahanlığı dardır.

13- Doğal limanlar yoktur.

14- Dağlar geniş yer kaplar. Tarıma ayrılan arazi azdır.

15- Körfezler: Antalya, İskenderun.

16- Yarımadalar: Taşeli, Teke.

17- Bölgede karstik arazi ve şekiller çok yaygındır.

18- Toros dağları,Taşeli,Teke platoları, Göller Yöresi karstik yapılardır.

19- En çok mağaralar, yer altı suları, şelaleler. (karstik araziden dolayı)

20- Ovalar: Çukurova, Silifke: Delta ovaları. Amik.:Graben ovasıdır.

21- Karstik ovalar: Antalya, Tefenni, Elmalı. Kestel., Acıpayam. Korkuteli.

22- Akarsular: Asi, Seyhan, Ceyhan, Göksu, Aksu,Köprü.,Manavgat, Dalaman çayı.

23- Akarsuların debisi, kışın artar, yazın azalır. Rejimleri düzensizdir.

24- Göller: Karstik ve Tektonik oluşumludurlar. Beyşehir, Eğirdir,Burdur, Acıgöl.

25- Salda, Suğla, Kestel, Avlan ,Kovada, Yarışçı vb.

26- Önemli mağaralar. Beldibi, İnsuyu, Karain, Damlataş,Cennet-Cehennem Obrukları,Ashab-ı Keyf (yedi uyurlar.)

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1- Kıyıda tipik akdeniz iklimi görülür.

2- İç kesimlere gidildikçe karasallaşma başlar.

3- Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.

4- En yağışlı mevsim kıştır(cephe ve oroğrafik yağışlar)

5- Yaz kuraklığı dinamik yüksek basınçlardan kaynaklanır.

6- En yüksek kış sıcaklıkları (10 derece)

7- Bitki örtüsü: 700-800 m lere kadar makiler, yükseklerde ormanlar vardır.

8- En çok orman yangını.

9- Yaz sıcaklıklarından kaçmak için yüksek yaylalar.

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NÜFUS VE YERLEŞME

1- Nüfus ve nüfus yoğunluğu azdır. (Dağların geniş yer kaplaması.)

2- Nüfus kıyıda yoğunlaşmıştır. Adana,Mersin, Antalya vb.

3- Seyrek nüfuslu yerler: Taş eli, Teke platoları, Toroslar.

4- Adana bölümü:Geçici işçi göçü alır. Tarım.

5- Antalya bölümü Geçici işçi göçü alır. Turizm.

TARIM

1- Bir dönemde birden çok ürün elde edilir.

2- En az masrafla seracılık/ Güneşlenme fazlalığı.

3- En fazla turfanda meyve ve sebzecilik.

4- Dağlar geniş yer kaplamış. Tarıma ayrılan arazi az.

5- En çok muz, turunçgiller, soya fasulyesi, yer fıstığı, gül,mısır

6- Kıyıda daha çok gelir getiren ürünlere yönelinmiş.

7- Anason, tahıllar, pamuk, zeytin, pirinç (amik ovası.)

HAYVANCILIK

1- Hayvancılık gelirleri azdır.

2- En çok kıl keçisi üretimi.

SANAYİ

1- Tarım kadar gelişmemiştir. Tarıma dayalı sanayi (Adana bölümü)

3- İskenderun ‘da demirçelik fabrikası.

4- Antalya: Ferro krom tesisleri.

5- Mersin: Ataş Rafinerisi.

6- Seydişehir: Alüminyum

7- Keçiborlu: Kükürt

8- Kozan, Karaisalı: Linyit.

9- Toroslar ve Amanoslar da Krom

10- Yumurtalık: Irak ve Türk petrollerinin geldiği depolandığı yer.

TURİZM

Özellikle Antalya bölümünde çok gelişmiştir.

Adana bölümü: Sanayi, ticaret, ulaştırma gelirleri yönünden daha gelişmiştir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1- Yüz ölçümü en küçük bölgemiz.

2- Yer şekilleri sadedir.

3- Kuzeyden güneye yükselti azalır.

4- Platolar: G. Antep, Urfa, Adıyaman

5- Diyarbakır havzası, Mardin Eşiği yüksek yerler

6- Karacadağ en basık volkandır.

7- Ovalar: Harran, Suruç, Ceylanpınar.

8- Fırat ve Dicle bölgeyi parçalayarak platolar oluşturur.

9- Akarsular araziye gömülmüş , sulama zorunluluğu var.

10- Göl bakımından en fakir bölge. Doğal göl yok.

11- Barajlar: Atatürk, Kral kızı ,Birecik, Deve geçidi. Ilı su, Batman

İKLİM VE BİTKİ TOPLULUĞU

1- Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş alanıdır.

2- Orta Fırat bölümünde Akdeniz, Dicle bölümünde Karasal iklim.görülür.

3- En yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır.

4- Aşırı sıcak ve buharlaşmadan dolayı kuraklık en fazla.

5- Güneydoğudan samyeli rüzgarı eser. Tarımı olumsuz etkiler.

6- En az yağış alan ikinci bölgemiz.

7- Doğuda bozkır, batıda makiler yaygındır

NÜFUS VE YERLEŞME

1- En az nüfus.

2- Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstünde. Çünkü yüz ölçüm küçük.

3- Nüfus dağ eteklerinde toplanmış. Çukur yerler aşırı sıcak olduğundan nüfus az.

4- Dışarıya göçler son yıllarda azaldı.

5- Mesken tipleri: Kerpiç evler. Yazın serin tutar.

TARIM

1- Tarım alanları geniş ve verimli Buharlaşma-kuraklık ve sulama problemi var.

2- Türkiye’de en fazla k.mercimek, Antep fıstığı, karpuz.

3- Pamuk, tütün, üzüm üretiminde son yıllarda önemli artışlar var.

HAYVANCILIK

1- Küçükbaş hayvancılık ve ihracat gelişmiştir.

2- Dokumacılık yaygındır.

ÇIKARILAN MADENLER

1- Petrol: Adıyaman, Batman ,Diyarbakır, Mardin, Siirt.

2- Batman’da Batman rafinerisi

3- Irak ve Türkiye’nin petrol boru hatları bölgeden geçer.

4- Fosfat: Mazıdağı (Suni Gübre)

5- Cizre-Silopi: Linyit

ULAŞIM

1- Yer şekilleri sade olduğu için ulaşım gelişmiştir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ.

1- En büyük yüz ölçüm.

2- En fazla yükselti , engebelilik.

3- En geniş buzul

4- En hızlı akarsular.

5- En fazla enerji üretimi.

6- En alçak yer. Iğdır Ovası.

7- DAĞLAR

1- Kuzeyde Çimen, Kop, Mescit, Allahu ekber dağları.

2- Ortada Karasu, Aras ,Mercan dağları.

3- Güneyde. Güneydoğu Toroslar.

4- VOLKANLAR

5- En geniş volkanik arazı.

6- Ağrı, Süphan, Nemrut, Tendürek.

7- PLATOLAR

8- Erzurum,Kars,Ardahan,Tunceli platoları.

9- OVALAR

10- Kuzeyde. Erzincan, Erzurum, Horasan, Pasinler, Kağızman, Iğdır Ovaları

11- AKARSU VE GÖLLER

12- Aras-Kura Hazar denizine

13- Fırat,Dicle Basra Körfezine

14- Akarsuların debisi yaz ve kış azalır.

15- Akarsular denge profiline ulaşmamıştır.

16- Van, Çıldır, Erçek, Nazik. Balık gölleri. Volkan set gölleridir.

17- YÜKSELTİDEN DOLAYI

18- Tarım arazisi daralmış, sıcaklıklar azalmış, Ürün çeşidi azalmış. Yaz yağışları. Çayır ve meralar artmıştır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1- En şiddetli karasallık.

2- En fazla kar yağışı ,donlu gün sayısı.

3- En fazla kış basıncı.

4- En düşük toprak sıcaklığı.

5- En düşük yıllık sıcaklık ortalaması.

6- En yüksek yıllık sıcaklık farkı.

7- En geç ürün olgunlaşması.

8- Ovada bozkır, yükseklerde dağ çayırları.

NÜFUS V E YERLEŞME

1- En az nüfus yoğunluğu (km kareye 36 kişi)

2- Toplu yerleşmeler görülür.

3- Şehirleşme oranı az.

4- Karadeniz bölgesinden sonra en çok göç .

5- Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla.

TARIM ÜRÜNLERİ

1- Yükseltiden dolayı en çok arpa üretimi.

2- En çok kaysı(Malatya)

3- En az sebze tarımı

4- En az turfanda meyve sebze üretimi, seracılık

5- En çok büyükbaş hayvancılık.

SANAYİ VE MADENLER

1- En fazla yer altı zenginliği Yukarı Fırat Bölümü

2- Demir: Divriği, Hekimhan, Hasan Çelebi

3- Krom: Ergani Guleman, Maden

4- Bakır: Ergani,Maden

5- Kurşun-Çinko Keban’da işlenir.

6- Linyit: Elbistan santrali

7- Oltu taşı: Erzurum.

8- Kaya tuzu:Kağızman,Kars

SANAYİ TESİSLERİ

1- Et kombinaları: Van, Erzurum,Kars

2- Şeker fabrikaları: Erzurum, Ağrı, Kars,Muş ,Erzincan

3- Dokuma: Malatya,Elazığ

4- Sigara Fabrikaları:Malatya,Bitlis

5- Çimento fabrikaları: Erzurum,Kars, Van

İÇ ANADOLU BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

YER ŞEKİLLERİ

1- En büyük ikinci bölgemiz.

2- En çok platolar: Cihanbeyli, Haymana,Obruk, Bozok,Uzun yayla

3- En büyük kapalı havzalar: Konya;Tuz gölü, Ereğli, Akşehir

4- Volkan dağları: Erciyes, Hasan , Melendiz, Karacadağ, Karadağ

5- Kenarları dağlarla çevrili, orta kısmı düzdür. Bundan dolayı makineli tarım ve ulaşım

6- Çok gelişmiştir.

7- En çok erozyon. Bitki örtüsünün azlığı, sel rejimli akarsular.

8- En çok peribacası ve kırgıbayır . Volkanik arazide oluşmuştur.

9- En çok nadasa ayrılan topraklar. Yağış azlığı ve sulama yetersizliğinden dolayı.

10- Topraklar tuzlu, kireçli. Buharlaşma fazla.

11- Göller: Tuz ,Akşehir, Eber (tektonik göllerdir.)

12- Mogan ve Eğmir gölleri: Alüvyal set gölleridir.

13- Akarsular: Kızılırmak , Sakarya, Porsuk Çaylarıdır.

14- Kızılırmak üzerindeki barajlar: Hirfanlı, Kesikköprü, Altınkaya barajlarıdır.

15- Sakarya nehri üzerinde: Hasan Polatkan, Gökçekaya barajları

16- En az deprem riski.Eski zaman arazileri olduğu için.

17- Konya ve Karaman

İKLİM VE BİTKİ TOPLULUĞU

1- Asıl step iklimi.

2- Yazlar sıcak ve kurak ,kışlar soğuk ve kar yağışlı.

3- En çok konveksiyonel yağışlar(kırkikindi yağışı)

4- En az yağışlı yer. Konya-Tuz gölü

5- En çok sel ve erozyon.

6- En tipik antropojen bozkırlar.

7- En fazla ilkbahar yağışı

NÜFUS VE YERLEŞME

1- En kalabalık ikinci bölge.

2- Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altında

3- Nüfus dağ eteklerinde toplanmış. Yağış fazlalığı dolayısıyla

4- En kalabalık kentler: Ankara, Kayseri,Konya,Eskişehir,Sivas.

5- Kentleşme oranı yüksek, Yukarı Sakarya Bölümü.

6- Toplu yerleşmeler var. Kırsal kesimde kerpiç evler. Yağış azlığı.

EKONOMİ

1- TARIM:

2- En çok yetiştirilen ürünler: Buğday, arpa, ş.pancarı, patates, yeşil mercimek, nohut , fasulye,elma, üzüm.

3- HAYVANCILIK.

4- Tiftik keçisi ve koyun : Ankara çevresinde.

5- MADENLER:

6- Tuz : Tuz gölü

7- Cıva: Sarayönü Niğde

8- Demir: Sivas , Kayseri

9- Bor: Eskişehir

10- Lületaşı: Eskişehir

11- Krom: Eskişehir.

12- Linyit: Ankara, Çankırı, Sivas

SANAYİ

1- Yukarı Sakarya Bölümü çok gelişmiştir. Bölgeyi diğer bölgelere bağlar.

2- Eskişehir : Uçak, lokomotif

3- Kırıkkale’de : silah, cephane fabrikaları.

ULAŞIM

Orta bölümü düz olduğu için, bölgeleri birbirine bağlayan önemli ulaşım yolları bu bölgeden geçer.Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç ,her bölgeyle komşudur.

COĞRAFYA KISA KODLAMALAR -1-

9 Haziran 2010 Çarşamba, 23:24 tarihinde KPSS ( Soru Cevap ) tarafından eklendi

KPSS ( Soru Cevap ) İçin TıkLayınız

Egede en çok yetişen ürünler :ZÜHTi..Zeytin,Üzüm,Haşhaş,İncir,Tütün

Rüzgarlar: KaYıP SaKaL....Karayel,Yıldız,Poyraz,Samyeli,Kıble,Lodos

İç Anadolu ‘daki Platolar HUCOB....Haymana,Uzunyayla,Cihanbeyli,Obruk,Bozok

Ülkemizde Doğal gaz Santralleri:.OHA...Ova akça,Hamitabat ,Ambarlı

Egede kırık dağlar : MaYBAM...Madra ,Yunt,Bozdağ,Aydın dağları,Menteşe

Akdeniz’deki Karstik Ovalar : TAKKE....Tefenni ,Acıpayam ,Korkuteli, Kestel, Elmalı

İhrac ettiğimiz Madenlerimiz. BaCaK MaBeT…. BAKIR,CİVA,KROM,MAGNEZYUM ,BOR,TUZ

İhrac Ettiğimiz Ürünler: Ç SıNıF TAKİM..ÇAY,SEBZE,NOHUT ,FINDIK,TURUNCGİL ANTEPFISTIĞI ,KAYISI ,İNCİR, MERCİMEK

Gübre Fabrikaları: BİSİMGEM...Bandırma,İstanbul,Sivas,İzmir,Mardin,Gi resun,Elazığ,Mersin

BAKIR çıkarılan ve işlenen yerler; K A D E R…(Kastamunu-küre)(Artvin-murgul)

(Diyarbakır-ergani)(Elazığ-murgul) (Rize-çayeli) İşletmeler için Ortadaki harflere bir de "samsun" ekleyin.Yani "ADES"

DEMİR çıkarılan ve işlenen yerler; S A M İ (Sivas-divriği ve kangal) (Adana-feke ve kozan)(Malatya-hekimhan ve hasançelebi) (İzmir-dikili ve torbalı) İşletmeler ise S ve A harfleridir.(sivas ve izmir)

Doğu Anadoludaki madenler

MeraKLı KABakÇı DEMİR...Manganez,Krom,Linyit,Kükürt,Krom,Kaya tuzu,Çinko Demir

Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları: JETKiLiMCiZADe

jeotermalenerji,Krom,Linyit,Mermer,Cıva,Zımparataş ı Altın ,Demir

Tektonik Göller: MUSİBET...Manyas,Ulubat,Sapanca,İznik,Beyşehir,Eği rdir,Tuz

Heyelan Set Gölleri: UYSAT...Uzungöl,Yedgöller,Sera,Abant,Tortum

Volkanik Set Gölleri:

ERÇEKli NAZİK,HAÇLIyla beraber VAN GÖLÜnde BALIK tutarken ÇILDIRdı. Erçek gölü,Nazik gölü,Haçlı gölü,Van gölü,Balık gölü,Çıldır gölü

Egedeki platolar: YUBBi...Yazılıkaya,Uşak,Banaz,Bayat,

G.Doğudakı platolar: DUAA...Diyarbakır,Urfa,Antep,Adıyaman

Enerji üretilen göller "HET"....Hazar gölü, eğridir gölü, tortum gölü.

Marmaradakı tektonık gölleri:KUlİS...Kuş(manyas) gölü,Ulubat gölü,L---,İznik gölü,Sapanca gölü

Sigara fabrikası bulunan İller:SİİMBAAT...Samsun,İzmir,İstanbul,Malatya,Bit lis,Adana,Tokat

Bakır merkezlari MaKaM SEM SEzsiz harfler....M= Murgul artvin, K= Küre Kastamonu M= Maden elazığ. SEM Samsun,ergani ve murgul

ülkemizin bölgelere göre nüfus yoğunluğu MEGAKID(Orada a ve g yi değiştirin akılda kalsın dıye öle kodlandı meag kıd aslında sıralama)

Marmara,Ege,Akdenız,G.doğu,Karadenız,Iç Anadolu Doğu anadolu

Türkiye'deki tektonik göller:BASİT MUHASEBE

B urdur gölü,A cıgöl,S apanca gölü,İ znik gölü,T uz gölü,M anyas Gölü,U lubat gölü,H azar (Hozapin) gölü,A kşehir gölü,S eyfe gölü,E ber gölü,B eyşehir gölü,E ğirdir gölü

KARSTİK GÖLLER:S S K.....S alda gölü,S uğla Gölü,K estel Gölü

zımpara taşı çıkan yerler: İDAM....İ ZMİR,D ENİZLİ,A YDIN,M MUĞLA

Türkiyedeki kağıt fabrikaları: KAZMaM GiBİ

K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit)

KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HoKKA...Hirfanlı,O,Kesikköprü,Kapulukaya,Altınkaya

YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS...Hasan uğurlu,Almus,Suat uğurlu

FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE:KAK...Keban,Atatürk,Karakaya

EGEDE İLK SIRADA YER ALAN MADEN YATAKLARI (LAZCUMa)

L İNYİT

A LTIN

Z IMPARA TAŞI

C İVA

U RANYUM

M ERMER

a

bölgelerin ayrılmasında etkili olan faktörler =YENİDEN

Y erşekilleri

E konomi

N üfus ve yerleşme

İ klim ve bitki örtüsü

DEN ize göre konum

Haritalarda hangi yükseltide hangi renk kullanılır,şu şekilde belirtebiliriz:

-Yeşil : (0-500 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Sarı : (500-1000 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Turuncu : (1000-1500 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Kahverengi : (1500-2000 metre arası yükseltilerde kullanılır)

Kodlarsak: YaSTıK olarak daha ii akılda kalabilir...

İç anadoludaki ürünler: BEŞPAY

B uğday

E lma

Ş eker pancarı

P atates

A arpa

Y teşil mercimek

İpekli dokuma: BİG

B ursa

İ stanbul

G emlik

Ülkemizde olmayan madenler: KiTaP

K obalt

T itanyum

P latin

Kapatılacak madenler: CıVıK

C iva ( kanserojen)

V olfram (rezerv az)

K ükürt ( rezerv az)

Bakırın çıkarıldığı yerler: KADER

K astamonu-küre

A rtvin- murgul

D iyarbakır- ergani

E lazığ- maden

R ize- çayeli

Civanın çıkarıldığı yerler: KİM Bu

K onya

İ zmir

M anisa

B (joker)

U şak

Karstik ovalar(polye)( şehirler) : BADeM Ismarla

B urdur

A ntalya

D enzili

e (joker)

M uğla

I sparta

Bor Madeni: BEBeK

B alıkesir,bigadiç,susurluk

E skişer-seyitgazi

B ursa-mustafa kemal paşa

e (joker)

K ütahya- emet

GAP tamamlanınca artacak ürünler: PASPaS

P amuk

A yçiçeği

S oyafasülyesi

P irinç

a (joker)

S ebze

Batı karadeniz dağları: KILIBIK

K öroğlu

I lgaz

ı (joker)

B olu

ı (joker)

K üre

Coğrafya KISA ( Soru Cevap )

9 Haziran 2010 Çarşamba, 22:41 tarihinde KPSS ( Soru Cevap ) tarafından eklendi

Aşağıdaki bölümlerden hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?

Cevap: Yukarı Murat - Van Bölümü (Bu bölümde şiddetli karasal iklim görülür)

2) Verilen demiryolu haritasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Demiryolları bütün komşularımızla olan sınırlarımıza kadar ulaşır (Haritada ulaşmıyordu)

3) Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?

a. Kuzeyden güneye doğru yükselti azalır

b. Nüfus dağılışı dengelidir

Cevap: B (Nüfus dağılışı dengeli değildir. Yükselti ise kuzeyden güneye doğru gerçekten azalıyormuş. Kuzeyde=Diyarbakır: 660 - Adıyaman: 669 Güneyde: Şanlıurfa: 600)

4) Pamuk ve tütün en çok hangi bölgede yetişir?

Cevap: Ege Bölgesi (Pamuk %42 - Tütün %61)

5) Marmara Bölgesi hangi alanda ekonomimize en az katkıyı sağlamaktadır.

Cevap: Hidroelektrik enerjisi üretiminde (Baraj neredeyse yoktur. En az üreten en çok tüketen bölgemizdir)

6) Ürgüp, Göreme ve Avanostaki taşların türü nedir?

Cevap: Volkanik Tüf

7) Hangisi Ege Bölgesindeki delta ovalarının özelliklerinden değildir?

Cevap: Kıyılarında büyük göller vardır. (Delta ovalarının kıyılarında göl yoktur)

Verilen nüfusla ilgili grafikten hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Nüfus yoğunluğu

9) Ege Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ürün çeşidi açısından farklılıklar fazla görülmemesine rağmen Doğu Karadenizde böyle değildir? Bunun sebebi nedir?

Cevap: Dağların uzanış yönü

10) Doğal yöntemlerle küçükbaş hayvancılık yapılan iki yerin ortak özelliği hangisidir?

Cevap: Doğal bitki örtüsü

11) Aşağıdaki akarsulardan hangisi yakınında sanayi bulunmaması nedeniyle daha temizdir?

Cevap: Zap

12) Türkiye'ye gelen turistler neden hava yolunu seçer?

Cevap: Daha kısa sürdüğü için.

13) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sanayinin gelişmiş olduğunu kanıtlar?

Cevap: Enerji tüketiminin fazla olması (Nüfus başka nedenlerlede oluşabilir. Türkiye'de nüfus sadece sanayinin yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmamıştır.)

14) Türkiyenin iki ucu arasındaki 76 dakikalık zaman farkı hangisiyle açıklanabilir?

Cevap: Meridyen sayısı

15) Hangileri yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğinde etkilidir?

Denize uzaklık - Yer şekilleri - Unuttum

16) Dış ticaret açığını kapatmak için hangisi yapılmaz.

Cevap: Dış alımı artırmak

17) Petrolle ilgili bir soru

18) Buğday ve yükseklikle ilgili bir soru.

19) Hangisi sosyoekonomik açıdan en gelişmiş bölgemizdir?

Cevap: Marmara Bölgesi

20) Aşağıdaki bölümlerden hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?

Cevap: Yukarı Murat - Van Bölümü

21) Verilen demiryolu haritasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Demiryolları bütün komşularımızla olan sınırlarımıza kadar ulaşır

22) Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?

a. Kuzeyden güneye doğru yükselti azalır

b. Nüfus dağılışı dengelidir

Cevap: B

23) Pamuk ve tütün en çok hangi bölgede yetişir?

Cevap: Ege Bölgesi (Pamuk %42 - Tütün %61)

24) Marmara Bölgesi hangi alanda ekonomimize en az katkıyı sağlamaktadır.

Cevap: Hidroelektrik enerjisi üretiminde

25) Ürgüp, Göreme ve Avanos'taki taşların türü nedir?

Cevap: Volkanik Tüf

26) Hangisi Ege Bölgesindeki delta ovalarının özelliklerinden değildir?

Cevap: Kıyılarında büyük göller vardır.

27) Verilen nüfusla ilgili grafikten hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Nüfus yoğunluğu

28) Ege Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ürün çeşidi açısından farklılıklar fazla görülmemesine rağmen Doğu Karadeniz de böyle değildir? Bunun sebebi nedir?

Cevap: Dağların uzanış yönü

29) Doğal yöntemlerle küçükbaş h_ayvancılık yapılan iki yerin ortak özelliği hangisidir?

Cevap: Doğal bitki örtüsü

30) Aşağıdaki akarsulardan hangisi yakınında sanayi bulunmaması nedeniyle daha temizdir?

Cevap: Zap

31) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sanayinin gelişmiş olduğunu kanıtlar?

Cevap: Enerji tüketiminin fazla olması

32) Türkiye'ye gelen turistler neden hava yolunu seçer?

Cevap: Daha kısa sürdüğü için.

