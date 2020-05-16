KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2020/7 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan tercih kılavuzu ile 2 bin 347 personel alınacak. Başvurular bugün başladı, 28 Mayıs'ta sona erecek.
KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin
Adaylardan Tercih Alınması
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam
edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan
itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KPSS 2020/7 TERCİH KILAVUZU
- Genel Bilgiler
- TABLO 1 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)
- TABLO 2 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN)
- TABLO 3 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)
- Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ortaöğretim)
- Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ön Lisans)
- Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Lisans)
- Dilekçe
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