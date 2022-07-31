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2022 KPSS SORULARI GENEL KÜLTÜR CEVAPLARI

Sizin için bugün yapılan lisans KPSS'deki vatandaşlık sorularını, lisans KPSS'deki tarih sorularını, coğrafya sorularını ve güncel bilgiler sorularının aklımızda kalanlarını ve cevaplarını derledik..

2022 KPSS SORULARI GENEL KÜLTÜR CEVAPLARI
Kamusaati
Kamusaati
31 Temmuz 2022 Pazar 17:19

"2022 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Soru ve Cevapları merak ediliyor. ÖSYM 31 Temmuz 2022 KPSS Soru ve cevaplarını ne zaman saat kaçta açıklayacak?, Gene Kültür, Genel Yetenek Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Güncel Bilgiler soru ve cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz."

Milyonlarca adayın bugün girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı olan (KPSS) sınavda merak edilen soru ve yanıtlar gündeme damgasını vurdu. Peki 2022 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek soruları cevapları! Sınavda dikkat çeken işte o sorular

2022 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek soruları cevapları! Sınavda dikkat çeken işte o sorular - Milyonlarca adayın bugün girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı olan (KPSS) sınavda merak edilen soru ve yanıtlar gündeme damgasını vurdu. Bu sene gerçekleştirilen 2022 lisans KPSS oturumları an itibariyle sona erdi. Milyonlarca adaylar sınavdan çıkış yaparken sosyal medyada paylaşılan soruları öğrenmek istiyor. Sınavdan çıkan adayların merakla beklediği konular arasında yer alan soru ve cevaplar ne zaman açıklanacak merak edilirken adaylar akıllarında kalan soruları internetten araştırmaya başladı. Buna göre ise kamugundemi.com adresinde 2022 KPSS genel kültür ve genel yetenek sorularına dair detaylar haberde yer alıyor.

KPSS sınavından çıkan adaylardan elde edilen bilgiler doğrultusunda sınav içerisinde Türkçe sorularının oldukça zaman aldığı ve Matematik sorularının ise adayları zorladığı öğrenildi. Sınavda yer alan vatandaşlık, tarih ve coğrafya güncel bilgiler testlerinde ise merak edilen soruların sorulduğu öğrenildi. Adayların Türkçe ile Matematik'te epey bir zaman kaybettiği adaylar tarafından açıklanırken sorulara dair tüm detaylar haberimizde yer alacak.

BU SORULARDAN BAŞKA AKLINDA SORU OLANLAR VARSA YORUM KISMINA YAZARAK YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2022 kpss #SORULAR #CEVAPLARI #Genel Kültür #GENEL KÜLTÜR CEVAPLARI #2022 KPSS SORULARI #KPSS SORULARI
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ARDA - 8 saat önce
YUNAN SORUSU VARDI HANGİ ANLAŞMAYDI
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ayşen - 8 saat önce
Matematikte bir soru vardı o hatalıydı kesinlikle iptal edilmesi gerek
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