33) Türkiyenin iki ucu arasındaki 76 dakikalık zaman farkı hangisiyle açıklanabilir?

Cevap: Meridyen sayısı

34) Hangileri yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğinde etkilidir?

Denize uzaklık - Yer şekilleri - Unuttum

35) grafiğe göre hangisine ulaşılamaz.

cevap: balık cinsi

36) bölgeler arasında gelişmişlik düzeyine göre bir sıralama yapacak olsak hangi bölge ilk sırada yer alır

cevap: marmara

37) Hangisi sosyoekonomik açıdan en gelişmiş bölgemizdir?

Cevap: Marmara Bölgesi

38) Aşağıdaki bölümlerden hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?

Cevap: Yukarı Murat - Van Bölümü

39) Verilen demiryolu haritasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Demiryolları bütün komşularımızla olan sınırlarımıza kadar ulaşır

40) Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?

a. Kuzeyden güneye doğru yükselti azalır

b. Nüfus dağılışı dengelidir

Cevap: B

41) Pamuk ve tütün en çok hangi bölgede yetişir?

Cevap: Ege Bölgesi (Pamuk %42 - Tütün %61)

42) Marmara Bölgesi hangi alanda ekonomimize en az katkıyı sağlamaktadır.

Cevap: Hidroelektrik enerjisi üretiminde

43) Ürgüp, Göreme ve Avanostaki taşların türü nedir?

Cevap: Volkanik Tüf

44) Hangisi Ege Bölgesindeki delta ovalarının özelliklerinden değildir?

Cevap: Kıyılarında büyük göller vardır.

45) Verilen nüfusla ilgili grafikten hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Nüfus yoğunluğu

46) Ege Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ürün çeşidi açısından farklılıklar fazla görülmemesine rağmen Doğu Karadeniz de böyle değildir? Bunun sebebi nedir?

Cevap: Dağların uzanış yönü

47) Doğal yöntemlerle küçükbaş h_ayvancılık yapılan iki yerin ortak özelliği hangisidir?

Cevap: Doğal bitki örtüsü

48) Aşağıdaki akarsulardan hangisi yakınında sanayi bulunmaması nedeniyle daha temizdir?

Cevap: Zap

48) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sanayinin gelişmiş olduğunu kanıtlar?

Cevap: Enerji tüketiminin fazla olması

49) Türkiye'ye gelen turistler neden hava yolunu seçer?

Cevap: Daha kısa sürdüğü için.

50) Türkiyenin iki ucu arasındaki 76 dakikalık zaman farkı hangisiyle açıklanabilir?

Cevap: Meridyen sayısı

51) Hangileri yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğinde etkilidir?

Denize uzaklık - Yer şekilleri - Unuttum

52) grafiğe göre hangisine ulaşılamaz.

cevap: balık cinsi

53) bölgeler arasında gelişmişlik düzeyine göre bir sıralama yapacak olsak hangi bölge ilk sırada yer alır

cevap: marmara

54) Aşağıdaki bölümlerden hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?

Cevap: Yukarı Murat - Van Bölümü (Bu bölümde şiddetli karasal iklim görülür)

55) Verilen demiryolu haritasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Demiryolları bütün komşularımızla olan sınırlarımıza kadar ulaşır (Haritada ulaşmıyordu)

56) Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?

a. Kuzayden güneye doğru yükselti azalır

b. Nüfus dağılışı dengelidir

Cevap: B (Nüfus dağılışı dengeli değildir. Yükselti ise kuzeyden güneye doğru gerçekten azalıyormuş. Kuzeyde=Diyarbakır: 660 - Adıyaman: 669 Güneyde: Şanlıurfa: 600)

57) Pamuk ve tütün en çok hangi bölgede yetişir?

Cevap: Ege Bölgesi (Pamuk %42 - Tütün %61)

58) Marmara Bölgesi hangi alanda ekonomimize en az katkıyı sağlamaktadır.

Cevap: Hidroelektrik enerjisi üretiminde (Baraj neredeyse yoktur. En az üreten en çok tüketen bölgemizdir)

59) Ürgüp, Göreme ve Avanostaki taşların türü nedir?

Cevap: Volkanik Tüf

60) Hangisi Ege Bölgesindeki delta ovalarının özelliklerinden değildir?

Cevap: Kıyılarında büyük göller vardır. (Delta ovalarının kıyılarında göl yoktur)

61) Verilen nüfusla ilgili grafikten hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Nüfus yoğunluğu

62) Ege Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ürün çeşidi açısından farklılıklar fazla görülmemesine rağmen Doğu Karadenizde böyle değildir? Bunun sebebi nedir?

Cevap: Dağların uzanış yönü

63) Doğal yöntemlerle küçükbaş hyvancılık yapılan iki yerin ortak özelliği hangisidir?

Cevap: Doğal bitki örtüsü

64) Aşağıdaki akarsulardan hangisi yakınında sanayi bulunmaması nedeniyle daha temizdir?

Cevap: Zap

65) Türkiye'ye gelen turistler neden hava yolunu seçer?

Cevap: Daha kısa sürdüğü için.

66) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sanayinin gelişmiş olduğunu kanıtlar?

Cevap: Enerji tüketiminin fazla olması (Nüfus başka nedenlerlede oluşabilir. Türkiye'de nüfus sadece sanayinin yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmamıştır.)

67) Türkiyenin iki ucu arasındaki 76 dakikalık zaman farkı hangisiyle açıklanabilir?

Cevap: Meridyen sayısı

68) Hangileri yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğinde etkilidir?

Denize uzaklık - Yer şekilleri - Unuttum

69) Dış ticaret açığını kapatmak için hangisi yapılmaz.

Cevap: Dış alımı artırmak

70) Petrolle ilgiliydi galiba hatırlayan yazsın.

71) Buğday ve yükseklikle ilgiliydi

72) Hangisi sosyoekonomik açıdan en gelişmiş bölgemizdir?

Cevap: Marmara Bölgesi

73) Hangisi Türkiye'deki çarpık kentleşme hakkında doğru değildir?

Cevap: Çarpık kentleşme sadece belli yerlerde olduğu için diğer bölgelere ulaşım (? Altyapı) hizmetleri kolay gtürülmektedir?

74) Çocuk Ölümleriyle ilgili hangisi doğrudur?

Cevap1: Çocuk ölümleri genellikle çiçek hastalığından kaynaklanmaktadır.

Cevap2: Çocuk ölümleri Türkiye'de azdır.

75)NEVŞEHİR-ÜRGÜP(VOLKAN TÜFÜ)

76)TÜTÜN-PAMUK ÜRETİMİ(EGE BÖL.)

77)en temiz nehir(zap)

78)güneydoğu(nüfusun düzgün dağılması)

79)çocuk ölümler(çiçek hastalığı)

80)endüstride gelişmişlik(enerji tüketimi)

81)ege-karadeniz iklim farkı(dağların uzanış yönü)

82)demiryolları grafiği(bütün komşularla bağlantı-gürcistan ve irakla yoktur)

83)havancılık(bitki örtüsü)

84)havayolu tercihi(süre)

85)sıcaklık farkı(murat-van bölümü)

86)nüfus grafiği(nüfus yoğunluğu bulunamaz)

87)tatlı su balıkçılığı(hatırlamıyorum)

88)marmara bölgesi(hidroelektrik santrali yoktur)

89)göçün olumsuz sonuçlerı(hatırlamıyorum)

90)ege bölgesi(delta ovalarının kenarında göl yoktur)

91) Aşağıdaki bölümlerden hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?

Cevap: Yukarı Murat - Van Bölümü (Bu bölümde şiddetli karasal iklim görülür)

92) Verilen demiryolu haritasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Demiryolları bütün komşularımızla olan sınırlarımıza kadar ulaşır (Haritada ulaşmıyordu)

93) Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?

a. Kuzayden güneye doğru yükselti azalır

b. Nüfus dağılışı dengelidir

Cevap: Bilmiyorum

94) Pamuk ve tütün en çok hangi bölgede yetişir?

Cevap: Ege Bölgesi (Pamuk %42 - Tütün %61)

95) Marmara Bölgesi hangi alanda ekonomimize en az katkıyı sağlamaktadır.

Cevap: Hidroelektrik enerjisi üretiminde (Baraj neredeyse yoktur. En az üreten en çok tüketen bölgemizdir)

96) Ürgüp, Göreme ve Avanostaki taşların türü nedir?

Cevap: Volkanik Tüf

97) Hangisi Ege Bölgesindeki delta ovalarının özelliklerinden değildir?

Cevap: Kıyılarında büyük göller vardır. (Delta ovalarının kıyılarında göl yoktur)

98) Verilen nüfusla ilgili grafikten hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Nüfus yoğunluğu

99) Ege Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ürün çeşidi açısından farklılıklar fazla görülmemesine rağmen Doğu Karadenizde böyle değildir? Bunun sebebi nedir?

Cevap: Dağların uzanış yönü

100) Doğal yöntemlerle küçükbaş hayvncılık yapılan iki yerin ortak özelliği hangisidir?

Cevap: Doğal bitki örtüsü

101) Aşağıdaki akarsulardan hangisi yakınında sanayi bulunmaması nedeniyle daha temizdir?

Cevap: Zap

102) Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?

a. Kuzeyden güneye doğru yükselti azalır

b. Nüfus dağılışı dengelidir

Cevap: B (Nüfus dağılışı dengeli değildir. Yükselti ise kuzeyden güneye doğru gerçekten azalıyormuş. Kuzeyde=Diyarbakır: 660 - Adıyaman: 669 Güneyde: Şanlıurfa: 600)

103) Türkiye'ye gelen turistler neden hava yolunu seçer?

Cevap: Daha kısa sürdüğü için.

104) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sanayinin gelişmiş olduğunu kanıtlar?

Cevap: Enerji tüketiminin fazla olması (Nüfus başka nedenlerlede oluşabilir. Türkiye'de nüfus sadece sanayinin yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmamıştır.)

105) Hangileri yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğinde etkilidir?

Denize uzaklık - Yer şekilleri - Unuttum

106) Dış ticaret açığını kapatmak için hangisi yapılmaz.

Cevap: Dış alımı artırmak

107) Türkiyenin iki ucu arasındaki 76 dakikalık zaman farkı hangisiyle açıklanabilir?

Cevap: Meridyen sayısı

108) Tatlı su balıkları ile üretilen miktar hakkında bir grafik verilmiş

Bu grafikten hangisi öğrenilemez diye sorulmuş:

En fazla üretimin yapıldığı yıl... Kaç ton yapıldığı ..

Doğru cevap: Üretilen tatlı su balıklarının hangi türden olduğu

109- Çanakkale ile İstanbul arasında olmayan özellik (yerel saat)

110- Tütünün kıyı kesimi olduğu gibi karasal yerlerde de yetişmesi

111- Atatürk barajında olmayan özellik turizm yapılamaması

112- Akdeniz ikliminde yayvan yapraklı ormanlar rastlanmaz Akdeniz bölgesinin özelliklerinden değildir

113- Erezyonla ilgili soruda da şiddetli yağış ve bitki örtüsünün tahribi

114- Rüzgar gücünden yararlanılmaz

115- Sanayi nüfusu fazla oluşu

116- Antalyanın kıyı ile iç kesimi arasında yetişen ürün farklılığı (antalya bölümünün tarım arazilerinin parçalı ve dağınık olması)

117- Turizm nedeniyle nüfusu yaz aylarında artan il Muğla

118- Yat limanı bulunmayan ilimiz Trabzon

119- Osmanlıdan bu yana olan uğraş konusu seramik ve çinicilik fatih dönemine kadar gitmektedir

120- Sadece karadeniz bölgesi ile ilgili bir soruda da 2300 mm üzerinde Rizede yağış görüldüğünden 2300mm üzerinde yağış görülür seçeneği

121- Bir siyasi haritada il sayısı hakkında bilgi alınabilir

122- Türkiyede çöl bulunması ile ilgili bir seçenek vardı

123) Aşağıdaki bölümlerden hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?

Cevap: Yukarı Murat - Van Bölümü (Bu bölümde şiddetli karasal iklim görülür)

124) Verilen demiryolu haritasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Demiryolları bütün komşularımızla olan sınırlarımıza kadar ulaşır (Haritada ulaşmıyordu)

125) Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?

a. Kuzayden güneye doğru yükselti azalır

b. Nüfus dağılışı dengelidir

Cevap: Bilmiyorum

126) Pamuk ve tütün en çok hangi bölgede yetişir?

Cevap: Ege Bölgesi (Pamuk %42 - Tütün %61)

127) Marmara Bölgesi hangi alanda ekonomimize en az katkıyı sağlamaktadır.

Cevap: Hidroelektrik enerjisi üretiminde (Baraj neredeyse yoktur. En az üreten en çok tüketen bölgemizdir)

128) Ürgüp, Göreme ve Avanostaki taşların türü nedir?

Cevap: Volkanik Tüf

129) Hangisi Ege Bölgesindeki delta ovalarının özelliklerinden değildir?

Cevap: Kıyılarında büyük göller vardır. (Delta ovalarının kıyılarında göl yoktur)

130) Verilen nüfusla ilgili grafikten hangisine ulaşılamaz?

Cevap: Nüfus yoğunluğu

131) Ege Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ürün çeşidi açısından farklılıklar fazla görülmemesine rağmen Doğu Karadenizde böyle değildir? Bunun sebebi nedir?

Cevap: Dağların uzanış yönü

132) Doğal yöntemlerle küçükbaş hayvncılık yapılan iki yerin ortak özelliği hangisidir?

Cevap: Doğal bitki örtüsü

133) Aşağıdaki akarsulardan hangisi yakınında sanayi bulunmaması nedeniyle daha temizdir?

Cevap: Zap

-İlk hava şehidimiz Fethi Bey’dir.

-İlk Türk uçağı Mavi Işık’tır(Kayseri/1979)

-Dünyanın ilk ve tek cellat mezarı İstanbul Eyüp’te yer alır.

-Nargile Osmanlı’ya ilk olarak Yavuz Sultan Selim zamanında Hindistan’dan getirildi.

-Yerleşim yerine yapılan ilk baraj Denizli Gökpınar Barajı’dır.

-Türkiye’de ilk nüfus sayimi 1927 yılında yapıldı.

-En fazla yağış alan ilimiz Rize’dir.

-TBMM’nin ilk baskani Fethi Okyar’dir.

-Ilk basbakanimiz Ismet Inönü’dür.

-En büyük adamiz Gökçeada’dir.(Çanakkale)

-Ingilizce ile egitime baslayan ilk Türk okulu Ankara TED Koleji’dir.(1954)

-Türkiye’de özürlülere yönelik ilk otel Antalya’da hizmete girmiştir

-Türkiye’nin ilk özel hayvanat bahçesi Bogaziçi Hayvanat Bahçesi’dir.(Izmit-Darica)

-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası 1924 anayasasıdır.

-Türkiye’nin en çok otel bulunan yeri Eminönü’dür.

-Türkiye’de feribot ile taşımacılık yapılan tek göl Van Gölü’dür.

-Kıbrıs Barış Harekatı esnasında uçaklarımızın yanlışlıkla vurduğu gemimiz Kocatepe’dir.

-Türkiye’nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol’dur.

-İlk şah tuğrası Yavuz Sultan Selim’in tuğrasında görülmeye başlanmıştır.

-İlk Türkçe ezan İstanbul Fatih Camii’nde okundu.

-Türkiye’nin ilk televizyon yayını İstanbul’dan yapıldı.

-Cumhuriyet döneminde kurulan ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’sır.

-Türkiye’de ilk politika okulu Nazif Ülken tarafından kurulmuştur.

-Türkiye’de en fazla milletvekili seçilen İsmet İnönü’dür.(14 defa)

-Ramazan çadırı ilk kez 1995 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından kuruldu.

-Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli azınlık hükümeti Anasol-D hükümetidir.

-Türkiye’deki ilk mali kurum Emniyet Sandığı’dır.

-Türkiye’nin bilinen ilk erkek hemşiresi Murat Bektaş’tır.

-Türkiye’nin ilk haber ajansı Anadolu Ajansı’dır.(1920)

-Türkiye’nin ilk sınır ötesi harekâtı Kıbrıs çıkarmasıdır.

-Türkiye’de kurulan ilk parti C.H.P’dir.

-Latin alfabesine resmi olarak ilk geçen Türk devleti Azerbaycan’dır.

-Türkiye’nin en düşük gelir elde edilen ili Muş’tur.

-Yüzölçümü itibariyle en küçük komşumuz Ermenistan’dır.

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı M.Kemal’dir.

-Türkiye’de baskı tekniğini ilk kez İbrahim Müteferrika kurmuştur.

-İlk TSE belgesi Yıldırım Bayezid devrinde çıkarılmıştır.

-Türkiye’nin en yüksek minaresi Selimiye Camisinde bulunur.

-Türkiye Cumhuriyeti devletini ilk kabul eden devlet Ermenistan’dır.

-Osmanlı Devleti’nin ilk bankası Banka-i Der Saadet’tir.(İstanbul Bankası)

-Türkiye’de ilk uçak fabrikası Kayseri’de açıldı.

-Kelaynak kuşları ülkemizde sadece Urfa’nın Birecik ilçesinde bulunur.

-En işlek kara sınırımız Yunanistan sınırıdır.

-Türkiye’de öldürülen ilk başbakan Nihat Erim’dir.

-Türkiye’de ilk İngilizce gazete İlknur Çevik tarafından çıkarılmıştır.

-Türkiye’nin ilk haber spikeri Zafer Cilasun’dur.

-Mallarda kalite arayan ilk millet Türkler’dir.

-Türkiye dışarıya ilk olarak G.Kore’ye asker göndermiştir.

-Türkiye’nin en eski şehri Hakkari’dir.

-Türkiye’de taşkömürünü ilk defa Uzun Mehmet bulmuştur.

-Konya Türkiye’nin en uzun karayolu ağına sahiptir.

-Türkiye’nin en kalabalık mezarlığı İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’dır.

-Dünyada en fazla konuşulan diller sırasıyla şöyledir: Çince, Hintçe, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe’dir.

-Türkiye’de ilk milletvekili seçimleri I.Meşrutiyet’de yapıldı.

-Ege Bölgesi’nde en uzun kıyılara sahip ilimiz Muğla’dır.

-Karadeniz’in en yüksek dağı Kaçkar Dağı’dır.

-Taşkömürü ilk defa Zonguldak’ta çıkarılmıştır.

-Türkiye’de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun’da yapılmıştır.

-Türkiye’nin en zengin boksit yatakları Seydişehir’de bulunur.

-Türkiye’de heyelan en çok kış mevsiminde görülür.

-Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

-Türkiye’nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme’dir.

-Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi’de farklıdır.

-Türkiye’nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur.

-Türkiye’nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz’dir.

-Türkiye’de rüzgarın en etkili olduğu yer İç Anadolu’dur.

-Türkiye’nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.

-Türkiye’nin en az ormana sahip bölgesi G.Anadolu Bölgesi’dir.

-İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek yeri Erciyes Dağı’dır.

-Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı’dır.

-Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazilli’de açılmıştır.

-Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak’ta açılmıştır.

-Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te açılmıştır.

-Kayısı,fındık,çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır.

-Dünya bor rezervlerin %70′i ülkemizde yer alır.

-Ülkemizde ipek böcekçiliği en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılır.

-Türkiye’nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10)

-Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.

-Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.

-Türkiye’nin en uzun akarsuyu,Kızılırmak’tır.

-Zonguldak kömür yatakları birinci zamanda oluşmuştur.

-Çanakkale ve İstanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur.

-Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası’dır.

-Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı tek kale Caber Kalesi’dir

CUMHURBAŞKANLARI

1.Mustafa Kemal Atatürk 29 EKİM 1923-10 KASIM 1938

2.İsmet İnönü 11 Kasım 1938 – 22 Mayıs 1950

3.Celal Bayar 22 Mayıs 1950 – 27 Mayıs 1960

4.Cemal Gürsel 27 Mayıs 1960 – 28 Mart 1966

5.Cevdet Sunay 28 Mart 1966 – 28 Mart 1973

6.Fahri Korutürk 6 Nisan 1973 – 6 Nisan 1980

7.Kenan Evren 9 Kasım 1982 – 9 Kasım 1989

8.Turgut Özal 9 Kasım 1989 – 17 Nisan 1993

9.Süleyman Demirel 16 Mayıs 1993 – 16 Mayıs 2000

10.Ahmet Necdet Sezer 16 Mayıs 2000 – 28 Ağustos 2007

11.Abdullah Gül 28 Ağustos 2007-?

DÜNYA’NIN EN’LERİ

Dünyanın en yüksek şelalesi: Angel-Venezuela–1.000 m.

Dünyanın en büyük nehri: Nil-Afrika

Dünyanın en yüksek dağı: Everest-Asya–8.848 m.

Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra Çölü-Orta/Kuzey Afrika

Dünyanın en büyük yanardağı: Tambora-Endonezya

Dünyanın en büyük mağarası: Carlsbad Mağarası-New Mexico, ABD

Dünyanın en büyük gölü: Hazar Denizi-Orta Asya–394.299 km²

Dünyanın en büyük adası: Grönland-Kuzey Atlantik–2.175.597 km²

Dünyanın en sıcak yeri: Al’Aziziyah-Libya–57,7 C

Dünyanın en soğuk yeri: Vostock II- -89,2 C

Dünyanın en kalabalık ülkesi: Çin–1.237.000.000 kişi

Dünyanın en geniş ülkesi: Rusya–10.610.083 km²

Dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan–0.272 km².

Dünyanın en kalabalık şehri: Tokyo-Japonya–26.500.000 kişi

Dünyanın en uzun binası: Suyong Bay Tower-Pusan(Güney Kore): 88 kat 462 m.

Dünyanın en uzun demiryolu tüneli: Seikan-Japonya–53,9 km.

Dünyanın en uzun karayolu tüneli: St.Gotthard-İsviçre-16.4 km.

Dünyanın en uzun kanalı: Panama kanalı-Panama–81,5 km.

Dünyanın en uzun köprüsü: Akashi-Japonya–1.990 m.

Dünyada en çok konuşulan dil: Çince (mandarin)-885.000.000 kişi

Dünyanın en çok ülke ile sınırı olan ülke: Çin (15 ülke ile sınırı var)

Dünyanın en yüksek yerleşim yeri: Webzhuan, Çin-Deniz seviyesinden 5.090 m. Yukarıda

Dünyanın en alçak yerleşim yeri: Calipatria, Kaliforniya, ABD – deniz seviyesinin 54 mt. Altında

Dünyanın en uzun kesintisiz sınırı: ABD-Kanada sınırı.

