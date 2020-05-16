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KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2020/7 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan tercih kılavuzu ile 2 bin 347 personel alınacak. Başvurular bugün başladı, 28 Mayıs'ta sona erecek.

KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:09

KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin

Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam

edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan

itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  KPSS 2020/7 TERCİH KILAVUZU

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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