COĞRAFYA

İç Anadolu Bölgesi:

Dağları: Karacadağ, Melendiz, Hasandağı, Erciyes, Tahtalı, Tecer, Yıldız, Ak Dağları, Sundiken ve Sivrihisar Dağları

Platoları: Haymana, Cihanbeyli, Obruk

Gölleri: Tuz, Eber, Akşehir, Çavuşçu, Seyfe, Sultan sazlığı, Tuzla ve Acıgöl

Akarsuları: Kızılırmak, Delice Çayı, Çekerek Suyu, Ankara Çayı, Porsuk Çayı

Tarım Ürünleri: buğday, arpa, yulaf, şeker pancarı, baklagiller, patates, elma

Yeraltı Zenginlikleri: florid , krom, linyit, bakır, çinko, kurşun, manganez, jips, mika, lületaşı

Karadeniz Bölgesi:

Dağları: Ilgaz, Canik, Bolu, Köroğlu, Yalnızçam, Çimen, Mescit, Küre, Bolu ve Doğu Karadeniz Dağları

Ovaları: Çarşamba, Bafra

Gölleri: Tortum, Abant Yedi Göller, Borabay, Sera

Tarım Ürünleri: Fındık, çay, mısır, tütün, şeker pancarı, keten, kenevir, fasulye, pirinç, buğday, çeltik

Yeraltı Zenginlikleri: bakır, maden kömürü, linyit

Marmara Bölgesi:

Dağları: Yıldız, Koru, Biga, Kaz, Kapı, Işıklar, Uludağ

Tarım Ürünleri: ayçiçeği, buğday, tütün, şeker pancarı, pamuk, mısır, fındık, zeytin, pirinç patates,

Yeraltı Zenginlikleri:

Önemli Tarihi Yerleri: Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Resim ve Heykel Müzesi, Güzel Sanatlar Galerisi, Deniz Müzesi, Askeri Müze, Ayasofya, Yerebatan Sarayı, Su kemerleri, Anadolu ve Rumeli Hisarları, Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri

Doğu Anadolu Bölgesi:

Dağları: Mercan, Nemrut, Süphan, Buzul, Ağrı, Aladağ, Tendürek

Ovaları: Yüksekova

Gölleri: Van gölü,

Akarsuları: Fırat, Dicle, Aras, Büyük Zap, Kura Ceyhan

Tarım Ürünleri: buğday, arpa, yulaf, baklagiller, şeker pancarı, tütün, pamuk çeşitleri,

Yeraltı Zenginlikleri: demir, bakır, kurşun, çinko, gümüş, krom, linyit

Ege Bölgesi:

Dağları: Aydın Dağları, Bozdağlar, Dumlu Dağı, Yunt Dağı, Madra Dağı, Kaz Dağı, Eğrigöz Dağı, Türkmen Dağı, Şaphane Dağı, Sandıklı Dağları

Ovaları: Büyük ve Küçük Menderes Ovaları, Gediz Ovası ve Bakırçay Ovası

Körfezleri: Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova

Akarsuları: Büyük ve Küçük Menderes, Bakırçay, Simav (Susurluk), Gediz, Porsuk

Barajları: Adıgüzel, Kemer, Gediz, Demirköprü

Tarım Ürünleri: Çekirdeksiz üzüm, turunçgil, mısır, incir, zeytin, haşhaş, şeker pancarı ve buğday

Yeraltı Zenginlikleri: Linyit, zımpara taşı, cıva, demir, krom

Akdeniz Bölgesi:

Dağları: Toros Dağları, Amanos Dağları (Nur Dağları), Tahtalı Dağları, Bey Dağları, Akdağlar, Çiçekbaba Dağları, Sultan Dağları, Geyik Dağları, Bolkar Dağları, Binboğa Dağları

Ovaları: Çukurova, Silifke, Antalya, Finike, Fethiye, Köyceğiz, Amik(Hatay), Sağlık(Türkoğlu- Kahramanmaraş), Acıpayam(Denizli), Isparta ve Burdur Ovları, Elmalı, Kestel, Korkuteli

Gölleri: Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl, Kestel, Avlan, Suğla, Salda ve Söğüt

Akarsuları: Dalaman, Kocaçay(Eşen Çayı), Derme, Alakır, Aksu, Köprü ve Manavgat Çayları, Göksu Nehri, Tarsus Çayı, Seyhan, Ceyhan ve Asi Nehirleri

Geçitleri: Belen ( İskenderun – Antakya), Gülek ( Adana – Ulukışla – Ankara), Sertavul ( Silifke – Karaman) ve Çubuk ( Antalya – Göller yöresi)

Tarım Ürünleri: buğday, pamuk, zeytin, turunçgil, mısır, yer fıstığı, susam, anason, baklagiller, gül, şeker pancarı, haşhaş, soya fasulyesi, üzüm, elma, erik, muz, çilek

Yeraltı Zenginlikleri: Krom, boksit, demir, linyit,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Dağları:

Ovaları: Altınbaşak, Suruç, Gaziantep, Barak, Adıyaman, Şanlı Urfa, Harran, Ceylanpınar

Gölleri: Azaplı, İnekli, Gölbaşı

Barajları: Devegeçidi, Dicle, Batman

Tarım Ürünleri: tahıl, baklagil, pamuk, susam, ayçiçeği, Antep fıstığı, buğday, kırımızı mercimek, nohut, tütün, üzüm, zeytin

Yeraltı Zenginlikleri: Fosfat, petrol, çimento

OSMANLI DEVLETİNDE İLKLER

kuruluş dönemi

• İlk Osmanlı padişahı Osman bey’dir

• Osmanlıların ilk başkenti söğüttür

• Osmanlılarla Bizans’ın yaptığı ilk savaş Koyunhisar savaşıdır

• Aşiretten beyliğe geçiş ilk defa Osman Bey döneminde olmuştur

• Osmanlılardan beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında gerçekleşti

• İlk Osmanlı müderrisi Kayserili Davuttur

• İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa dır

• İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih’tir

• Osmanlılarda ilk vakıf Orhan Bey zamanında kurulmuştur

• İlk divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur

• İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur(yaya ve müsellem)

• İlk defa Orhan Bey zamanında donanmaya sahip olundu

• İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznik’te kurulmuştur

• Osmanlılar Rumeli’ye ilk defa Orhan Bey in kardeşi Süleyman paşa ile geçmiştir

• İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel de Orhan Bey tarafından kurulmuştur

• Rumeli’ye ilk geçiş Çimpe kalesinin alınmasıyla gerçekleşmiştir

• Osmanlıların Rumeli deki ilk üssü Çimpe kalesidir

• İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından bastırılmıştır

• Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğullarıdır

• Anadolu Türk birliğini sağlama faaliyetleri ilk defa Orhan Bey döneminde başlamıştır

• İlk denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminde başlamıştır

• İlk Osmanlı donanması Karesioğullarından alınan donanmadır

• Bizans ile yapılan ilk büyük savaş Maltepe savaşıdır

• İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basılmıştır

• Şehirlerde kurumsallaşma ilk defa Orhan Bey döneminde kadı subaşlarının atamasıyla olmuştur

• Ankara savaşından sonra Osmanlıya katılan ilk beylik saruhanoğullarıdır

• Topçu ocağı ilk defa 1. Murat tarafından kurulmuştur

• Top ilk defa 1. Kosova da kullanılıştır

• İlk eyalet 1. Murat döneminde oluşturuldu

• Karamanoğulları ilk defa 1. murat zamanında savaşılmıştır

• Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı’nda karşılaşmışlardır

• Osmanlılarda sultan unvanını kullanan ilk padişah 1. Murat tır

• Yeniçeri ocağı ilk defa 1. Murat zamanında kurulmuştur

• Acemioğlanlar ocağı ilk defa 1. Murat zamanında kurulmuştur

• Veziriazam, kazasker, defterdar, nişancı ilk defa 1. Murat zamanında divan üyesi olmuştur

• İlk veziriazam Çandarlı Halit Paşa dır.(1. Murat)

• Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla egemenlik anlayışında değişiklik ilk defa 1. Murat zamanında gerçekleşmiştir(ülke padişah ve oğullarınındır)

• Rumeli beylerbeyliği ilk defa 1. Murat devrinde kurulmuştur(ilk eyalet)

• Pencik sistemi ilk defa 1. Murat zamanında uygulanmıştır

• Sancak valiliğinden gelen ilk hükümdar 1. Murattır

• Orta Avrupa ticaret yolunu ilk defa ele geçirilmesi Çirmen savaşı ile olmuştur.

• Çeyiz yoluyla Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Germiyanoğlulları beyliğidir.

• Tımar sistemi ilk defa 1. Murat devrinde oluşturulmuştur.

• İlk mali teşkilat 1. Murat devrinde oluşturulmuştur.

• Osmanlı Devleti’nin ilk yenilgisi Ploşnik Savaşı’dır. (1388)

• Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşı 1. Kosova dır.

• İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazid dir.

• Osmanlı tarihinde Anadolu Türk Birliğini ilk defa Yıldırım Beyazid sağlamıştır.

• Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara Niğbolu zaferi ile açılmıştır. (1396)

• İngiltere ve Fransa’nın katıldığı ilk haçlı savaşı Niğbolu Savaşıdır.

• Yıldırım Beyazid Niğbolu Savaşından sonra “Sultan-ı İklimi Rum” unvanını almıştır.

• Anadolu Türk birliğinin ilk defa bozulması Ankara Savaşı sonucunda olmuştur.

• Osmanlı’yı Balkanlarda yenmenin mümkün olmadığı Niğbolu Savaşıyla anlaşılmıştır.

• Ankara savaşından sonra Osmanlı Devleti’nin ilk hakimiyet alanında aldığı beylik Saruhanoğullarıdır.

• İlk büyük Tersane Yıldırım Beyazid döneminde yapılan Gelibolu tersanesidir.

• Osmanlı Devleti’ni tehdit eden ilk doğulu devlet Timurlardır.

• İstanbul’da yapılan ilk hisar 1. Beyazid’in yaptırdığı Anadolu hisarıdır.(Güzelcehisar)

• Dini ve sosyal içerikli ilk isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.

• Osmanlılarda taht kavgası ilk kez Fetret döneminde (1402-1413)

• Enderun mektebi ilk defa 2. Murat zamanında kurulmuştur.

• Devşirme sistemi ilk kez 2. Murat zamanında kurulmuştur.

• Yeniçeriler ilk defa 1444 yılında 2. Murat’ın tahtı terk etmesi üzerine isyan etmişlerdir. (Buçuk tepe isyanı)

• İki kez tahta çıkan ilk padişah 2. Murattır.

• Oğlu tarafından tahta geçirilen ilk padişah 2. Murattır.

• İlk defa doğu klasikleri Türkçe’ye 2. Murat zamanında çevrilmiştir.

• Osmanlılarla Haçlılar arasında ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır.

• Osmanlı Devleti’nin batıda imzaladığı ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır.

• Osmanlı Devleti’nde ilk defa sınır kavramından Edirne-Segedin anlaşmasında söz edilmiştir.(Tuna Nehri)

• İlk deniz savaşı Venediklerle Çelebi Mehmet zamanında yapılmıştır.

• Avrupalılar Türkleri balkanlardan atamayacaklarını ilk kez 2. Kosova’da anladılar.

2- Osmanlı Yükselme Dönemi

• Osmanlı devleti ilk defa tam merkeziyetçi devlet özelliğini Fatih döneminde kazanmıştır.

• Osmanlı Devleti’nin doğuda imzaladığı ilk antlaşma Amasya Anlaşması’dır. (1555-İran)

• Havan topu ilk kez İstanbul’un fethinde kullanılmıştır.

• Vezirler ilk defa Fatih zamanında kul sistemi ile seçilmeye başlandılar.

• Kubbealtı vezirleri ilk defa Fatih döneminde atanmıştır.

• Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı kanunları Kanunname-i Ali Osman dır.

• Balkanların fethini tamamlayan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir.

• Fatih kanunnamesi Osmanlıların ilk yazılı kanunlarıdır.

• Osmanlı’nın ilk altın parasını Fatih bastırmıştır.

• İlk kapitülasyonlar Fatih tararından Venediklilere verilmiştir.

• Sadrazamlar ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmeye başladılar.

• İpek yolu Fatih’in Kırım’ı fethetmesiyle ilk defa Osmanlı denetimine geçmiştir.

• İlk defa klasik Türk- Osmanlı mimari tarzı uygulanmıştır.

• Fatih döneminde Karadeniz ilk defa Türk Gölü haline gelmiştir.

• Dünyada yivli-setli topraklar ilk defa 2. Beyazid zamanında yapılmıştır.

• Yeniçerilerin ilk isyanı 2. Murat döneminde Fatih’in ilk hükümdarlığı sırasında meydana gelmiştir. (Buçuktepe isyanı)

• Cülus bahşişi ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında verilmiştir.

• İlk uluslar arası üniversite Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan Sahn-ı Seman medresesidir.

• Fatih döneminde ilk defa üniversite yabancı bilim adamlarından yararlanmıştır.

• Surları yıkabilecek çapta ilk büyük toplar (şahi) Fatih devrinde dökülmüştür.

• İlk defa Fatih devrinde gemiler karadan denize indirilmiştir.

• Osmanlı Devleti, imparatorluk özelliğini Fatih devrinde Bizans’ın yıkılmasıyla kazanmıştır.

• İlk defa Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü İstanbul’un fethiyle sağlanmıştır.

• Boğazlar ilk defa Fatih devrinde Osmanlı egemenliğine girmiştir.

• Ortodoks Patrikhanesi ilk defa Fatih devrinde himaye altına alınmıştır.

• Avrupa’ya ilk defa denizden sefer yapan padişah Fatih’tir. (Otranto)

• İlk defa Memlüklerle ilişkilerin bozulması Fatih devrinde olmuştur.

• Topların kullanıldığı ilk meydan savaşı Otluk beli savaşıdır

• Osmanlı- Safevi ilişkileri ilk defa 2. Beyazıt döneminde başlamıştır(sokulu isyanı)

• Kırım ile kara bağlantısı Boğdan seferiyle 2. Beyazıt döneminde başlamıştır

• Anadolu Şii kışkırtması sonucu çıkan ilk isyan 2. Beyazıt döneminde çıkan Şahkulu isyanıdır

• Bir iç meselenin ilk defa uluslar arası mesele haline gelmesi 2. Beyazıt döneminde yaşanan şehzade cem olayıdır

• Avrupalıların Osmanlı iç işlerine karışması ilk defa şehzade Cem olayıdır

• Oğlu tarafından tahtan indirilen ilk Osmanlı padişahı 2. Beyazıt’tır

• Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim zamanında ortaya çıkmıştır

• Osmanlıların İran’la yaptıkları ilk büyük savaş çaldıran savaşıdır

• Osmanlıların kuzey Afrika hakimiyeti ilk kez Mısırın fethi ile başlamıştır

• Batıya sefer düzenlemeyen ilk padişah yavuz sultan selimdir

• Yavuz’un mısır’ı fethiyle baharat yolu ilk kez Osmanlıların eline geçmiştir

• Kutsal toprakları ele geçiren ilk padişah yavuz sultan Selimdir

• Osmanlı-Cezayir ilişkileri ilk olarak Yavuz döneminde başlamıştır.

• Güney Doğu Anadolu ilk defa Yavuz döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. (Turnadağ Savaşı)

• Orta Avrupa’nın kapılarının açıldığı ilk sefer Belgrat’ın fethidir.

• İlk defa Orta Avrupa hakimiyeti Kanuni döneminde Mohaç Savaşı ile başlamıştır.

• Akdeniz’de fethedilen ilk ada Rodos’tur.

• Kanuni’nin Rumeli ye yaptığı ilk sefer Belgrat Seferidir. (1521)

• Viyana ilk defa Kanuni tarafından kuşatılmıştır.

• Türkler Akdeniz’de üstünlüğünü ilk defa Preveze deniz savaşıyla sağlamıştır.

• Kanuni döneminde Akdeniz ilk defa Türk gölü haline gelmiştir.

• Kanuni döneminde Ege ilk defa Türk gölü haline gelmiştir.

• Şeyhülislam ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuştur.

• Kaptan-ı Derya ve Reisülküttab ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuştur.

• Osmanlılarla İran arasında imzalanan ilk anlaşma Anlaşmasıdır. (1555)

• Osmanlı Devleti’nin sınırları ilk defa Kanuni döneminde Basra körfezine ulaşmıştır.

• Hindistan’a sefer düzenleyen ilk Osmanlı padişahı Kanuni’dir.

• İlk Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’dır.

• Portekizlilerle ilk defa Kanuni döneminde deniz savaşı yapılmıştır.

• Orta Asya Türk devletleri ilk deniz yolu bağlantısını kurma projesini ilk başlatan devlet adamı Sokullu’dur.

• Süveyş kanalını açmak isteyen ilk devlet adamı Sokullu’dur.

• Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah 2. Selim’dir.

• İstanbul’da doğan ve ölen ilk padişah 2. Selim’dir.

• Osmanlı tarihinde Kanun-i Kadim (Yeniçeri ocağına asker alma kanunu) ilk defa 2. Murat zamanında bozulmuştur.

• İlk Osmanlı donanması İnebahtı’da (1571) 2. donanma Çeşme’de (1770) 3. donanma Navarin (1827) 4. donanma Sinop’ta (1853) yakılmıştır.

• Denizlerde ilk büyük yenilgi İnebahtı yenilgisidir.

3- Osmanlı Duraklama Dönemi

• Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa antlaşmasıdır. (1590-İran)

• Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa 1. Ahmet zamanında

• Kafes usulü ilk defa 1. Ahmet zamanında uygulanmaya başlanmıştır.

• Divan örgütü ilk defa 2. Mahmut tarafından kaldırılıp yerlerine bakanlıklar kurulmuştur.

• Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Bucaş anlaşmasıdır. (1672-Lehistan)

• Osmanlı Avrupa karşısındaki üstünlüğünü Zitvatoruk savaşı (1606) ile kaybetmiştir.

• Yeniçeri ocağının bozulmaya başladığının fark edildiği ilk savaş Hotin savaşıdır.

• Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalışan ilk padişah Genç Osman’dır.

• Şeyhülislam’ın yetkilerini ilk kısıtlayan Osmanlı padişahı 2. Osman’dır.

• Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşımayı düşünen padişah 2. Osman dır

• Sosyal alanda ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahı 2. Osman’dır(saray dışından evlenerek)

• Devletin kötüye gidiş nedenlerini araştırarak ilk defa rapor hazırlayan Koçi Beydir

• İsyan sonucu öldürülen ilk padişah 2. Osman (genç Osman) dır

• İlk Osmanlı bütçesi tarhuncu Ahmet paşa tarafından hazırlanmıştır

• Asayişi sağlamak amacıyla ilk defa sokağa çıkma yasağı çıkaran padişah 4. murattır

• Osmanlı devletinin ilk defa uzun bir kuşatma ardından fethettiği yer Girit’tir

• Osmanlı denizciliği Girit’in fethinden sonra Avrupa karşısında üstünlüğünü kaybetmeye başlamıştır

• Osmanlı devletinin Avrupa karşısında taarruz gücünü kaybettiği ilk savaş 2. viyana kuşatmasıdır.

• Günümüzdeki Türk-İran sınırı ilk kez Kasr-ı Şirin anlaşması (1639) ile çizilmiştir.

• Çeşitli şartlar öne sürerek Sadrazam olan ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa’dır.

• İlk Osmanlı-Rus ittifakı İstanbul anlaşmasıdır. (1724)

• Osmanlı devletinin Ruslarla imzaladığı ilk anlaşma Bahçesaray anlaşmasıdır. (1638)

• Osmanlı devleti ilk defa Karlofça (1699) ve İstanbul anlaşması (1700) ile toprak kaybetmiştir.

• Ordunun başında sefere çıkan son padişah 2. Mustafa’dır.

• Osmanlıların kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliğidir.

• Osmanlı topraklarının paylaşıldığı ilk uluslar arası anlaşma Karlofça anlaşmasıdır.

4- Osmanlı Gerileme Dönemi

• Osmanlı devleti ilk defa Pasarofça anlaşması (1718) ile Avrupa’dan geri kaldığını kabul etmiştir.

• Avrupa örnek alınarak yapılan ıslahatlar ilk defa Lale Devrinde yapılmışlardır.

• Mimaride ilk kez Avrupa tarzında eserler Lale devrinde inşa edilmiştir.

• İlk kültürel ıslahatlar 3. Ahmet döneminde yapılmıştır.

• Avrupa’ya ilk defa Lale devrinde elçiler gönderilmiştir.

• İlk Osmanlı matbaası İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. (1727) (ilk teknik yenilik)

• Matbaada basılan ilk eser Vankulu adlı lügattir.

• İlk defa 18. yy da Avrupa’dan askeri uzmanlar getirilmiştir.

• İlk resmi devlet matbaası 3. Selim döneminde kurulmuştur.

• İlk kağıt ve kumaş fabrikası Lale Devri’nde inşa edilmiştir.

• İtfaiye örgütü (tulumbacılar) ilk defa Lale Devri’nde kurulmuştur.

• İlk çiçek aşısı lale devrinde yapılmıştır

• İlk geçici elçilikler lale devrinde kurulmuştur

• Avrupai tarzda ilk askeri ıslahatlar 1. Mahmut döneminde yapılmıştır

• İlk mühendis okulu 1. Mahmut döneminde kara mühendis hanesi adında kuruldu(1731)Avrupa tarzında açılan ilk okuldur

• İkinci mühendis okulu 3. Mustafa tarafından deniz mühendis hanesi adıyla kurulmuştur(1773)

• Kapitülasyonlar ilk defa 1. Mahmut tarafından sürekli hale getirilmiştir. (1740)

• 3. Mustafa döneminde ilk iç borçlanma başlamıştır.

• İlk defa halkı Türk ve Müslüman olan toprak Küçük kaynarca anlaşması ile kaybedilmiştir. (Kırım)

• Halifelik kurumunun siyasi bir antlaşmada ilk defa kullanılması Küçük kaynarca Antlaşmasında oluşmuştur.(Son olarak Uşi Antlaşmasında olmuştur.)

• Rusya’nın Akdeniz’e (sıcak denizlere) açılma imkanı elde ettiği ilk antlaşma Küçük kaynarcadır.

• Sürat topçuları ocağı ilk defa II. Murat döneminde kurulmuştur.

• Ortodoksların kuruculuğu ilk kez Küçük Kaynarca ile Ruslara geçmiştir.

• I.Mahmut döneminde ilk kez Avrupalı birisinin (humbaracı Ahmet paşa )tecrübesinden faydalanarak ıslahat yapılmıştır.

• Ruslar Küçük Kaynarca ile ilk kez iç işlerimize karışmaya başladılar.

• Osmanlı Küçük Kaynarca ile ilk defa tazminat ödedi.

• Rusya ilk kapitülasyonlar küçük Kaynarca antlaşması ile ödemiştir.(1774)

• Ulu efe alım satım ilk defa I.Abdülhamit tarafından yasaklanmıştır.

• Avrupa orduları örnek alınarak hazırlanan ilk ordu Nizam-ı Cedit Ordusudur.

• Avrupa’da ilk daimi elçilikler III.Selim zamanında açılmıştır.

• Fransızca ilk defa III.Selim döneminde devletin resmi dili olarak ilan edilmiştir.

• ilk Fransız tercüme bürosu III. Selim tarafından kurulmuştur.

• Nizam-ı cedit orduları ilk zaferlerini Akkada Napolyon’a karşı kazanmışlardır.

5. Osmanlı Dağılma Dönemi

• Osmanlıda Fransız İhtilalinden etkilenerek çıkan ilk milliyetçilik isyanıdır.(1804)

• padişahın yetkileri ilk defa ayanlarla imzalanan Sened-i İttifakla sınırlandırılmıştır. (1808II.Mahmut)

• Osmanlı devleti ilk denge siyasetini Fransa’nın Mısırı işgali sırasında uyguladı .(1798)

• Ruyada ilk defa donanmasını Fransa’nın Mısırı işgali sırasında boğazlardan geçirmiştir.

• Azınlıklara ilk imtiyazlar Bükreş Antlaşması (1812)ile Sırplara verilmiştir.

• Osmanlılarda bağımsızlığını kazanan ilk azınlık Yunanlılardır.(Edirne Antlaşması 1829)

• boğazlar ilk defa Hünkar iskelesi (1843)antlaşması ile sorun olmuştur.

• boğazlar ilk kez Londra Antlaşması (1841) uluslar arası bir statüye sahip olmuştur.

• Padişahın yanında ilk defa otorite olarak ayanlar kabul edilmiştir .

• İngilizlere ilk kapitülasyonlar III. Murat devrinde(1578) verildi. Balta Limanı Antlaşması (1838) ile yaygınlaşmıştır.

• Kapitülasyonların kaldırılması ilk defa Paris Antlaşmasında görülmüştür.

• İlk resmi gazete takvim-i Vekayi adıyla II.Mahmut tarafından çıkarıldı.(1831)

• nüfuz sayımı ilk defa 2.MAHMUD ZAMANINDA YAPILMIŞTIR .(1813-ASKERİ AMAÇLI)

• Tımar sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.

Müsadere (mallara el koyma) usulü ilk kez II.Mahmut tarafından kaldırılmıştır.

• Polis örgütünün temelleri ilk defa II.Mahmut zamanında atılmıştır.

• Orta öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında kurulmuştur.

• İlk öğretim ilk defa II. Mahmut zamanında zorunlu hale getirilmiştir

• İlk posta örgütü II. Mahmut zamanında kurulmuştur

• İltizam sistemi ilk defa ıslaha fermanı ile kaldırılmıştır

• ilk defa tercüme odası ve yabancı dil okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır

• Devlet memuru yetiştiren okullar ilk defa II. Mahmut zamanında kurulmuştur

• Yurt dışında ilk defa II. Mahmut zamanında öğrenci gönderilmiştir

• kılık kıyafette ilk değişiklik II. Mahmut tarafından yapılmıştır

• padişah kendi üzerinde bir gücün varlığını ilk defa Tanzimat fermanı ile tanımıştır (1839)

• Osmanlılarda ilk kağıt para kaime adıyla Abdülmecit tarafından bastırılmıştır (1844)

• ilk demir yolu hattı Tanzimat döneminde yapılmıştır (1866)

• telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlamıştır (1854)

• ilk telgraf okulu Tanzimat döneminde açılmıştır

• laik kanunlar ilk defa Tanzimat ile orta çıkmıştır

• ilk demir yolu hattı Tanzimat döneminde kurulmuştur (İzmir- aydın hattı)

• askerlik ilk defa ıslahat fermanı ile bir bedele bağlanmıştır (1856)

• Osmanlı toprak bütünlüğü ilk defa kırım savaşında (1854) sonra imzalanan Paris antlaşması (1856) ile Avrupalı devletlerin garantisi altına alınmıştır

• kız öğrenciler ilk kez Tanzimat döneminde okullara alınmıştır

• Osmanlı devleti ilk dış borcu kırım savaşı (1856) sırasında İngilizlerden almıştır (Abdülmecit dönemi)

• öğretmen okulları ve mülkiyet mektebi ilk defa Tanzimat döneminde açılmıştır.

• Osmanlı devleti ilk defa Paris antlaşması (1856)ile Avrupa devleti kabul etmiştir.

• İlk Osmanlı Anayasası Mithat Paşa bakanlığında bir komisyon tarafından hazırlanmış ve II.Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir.(kanun-i esasi-1876)

• İlk defacize belirlenmesi işi Tanzimat döneminde patrikhaneye verilmiştir.

• Osmanlılılarda halk ilk defa I.Meşrutiyetle yönetime katılmıştır.

• Rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyan hareketi 31 mart olayıdır.

• Osmanlılarda Mecelle hukuku ilk defa I. Meşrutiyet ile uygulanmaya başlanmıştır.

• Balkan Savaşları ilk defa Karadağ’ın Osmanlıya saldırmasıyla başlamıştır.

• Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile siyasi olarak ortaya çıkmıştır.

• Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim ilk defa İttihat Terakki ile olmuştur

• Milliyetçiliği ilk defa İttihat ve Terakki bir ideoloji olarak kabul etmiştir

• Divan örgütü kaldırılarak yerine bugünkü anlamda bakanlıklar ilk defa II. Mahmut zamanında kurulmuştur.

• İlk defa II. Mahmut zamanında Tımarlarına maaş bağlamıştır.

• Osmanlı ülkesinde anayasacılık faaliyetleri ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır

• Hukuk ve idare alanında ilk ıslahatlar II.Mahmut dönemindedir.

• Kişisel haklar ilk defa Tanzimat Fermanı ile güvence altına alınmıştır.

• Kişisel hak ve özgürlükler ilk defa I.Meşrutiyette anayasasında (kanun-u Esasi) yer almış ve açıklanmıştır.

• Osmanlı halkı ilk defa I. Meşrutiyet seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır.

• Türk tarihinde ilk defa siyasi partiler I. Meşrutiyet döneminde kuruldu.

• ilk kurulan siyasi parti ittihat ve terakki partisidir. Daha sonra Ahrar Fırkası ve Hürriyet ve itilaf partisi kurulmuştur.

• Avrupa tarzı ilk müzik okulu Mızıka-i Hümayun II. Mahmut devrinde kuruldu.

• Edirne Antlaşmasıyla Osmanlı ülkesinde milliyetçilik hareketleri ilk kez başarıya ulaşmış ve Yunanistan’dan bağımsız olmuştur .

• Fransa’nın Cezayir ele geçirmesiyle Osmanlılar K. Afrika'da ilk kez toprak kaybettiler.

• Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik hakları son kez Hünkar İskelesi Antlaşmasıyla kullanılmıştır.

• Her alanda en geniş anlamda ıslahatlar XIX.yüzyılda yapılmıştır

T A R İ H T E İ L K L E R

İLKÇAĞ TARİHİ

Tarih öncesinin İLK Devri KABATAŞ devridir.

İLK araçlar YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde yapılmıştır.

İLK RESİM ve HEKEL Yontma Taş (Paleolitik) devrinde yapılmıştır.

İLK defa ATEŞ Yontma Taş (Paleolitik) devrinde yapılmıştır.

İLK defa HAYVANLAR Cilalı Taş devrinde evcilleştirilmişlerdir.

İnsanlar İLK defa YERLEŞİK HAYATA Cilalı Taş devrinde geçmiştir.

İnsanlar İLK TARIMSAL ÜRETİME Cilalı Taş devrinde geçmiştir.

İnsanlar İLK defa BALIKÇILIĞA YONTMA TAŞ (PALEOLİTİK) devrinde başlamıştır.

İLK defa ATAERKİL aile Maden Devrinde ortaya çıktı.

İLK KRALLIK ve BEYLİKLER Maden devrinde kurulmuştur.

İLK Bulunan MADEN Bakır’dır.

İLK SABAN ve TEKERLEK Maden Devrinde bulundu.

İLK kez YAZI Demir Devrinin sonlarında bulundu.

Tarihte İLK defa aile hukuku HİTİTLERDE görülmüştür.

Anadolu da İLK kurulan uygarlık HİTİTLERDİR.

Anadolu da İLK SİYASİ birliği HİTİTLER kurdu.

Anadolu Demir Çağlara İLK defa HİTİTLERLE girmiştir.

İLK MECLİSİ HİTİTLER kurdu. (Pankuş Meclisi)

İLK Tarih yazıcılığını HİTİTLER yapmıştır. (Yıllıklar-Anallar)

İLK sosyal örgütlenme Maden Devrinde Mezopotamya da SÜMERLER tarafından kuruldu.

İLK MEDENİYET SÜMERLER tarafından kuruldu.

İLK Güneş saatini SÜMERLER kullandı.

İLK YAZI yı SÜMERLER kullandı (Çivi yazısı)

İLK yazılı KANUNLAR SÜMERLERE aittir.(Urugakina Kanunları)

İLK ORDU SÜMER ve AKADLAR tarafından kuruldu.

İLK defa Avrupa İle Asya arasındaki KÜLTÜREL ETKİLEŞME İskender’in Asya seferinden sonra olmuştur.

Güneş ve Ay tutulmasının düzenli olarak meydana geldiğini İLK defa Mezopotamya Medeniyetleri bulmuştur.

İLK ANAYASAYI Babiller yapmıştır.

İLK KANUN KİTABINI Babiller yapmıştır.

İLK PARA’yı Lidyalılar kullandı.

İlk defa Doğu-Batı ticaretinin gelişmesine LİDYALILAR neden oldu.

Yılı mevsim ve güne ayırarak İLK defa Güneş yılına dayalı TAKVİMİ Mısırlılar buldu.

İLK yazılı antlaşma MISIRLILAR ile HİTİTLİLER arasında yapılan KADEŞ (M.Ö.1280) antlaşmasıdır.

İLK Hiyeroglif (resim) yazısını MISIRLILAR bulmuştur.

Tarımda sulama ve su kanalları İLK defa Maden devrinde MISIR’da görülmüştür.

İLK defa TIP ve MUMYACILIĞI geliştirenler MISIRLILARDIR.

İLK defa ALAN, HACİM hesaplamalarını bulan MISIRLILARDIR.

Onluk sayma düzenini İLK defa MISIRLILAR bulmuştur.

Tarihte İLK defa TİCARET KOLONİ lerini İYONLAR kurmuştur.

İLK modern TARİH Yunan Medeniyetinde yazıldı.

İLK POSTA teşkilatını PERSLER kurmuştur.

İLK Alfabeyi bulan FENİKELİLERDİR.

İLK Denizci Medeniyet FENİKELİLERDİR.

İLK Yahudi Devleti İBRANİ DEVLETİDİR.

İLK defa tek tanrılı din İBRANİLERDE görülmüştür.

İLK BASIN-YAYIN hayatını ROMALILAR çıkardıkları günlüklerle başlatmışlardır.

AVRUPA TARİHİ

İLK defa Avrupa topluluklarında MİLLET olma düşüncesi KAVİMLER GÖÇÜ sonucunda ortaya çıktı. Topu İLK defa İNGİLİZLER Yüzyıl Savaşları içerisinde KRESY SAVAŞINDA (14yy.) kullandılar. Avrupa’da Demokrasiye atılan İLK adım İngiltere de kabul edilen MAGNA CARTA ile olmuştur. İLK defa Barut, Pusula, Matbaa ve Kâğıt ÇİNLİLER tarafından kullanılmıştır. Derebeylikler İLK defa KAVİMLER GÖÇÜ ‘n den sonra kurulmuştur. Derebeyliklerin gücü İLK defa Haçlı seferleriyle sarsılmıştır. Avrupalılar İLK defa Barut, Pusula, Matbaa ve Kâğıt, Yel Değirmeni, Dokuma Tezgâhını HAÇLI SEFERLERİ sonunda TÜRKLERDEN öğrenmişlerdir. İLK HAÇLI SEFERİ 1095 yılında düzenlendi. Avrupa’da din adamlarına olan güvenin sarsılması İLK defa HAÇLI SEFERLERİ sonunda oldu.

10. Ümit Burnu’nu İLK defa BARTEMLİ DİYAZ buldu.(1487)

11. Hindistan yolunu İLK defa VASGO DÖ GAMA buldu.(1498)

12. Avrupa’da Dünyanın yuvarlaklığını İLK defa MACELLAN ve DELKANO ispat etti.(1519–1522)

13. Amerika kıtasına İLK defa giren KRİSTOF KOLOMB dur. (1492)

14. Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu İLK defa AMERİKO VESPUÇİ keşfetti.

15. İLK sömürge İmparatorluklarını İSPANYA ve PORTEKİZ kurdu.

16. HÜMANİZMA hareketi İLK defa İTALYA da ortaya çıktı.

17. RÖNESANS İLK defa İTALYA da ortaya çıktı.

18. Avrupa da Laik Düşünce İLK defa RÖNESANS ve REFORM’dan sonra ortaya çıktı.

19. REFORM İLK defa ALMANYA da ortaya çıktı.

20. Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkan İLK mezhep PROTESTANLIKTIR.

21. İLK defa Modern anlamda matbaayı JEAN GUTENBERG (1450) yılında icat etti.

22. İLK defa kurşun atan silahlar VENEDİKLİLER tarafından kullanıldı.

23. İLK Milli Devletler FRANSIZ İHTİLALİNDEN sonra kurulmaya başlandı.

24. Amerika’da İLK ANAYASA 1791 yılında yürürlüğe girdi.

25. İngiltere, Amerikanın bağımsızlığını İLK defa VERSAY ANTLAŞMASI(1783) ile tanıdı.

26. İLK İNSAN HAKLARI beyannamesi Amerika da II. FİLEDELFİYA KONGRESİNDE kabul edildi. (1776)

27. ABD’nin İLK cumhurbaşkanı GEORGE WASHİNGTON ‘dur.

28. Sanayi Devrimi İLK önce İNGİLTERE de ortaya çıktı.

29. Avrupa’da makineleşme İLK önce DOKUMA sanayisinde gerçekleşmiştir.

30. İŞÇİ sınıfı İLK defa SANAYİ İNKILÂBINDAN sonra ortaya çıktı.

31. Avrupa da sosyalist akımlar İLK defa 1848 İHTİLALLERİNDEN sonra görüldü.

İSLAM TARİHİ

Müslümanlar arasında fetih politikasını İLK defa Hz. MUHAMMED (S.A.V.) başlatmıştır. Hz. MUHAMMED’(S.A.V.) e inan İLK Müslüman Hz. HATİCE dir. Hz. MUHAMMED’ (S.A.V.) in kazandığı İLK SAVAŞ BEDİR savaşıdır. (624) Hz. MUHAMMED’ (S.A.V.) İLK diplomatik başarısını HUDEYBİYE barışı ile kazanmıştır. Tarihte İLK İslam Site Devleti MEDİNE de kurulmuştur. Müslümanların İLK yenilgi aldığı savaş UHUD SAVAŞI’dır. (625) İslam tarihinde İLK HİCRET Habeşistan’a yapılmıştır .(615) Şam ticaret yollarının Müslümanlarca İLK kez güvence altına alınması HAYBER fethiyle gerçekleşmiştir. (629) İslam Tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme İLK defa DÖRT HALİFE devrinde olmuştur.

10. İLK halife Hz. EBUBEKİR’dir. (632–634)

11. Kur’an-ı kerim İLK defa Hz. EBUBEHİR zamanında kitap haline getirildi.

12. Müslümanların Arap yarımadasının dışında İLK fetih hareketleri Suriye üzerine Hz. EBUBEKİR zamanında yapıldı.

13. Müslümanların Arap olmayanlarla yaptığı İLK savaş MUTE savaşıdır. (Arap-Bizans- 629)

14. Yalancı peygamberler İLK feda Hz. EBUBEKİR döneminde ortaya çıkmıştır.

15. İLK defa Devlet hazinesini Hz. ÖMER kurdu.(Beytül Mal)

16. İLK Divan Teşkilatı Hz. ÖMER zamanında kuruldu.

17. Fethedilen yerler İLK defa HZ. ÖMER zamanında yönetim birimlerine ayrıldı. 18. Ordugâh şehirleri İLK defa HZ. ÖMER devrinde kuruldu.

19. Düzenli ordular İLK defa HZ. ÖMER devrinde kuruldu.

20. İkta Sisteminin İLK örneğini Hz. ÖMER uygulamıştır.

21. Hicret (622)İLK defa Hz. ÖMER zamanında TAKVİM başlangıcı olarak kabul edildi.

22. İLK defa Adli Teşkilat Hz. ÖMER tarafından kuruldu.

23. Adalet işlerine bakan kadılar İLK kez Hz. ÖMER zamanında görevlendirildi.

24. İLK DONANMA Hz. OSMAN zamanında oluşturuldu.

25. Müslümanlar Kıbrıs Adasının fethini İLK Kez Hz. OSMAN zamanında gerçekleştirdiler.

26. Kur’an-ı kerim İLK defa Hz. OSMAN zamanında çoğaltıldı.

27. Araplarla Türkler İLK kez Hz. OSMAN zamanında ilişkide bulundular.

28. Siyasi sebeple öldürülen İLK halife Hz. OSMAN’dır.

29. CEMEL VAKASI(Deve Olayı656) Müslümanlar arsındaki İLK çatışmadır.

30. İslam Dünyasındaki İLK AYRILIKLAR Hz. ALİ zamanında olmuştur.

31. İslam Dünyasında KESİN AYRILIKLAR Kerbela Olayı İle başlamış ve İLK defa Mezhepler ortaya çıkmıştır.

32. İLK EMEVİ HALİFESİ Hz. Muaviye dir.(661–680)

33. Halifelik İLK defa MUAVİYE’den Oğlu Yezid’e geçerek saltanata dönüşmüştür.

34. İLK İslam parası EMEVİ halifesi ABDÜLMELİK zamanında basılmıştır.(694)

35. İLK defa HELLENİSTİK(Eski Yunan) Medeniyeti eserleri ENDÜLÜS EMEVİLERİ tarafından tanıtılmıştır.

36. Müslümanlar İLK defa VELİT zamanında TARIK BİN ZİYAD’ın İspanya yı fethi (711)ile Avrupa’ya geçerek toprak kazanmışlardır.

37. Müslümanların Avrupa da ki ilerleyişi İLK defa PUVATYA SAVAŞI ile (732)durdurulmuştur.

38. İslam Mimarisi Avrupa Mimarisi ile yarışabilecek seviyeye İLK defa EMEVİLER zamanında gelmiştir.

39. Tarihte İLK defa orta Doğu ile Uzak Doğu kavimleri 8Arap-Çin) TALAS SAVAŞINDA (751) karşı karşıya gelmişlerdir.

40. İslam Tarihinde yabancı eserler İLK defa ABBASİLER zamanında Arapçaya çevrilmiştir.

41. İslam Tarihinde RASATHANELER İLK defa ABBASİLER zamanında kuruldu.

42. İslam Tahinde Türkler İLK defa Devlet yönetiminde ABBASİLER zamanında etkili olmaya başladılar.

TÜRK-İSLAM TARİHİ

1. Türkleri kurduğu İLK İmparatorluğu HUN İmparatorluğu dur..

2. Türk Tarihinde düzenli ORDU İLK defa METE HAN zamanında kurulmuştur.

3. Orduların düzenlenmesinde 10’luk sistemi İLK kez METE HAN zamanında uygulanmıştır.

4. Türk adını İLK defa devlet adı olarak kullanan GÖKTÜRKLER dir.

5. Türk Tarihiyle ilgili İLK YAZILI belgeler ORHUN ABİDELERİ dir.

6. Göçebelikten yerleşik hayat geçen İLK devlet UYGURLAR’dır.

İLK Müslüman Türk Devleti KARAHANLILAR’dır. Türkçeyi resmi DİL olarak kabul eden İLK Devlet KARAHANLILAR’dır. Türk-İslam eserlerini İLK defa KARAHANLILAR yapmışlardır.

10. Kervansaraylar İlk defa KARAHANLILAR tarafından yapılmıştır.

11. SULTAN ünvanını İLK kullanan hükümdar GAZNELİ MAHMUT tur.

12. Hindistan da İSLAMİYETİ yaymaya çalışan İlk Türk hükümdarı GAZNELİ MAHMUT tur.

13. Türkler İLK defa İslamiyet’e TALAS SAVAŞINDAN sonra topluca girmeye başlamışlardır.

14. Müslüman olan İLK Türk boyları KARLUK, YAĞMA ve ÇİĞİL boylarıdır.

15. Mısırda kurulan İLK Müslüman Türk Devleti TOLUNOĞULLAR devletidir.

16. Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan İLK Türk beylikleri DANİŞMENTLİLER, SALTUKOĞULLARI, MENGÜCEKLER ve ARTUKOĞULLARI’dır.

17. Anadolu da İLK MEDRSE DANİŞMENTLİLER tarafından kuruldu.

18. İLK Türk denici beyliği ÇAKA BEY dir.(Çaka Beyliği)

19. Anadolu da Türkçeyi İLK kez resmi dil olarak kabul eden KARAMANOĞLU İBRAHİM BEY dir.(1277)

20. Büyük Selçukluların Bizans’a karşı kazandığı İLK önemli savaş PASİNLER SAVAŞI dır.(1048)

21. Selçuklularda HASSA ORDUSU İLK defa Tuğrul Bey TARAFINDAN KURULMUŞTUR.

22. Büyük Selçukluların İLK başkenti NİŞABUR dur.

23. İLK defa İKTA SİSTEMİNİ Büyük Selçuklu veziri NİZAMÜLMÜLK kurdu.

24. Büyük Selçuklularda İLK MEDRESE Tuğrul Bey tarafından NİŞABUR da kuruldu.

25. Anadolu’nun kapısı İLK defa MALAZGİRT SAVAŞI sonunda Türklere açıldı.

26. Anadolu Selçuklu devletinin İLK başkenti İZNİK şehridir.

27. Anadolu İLK kez MİRYAKEFALON SAVAŞI sonunda kesin YURT oldu.

28. Anadolu Selçuklu Devletinde İLK tersane I. İZZETTİN KEYKAVUS döneminde SİNOP ta inşa edildi.

29. Anadolu Selçuklu Devletinde İLK DONANMA ALAADDİN KEYKUBAT tarafından kurulmuştur.

30. Anadolu Türk birliğini İLK defa I.MESUT kurmuştur.

31. İstanbul’u İLK defa Kuşatan TÜRK DEVLETİ AVARLAR’dır.

OSMANLI TARİHİ

İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur. İLK Osmanlı veziri ALLADDİN PAŞA’dır. İLK vakfı ORHAN BEY kurdu. İLK düzenli ORDU ORHAN BEY zamanında kuruldu. İLK para ORHAN Bey zamanında bastırıldı. 1327 İLK Medrese İZNİK’te ORHAN BEY tarafından kuruldu. Rumeli’ye geçiş İLK defa Orhan Beyin kardeşi SÜLEYMEN PAŞA ile olmuştur.

10. Rumeli de İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir.

11. Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir.

12. İLK ALTIN para FATİH zamanında bastırıldı.

13. İLK KAPAN-I DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir.

14. Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu.

15. Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı.

16. Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI‘ında kullanıldı.

17. Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur.

18. Haçlılarla İLK defa SIRPSINDIĞI SAVAŞI‘ında karşılaşıldı.(1364)

19. İLK YENİÇERİ OCAĞI I. MURAT zamanında kuruldu.

20. İstanbul İLK defa YILDIRM BAYEZID tarafından kuşatıldı.

21. Anadolu Türk Birliği İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuruldu.

22. Osmanlılara Orta Avrupa’nın kapıları İLK defa NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.(1396)

23. Anadolu Türk Birliği İLK defa Ankara savaşı SONUNDA BOZULDU.(1402)

24. Osmanlılarda İLK taht kavgaları FETRET DEVRİ’ inde oldu.

25. İLK deniz savaşı ÇELEBİ Mehmet zamanında VENEDİKLİLER ile oldu.

26. İLK SÜRRE ALAYI ÇELEBİ MEHMET zamanında düzenlendi.

27. Kendi isteği ile taht’tan çekilen İLK Padişah II. MURAT olmuştur.

28. Avrupalılar İLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını II. KOSOVA SAVAŞI‘ından sonra anladılar.

29. Padişah emriyle öldürülen İLK sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA’dır.

30. İLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATİH dir.

31. HAVAN topu İLK defa İSTANBUL’UN FETHİNDE kullanıldı.

32. İLK Osmanlı KANUNLARI Fatih KANUNNAMESİ dir.

33. FATİH KANUNNAMESİ Osmanlı devletinin İLK ANAYASASI niteliğindedir.

34. Kalelerin topla yıkılabileceği İlk kez İSTANBUL FETHİ ile anlaşıldı.

35. İLK KAPİTÜLASYONLAR Orhan Bey döneminde RAGUZA CUMHURİYETİ’ ne verildi.

36. Vezir-i azamlar İLK defa FATİH zamanında DİVANA başkanlık etmişlerdir.

37. İPEKYOLU İLK defa FATİH’ in Kırım’ı fethiyle Osmanlı denetimine girmiştir.

38. İLK defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT ,son kez çıkan II.MUSTAFA’dır.

39. dünyada İLK defa YİVLİ-SETLİ toplar II. BAYEZID zamanında yapılmıştır

40. İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin İÇ İŞLERİNE karışmasına neden olan olay CEM SULTAN’ın Papaya sığınmasıdır.

41. Osmanlı Devletli İran ile İLK büyük savaşı ÇALDIRAN SAVAŞI dır.(1514)

42. Osmanlı Padişahlarından İLK halife YAVUIZ dur.

43. Osmanlıların Kuzey Afrika’daki hâkimiyeti İLK defa MISIR ‘IN FETHİYLE başlamıştır.

44. YAVUZ’UN Mısır ve Hicaz’ı fethetmesiyle BAHARAT YOLU İLK defa Osmanlıların denetimine girdi.

45. KANUNİ’NİN Rumeli ye yaptığı İLK sefer BELGRAD seferidir.

46. Viyana İLK defa KANUNİ tarafından kuşatıldı.(1529)

47. Preveze Deniz savaşından sonra Türkler İLK defa AKDENİZ de üstünlüğü ele geçirdiler.(1538)

48. Kaptan-ı Derya, Reis’ül –Küttap İLK defa KANUNİ zamanında divan üyesi oldu.

49. Osmanlılarla İran arasında imzalan İLK antlaşma AMASYA ANATLŞAMASI dır.(1555)

50. İLK defa sefere çıkmayan Padişah II. SELİM dir.

51. İlk defa İstanbul’da doğan, İstanbul’da ölen padişah II. SELİM dir.

52. Osmanlı Tarihinde İLK defa KANUN-U KADİM (yeniçeri Ocağına asker alma kanunu) III. MURAT zamanında bozuldu.

53. İLK defa Sultan I.AHMET zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırıldı.

54. Osmanlı İmparatorluğu Avusturya ya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü İLK defa ZİTVATOROK ANTLŞAMASI ile kaybetti. (1606)

55. Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen İLK padişah GENÇ OSMAN (II.OSMAN)’dır.

56. Osmanlılarda İLK bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA yapmıştır.

57. İLK Türk İran sınırı KASR-I ŞİRİN antlaşması ile çizildi.(1639)

58. Çeşitli şartlar ileri sürerek, göreve gelen İLK VEZİR, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA’dır.

59. Osmanlılar İLK defa KARLOFÇA (1699) ve İSTANBUL(1700) antlaşmaları ile toprak kaybetti.

60. Osmanlıların Rusya ile imzaladığı İLK antlaşma İSTANBUL ANTLŞMASI’dır.

61. Osmanlıların kaybettiği İLK beylik ERDEL BEYLİĞİ dir.

62. Osmanlı Devleti İLK defa PASAROFÇA ANTLŞAMASINDAN sonra Avrupa’dan geri kaldığını anlamıştır.

63. Osmanlı Devleti İLK defa Pasarofça Antlaşmasından sonra LALE DEVRİNDE Avrupa yı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.

64. Avrupa ya İLK elçiler Lale devrinde PARİS ve VİYANA ya gönderildi.

65. Osmanlılarda İLK Matbaa GAYRİMÜSLİMLER (Yahudi-Ermeni)tarafından açılmıştır.(15 yy)

66. Osmanlılarda İLK Türk Matbaası Lale Devrinde İBRAHİM MÜTEFERRİKA tarafından açıldı.(1727)

67. İLK kâğıt fabrikası Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.

68. İLK itfaiye örgütü LALE DEVRİNDE kuruldu.

69. Askeri alanda İLK ıslahatı I.MAHMUT yapmıştır.

70. İLK Mühendis Okulu 1731 yılında Kara Mühendis (Mühendishane-i Berri Hümayun) adıyla I. MAHMUT tarafından kuruldu.

71. İLK defa KAPİTÜLASYONLAR 1740 yıllında Sürekli hale getirildi.

72. İLK defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası(Kırım)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile koparılmıştır.(1774)

73. Ruslar İLK kez KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir.

74. Rusya ya İlk kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile verildi.

75. Ulufe alım-satımı İLK defa I. ABDÜLHAMİD tarafından yasaklanmıştır.

76. İLK defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu ZİZAM-I CEDİD ordusu dur.

77. Avrupa başkentlerinde İLK devamlı elçiler III. SELİM zamanında açıldı.

78. İLK devamlı elçilik LONDRA ya açıldı.(1793)

79. NAPOLYON İlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NİZAM-I CEDİD ordusuyla yaptığı savaşta aldı.

80. Osmanlı Devletinde İLK Milliyetçilik hareketi SIRP İSYANI’dır.

81. İLK defa padişahın yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı SENEDİ İTTİFAK la (1808) azalmıştır.

82. Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara İLK defa ayrıcalık BÜKREŞ ANTLAŞMASI ile Sırplara verildi.

83. Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazan İLK devlet YUNANİSTAN olmuştur.(1829-Edirne Antlaşması)

84. Boğazlar Sorunu İLK defa HÜNKÂR İSKELESİ ANTLKAŞASI ile ortaya çıktı.(1833)

85. İngilizlere İLK defa kapitülasyonlar BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI ile verildi.(1838)

86. İLK gazete TAKVİM-İ VAKAYİ adıyla II. MAHMUT zamanında çıkarıldı.(1831)

87. Nüfus sayımı İLK defa II. MAHUT zamanında yapıldı.(1831)

88. Tımar, Zeamet ve Müsadere (Mallara el koyma) İLK defa II. MAHMUT tarafından kaldırıldı.

89. İLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanında atılmıştır.

90. İLK defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II. MAHMUT zamanında kuruldu.

91. Öğretim İLK defa II. MAHMUT zamanında zorunlu hale getirildi.

92. İLK Posta Örgütü II. MAHMUT zamanında kuruldu.

93. İLK defa Tercüme Odası, Yabancı Dil Okulu ve Devlet Memuru Yetiştiren Okullar II. MAHMUT tarafından açıldı.

94. İLK defa yurt dışına öğrenci II. MAHMUT zamanında gönderildi.

95. Kılık-Kıyafette İLK değişiklik II. MAHMUT zamanında yapıldı.

96. İLK defa Padişah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZİMAT FERMENI ile tanımıştır.

97. Osmanlılarda İLK kâğıt para KAİME adıyla 1841 de ABDÜLMECİT tarafından bastırıldı.

98. İLK demir yolu hattı TANZİMAT DÖNEMİNDE döşendi.(1866)

99. Telgraf İLK defa TANZİMAT DÖNEMİNDE kullanılmaya başlandı.(1854)

100. Laik Kanunlar İLK defa TANZİMAT DEVRİNDE çıkarıldı.

101. Askerliğin İLK defa bir bedele bağlanması ISLAHAT FERMANI ile olmuştur.(1856)

102. Osmanlı Devleti Kırım savaşında sonra Avrupalı devletlerin himayesine girerek İLK defa BAĞIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmiştir.

103. Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır.

104. Osmanlı Devletini Avrupa Devleti sayılması İLK defa 1856 PARİS ANTLAŞMASI ile kabul edilmiştir.

105. İLK OSMANLI ANAYASASI Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II. ABDÜLHAMİD zamanında ilan edildi.

106. Osmanlı devletinde, halk yönetime İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde katıldı.

107. Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde uygulamaya konulmuştur.

108. İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ Türk Tarihinde milliyetçiliği İlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir.

109. Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim İLK defa İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ nin yönetimiyle gerçekleşti.

110. İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti, Fırkası) devlet yönetimini İLK defa kesin olarak I. BALKAN SAVAŞI sırasında ele geçirdi.(Babı Ali Baskını)

111. Balkan savaşı İlk defa KARADAĞ’ın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.

112. Osmanlı Tarihinde İLK DENİZALTI filosu II. ABDÜLHAMİT zamanında oluşturuldu.

113. Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşından sonra paylaşıldığı İLK Antlaşma SYKES-PİCOT antlaşmasıdır.

T.C.İNKILÂP TARİHİ

Türk devletinin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin İLK belirtisi MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’ ında ortaya çıkmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti İlk defa fiilen ORTADAN kalkmıştır. Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı devletinin kayıtsız kalması karşısında Türk Milletinin İLK tepkisi DİRENİŞ CEMİYETLERİ kurmak olmuştur. İtilaf Devletlerinin İLK işgal ettiği yer MUSUL olmuştur. İLK defa İzmir ve çevresinin Yunanistan a verilmesi PARİS KONFERANSINDA kararlaştırıldı.(18Ocak1919) İlk kez ülkeye karşı saldırılara karşı koyma kararı İZMİR MÜDAFA-İ HUKUK Kongresinde kabul edilmiştir. Kuvay-ı Milliye Hareketi İLK defa YUNAN İŞGALİ ne karşı kuruldu. Manda ve Himaye fikri İLK defa PARİS BARIŞ KONFERANSINDAN SONRA İtilaf Devletleri tarafından ortaya atıldı. İşgallere karşı İLK tepki PROTESTO ve MİTİNGLER yoluyla oldu.

10. Batı da İLK cephe AYVALIK ta açılmıştır.

11. İşgallere karşı kurulan İLK Cemiyet TRAKYA PAŞAELİ CEMİYETİ dir.

12. Batıdaki Cemiyetler İLK defa BALIKESİR KONGRESİNDE birleştirilmiştir.

13. İLK defa Milli Mücadelenin HAKLILIĞI uluslar arası bir heyet tarafından hazırlanan AMİRAL BRİSTOL RAPORU ile ortaya çıkmıştır.

14. İşgallere karşı İLK direniş Güney Cephesinde FRANSIZLARA karşı olmuştur.

15. Vatanın kurtulması konusunda ortak bir çalışma yapılacağı İLK defa AMASYA GENELGESİNDE belirlenmiştir.

16. Milli Mücadelenin GEREKÇESİ, YÖNTEMİ ve AMACI İLK defa AMASYA GENELGE sinde açılanmıştır.

17. Türk Milletine Milli Hâkimiyetini eline alması amacıyla İLK defa AMASYA GENELGESİ’nde çağrıda bulunulmuştur.

18. Devlet rejiminin değişeceğinin İLK belirtisi AMASYA GENELGESİNDE ortaya atılmıştır.

19. Havza ve Amasya da yayınlanan Tamimlere halkın gösterdiği İLK olumlu tepki PROTESTO VE MİTİNGLERDİR.

20. Osmanlı devletinin Türk Milletine olan sorumluluklarını yerine getirmediği İLK defa AMASYA GENELGESİNDE kamuoyuna duyurulmuştur.

21. AMASYA GENELGESİ M. Kemal’in yayınladığı İLK ihtilal bildirisidir.

22. M.Kemal’in başkanlığını yaptığı İlk SİYASİ kuruluş TEMSİL HEYETİ dir.

23. İLK defa hâkimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştirileceğine ERZURUM KONGRESİ‘nde karar verildi.

24. İLK defa Kuvay-ı Milliye deyimini DOĞU ANADOLU MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETİ kullanmıştır.

25. Misak-ı Milli düşüncesinin ortaya atıldığı İLK SİYASİ teşekkül SİVAS KONGRESİ dir.

26. Kurulacak yeni devletin temelleri İLK defa ERZURUM KONGRESİNDE atılmıştır.

27. Milli Mücadele sırasında Hâkimiyetin kayıtsız şartsız gerçekleştirilmesine İlk defa ERZURM KONGRESİNDE karar verildi.

28. İLK defa hükümet kurma fikri ERZURUM KONGRESİ nde ortaya atılmıştır.

29. İLK bölgesel Temsil Heyeti ERZURUM KONGRESİ nde oluşturuldu.

30. İLK defa MİLLİ bir temsil Heyetinin kurulmasına SİVAS KONGRESİ nde gerçekleşmiştir.

31. Milli örgütlenmenin bütün yurdu kapsayacak şekilde ele alınması İLK defa SİVAS KONGRESİNDE gerçekleşmiştir.

32. KAPİTÜLASYONLARA karşı İlk tepki MİSAK-I MİLLİ de olmuştur.

33. İLK Meclis 23 NİSAN 1923’te açıldı.

34. İLK meclis ve hükümet başkanı MUSTAFA KEMAL dir.

35. İLK ANAYASA 20 Ocak 1920 de kabul edildi.

36. İLK yasaları TBMM çıkardı.

37. TBMM Hükümetinin kendisine karşı ayaklanmalara karşı aldığı İLK önlem HIYANET-İ VATANİYE KANUNU nu çıkarmasıdır.

38. Amasya Görüşmesi ile İstanbul Hükümeti MİLLİ MÜCADELEYİ İLK defa resmen tanımıştır.

39. TBMM’nin İLK ASKERİ başarısı ERMENİSTAN SAVAŞI’dır.

40. TBMM’nin İLK siyasi başarısı GÜMRÜ ANTLŞAMASI’dır.

41. Düzenli ordu ile yapılan İLK savaş I.İNÖNÜ SAVAŞI’dır.

42. TBMM Hükümetini İLK tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran Müslüman Devlet AFGANİSTAN dır.

43. I.İnönü Savaşından sonra TBMM İLK defa Avrupa Devletiyle bir antlaşma imzalandı.(Moskova Antlaşması)

44. Moskova Antlaşmasıyla İLK defa Bir Avrupa Devleti Misak-ı Milli yi tanıdı ve kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etti.

45. Doğu sınırımız İLK defa KARS ANTLAŞMASI ile kesin olarak belirlendi.(13 Ekim 1921)

46. TBMM Hükümeti ile İLK anlaşma imzalayan İtilaf devleti FRANSA’dır. (Ankara Ant.20 Ekim 1920)

47. kahramanlık ünvanı alan İLK şehir MARAŞ tır.

48. Anadolu’dan çekilen İLK devlet İTALYA olmuştur.

49. Kütahya –Eskişehir Savaşları Milli Mücadelenin İLK ve SON yenilgisidir.

50. M. Kemal İLK defa KÜTAHYA –ESKİŞEHİR SAVAŞI’ndan sonra TBMM tarafından Başkomutanlığa getirilmiştir.

51. M. Kemal in Başkomutan olarak katıldığı İLK savaş SAKARYA SAVAŞI’dır.

52. Yunan ordusu İLK defa SAKARYA SAVAŞINDAN sonra savunmaya, Türk Ordusu ise İLK defa TAARRUZA geçmiştir.

53. TBMM ordusunun İLK taarruz Harekâtı BÜYÜK TAARRUZ dur.

54. Türkiye İtilaf devletlerinin hepsine birden Misak-ı Milliyi ve Tam Bağımsızlığı İLK defa LOZAN ANTLAŞMASI ile kabul ettirdi.

55. İLK Genelkurmay Başkanı FEVZİ ÇAKMAK tır.

56. İLK T.C. Cumhurbaşkanı MUSTAFA KEMAL dir.

57. İLK T.C. Başbakanı İSMET İNÖNÜ dür.

58. T.C.’nin kurulan İLK siyasi partisi CUMHURİYET HALK PARTİSİ dir.(Halk Fırkası)

59. T.C.’ nin kurulan İLK Muhalefet partisi TERAKKİ PERVER CUMHURİYET FIRKASI’dır.

• Adaletiyle ün salmış II. İslam halifesi HZ. ÖMER

• Atlas okyanusunu Büyük okyanusa bağlayan kanal PANAMA.

• İlk dünya haritasını çizen denizci PİRİ REİS,

• Akdenizle Kızıldenizi birbirine bağlayan kanal SÜVEYŞ KANALI

• Özbekistan’ın başkenti TAŞKENT,

• Kur’an-ı Kerim’de kadınlar suresi NİSA.

• Septe Boğazı olarak bilinen boğaz CEBELİTARIK BOĞAZI

• Türkiye’nin AB’ye girmesi için uyması gereken kriterler KOPENANG

• Ülkemizde günlerin kısalmaya başladığı tarih 21 HAZİRAN

• Ülkemizde günlerin uzamaya başladığı tarih 21 ARALIK

• Şaban ayının 15. gecesi BERAT GECESİ

• İlk resmi gazete TAKVİM-İ VAKAYI

• Sağlık bakanı RECEP AKDAĞ

• Dünya Çocuk Hakları Bildirgesi 1958’da yapılmıştır.

• İçişleri bakanı BEŞİR ATALAY

• Dışişleri bakanı ALİ BABACAN

• Kültür ve Bakanı ERTUĞRUL GÜNAY

• Gap’ta 27 baraj vardır.

• Ülkemizde özel televizyon yayınları 1990 yılında başladı.

• Kıbrıs’taki hava limanının adı ERCAN HAVALİMANI

• İç organların çalışmasını kontrol eden merkez OMİRİLİK SOĞANI

• Mevlana 17 Aralık ( Şeb-i Arus) 734.

• AB ile müzakereler 3 Ekim 2005 yılında başladı, Ali Babacan başkanlık etti.

• Atatürk’ün Konya’ya ilk geliş tarihi 1925

• Mümeyyiz (İlk çocuk gazetesi)

• Hamza Yerlikaya GÜREŞ

• Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, sözü Büyük Taarruzda söylenmiştir.

• Hicret, HZ. ÖMER zamanında olmuştur.

• İlk kadın vali LALE AYTAMAN

• Konyaspor Teknik Drektörü ÜNAL KARAMAN ( Ölen Tevfik Lav)

• İlk kadın hakem LALE ORTA

• Divan şiirinin ölçüsü ARUZ

• TBMM ilk toplantısını EKİM AYININ İLK GÜNÜ yapar.

• Konya valisi OSMAN AYDIN

• Selçuklu kaymakamı ŞÜKRÜ GÖRÜCÜ

• Konya İl Milli Eğitim Müdürü HALİL ŞAHİN

• Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa KOCA

• Mevlananın hocası ve en yakın arkadaşı ŞEMS-İ TEBRİZİ

• Fifa’nın genel merkezi İSVİÇRE’NİN CENEVRE kentidir.

• İslam dini Orta Asya’da KALAS SAVAŞI ile serbest kaldı.

• Türkiye yüzölçümü bakımından dünyada 33. sıradadır.

• Muhtarlık seçimleri 5 YILDA BİR yapılır.

• Suyun kaldırma kuvvetini keşfeden bilim adamı ARŞİMED

• Kemiklerin oval ya da toparlak uçlarına OM

• Siyaha yakın koyu yeşil rengin adı NEFTİ

• Dünyanın en uzun tüneline sahip ülke İSVİÇRE

• Kahramanmaraş’ta bulunan termik santraller AFŞİN, ELBİSTAN

• Dünya sağlık örgütü WHO

• Birleşmiş milletler örgütü UNO

• Uluslar arası para fonu IMF

• Uluslar arası çalışma örgütü ILO

• Mikroskop altında incelemek üzere canlıdan belirli bir doku parçasının çıkarılmasına BİYOPSİ

• Yedi yıldızdan oluşan takımyıldızının adı BÜYÜK AYI

• Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere bir araya toplaması HAŞIR, bu yere ise MAHŞER denir.

• Mai ve Siyah adlı eserin yazarı HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

• Türkiye Bilimler ve Teknik Araştırma kurulu TÜBİTAK

• Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO

• Akciğer içinde havanın değişiminin yaptığı boruların iltihaplanmasıyla oluşan hastalığı BRONŞİT

• Akdeniz’in en büyük adası GİRİT

• İstanbul’a ilk Türk Bayrağını diken ULUBATLI HASAN

• Kararların hukuka uygunluğunu inceleyen üst mahkeme YARGITAY

• Bir kulun Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmesi İBADET

• Taştan yapılmış tabut şeklinde olan sanduka, kabir veya mezara LAHİD

• Birleşmiş Milletler Teşkilatı UN

• Doktorların hastalarının vücutlarını dinlediği cihaz STETESKOP

• Ramazan ayında cami minareleri arasına çekilen ışıklı ve şekilli yazılar MAHYA

• Tarihte ilk yazıyı SÜMERLER

• Tarihte ilk parayı bulan ve kullanan LİDYALILAR

• Tarihte iki devlet arasında yapılan ilk yazılı antlaşma KADEŞ ANTLAŞMASI

• Doktorların hastanede hastalarını dolaşması VİZİTE

• Ülkemizin uluslar arası telefon kodu 90

• Marmara Gölü EGE

• Dört coğrafi bölgeye komşu olan il BİLECİK

• Nemrut Krater Gölü BİTLİS

• 28-32 hafta arasında doğan tam olgunluğa erişmemiş bebeklere PİREMATÜRE

• Dünyanın en yüksek dağı EVEREST

• Dünyanın en uzun ırmağı NİL

• Dünyanın en büyük gölü HAZAR

• Dünyanın en büyük mağarası MAMMOTH

• Dünyanın en büyük okyanusu BÜYÜK OKYANUSU (PASİFİK)

• Dünyanın en büyük kıtası ASYA

• Türkiye’nin uç noktaları: Kuzey-Sinop inceburun

• Güney-Hatay

• Batı-İmroz

• Doğu-Küçük Ağrı

• Peygamberimizin Hz. Ali’ye hediye ettiği kılıç ZÜLFİKAR

• Şahname adlı eserin sahibi FİRDEVSİ

• Bir olayı veya kişiyi gelecek nesillere hatırlatmak amacıyla yapılan çalışmalara ABİDE-ANIT

• Arap olmayan iran halkına ACEM

• Dince cevaz verilen, yapılması sakıncalı olmayan, işlenmesi suç teşkil etmeyen izin verilen fiile CAİZ

• Vahiy meleği CEBRAİL

• Bir anlaşmazlığa düşüldüğünde bilgisine başvurulan kişi BİLİRKİŞİ

• Eskişehir’de çıkarılan taş LÜLETAŞI

• Ney üfleyen kişiye NEYZEN

• Mevlana anma törenlerine ŞEB-İ ARUZ

• G-7 olarak bilinen ülkeler; JAPONYA, KANADA, AMERİKA, İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA, RUSYA

• Ülkemizde para basma yetkisine sahip kurum MERKEZ BANKASI

• Tarihi Hattuşaş kalıntıları ÇORUM

• Halifeğin kaldırılması 1924

• Türkiye’nin en batı ucu AVLAKA

• Basra Körfezi ile Umman Körfezini bağlayan boğaz HÜRMÜZ BOĞAZI

• Osmanlılarda Müslüman olmayanlardan alınan vergi CİZYE

• Son Osmanlı padişahı VAHDETTİN

• Son Osmanlı padişahının mezarı SURİYE-ŞAM

• Eski Mısır kralları FİRAVUN

• Keban-Atatürk ve Karakaya barajları FIRAT NEHRİ üzerindedir.

• Rüzgarın hızını ölçen cihaz ANEMOMETRE

• Para basılması ve savaş ilanına TBMM karar verir.

• Pediatri ÇOCUK HASTALIKLARI

• Yurtdışı yolculuklarda kullanılan belge PASAPORT

• Osmanlı devletinin ilk başkenti SÖĞÜT

• Natoya 1952 yılında üye olduk.

• Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu Bölgesine bağlayan geçit ZİGANA

• Birleşmiş milletler güvenlik konseyinin beş daimi üyesi: ABD, RUSYA, İNGİLTERE, FRANSA, ÇİN

• Türkiye Birleşmiş Milletler Örgütüne 15 AĞUSTOS 1945 ‘te girdi.

• Yanardağ içinden çıkan maddelerin yeryüzüne ulaştığı yerde oluşturduğu oyuğa KRATER denir.

• Camilerin çevresinde yapılmış, medrese, kütüphane, hamam, sebil, hastane gibi kurumların tümüne KÜLLİYE denir.

• Karadeniz Bölgesinin doğusunda bulunan sıradağlar KOP

• Türk ceza kanunu İTALYA’dan örnek almıştır.

• Sporun herhangi bir dalında bir dereceye ulaşıp bu dereceyi tekrarlamaya EGALE

• Türkiye’nin erovizyonda birinci olduğu yıl 2003

• Arap yarımadasında Mekke ve Medine’den oluşan bölge HİCAZ

• Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan günde yapılan bayrama PASKALYA

• Atlas okyanusu ile Pasifik okyanusunu birleştiren Güney Amerika’nın en ucunda bulunan boğaz MACELLAN BOĞAZI

• Kutlsal kitabımız Kuran Hz. EBUBEKİR zamanında kitap haline getirildi. HZ. ÖMER zamanında ise çoğaltıldı.

• Sevgili peygamberimizi görmüş, onun sohbetlerinde bulunmuş şahıslara SAHABE-ASHAB denir.

• TC ilk başbakanı İSMET İNÖNÜ

• Osmanlı devletinde doğrudan doğruya padişaha bağlı olan eyaletlerde görev alan atlı ve yaya birliklerinden oluşan ve ULUFE denilen maaş alan askerlere KAPIKULU ASKERLERİ denir.

• İslam inancında Beytullah’ın etrafında tavaf ederken ilk üç tur dönüşlerde hızlı ve gösterişli bir biçimde Kabe’yi tavaf etme HERVELE

İNKILAP TARİHİ ÖZETİ 1

1.Dünya Savaşı öncesinde Devletlerin iç ve dış politikalarına yön veren iki etken vardır. Bunlar: 1789 Fransız İhtilali (Milliyetçilik Akımları …İmparatorlukların yıkılmasına ve bir çok yeni devletin tarih sahnesine çıkmasına neden olmuştur. ) ve 1750-1830 Sanayi İnkılabı (Sanayi İnkılabı 1750-1830 yıllarında İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Aletin yerini makinanın almasıyla üretimin artması, işçi sınıfının doğmasına….neden olmuştur)

1876 l.MEŞRUTİYET : 1876 tarihinde Osmanlı Devletinin ilk Anayasası Kanun-u Esasiye Kabul edilmiştir. Bu ilk Anayasada son söz padişahın olduğu için 2.Abdül Hamit 14 Şubat 1878 yılında Osmanlı-Rus (93 harbi) savaşını bahane ederek ilk Osmanlı Ayanlar meclisini fesh etmiştir. 1878-1908 arası dönem 2.Abdül Hamit’in istibdat (baskı) yönetimi olarak bilinir. Birinci Meşrutiyet döneminde Osmanlıcılık benimsenmiştir.

23 Temmuz 1908 ll.MEŞRUTİYET : İttihat ve Terakki Fırkasının Baskısıyla on yıl sürmüştür. 2.Meşrutiyetten itibaren Osmanlı topraklarında Türkçülük akımları başlamıştır. Not: 1.Meşrutiyette Osmanlıcılık, 2.Meşrutiyette ise Türkçülük akımı etkilidir.

13 Nisan 1909 31 MART OLAYI : 2.Meşrutiyete karşı yapılan gericilik isyanıdır. 2.Abdül Hamit tahttan indirilmiş, yerine 5.Mehmet tahtta çıkarılmıştır. 31 Mart Vakaası sonucunda: Avusturya/Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek’i almışlar, Bulgarlar kendi krallıklarını kurmuşlar ve Girit Rumları ayaklanmışlardır(1908)

Önemi: Mevcut Anayasal düzene karşı bir gericilik isyanıdır. Bu ayaklanmanın bastırılmasında Mustafa Kemal Kolağası olarak görev almıştır.

1911-1912 TRABLUSGARP SAVAŞI (1912 Uşi Ant): Sanayi devriminin etkisiyle güçlenen İtalya’nın çıkarlarını korumak amacıyla sebepsiz yere Trablusgarp, Bingazi çevrelerini işgal etmesi üzerine yapılan savaştır. Osmanlı İmparatorluğu iyi götürdüğü savaşta Balkanlardaki gelişmeler ve Balkan savaşları nedeniyle İtalyanlarla Uşi Anlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmiştir.

Önemi: Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal’in Binbaşı olduğu savaştır.

1912 1.BALKAN SAVAŞI (1912 Londra Anlaşması): Sebep; Fransız devrimi sonucunda Osmanlı topraklarında başlayan milliyetçilik akımları, Rusya’nın Panislavizm politikasıyla Ortodoksları ve Balkan devletlerini kışkırtması ve Balkan devletlerinin Trablusgarp savaşından faydalanmaları.

Balkan devletleri Makedonya’ya ıslahat yapılmasını istediler. Osmanlı devleti red edince l.balkan savaşı çıktı. Osmanlı yenildi. Sonuç; Bulgarlar Çatalca’ya kadar geldi. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Sırplar Karabağ, Yunanistan ise Makedonya’yı işgal ettiler. 1912’de Londra Anlaşması imzalandı. Midye-Enez çizgisi, Osmanlı-Bulgaristan sınırı oldu. İmroz ve Bozcaada dışındaki adalar Yunanistan’a verildi.

Önemi: Avrupa ve Eğe denizindeki Osmanlı varlığı Londra Anlaşması ile sona ermiştir.

1913 2.BALKAN SAVAŞI (1913 Bükreş Anlaşması Bulgaristan)(1913 Atina Anlaşması Yunanistan) : 1.Balkan savaşından fazla toprak alan Bulgaristan’ı çekemeyen Balkan ulusları Bulgaristan’a saldırdılar (1913). Bulgarların birliklerini başka bölgelere kaydırmasından istifadeyle Osmanlı savaşa girmeden Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır. 1913’te Bulgarlarla İstanbul Anlaşması yapıldı. Edirne ve Kırklareli Osmanlılarda kaldı. 1913 Bükreş anlaşması Balkan devletlerinin Bulgaristan topraklarını paylaştığı bir anlaşmadır. Osmanlı Devletinin Avrupa’da ki varlığı Doğu Trakya ile sınırlanmıştır. 1913 Atina Anlaşması ile Girit ve Eğe adaları Yunanistan’a verilmiştir.

1829 Edirne Anlaşması Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır.

1878 (Osmanlı-rus 93 harbi) Sırbistan ve Karabağ Berlin Ant. bağımsızlığını Kazanmıştır.

1908 31 Mart Vakası Bulgaristan Rus savaşı ve karışıklıklardan yararlanarak bağımsızlık kzn.

1912 1.Balkan savaşı Arnavutluk Londra antlaşmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır.

1914-1918 1.DÜNYA SAVAŞI:

1883 Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan İmp. Üçlü İttifak (Bağlaşık) devletlerini oluşturdu.

1907 İngiltere, Fransa, Rusya Üçlü İtilaf devletlerini oluşturdular.

1914 Osmanlı İmparatorluğu; İngilizlerden kaçan iki Alman gemisine Türk ismi vererek Türk Bayrağı çekmişler ve daha sonra bu gemilerin Karadeniz’e açılarak Rus kıyılarını topa tutmaları sonucu Osmanlı 1.Dünya savaşında Üçlü ittifak devletleri safında savaşa katılmış oldu.

Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler: 1-Kafkas 2-Çanakkale 3-Kanal 4-Irak 5-Suriye-Filistin Osmanlı, Bu cepheler haricinde müttefiklerine yardım amacıyla Makedonya ve Galiçya’ya asker göndermiştir.

1 KAFKAS CEPHESİ: Osmanlı’nın Bakü petrollerini ele geçirmek ve Enver Paşanın PANTURANİZM düşüncesinin etkisiyle Rus’lara karşı açtığı savaştır. Osmanlının Yüzbin’e yakın askeri donarak ölmüştür. Ruslar Kars’a kadar ilerlemişler ancak, 1917 yılında Rusya’da ki devrim sonucu çarlık rejiminin yıkılması ile Rusya 1917 Brest Litowsk barış anlaşmasıyla aldığı toprakları geri vererek çekilmiştir.

2 ÇANAKKALE CEPHESİ : Osmanlı; İngiltere, Fransa hem müttefikleri Rusya’ya yardım etmek hemde boğazları alarak Osmanlı devletine son vermek amacıyla Çanakkale’yi ablukaya almalarıyla başlamıştır. Tarihin en kanlı savaşlarındandır. Osmanlı Çanakkale savaşlarından galip çıkmıştır. Mustafa Kemal büyük bir üne kavuşmuş “Çanakkale geçilmez” sözü tarihe kazınmıştır. Çanakkale’de ki direniş sonucunda Rusya’ya müttefiklerinden yardım gitmemiş savaş uzamıştır. Bulgaristan bu gelişme üzerine Osmanlı yanında (İtilaf devletleri yanında) savaşa katıldı. Böylece İstanbul-Berlin hattı kurulmuş oldu.

3 KANAL CEPHESİ : Bu cephe Almanların planlaması ve desteği ile İngiltere’ye karşı Osmanlı tarafından açılmıştır. Osmanlı, Mısırı İngilizlerden geri almak ve Suveyş Kanalını ele geçirerek İngiltere ile sömürgelerinin irtibatını kesmeyi amaçlamıştı. Osmanlı imparatorluğu, Almanların gerekli yardımı göndermemesi ve iklim elverişsizliği yüzünden başarısız olmuştur.

4-IRAK CEPHESİ : İngiltere’nin, Osmanlının İran ve Hindistan’a girmesini önlemek ve karadan Ruslarla birleşmek için Osmanlıya karşı açtığı cephedir. Basra’ya asker çıkartan İngilizler, Bağdat’a kadar ilerlemişlerdir.

5-SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ: İngilizlerin Suveyş ve Irak cephelerinde yenilen Osmanlıyı bu bölgeden çıkarmak istemeleri üzerine açtıkları cephedir. Önceleri Mustafa Kemal bu cephede başarılı olmuş fakat, İstanbul’a çağrılması üzerine İngiltere Suriye’yi almıştır.

1.DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN ANLAŞMALAR

28 Haziran 1919 Versay Almanlar

10 Eylül 1919 Sen Cermen Avusturya

27 Kasım 1919 Nöyyi Bulgaristan

4 Haziran 1920 Triyanon Macar krallığı

10 Ağustos 1920 Sevr Osmanlı (Türk Halkı Sevr barışını kabul etmemiştir.)

30 Ekim 1918 MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI: Ahmet İzzet Paşa Hükümeti, Bahriye Nazırı Rauf Beyin başkanlığındaki Osmanlı kurulu ile İngiliz Amiral Karltop Limni adasının Mondros limanında imzalamışlardır.

Önemi : Bu Anlaşma ile Osmanlı fiilen sona ermiştir. Mondros Ateşkes anlaşması, kayıtsız şartsız teslim belgesidir.

Mondros Md.7: İtilaf devletlerine istedikleri yeri işgal etme hakkı tanımaktadır.

Mondros Md.24: İtilaf devletlerine Vilayet-i Site (Erzurum, Van, Sivas, Bitlis, Diyarbakır, Harput) illerinde Bağımsız Ermenistan ve kürdistan kurulacaktır. [Wilson prensipleri ile paralel: Amerika’nın 1.Dünya savaşına katılırken başkan wilsonun yayımladığı Wilson ilkeleri: Yenenler yenilenlerden tazminat almayacak ...Doğu illerinde referandum sonuçlarına göre Ermenistan ve kürdistan devletleri kurulacak]

30 Ekim 1918 MONDROS ANLAŞMASININ UYGULANMASI: İtilaf devletleri Anlaşmanın 7.maddesine dayanarak;

İngilizler: Musul, Antep, Urfa, Maraş, Batum ve Kars’ı işgal etmişler; Samsun ve Merzifon’a asker çıkarmışlardır.

Fransızlar: Dörtyol, Mersin ve Adana yöreleri ile Afyon’u işgal etmişlerdir.

İtalyanlar: Antalya, bodrum, Kuşadası, Marmaris ve Konya çevresine asker çıkarmışlardır.

Not: İtalyanlar 1.dünya savaşına ittifak devletlerinin yanında başlamışlar daha sonra dönerek itilaf devletlerine katılmışlardır.

13 Kasım 1918 İtilaf devletleri İstanbul’u fiilen işgal etmişlerdir.

21 Aralık 1918 tarihinde 6.Mehmet (Vahdettin) Meclis-i Mebusanı Fesh etmiştir. İkinci Meşrutiyetin sonu.

18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı: İngilizlerin, Osmanlı imparatorluğu paylaşımına Yunanlıları ortak ettiği konferanstır. Güçlü, İtalya yerine daha zayıf olan Yunanistan tercih edilmiştir.

16 Mart 1920 İtilaf devletleri İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir.

ZARARLI CEMİYETLER

Mavri Mira Derneği: Rum kilisesinin desteğinde; İstanbul, Bursa, Bandırma, Tekirdağ ve Kırklareli yörelerinde rum azınlığı örgütlemek, silahlandırmak, çeteler oluşturmak ve yunan kamuoyu yaratmak amacıyla kurulmuştur.

Pontus Rum Cemiyeti: Yeniden canlandırılan Etnik-i Eterya derneği ile birlikte Doğu Karadeniz de rum devleti kurmak için faaliyet göstermiştir.

Ermeni Cemiyetleri: Ermeni patriği Zevan efendi, rum dernekleri ile ortak bir komite oluşturdu. Amacı, Güney Doğa Anadolu da ermeni devleti kurmaktır. Hınçak ve taşnak cemiyeti

Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti: İngilizlerden maddi desteğinde kurulmuş provakatör bir dernektir. Kurtuluşun padişahın ve halifenin buyruğunda olacağını savunmuştur.

Kürt Teali Cemiyeti: Wilson ilkelerinden faydalanarak kürdistan devleti kurma amacını gütmüştür. Ulusal mücadeleye karşı çıkarak olumsuz katkıda bulunmuşlardır.

Teali İslam Cemiyeti : Halifenin buyruklarına ve şeriata uyarak Osmanlı imparatorluğunun kurtulacağını savunmuştur. Merkezi İstanbul da şubesi Konya’da örgütlenmiştir. (Delibaş Mehmet Ayaklanmasını çıkardı)

Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerikan mandası taraftarlarını etrafına toplayan cemiyettir.

İngiliz Muhipler Cemiyeti: İngilizler tarafından, ulusal direniş girişimleri yok etmek amacıyla kurulmuştur.

Hürriyet ve İtilaf fırkası: 1911 yılında ittihat ve terakki partisine karşı kurulan bu parti, Mondros anlaşmasından sonra zararlı cemiyetleri bünyesinde toplamıştır.

ULUSAL CEMİYETLER

Ulusal cemiyetler; bölgesel amaçlarla kurulmuşlardır, Yayın yoluyla işgallerin haksız olduğu dünya kamuoyuna duyurulmuştur, Birbirlerinden bağımsız hareket etmişlerdir, Silahlı savunma yapmışlardır.

Ulusal bilincin yayılmasına, gelişmesine, canlı tutulmasına kaynak olmuştur. 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri birleşerek Ulusal bir nitelik kazanmıştır.

Trakya Paşaeli Cemiyeti: Trakya ve Marmara’nın Yunanistan a verilmemesi için faaliyet göstermiştir.

İzmir Müdafa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti: İzmir ve Batı Anadolu da yunan işgallerine karşı kurulmuştur.

Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresinde düşman işgaline karşı koymak için kurulmuştur.

Trabzon Müdafa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti: Doğu karadenizde pontus rum devleti kurulmasını önlemek için kurulmuştur.

Şark İlleri Müdafa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti: Merkezi İstanbul da Erzurum ve Elazığ’da şubeler açmıştır. Doğu illerinin Ermenilere verilmesini engellemek için faaliyet göstermiştir. Bu cemiyet daha sonra 23 Temmuz- 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresinin toplanmasını sağlamıştır.

NUTUK: 15-20 Ekim 1927 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkasının Ankara’daki ikinci kongresinde okunmuştur. Cumhuriyet Halk Fırkası; Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin devamı sayıldığından 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi bu partinin ilk kongresi sayılır.

Nutuk; Mustafa Kemal Atatürk’ün, öz yaşam ve Kurtuluş Savaşı’nın öyküsüdür. 19 Mayıs 1919 ile 1927 yılına kadar olan olayları kapsamaktadır.

KUVVAYİ MİLLİYE: Halk, Millet harekatıdır. Ulusal derneklerin miting ve yayın yoluyla, mahalli kurtuluş birliklerinin, silahlı işgal kuvvetlerine karşı başlattıkları direnme hareketleridir. İlki 1918 yılında “Trakya Paşaeli Cemiyeti”dir. 15 Mayıs 1919 İzmir’in işgalinden sonra Kuvvayi Milliyeye katılım artmıştır. Kuvvayi Milliye düzenli değildi, düşman işgallerini yavaşlatmış, askeri boşluğu doldurarak ayaklanmaları bastırmıştır.

15 Mayıs 1919 İzmir’in işgalinde düşmana ilk kurşunu atan Selanik'te doğan Hasan Tahsin'in asıl adı Osman Nevres'tir (Gazeteci Hasan Tahsin “Sen başlat. Nasıl olsa biri bitirir!”)

Kuvvayi Milliye Birlikleri; Ayvalık kıyılarından başlayan Soma, Akhisar, Salihli, Nazilli kasabalarının batısından geçen bir hat üzerinde Batı Cephesini oluşturmuştur. 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresinde, Temsil heyeti aldığı bir yürütme kararıyla (T.B.M.M olmadığından, Meclis gibi hareket ederek) 9 Eylül 1919’da Batı Cephesi Komutanlığına Ali Fuat Cebesoy’u atamıştır.

19 Aralık 1918 Halk Güney Cephesinde Dörtyol’da Fransızlara silahla karşı koymuştur.

1 Kasım 1918 Mustafa Kemal Yıldırım Ordular Komutanlığına atanmıştır.

30 Nisan 1919 Mustafa Kemal 9.Ordu Müfettişliğine atanmıştır.

19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı. Temel Amaç Mustafa Kemal’in, halkı tehlikelere karşı uyarıp, örgütlemek, bağımsızlık mücadelesini başlatarak, bağımsız bir Türk devleti kurmaktır.

23 Haziran 1919 Mustafa Kemal 9.Ordu Müfettişliğinden alındı.

8-9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Askerlikten istifa etti.

22 Haziran 1919 AMASYA GENELGESİ: Amasya Genelgesi; İhtilal Beyannamesidir. İlk kez Ulusal Egemenlikten söz edilmektedir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun dayanma gücü ve kararlılığı kurtaracaktır. Kurtuluş Savaşının amacını, gerekçesini ve yöntemlerini açıklamıştır. Sivas’ta ulusal bir Kongre toplanması kararlaştırılmıştır.

23 Temmuz- 7 Ağustos 1919 ERZURUM KONGRESİ : Bitlis, Erzurum, Sivas ve Trabzon delegelerinin katılmasıyla toplanmış Bölgesel; aldığı kararlar bakımından Ulusal nitelikli bir kongredir. Mustafa Kemal Başkan seçilmiştir. “Yurt parçaları bir bütündür, parçalanamaz. Osmanlı devleti dağılırsa, Ulus birlikte direnecek ve yurdu savunacaktır. İstanbul Hükümeti bağımsızlığı sağlayamaz ise ulusal kongrenin seçeceği geçici bir hükümet kurulacaktır.” İlk kez Vatan bütünlüğü, Ulusal Egemenliğin sağlanması gerektiği ve İLKKEZ yeni bir devletin kurulması düşüncesi belirtilmiştir. İlk kez manda ve himaye kabul olunmaz düşüncesiyle, İlk kez yabancılara İmtiyaz verilemeyeceği düşünceleri belirtilmiştir.

26-30 Temmuz 1919 BALIKESİR KONGRESİ: Yunan işgallerine karşı toplanmış bölgesel bir kongredir.

15-25 Ağustos 1919 ALAŞEHİR KONGRESİ : Balıkesir ve Erzurum kongrelerinin sonuçlarını görüşmek üzere toplanmış bölgesel nitelikli bir kongredir. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesini onaylanmış, Sivas’ta kongre toplanmasına olumlu bakılmamıştır.

4-11 Eylül 1919 SİVAS KONGRESİ: Mustafa Kemal’in başkan olup olmaması ve manda gündeme gelmiştir. Ulusal dernekler bir çatı altında birleştirilmiştir. Mustafa Kemal başkan seçilmiştir. Toplanma ve alınan kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Milli egemenliği önemli bir adımdır. Mandadan vazgeçildi.

TBMM seçimleri yapılıncaya kadar Temsil Heyeti kuruldu. Padişaha meclis-i mebusan-ı toplaması için baskıda bulunuldu. Vali Ali Galip kongreyi engellemediği için 4 Ekim 1919 da İstanbul hükümetinden Damat Ferit istifa etti. Bu gelişme üzerine “İstanbul Anadolu’ya egemen değil bağlı olmak zorundadır” görüşü yayıldı.

20-22 Ekim 1919 AMASYA GÖRÜŞMESİ : İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti arasında. Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal, Rauf ve Bekir Sami katıldı. İstanbul Hükümeti, Ankara hükümetini tanıyor. Temsil heyetinin nüfusu ve güvenilirliği artıyor. Anadolu hareketine katılım hızlanmıştır.

27 Aralık 1919 Temsil Heyetinin Ankara’ya gelişi. 27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya gelişi. Seçimler yapıldı. Müdafa-i Hukuk her yerden kazandı. Mustafa Kemal Erzurum Millet Vekili seçildi. 12 Ocak 1920 Meclis-i Mebusan 3. defa açıldı.

28 Ocak 1920 Misak-ı Milli “Milli And” son Osmanlı mebusan meclisinde kabul edildi. Misak-ı Milli; 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesinden beri yapılan hazırlıkların oluşturduğu bilinç, ihtilal, bağımsız Türk ülkesinin sınırları belirlenmiştir. (30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre)

Misak-ı Milli, halkın Osmanlı hükümetine karşı siyasal zaferidir. Sorunların barışçı yollarla çözümünden yana olunduğu gösterilmiştir. Sonuçları: Anlaşma devletleri kızdı. Salih paşa hükümeti yeniden kurdu. Mebuslar tutuklandı. İstanbul işgal edildi. 16 Mart 1920 İstanbul’un işgali.

11 Nisan 1920 son Osmanlı mebusan meclisinin feshi (3.meclisin feshi)

6 Nisan 1920 de Anadolu Ajansı, Kuvva-yi Milliye hareketinin sesini Anadolu'ya ve tüm dünyaya duyurmak için kurulmuştur.

23 Nisan 1920 TBMM’nin AÇILMASI: TBMM Milli iradeye saygılıdır. TBMM açılmasıyla temsil heyetinin görevi sona ermiştir. Meclis başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir. TBMM’nin üstünde bir kuvvet yoktur. Meclis kurucudur. Devamlıdır. İstanbul hükümeti hukuken yok sayılmış, millet iradesi hakim kılınmıştır. Meclisin çıkardığı ilk kanun “Hıyanet-i Vatan Kanunu”dur. Meclis yargı gücünüde alarak güçler birliği ilkesini sağladı. (3 Y : Yasama, Yürütme, Yargı) 1 Nisan 1923’e kadar görev yapan 1.TBMM bir idealistler meclisidir. Hem egemenliği yerleştirmiş, hem de cephede savaşmış…

AYAKLANMALAR

İSTANBUL HÜKÜMETİNİN YÜRÜTTÜĞÜ AYAKLANMALAR

Anzavur Ayaklanması: 2 Kasım 1919’da Susurluk, Manyas, Gönen ve Ulubat çevresinde İstanbul hükümeti ile İngilizler desteğinde anzavur tarafından çıkarılmış bir ayaklanmadır.

Kuvayi İnzibatiye Ayaklanması: İngilizlerin desteğindeki Süleyman Şefik Paşa komutasındaki halifelik ordusu, Geyve dolayındaki ulusal güçleri yok etmek için saldırdı. Ali Fuat Paşa ayaklanmayı bastırmıştır.

İSTANBUL HÜKÜMETİ VE İTİLAF DEVLETLERİNİN KIŞKIRTTIĞI AYAKLANMALAR

Bolu, Düzce, Hendek-Adapazarı Ayaklanmaları: İngilterenin kışkırtması ve “din elden gidiyor” din sömürüsü. Ali Fuat Paşa bu ayaklanmaları bastırmıştır.

Yozgat Ayaklanması: Yozgat ve Zile’de aşiretlerin TBMM’nin dağılması için ayaklanmasını Çerkez Ethem bastırmıştır.

Afyon Ayaklanması: Yunan ajanlarının halkı kışkırtması üzerine çıkan ayaklanmayı Kuvvayi milliye bastırmıştır.

Konya Ayaklanması: Delibaş Mehmet Çumra’da halkı ayaklandırmıştır.(Yunan-İtalya-Fransa) ayaklanmayı desteklemiştir. Delibaş isyanını düzenli ordu bastırmıştır.

Milli Aşiret Ayaklanması: Urafa’da Milli aşireti Fransızlarla birlikte hareket ederek TBMM’ne karşı ayaklandı. Ayaklanmayı ulusal güçler bastırmıştır.

Azınlık Ayaklanmaları: Ermeni ve Rumların çıkardıkları ayaklanmalardır. 1923 sonbaharında bitirilmiştir.

Kuvvayi Milliye’den Dönenler: Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe

29 Nisan 1920 Hiyanet-i Vatan Kanunu TBMM’de kabul edildi.

10 Ağustos 1920 SEVR BARIŞ ANLAŞMASI: Osmanlı Devletinin fiilen sona erdiği ve imzaladığı son anlaşmadır. Osmanlı parlamentosunun onayından geçmediği için kanun-i esasiye ters düşmüştür. (Misak-ı Milli: Padişah anlaşmayı imzaladığı için Milli Misaka karşı gelmiş oldu. İstiklal mahkemesinin ilk kararı padişah ve sevr’i imzalayanlar hakkında olmuştur.) TBMM ve Türk halkı sevr barış anlaşmasını kabul etmedi. Sevr barış anlaşmasının ardından milli mücadeleye katılım hızlanmıştır.

İstiklal Mahkemeleri; 29 Nisan 1920 Hiyanet-i Vatan Kanunun 21.maddesi ile 18 Eylül 1920’de kurulmuştur. Üyeleri TBMM tarafından seçilen millet vekilleridir. Ankara İstiklal Mahkemesi en uzun süre görev yapan istiklal mahkemesidir. İstiklal Mahkemelerinin ilk kararı 7 Ekim 1920 tarihinde “ 10 Ağustos 1920 Sevr barış anlaşması”nı imzalayanlar hakkında olmuştur.

8 Kasım 1920 TBMM buyruğunda ordu örgütlendirilmiştir. Ordu gücünü ulusal egemenlikten almıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI

DOĞU CEPHESİ: 1878 Berlin Antlaşması sonucu Rusların Doğu Anadoluya getirdiği Ermeniler, 1915 techir yasası ile suriyeye ve lübnana yerleştirildi. Rusya da çarlık rejiminin yıkılmasıyla fırsattan istifade bağımsız Ermenistan devleti kuruldu. Ermeniler, Erzincan’a kadar geldiler. Haziran 1920 TBMM doğu cephesini kurarak Kazım Karabekir Paşayı Doğu cephesi komutanlığına atadı. 2-3 Aralık 1920 de Ermenilerle Gümrü barışı yapıldı. Bu günkü doğu Anadolu sınırı tanındı. Ermenistan sevr’i geçersiz saydı. 2-3 Aralık 1920 Gümrü Barışı TBMM’nin hem askeri hem de siyasi ilk başarısıdır. Bu anlaşmadan sonra doğu cephesindeki kuvvetler batı cephesine kaydırılmıştır. Türkiye olarak imzalanan ilk anlaşmadır.

23 Şubat 1921 tarihinde Gürcülerle anlaşma yapılmıştır. Ardahan, Artvin ve Batum Türkiye toprağıdır.

GÜNEY CEPHESİ: Düzenli ordu Güney Cephesinde görev almamıştır. Yoğun halk direnişi Maraş’ta (Sütçü İmam) 2 Şubat 1920, Urfa’da 10 Nisan 1920’de işgalden kurtulmuştur. Antep (Şahinbey) 12 aylık savunmadan sonra düşmüştür.

BATI CEPHESİ : 1920 sonunda Yunanistan da yönetim değişti. “Megala idea” (Eski Bizans- Büyük Yunanistan) kurmak için Anadolu’dan toprak almak istiyorlardı;

6-10 Ocak 1921 1.İNÖNÜ ZAFERİ: 27 Aralık 1920’de Çerkez ethem ayaklandı. 29 Aralıkta Kütahya 5 ocak 1921’de Gediz alındı. Ethem yunanlılara sığındı. 1.İnönü düzenli ordunun batı cephesindeki ilk başarısıdır. Ulusal heyecanı kamçılamış, orduya katılım hızlanmıştır.

1.İnönü zaferi sonrası Londra Konferansı toplanmıştır. İkilik yaratılması için Osmanlı ve TBMM birlikte davet edilmiştir. Anadolu’nun dış siyasette söz sahibi olduğu İstanbul hükümetine kabul ettirilmiştir.

16 Mart 1921 Moskava Anlaşması da 1.İnönü zaferinden sonra meydana gelen gelişmelerdendir. Rusya Sevr barış anlaşmasını tanımamıştır. Rusya, TBMM’ne yardımı yükümleniyor. 1.İnönü’de Millet Vekilleri Er olarak savaşmıştır. Bu zafer TBMM’nin dünyaya açılmasını sağlamıştır.

20 Ocak 1921 TEŞKİLAT-I ESASİNİN KABULÜ: Osmanlı Devletinin Anayasası 1876 Kanun-i Esasidir. Türkiye’nin ilk Anayasası Teşkilatı Esasi 20 ocak 1921 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece, Güçler birliği TBMM’de toplanmıştır. Teşkilatı Esasi;Ulusal egemenliği pekiştirmektedir, geçiş dönemi ve uyum Anayasasıdır. Demokratik ve İhtilalcidir. TBMM’nin dayanağı “ulusal egemenlik” ile Kanun-i Esasi çeliştiği için Teşkilat-ı Esasiye ilan edilmiştir. (TBMM Ulus iradesinin üzerinde güç yoktur; Kanun-i Esaside ise padişah iradesi üstün tutulmaktaydı)

Bu anayasa savaş ortamının olağanüstü tehlikeleri içinde kabul edilmiş olduğu için, yasama, yürütme, yetkilerinin T.B.M.M.'nde toplanması ölüm-kalım Savaşının başarıya ulaşmasında çok yararlı oldu. Hatta olağanüstü yetkilere sahip İstiklal Mahkemeleri'ni Meclis içinden kurarken, "Ulusal egemenliğin tekliği" ilkesine dayanmış, yargı yetkisinin de T.B.M.M.'ne ait olduğu benimsenmişti.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Temel Maddeleri

1- Egemenlik kayıtsız ve şartsız ulusundur. Yönetim usulü halkın kendi geleceğini kendisinin belirlemesi esasına dayanır.

2- Yürütme gücü ve yasama yetkisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır.

3- Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir ve Hükümet'i "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti" adını alır.

4- Büyük Millet Meclisi, iller halkınca seçilen, üyelerden kurulur.

5- Büyük Millet Meclisi'nin seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üyelik süresi iki yıldır, bunlar yeniden seçilebilirler. Eski meclisin görevi yeni meclis toplanıncaya kadar sürer. Yeni bir seçim yapılmayacağı anlaşılırsa, toplantı dönemi yalnız bir yıl uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri, kendini seçen ilin ayrıca vekili olmayıp bütün ulusun vekilidir.

6- Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Kasım başında, çağrısız toplanır.

7- Din buyruklarının (Ahkam-ı Şer'iyenin) yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'nindir. Yasalar ve tüzükler düzenlenirken, halkın işine en uygun ve zamanın gereklerine en elverişli din ve hukuk hükümleriyle töreler ve önceki işlemler temel olarak alınır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu özel yasayla belirtilir.

8- Büyük Millet Meclisi, çeşitli Bakanlıkları özel yasasına göre seçtiği Bakanlar aracılığıyla yönetir. Meclis yürütme işleri için Bakanlara yönerge verir ve gerektiğinde bunları değiştirir.

9- Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca seçilen Başkan bir seçim dönemi süresince Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Bu kimlikle Meclis adına imza atmaya ve Bakanlar Kurulu Kararları'nı onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu Üyeleri, içlerinden birini kendilerine başkan seçerler. Ancak Büyük Millet Meclisi Başkanı Bakanlar Kurulu'nun da doğal başkanıdır.

10- Kanun-u Esasi'nin, işbu maddelerle çelişmeyen hükümleri eskiden olduğu gibi yürürlüktedir.

1 Mart 1921 Afganistan Anlaşması.

12 Mart 1921 İstiklal Marşı’nın kabulü

23 Şubat- 12 Mart 1921 LONDRA KONFERANSI: TBMM, “Türkler; barışı istemiyor, savaşı sürdürüyor” propagandasını çürütmek, ulusumuzun haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmak ve TBMM’nin hukuksal varlığını kanıtlamak için konferansa katılıyor. Konferans, sevr’in bir değişik versiyonu olduğundan kabul edilemez.

16 Mart 1921 MOSKOVA ANLAŞMASI: Karşılıklı olarak, Osmanlı ve Rus çarlığının sona erdiği kabul ediliyor. Sovyet Rusya, Misak-ı Milli sınırlarını kabul ediyor. İlk kez bir devlet TBMM ve onun düzenini tanıyor. İtilaf devletlerine karşı güç birliği sağlanmıştır.

31 Mart- 1 Nisan 1921 2.İNÖNÜ ZAFERİ: İngilizlerin yunanlıları kışkırtarak, Londra barış tasarısını kabul ettirmek istemesi. Yunanlıların da 1.İnönü yenilgisinin intikamını almak ve Kütahya, Eskişehir’i alıp Ankara’ya geçerek TBMM’ni dağıtma hayali. Yunan yenilerek Afyon-Bozöyük çizgisinin gerisine çekildi. İsmet Paşa generalliğe getirildi. İtalya bu gelişme üzerine Anadolu’da ki kuvvetlerini çekmiştir. Türk birliklerinin moralleri yükseldi. TBMM otoritesi kuvvetlendi. …

10-24 Temmuz 1921 KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI: Yunanlar, Türklerin Aslıhanlar ve Dumlupınar’da yeterli saldırı gücüne sahip olmadıklarını anladılar. Yunanlar, Türk ordusunun saldıramaz ve kendini koruyamaz bir duruma gelmesini için saldırıya geçti….

Türk ordusu ufak çarpışmalarla geriye çekilmeyi uygun buldu. 24 Temmuz 1921 tarihinde geriye çekilme işlemi tamamlandı. Afyon, Eskişehir ve Kütahya yunanlılara geçti. Sakarya Irmağı sınır oldu. TBMM’de Meclisin Kayseri yada Sivas’a taşınması tartışıldı. Ama meclis Ankara’da kalmayı uygun buldu. Ordunun Sakarya Irmağının doğusuna çekilmesinin nedenleri: Ordunun saldırı gücüne erişene kadar fazla kayıp vermesini engellemek, yunanlıları mevzilerinden uzaklaştırmak, orduyu dinlendirerek zaman kazanmaktır.

Sonuçları: Yunanlılar, Ankara’yı tehdit etmeye başladılar. Mustafa Kemal 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık Kanunuyla yetkileri aldı. 7 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Milli “Milli Yükümlülükler” emirleri yayımlandı. (Toplumun her kesiminden gücüne göre orduya yardım alındı) Başkomutanlık yetkisi süresi dolduktan sonra 20 Temmuz 1922 Mustafa Kemal’e süresiz olarak verilmiştir. Atatürk, Başkomutanlık görevini; 29 Ekim de Cumhur Başkanı seçilene kadar sürdürmüştür.

23 Ağustos- 12 Eylül 1921 SAKARYA MEYDAN SAVAŞI : “Hattı Müdafaa Yoktur, Sathı Müdafaa Vardır. O Satıh, Bütün Vatandır. Vatanın Her Bir Karış Toprağı Vatandaş Kanıyla Sulanmadıkça Düşmana Verilmeyecektir. Ben Size Savaşmayı Değil Ölmeyi Emrediyorum!” Mustafa Kemal ATATÜRK

13 Eylül’de Sakarya Irmağı’nın doğusu, düşmandan arındırıldı. Yunan ordusunun saldırı gücü kırılmıştır. Düşman, 2.Viyana bozgunundan beri ilk defa geri püskürtüldüğü dönüm noktasıdır. “Milletin Makus Talihi Yenilmiştir” Türk ordusu saldırı gücüne erişir. 19 Eylül 1921 TBMM Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik vermiştir. Anadolu’da kesin egemenlik kurulmuştur.

İtalya, birliklerini çekmiştir. İtilaf devletleri TBMM’ne yeni ateşkes önerileri sundu. ermeni, Gürcü ve Azerbaycan adına Rusya ile 13 Ekim 1921 Kars Antlaşması yapıldı. Üç Kafkas cumhuriyeti Rusya ile yapılan 16 Mart 1921 Moskova anlaşmasını tanıyordu. Rusya ile imzalanan son ve kesin sınır belirlemesidir.

20 Ekim 1921 Ankara Anlaşmasıyla Fransa, TBMM ve Misak-ı Milliyi tanıyarak Anadolu’dan çekilmiştir. Hatay, İskenderun dışında Suriye sınırı çizilmiştir. Suriye’deki Cober Kalesi Türk toprağı sayılmıştır. Cober Kalesi bugün Türk Toprağıdır. Hatay, 1939’da Anavatana katılmıştır.

26 Ağustos- 18 Eylül 1922 BÜYÜK TAARRUZ: 26 Ağustosta Türk topçusunun atışıyla taarruz başladı. “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz. İleri!” 2 Eylülde Uşak, 9 Eylül’de İzmir, 11 Eylül’de Bursa işgalden kurtarıldı. 18 Eylül 1922’de Batı Anadolu tamamen düşmandan temizlendi. Geldikleri Gibi Gittiler…

11 Ekim 1922 MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI : Yunanistan’ın yenilmesiyle İngilizlerin yalnız kalması. Rusya’nın TBMM hükümetini desteklemesi. Görüşmeleri TBMM hükümeti adına İsmet Paşa katılmıştır. Yunanlılar, 26 Ekim 1922 tarihine kadar Doğu Trakya’yı tahliye edecekler ve Karaağaç’ı savaş tazminatı olarak Türk tarafına vereceklerdir. Barış imzalanıncaya kadar İstanbul ve boğazları içinde yunanın olmadığı bir komisyon idare edecektir.

Önemi: Vatan parçasının (Doğu Trakya) TBMM’ne teslimidir. İngiltere de Loid corch hükümeti görevden ayrılmıştır.

1 Kasım 1922 SALTANATIN KALDIRILMASI: İstanbul hükümeti TBMM’nin kazandığı başarıdan pay istiyor. Bir ülkede iki ayrı hükümet yaşayamaz. Saltanat, ulusal egemenliğe ters düşüyor. 27 Ekim 1922’de Lozan Barış Konferansına TBMM ile İstanbul hükümeti de çağrılır. Amaç, Türk tarafını bölmektir. TBMM’nin 308 no’lu kararı ile 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılır. 17 Kasım’da Vahdettin İngilizlere sığınır. 18 Kasım 1922’de TBMM veliaht Abdülmecid’i halife seçti. TBMM’nin Abdülmecidi halife seçmesinin amacı: İngilizlere sığınan Vahdetinin Halifeliğinin İngilizler tarafından kullanılması önlemektir.

1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı saltanatı sona ermiş, Cumhuriyete geçiş hızlanmıştır. Halifelik makamı, sembol durumuna düşmüştür. Refet Paşa, TBMM adına İstanbul’daki idareye el koyduğunu itilaf devletlerine bildirmiştir. 4 Kasım 1922’de İstanbul hükümetinde Teyfik Paşanın istifası ile Anadolu hükümeti İstanbul’a tamamen hakim olmuştur.

24 Temmuz 1923 LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI: Dış İşleri Bakanı İsmet Paşa heyet başkanı olarak katılmıştır.

Suriye sınırı: Fransa ile imzalanan 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması kabul edildi.

Irak sınırı: Musul-Kerkük sınırında Anlaşılamadı. (Musul-Kerkük misak-ı millinin parçasıdır)

Batı Sınırı: 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşmasına göre kabul edildi. Bozcaada ve Gökçeada dışındaki adalar yunanlarda kaldı. (Sisam, Sakız, Midilli ve Nekarya adaları silahsız olacaktır)

Kapitilasyonlar: kaldırıldı. Azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi. Devlet borçları paylaştırılarak, kağıt para esasına göre taksitlendirildi. 1881’de kurulun duyunu umumiye idaresi olmayacaktır. Boğazlar, Türkiye’ye verildi. Ancak, sınırlı asker bulundurulacaktı. İstanbul Fener rum patrikhanesi kaldırılamamıştır.

24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması ile, Osmanlı hukuken sona erdi. Türkiye’nin varlığı dünya kamu oyuna duyuruldu. Lozan, 1.dünya savaşını bitiren son anlaşmadır.

18 Şubat 1923 İZMİR İKTİSAT KONGRESİ: Lozan’daki Türk heyeti askeri başarıyı siyasal başarıya çevirme mücadelesi verirken toplanmıştır. Lozan’daki delegelerin işini kolaylaştırmıştır.(Kapitilasyon kabul edilmez) Temel fikri ekonomik bağımsızlık olan “Misak-ı İktisadi” ekonomik and kabul edilmiştir. “Devletçilik” ilkesinin uygulaması önplana çıkmıştır. Milli ekonomi ilkesi kabul edilmiştir…:

-Hammadde yurt içinde olan sanayi dalları kurulmalıdır.

-Özel teşebbüse kredi sağlayacak devlet bankası kurulmalıdır.

-Sanayinin özendirilmesi ve devlet bankalarının kurulması gereklidir

-Kapitilasyonlar kaldırılmalıdır.

-Sanayi dış rekabete dayanmak için her alanda gelişmelidir….

Yıllar süren savaşlar sonunda, meclis yıpranmış ve yorulmuştur. TBMM 1 Nisan 1923’te seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 9 Ağustos 1923’te ilk siyasal parti halk fırkası kuruldu. Bu parti cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyet Halk Partisi oldu. CHP; Müdafa-i Hukuk cemiyetlerinin devamı sayılır.

11 Ağustos 1923 2.TBMM’nin AÇILIŞI : 2.TBMM hükümeti 1 Ekim 1927 yılına kadar görev yapmıştır. İnkılap meclisidir. 24 Temmuz 1923 Lozan Barış anlaşması bu meclis tarafından onaylanarak 23 Ağustos 1923 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2 Ekim 1923 İstanbul’un kurtuluşu ve 13 Ekim 1923 Ankara’nın başkent oluşu (Payitaht tarihe karışmıştır. Payitaht Osmanlının başkenti) bu hükümet icraatlarındandır.

29 Ekim 1923 CUMHURİYETİN İLANI: 1923 sonbaharında bir hükümet bunalımı doğdu. Anayasa değişikliği ile 28-29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Cumhur Başkanlığına, İsmet İnönü Başbakanlığa, Fethi Okyar TBMM başkanlığına seçildi.

Böylece,devlet rejiminin adı konuldu. Devlet Başkanı sorunu çözüldü. Kabine sistemi getirildi. İnkılaplar için uygun ortam doğması sağlandı. Demokratikleşme için önemli bir adım atıldı.

3 Mart 1924 HALİFELİĞİN KALDIRILMASI : Türkiye Cumhuriyetini laik ve çağdaş bir yapıya ulaştırma isteği. Osmanlı ailesi yurt dışına çıkarıldı. 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin birleştirilmesi) kanunu kabul edilirken; Şeriye ve evkaf vekaleti (Din işleri bakanlığı) ile Erkan-ı Harbiye vekaleti (Savaş bakanlığı) kaldırılmıştır.

20 Nisan 1924 1924’ANAYASASI: 20 Nisan 1924'te 105 maddeden oluşan yeni Anayasa kabul edildi.

1924 Anayasası, ikinci TBMM’de, anayasa komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 1924 Anayasası 1945’e kadar tek partili bir rejimde uygulanmıştır. 1924 Anayasasının Esasını 1921 Anayasası oluşturmuştur. “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Türk Milletine Aittir” Bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı “Millet” görüşmüştür. Meclis hükümeti ile parlementer hükümet arasında köprü görevini görmüştür.

“Yürütme görevini” Hükümete bırakmakla 1921 Anayasasından ayrılır. MD.1. “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” yönetimin adı. MD.2. Devletin dini İslam, Dili Türkçe, Başkenti Ankara’dır.

1924 Anayasası, 1921 Anayasasından daha yumuşak bir kuvvetler ayrımına yer vermiştir. Milli egemenlik ve meclisin üstünlüğü sistemini geliştirmiş, Anayasa alanını daha geniş ve yaygın bir şekilde düzenlemiş, kamu özgürlüklerine geniş yer vermiştir.

1924 Anayasasında, 1928-1931-1934 ve 1937 yıllarında değişiklikler yapılmıştır.

1921 Anayasasında; Din ve devlet işlerini TBMM yönetir.

1924 Anayasasında; “T.C Devletinin Dini islamdır” anayasaya komuoyu tepkisine karşı konulmuştur.

1928 Değişikliği ; “T.C Devletinin Dini islamdır” ibaresi kaldırılmış, Yemin metni değiştirilmiştir.

1937 Değişikliği ; “T.C Devleti Laiktir!” ibaresi anayasada ki yerini almıştır.

17 kasım 1924 Terakki Perver Cumhuriyet Partisi: Mustafa Kemal karşıtı olan ikinci grup millet vekilleri tarafından; ittihatçılar saltanat ve hilafet yanlıları tarafından desteklenen; Kazım karabekir, Rauf orbay, Refet Bele, Adnan Adıvar, Ali Fuat Cebesoy tarafından kurulan İLK muhalefet ve ikinci siyasi partidir. Halkın dini duygularını sömürerek 13 Şubat 1925 Şeyh sait isyanının çıkmasına neden olmuştur. Bu ayaklanmadan dolayı 5 Haziran 1925’te bu parti kapatılmıştır.

13 Şubat 1925 ŞEYH SA’İT İSYANI : Tutucu kesimin Laik Cumhuriyete ve onun ilkelerine darbe vurmak istemesi. İngiltere’nin gündemde olan Musul-kerkük harekatını engellemek için provakate etmesi. (Tanpon Devlet amaçlı) Laik düzeni yıkmak isteyen ilk büyük ayaklanmadır. Musul ve Kerkük kaybedilmiş, isyanı bastıran ordu yıpranmıştır.

16 Haziran 1926 Mustafa Kemal’e suikast girişimi

12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası : 1929-1930 yıllarında dünyayı sarsan ekonomik bunalımın Türkiye’yi de etkilemesi üzerine Mustafa Kemal tarafından Fethi Okyar’a kurdurulmuştur. Bu parti zamanla inkılaplara karşı olanların odak merkezine dönüşünce yine Fethi bey tarafından kapatılmıştır.

23 Aralık 1930 Menemen Olayı : Nakşibendi tarikatı üyesi derviş mehmet’in menemende halkı ayaklandırması. Öğretmen, yedek subay Kubilay’ın kafası kesilmek suretiyle öldürülmesi üzerine olaylar büyümüştür. Türkiye Cumhuriyeti düzenine karşı ikinci büyük isyandır.

İNKILAPLARIN GELİŞİMİ : Hukuk kuralları genellikle Kanun, Tüzük, Yönetmelik gibi yazılı kurallardan oluşur. Osmanlı devletinde, hukuk bozuldu. Hukuk birliği yoktu. Müslüman şeriat kurallarına göre yabancı ve azınlıklara kendi hukukları uygulanıyordu. Kapitilasyonlar yabancı uyrukluların Osmanlı hukukuna uymasını da engelliyordu. Kadın-erkek eşitsizliği, Hakimler tek kadı….

HUKUKTA LAİKLİĞE GEÇİŞ:

Saltanatın kaldırılması 1 kasım 1922

Halifeliğin kaldırılması 3 mart 1924

Şer’iye ve evkaf vekaletinin kaldırılması: 3 mart 1924

Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulü: 3 mart 1924

Tekke ve Zaviyelerin kapatılması:

Kılık ve kıyafetin düzenlenmesi:

Medeni Kanunun Kabul edilmesi: 17 şubat 1926 (Mecelle kaldırılmıştır)

Kadınlara siyasal hakların verilmesi: 1930-1934

Laiklikle bağdaşmayan hükümlerin anayasadan kaldırılması: 1928

17 Şubat 1926 MEDENİ KANUNUN KABULÜ: Toplumdaki kişi hakları, borçları, aile kurması, boşanma, miras ve bireylerin bir birleriyle ilgili kurallar bütünüdür. Şeriat karakterli mecelle, 1926 yılına kadar kullanıldı. İsviçre medeni kanunu örnek alınarak 17 şubat 1926 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 4 ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. Medeni kanunun kabulü ile Avrupalı devletlerin azınlık haklarını iddia ederek iç işlerimize karışması engellenmiş oldu.

Türk Ceza kanunu İtalya

Borçlar Kanunu İsviçre

Ticaret Kanunu Almanya-İtalya

İcra ve İflas Kanunu İsviçre

Hukuk ve CMUK

Basın ve CMUK

Avukatlık ve Baro Kanunu

EĞİTİM ALANINDA GELİŞMELER

Amaç; Eğitimi çağdaş, laik, demokratik ve ulusal bir hale getirmek, eğitimde ki dağınıklığı kaldırarak eğitim birliğini sağlamaktır.

3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü: Öğretim birleştirildi. Dağınıklık giderildi. Eğitim sisteminin düzeni MEB’e bırakıldı.

3 Mart 1924 Şer’iye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması: Din işleri bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı okul ve medreseler kaldırıldı.

Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun: Bugünkü sistemin temeli. Yabancı ve azınlık okulları Türkiye

Cumhuriyetinin denetimi altına girmiştir.

1 Kasım 1928 Yeni Türk Harflerinin Kabülü: Okuma-yazma seferberliği…

-İlköğretimin mecburi ve parasız olması, Yüksek öğretmen okullarının açılması

-Meslek okullarının sayısı çoğaltıldı. Teknik öğretmen okulları açıldı

-1925’te ilk yüksek okul Ankara Hukuk Mektebi açıldı. Sonra, DTCF ve yüksek ziraat enstitüsü açıldı.

-15 Nisan 1931 Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti “Türk Tarih Kurumu” kuruldu.

-12 Temmuz 1932 Türk Dili Tetkik cemiyet “Türk Dil Kurumu” kuruldu.

-1933 İstanbul Dürulfunun kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi açıldı. İ.Ü. 22 Haziran 1946’da özerk oldu.

-1934 Güzel sanatlar akademisi ve devlet konservatuarı kuruldu.

EĞİTİMDE UYGULANACAK İLKELER

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetin en iyi yönetim biçimi olduğu, korunması ve geliştirilmesi

Milliyetçilik: Türk ulusunu sevmeyi, aynı tarihten geldiğimizi öğretir.

Halkçılık: Eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliğinin tanınması

Laiklik: Fikri hür, vicdanı hür gençler yetiştirilmesi…

Devletçilik: Milli eğitimin planlanması, yönlendirilmesi, denetlenmesi, devlet hizmetidir.

İnkılapçılık: Eğitim sisteminin, çağın gereklerine göre yenilenmesi…

25 Kasım 1925 Şapka Kanunu: Kastamonu gezisinde Paşa, şapka takmıştır.

30 Kasım 1925 Tekke, Türbe ve Zaviyeler kapatılmıştır. Aynı kanunla, şeyhlik, müritlik, dedelik, dervişlik gibi ünvanlar halkın inançlarının istismar edilmemesi için kaldırılmıştır.

26 Aralık 1925 Miladi Takvimin kabulü: Türkiye de 1 ocak 1926 tarihinden itibaren hicri takvim yerine miladi takvim kullanılmaya başladı. Böylece, ülke içinde saat birliği sağlandı. Hafta sonu tatiline düzenlemeler getirildi.

1 Nisan 1931 Modern Ölçülerin Kullanımı: Okka yerine KG; Endaze, arşın, kulaç yerine Metre geldi

21 Haziran 1934 Soyadı kanunu ve Mustafa Kemal’e Atatürk soyadının verilmesi

25 Kasım 1934 Din adamlarına ibadet giysileriyle gezme yasağı getirildi.

EKONOMİK ALANDA GELİŞMELER: Ekonomik hayat her alanda üretime dayanır. Batıda sermaye birikimi sağlandı. Teknoloji ve sanayi gelişti. Kapitilasyonlar, Osmanlı imparatorluğunu batırdı. Osmanlı devleti 1854 Paris Anlaşmasıyla borç almaya başladı. 1881’de Duyun-u umumiye kuruldu ve Osmanlı maliyesine el koydu.

TARIMDAKİ GELİŞMELER:

17 Şubat 1925 Aşar vergisinin kaldırılması

9 Aralık 1925 Yerli Malları Kanunu

Ziraat Bankasının olanakları artırıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri oluşturuldu. Yüksek ziraat enstitüsü kuruldu. Örnek Çiftlikler kuruldu (ATATÜRK 5 Mayıs 1925'te AOÇ Kurmuş ve 11 Mayıs 1937'de milletine armağan etmiştir, Ceylan pınar…). Şeker pancarı, çay, turunçgiller gibi yeni ürünler üretildi.

TİCARİ GELİŞMELER:

24 Temmuz 1923 Lozan Barış anlaşmasının 23 Ağustos 1923’te TBMM onayından geçmesiyle 23 Ağustos 1924’te kapitilasyonlar kaldırıldı.

İlk özel banka “İş Bankası” kuruldu.

1926 Kabotaj Kanunu: Yabancı demiryolları liman ve kuruluşlar satın alındı.

1933 Sümerbank kuruldu.

SANAYİ VE MADENCİLİK ALANINDA GELİŞMELER:

1926 Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartıldı.

Türkiye sanayi ve maden bankası kuruldu

Yüksek Gümrük vergisi uygulandı ve yerli sanayi rekabetten korundu.

1933’te 1.beş yıllık kalkınma programı uygulanmaya başladı.

Devlet; tekstil, deri, cam, kağıt ve çimento sanayilerinin tesislerini kurdu.

Emlak Eytam bankası kuruldu.

Türkiye'de maden, enerji ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteren İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 14 Haziran 1935 Eti bank kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında ulusal devlet politikaları ile madencilik sektöründe önemli gelişmeler sağlanmıştır. 1933'te Petrol Arama ve İşletme İdaresi, Altın Arama İdaresi kuruldu. 14 haziran 1935'te etibank; 22 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı yasayla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ve 24 Haziran 1935'te EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi) kuruldu. Bu kurumlaşma, enerji ve madencilik alanlarında nasıl bir bütünlüklü ulusal politikanın başlatıldığının göstergesi oldu.

Devletçi Politika İzlenmesinin nedenleri:

a) Özel sektörün sermaye, bilgi, teknik ve techizat …vs yönünden yoksul olması.

b) 1929 Dünya ekonomik buranı.

BAYINDIRLIK ALANINDA GELİŞMELER: Ulaşıma önem verildi. Kara, hava, deniz ve demir yolları taşımacılığına önem verildi. Yol, köprü, liman ve havaalanları yapıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİ: Sağlık personelinin sayısı artırıldı. Doktorlara mecburi hizmet zorunluluğu getirildi. Salgın hastalıklarla planlı mücadele yapıldı. Ankara da hıfsısıhha enstitüsü açıldı. Spor özendirildi.

MUSUL SORUNU: Musul, Mondros imzalandığında savaş sonucunda kaybedilmemişti. İngiltere mondrosun 7 md.’ne dayanak işgal etti. Şehy sait isyanının çıkması üzerine, isyanı bastıran ordu yıprandığı için yapılması düşünülen Musul operasyonu iptal edildi. 5 Haziran 1926 yılında Türkiye ırak sınırı çizildi. Irak 25 yıl süreyle musul’un petrol gelirlerinden Türkiye ye %10 pay verecektir.

18 Temmuz 1932 Milletler Cemiyetine giriş

9 Şubat 1934 Balkan Antantı imzalandı : Türkiye, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya

20 Temmuz 1936 Montrö Sözleşmesi : 2.Dünya savaşı için durum ısınırken, Akdeniz egemenliğimiz tehlikeye düşer. Lozan’da ki devletlere birer nota gönderilir. Montrö konferansı toplanır. Boğazlarda ki egemenlik haklarımızı zedeleyen boğazların güvenliğini tehlikeye sokan tüm sınırlamalar Montrö sözleşmesiyle kaldırılmıştır. 1833 Hünkar iskelesi anlaşmasıyla başlayan boğazlar sorunu tamamen çözülmüş, Türkiye doğu Akdeniz de daha güçlenip itibar kazanmıştır.

9 Temmuz 1937 Sadabat Paktı: Türkiye, iran, ırak, Afganistan arasında imzalanmıştır.

HATAY: 1939 yılında Fransa, Suriye mandasına son verdi. Referandum sonucu 2 Eylül 1938’de Hatay Bağımsız Türk Devleti kuruldu. Hatay meclisi, halk oylaması ile 29 Haziran 1939 tarihinde Türkiye ye katılma kararı aldı. 30 Haziran 1939 Da TBMM başvuruyu kabul etti.

ATATÜRK’ÇÜLÜK : Temel esasları Atatürk tarafından belirlenen; Devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere denir. Atatürkçülük, Türk ulusuna, bu gün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin, ulus egemenliği esasında, dayandırılmasına, aklın ve ilmin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş medeniyetler düzeyinin üzerine çıkarılmasını amaçlar.

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri: İlkeler, Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Kabul edilmelerinde zorlama yoktur. Akla, mantığa uygundur. Atatürk tarafından hem sözle hem uygulama ile belirtilmiştir. İlkeler bir birinden ayrılmaz bir bütünü oluşturur. İlkeler, 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasada yer almıştır.

Cumhuriyetçilik: Doğrudan doğruya ulus egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belirli bir zaman için seçilen devlet biçimine Cumhuriyet denir. Devletin temel yapısını ve biçimini belirleyen ilkedir. Son söz ulusça seçilmiş meclisindir…

Milliyetçilik (Ulusçuluk) : Kurtuluş savaşı; bütün kurumlarıyla bir önceki devletten farklı, milliyetçi bir Türk devleti kurmak için yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türk dili konuşan, Türk kültürü ile yetişen ve Türk fikrini benimseyen her bir bireyi Türk kabul eder. Irkçılığı rededer. Barışçıdır. İnsancıdır. Atatürk milliyetçiliği, birleştirici ve bütünleştiricidir…

Milli Birlik ve Beraberliğimizi Güçlendiren Unsurlar: -Milli Eğitim, -Misak-i milli, -Dil Tarih Kültür ve amaç birliği, -Milli kültür, -Türklük şuuru ve manevi değerler.

Halkçılık : Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesinin doğal ve zorunlu bir sonucudur. Hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Tüm bireyler kanun önünde eşittir. Amaç; Devletin vatandaşa, vatandaşın devlete karşı hak ve ödevlerini çağdaş bir şekilde düzenlemektir…

Devletçilik: Ekonomik kalkınmada özel girişim reddedilemez. Toplum yararına devleti işletmeci kabul etmek gerekir. Amaç: Türk toplumunun çağdaş uygarlık ve refaha ulaşmasıdır…

İnkılapçılık: Her yönüyle çağdaş bir millet haline gelmek amacıyla, ilkelere canlılık ve süreklilik getirir. Bu ilke Atatürk ilkelerini Osmanlı devleti yenileşme çabalarından ayıran temel farkı gösterir…

Laiklik : Devlet düzeninin, hukuk kurallarının dine değil, insan aklının ürünü olan bilime dayandırılmasıdır. Kişiler, dinsel inanışlarında özgürdür. Din, devlet işlerine ve politikaya karışmaz. Hoşgörü, inanç ve vicdan hürriyeti esastır…

OSMANLI TARİHİNDE İLKLER

* Osmanlıların ilk Beylik merkezleri ve bir bakıma ilk başkentleri Söğüt Kasabası dır. Daha sonra sırasıyla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul başkent oldu.

* Osmanlı tarihinde ilk savaş,1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır.

* Osman Bey in ele geçirdiği ilk kale Kolca Hisar Kalesi dir (1285).

* Osman Bey in ilk askeri anlaşması 1306 yılında Ulubad Tekfuru ile yapılan anlaşmadır.

* İlk fethedilen ada, 1308 yılında alınan İmralı Adası dır.

* İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.

* "Rumeli" adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Gelibolu da Orhan Gazi nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır.

* "Sikke" adı verilen ilk Osmanlı madeni parası Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır.

* İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey in emriyle kurulmuş olup bu orduya "Yaya" adı verilmiştir.

* Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed in babası İkinci Murad dır.

* Osmanlı padişahlarından İstanbul u ilk kuşatan Yıldırım Bayezid dir (1391).

* Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehid olan ilk (ve tek) padişah Birinci Murad dır (1389). (1. Kosovo Savaşı)

* İstanbul a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed dir.

* Fethin sembolü olan Ayasofya da ilk Cuma Namazı fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Akşemseddin tarafından kıldırılmış olup cemaat arasında Fatih ve O nun şanlı askerleri hazır bulunmuşlardır.

* Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul a tayin edilen ilk vali Karıştıran Süleyman Bey dir.

* İlk İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi olup; bugünkü Kadıköy semti O na tahsis edildiği için bu adı almıştır.

* Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Mahmud Paşa dır.

* Önceleri Asya ve Avrupa da toprakları bulunan Osmanlı İmparatorluğu na ilk defa Afrika da toprak kazandıran padişah Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim dir.

* İstanbul da öldürülen ilk padişah, "Genç Osman" adıyla bilinen İkinci Osman dır.

* "Valide Sultan" adıyla anılan ilk padişah anası, İkinci Selim in hanımı ve Üçüncü Murad ın anası olan Nur Banu dur.

* Osmanlılarda ilk matbaa, Üçüncü Ahmed zamanında ve 1727 yılında faaliyete geçen İbrahim Müteferrika Matbaası dır.

* İlk vapur, İkinci Mahmud zamanında ve 1827 yılında satın alınmış olup halk arasında "Buğu gemisi" adıyla anılmıştır.

* İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında ve İkinci Mahmud zamanında yayınlanmıştır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlaştırılmıştır.

* İlk gazete yine İkinci Mahmud döneminde ve 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayi dir.

* Osmanlı tarihinde ilk borçlanma Sultan Mecid döneminde ve 1855 yılında olmuştur. 28 Haziran Perşembe günü Londra da imzalanan anlaşma ile İngiltere ve Fransa dan beş milyon İngiliz altını borç alınmıştır.

* Türkiye de ilk telgraf da yine Sultan Mecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir.

* Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Aziz dir 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür.

* Türkiye nin yurt dışında katıldığı ilk sergi 1851 yılında Londra da düzenlenen Tarım ve Sanayi Ürünleri Sergisi dir.

* Türkiye de ilk sergi ise 27 şubat 1863 tarihinde Sultan Ahmed Meydanı nda Sultan Abdülaziz in de katıldığı bir törenle açılan "Sergi-i Osmani" dir. Çeşitli el sanatları ile tarım ve sanayi ürünlerinin yer aldığı bu sergiye İmparatorluk sınırları içinde kalan ülkelerden olduğu gibi bazı Avrupa ülkelerinden de katılımlar oldu.

* İstanbul a ilk tünel yine Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından yapıldı ve bu tünel 17 Ocak 1874 günü hizmete girdi. Dünyanın üçüncü yeraltı treni olan bu tünel 575 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir.

* Türkiye de Meşrutiyet in ilk ilanı, 23 Aralık 1876 (Sultan İkinci Abdülhamid).

* İlk olarak Sultan İkinci Abdülhamid döneminde açılan okullar: Mekteb-i Hukuk-i Şâhâne (Hukuk), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne (Tıp), Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne (Siyasal Bilgiler), Mekteb-i Şâhâne Hendese-i Mülkiye (Teknik Üniversite), Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi, Orman ve Madenler Mektebi.

* Haydarpaşa - İzmit - Ankara demiryolu ilk olarak 1888 yılında İkinci Abdülhamid in Almanya dan aldığı mâli destekle gerçekleştirildi. Ankara - Bağdat demiryolu hattının yapımına girişildi.

* İlk Boğaziçi Köprü Projesi de Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapıldı. 1900 yılında, Anadoluhisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü kurulması için Bosphorus Railroad Company adlı şirket çalışmalara başladı. Köprü üzerine demiryolu döşenmesi de planlanmıştı. Böylece, Avrupa dan kalkan bir tren Bağdat a kadar gidebilecekti. Ancak iç karışıklıklar ve Sultan Abdülhamid in tahttan indirilmesi o zaman için bu projenin gerçekleştirilmesine engel oldu.

OSMANLI TARİHİ

1.İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir.

2.Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür.

3.Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur.

4.İLK Osmanlı veziri ALLADDİN PAŞA dır.

5.İLK vakfı ORHAN BEY kurdu.

6.İLK düzenli ORDU ORHAN BEY zamanında kuruldu.

7.İLK para ORHAN Bey zamanında bastırıldı. 1327

8.İLK Medrese İZNİK te ORHAN BEY tarafından kuruldu.

9.Rumeli’ye geçiş İLK defa Orhan Beyin kardeşi SÜLEYMEN PAŞA ile olmuştur.

10. Rumeli de İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir.

11. Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir.

12. İLK ALTIN para FATİH zamanında bastırıldı.

13. İLK KAPAN-I DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir.

14. Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu.

15. Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı.

16. Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI ‘ında kullanıldı.

17. Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur.

18. Haçlılarla İLK defa SIRPSINDIĞI SAVAŞI ‘ında karşılaşıldı.(1364)

19. İLK YENİÇERİ OCAĞI I. MURAT zamanında kuruldu.

20. İstanbul İLK defa YILDIRM BAYEZID tarafından kuşatıldı.

21. Anadolu Türk Birliği İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuruldu.

22. Osmanlılara Orta Avrupa nın kapıları İLK defa NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.(1396)

23. Anadolu Türk Birliği İLK defa Ankara savaşı SONUNDA BOZULDU.(1402)

24. Osmanlılarda İLK taht kavgaları FETRET DEVRİ’ inde oldu.

25. İLK deniz savaşı ÇELEBİ Mehmet zamanında VENEDİKLİLER ile oldu.

26. İLK SÜRRE ALAYI ÇELEBİ MEHMET zamanında düzenlendi.

27. Kendi isteği ile taht’tan çekilen İLK Padişah II.MURAT olmuştur.

28. Avrupalılar İLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını II.KOSOVA SAVAŞI ‘ından sonra anladılar.

29. Padişah emriyle öldürülen İLK sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA dır.

30. İLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATİH dir.

31. HAVAN topu İLK defa İSTANBUL’UN FETHİNDE kullanıldı.

32. İLK Osmanlı KANUNLARI Fatih KANUNNAMESİ dir.

33. FATİH KANUNNAMESİ Osmanlı devletinin İLK ANAYASASI niteliğindedir.

34. Kalelerin topla yıkılabileceği İlk kez İSTANBUL FETHİ ile anlaşıldı.

35. İLK KAPİTÜLASYONLAR Orhan bey döneminde RAGUZA CUMHURİYETİ’ ne verildi.

36. Vezir-i azamlar İLK defa FATİH zamanında DİVANA başkanlık etmişlerdir.

37. İPEKYOLU İLK defa FATİH’ in Kırım’ı fethiyle Osmanlı denetimine girmiştir.

38. İLK defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT ,son kez çıkan II.MUSTAFA dır.

39. dünyada İLK defa YİVLİ-SETLİ toplar II.BAYEZID zamanında yapılmıştır

40. İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin İÇ İŞLERİNE karışmasına neden olan olay CEM SULTAN ‘ın Papaya sığınmasıdır.

41. Osmanlı Devletli İran ile İLK büyük savaşı ÇALDIRAN SAVAŞI dır.(1514)

42. Osmanlı Padişahlarından İLK halife YAVUIZ dur.

43. Osmanlıların Kuzey Afrika daki hakimiyeti İLK defa MISIR ‘IN FETHİYLE başlamıştır.

44. YAVUZ’un Mısır ve Hicaz’ı feth etmesiyle BAHARAT YOLU İLK defa Osmanlıların denetimine girdi.

45. KANUNİ’nin Rumeli ye yaptığı İLK sefer BELGRAD seferidir.

46. Viyana İLK defa KANUNİ tarafından kuşatıldı.(1529)

47. Preveze Deniz savaşından sonra Türkler İLK defa AKDENİZ de üstünlüğü ele geçirdiler.(1538)

48. Kaptan-ı Derya ,Reis’ül –Küttap İLK defa KANUNİ zamanında divan üyesi oldu.

49. Osmanlılarla İran arasında imzalan İLK antlaşma AMASYA ANATLŞAMASI dır.(1555)

50. İLK defa sefere çıkmayan Padişah II.SELİM dir.

51. İlk defa İstanbul’da doğan,İstanbul’da ölen padişah II.SELİM dir.

52. Osmanlı Tarihinde İLK defa KANUN-U KADİM(yeniçeri Ocağına asker alma kanunu)III.MURAT zamanında bozuldu.

53. İLK defa Sultan I.AHMET zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırıldı.

54. Osmanlı İmparatorluğu Avusturya ya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü İLK defa ZİTVATOROK ANTLŞAMASI ile kaybetti.(1606)

55. Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen İLK padişah GENÇ OSMAN (II.OSMAN) dır.

56. Osmanlılarda İLK bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA yapmıştır.

57. İLK Türk İran sınırı KASR-I ŞİRİN antlaşması ile çizildi.(1639)

58. Çeşitli şartlar ileri sürerek,göreve gelen İLK VEZİR ,KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA dır.

59. Osmanlılar İLK defa KARLOFÇA (1699) ve İSTANBUL(1700) antlaşmaları ile toprak kaybetti.

60. Osmanlıların Rusya ile imzaladığı İLK antlaşma İSTANBUL ANTLŞMASI dır.

61. Osmanlıların kaybettiği İLK beylik ERDEL BEYLİĞİ dir.

62. Osmanlı Devleti İLK defa PASAROFÇA ANTLŞAMASINDAN sonra Avrupa dan geri kaldığını anlamıştır.

63. Osmanlı Devleti İLK defa Pasarofça Antlaşmasından sonra LALE DEVRİNDE Avrupa yı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.

64. Avrupa ya İLK elçiler Lale devrinde PARİS ve VİYANA ya gönderildi.

65. Osmanlılarda İLK Matbaa GAYRİMÜSLİMLER (Yahudi-Ermeni)tarafından açılmıştır.(15 yy)

66. Osmanlılarda İLK Türk Matbaası Lale Devrinde İBRAHİM MÜTEFERRİKA tarafından açıldı.(1727)

67. İLK kağıt fabrikası Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.

68. İLK itfaiye örgütü LALE DEVRİNDE kuruldu.

69. Askeri alanda İLK ıslahatı I.MAHMUT yapmıştır.

70. İLK Mühendis Okulu 1731 yılında Kara Mühendis (Mühendishane-i Berri Hümayun)adıyla I. MAHMUT tarafından kuruldu.

71. İLK defa KAPİTÜLASYON lar 1740 yıllında Sürekli hale getirildi.

72. İLK defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası(Kırım)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile koparılmıştır.(1774)

73. Ruslar İLK kez KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir.

74. Rusya ya İlk kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLŞMASI ile verildi.

75. Ulufe alım-satımı İLK defa I. ABDÜLHAMİD tarafından yasaklanmıştır.

76. İLK defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu ZİZAM-I CEDİD ordusu dur.

77. Avrupa başkentlerinde İLK devamlı elçiler III. SELİM zamanında açıldı.

78. İLK devamlı elçilik LONDRA ya açıldı.(1793)

79. NAPOLYON İlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NİZAM-I CEDİD ordusuyla yaptığı savaşta aldı.

80. Osmanlı Devletinde İLK Milliyetçilik hareketi SIRP İSYANI dır.

81. İLK defa padişahın yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı SENEDİ İTTİFAK la (1808) azalmıştır.

82. Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara İLK defa ayrıcalık BÜKREŞ ANTLAŞMASI ile SIRP lara verildi.

83. Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazan İLK devlet YUNANİSTAN olmuştur.(1829-Edirne Antlaşması)

84. Boğazlar Sorunu İLK defa HÜNKAR İSKELESİ ANTLKAŞASI ile ortaya çıktı.(1833)

85. İngilizlere İLK defa kapitülasyonlar BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI ile verildi.(1838)

86. İLK gazete TAKVİM-İ VAKAYİ adıyla II. MAHMUT zamanında çıkarıldı.(1831)

87. Nüfus sayımı İLK defa II. MAHUT zamanında yapıldı.(1831)

88. Tımar ,Zeamet ve Müsadere(Mallara el koyma) İLK defa II. MAHMUT tarafından kaldırıldı.

89. İLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanında atılmıştır.

90. İLK defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II. MAHMUT zamanında kuruldu.

91. Öğretim İLK defa II. MAHMUT zamanında zorunlu hale getirildi.

92. İLK Posta Örgütü II. MAHMUT zamanında kuruldu.

93. İLK defa Tercüme Odası,Yabancı Dil Okulu,Devlet Memuru Yetiştiren Okullar II. MAHMUT tarafından açıldı.

94. İLK defa yurt dışına öğrenci II.MAHMUT zamanında gönderildi.

95. Kılık-Kıyafette İLK değişiklik II.MAHMUT zamanında yapıldı.

96. İLK defa Padişah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZİMAT FERMENI ile tanımıştır.

97. Osmanlılarda İLK kağıt para KAİME adıyla 1841 de ABDÜLMECİT tarafından bastırıldı.

98. İLK demir yolu hattı TANZİMAT DÖNEMİNDE döşendi.(1866)

99. Telgraf İLK defa TANZİMAT DÖNEMİNDE kullanılmaya başlandı.(1854)

100. Laik Kanunlar İLK defa TANZİMAT DEVRİNDE çıkarıldı.

101. Askerliğin İLK defa bir bedele bağlanması ISLAHAT FERMENI ile olmuştur.(1856)

102. Osmanlı Devleti Kırım savaşında onra Avrupalı devletlerin himayesine girerek İLK defa BAĞIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmiştir.

103. Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır.

104. Osmanlı Devletini Avrupa Devleti sayılması İLK defa 1856 PARİS ANTLAŞMASI ile kabul edilmiştir.

105. İLK OSMANLI ANAYASASI Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II.ABDÜLHAMİD zamanında ilan edildi.

106. Osmanlı devletinde ,halk yönetime İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde katıldı.

107. Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde uygulamaya konulmuştur.

108. İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ Türk Tarihinde milliyetçiliği İlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir.

109. Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim İLK defa İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ nin yönetimiyle gerçekleşti.

110. İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti,Fırkası) devlet yönetimini İLK defa kesin olarak I. BALKAN SAVAŞI sırasında ele geçirdi.(Babı Ali Baskını)

111. Balkan savaşı İlk defa KARADAĞ’ ın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.

112. Osmanlı Tarihinde İLK DENİZALTI filosu II. ABDÜLHAMİT zamanında oluşturuldu.

113. Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşından sonra paylaşıldığı İLK Antlaşma SYKES-PİCOT antlaşmasıdır. DÜNYA’NIN EN’LERİ

Dünyanın en yüksek şelalesi: Angel-Venezuela–1.000 m.

Dünyanın en büyük nehri: Nil-Afrika

Dünyanın en yüksek dağı: Everest-Asya–8.848 m.

Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra Çölü-Orta/Kuzey Afrika

Dünyanın en büyük yanardağı: Tambora-Endonezya

Dünyanın en büyük mağarası: Carlsbad Mağarası-New Mexico, ABD

Dünyanın en büyük gölü: Hazar Denizi-Orta Asya–394.299 km²

Dünyanın en büyük adası: Grönland-Kuzey Atlantik–2.175.597 km²

Dünyanın en sıcak yeri: Al’Aziziyah-Libya–57,7 C

Dünyanın en soğuk yeri: Vostock II- -89,2 C

Dünyanın en kalabalık ülkesi: Çin–1.237.000.000 kişi

Dünyanın en geniş ülkesi: Rusya–10.610.083 km²

Dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan–0.272 km².

Dünyanın en kalabalık şehri: Tokyo-Japonya–26.500.000 kişi

Dünyanın en uzun binası: Suyong Bay Tower-Pusan(Güney Kore): 88 kat 462 m.

Dünyanın en uzun demiryolu tüneli: Seikan-Japonya–53,9 km.

Dünyanın en uzun karayolu tüneli: St.Gotthard-İsviçre-16.4 km.

Dünyanın en uzun kanalı: Panama kanalı-Panama–81,5 km.

Dünyanın en uzun köprüsü: Akashi-Japonya–1.990 m.

Dünyada en çok konuşulan dil: Çince (mandarin)-885.000.000 kişi

Dünyanın en çok ülke ile sınırı olan ülke: Çin (15 ülke ile sınırı var)

Dünyanın en yüksek yerleşim yeri: Webzhuan, Çin-Deniz seviyesinden 5.090 m. Yukarıda

Dünyanın en alçak yerleşim yeri: Calipatria, Kaliforniya, ABD – deniz seviyesinin 54 mt. Altında

Dünyanın en uzun kesintisiz sınırı: ABD-Kanada sınırı.