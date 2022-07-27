2022 KPSS lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?, ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınav yerlerine nasıl bakılır, nereden öğrenilir?

ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?, KPSS lisans sınavı için geri sayım başlarken gözler sınava giriş belgelerine çevrildi. Yüz binlerce adayın başvuru yaptığı KPSS lisans sınavına hazırlanan adaylar, ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden sınav yerlerini görüntüleyebilecek. Sınava nerede gireceklerini merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS giriş belgesi nasıl alınır? Lisans KPSS için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecekler. Peki, KPSS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınav yerlerine nasıl bakılır, nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

2022 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Lisans KPSS sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesini çıktı olarak alabilirsiniz.

LİSANS KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60): 120 soru 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 80 soru 100 dakika

İşletme: 40 soru 50 dakika

Muhasebe: 40 soru 50 dakika

İstatistik: 40 soru 60 dakika

Hukuk: 40 soru 50 dakika

Kamu Yönetimi: 40 soru 50 dakika

İktisat: 40 soru 50 dakika

Maliye: 40 soru 50 dakika

Uluslararası İlişkiler: 40 soru 50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru 50 dakika

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

• İlköğretim Matematik

• Fen Bilimleri

• Matematik (Lise)

• Fizik

• Kimya/Kimya Teknolojisi (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru 150 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

• Türkçe

• Sosyal Bilgiler

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Tarih

• Coğrafya

• Biyoloji

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

• Rehberlik

• Beden Eğitimi

• Okul Öncesi

• İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru 120 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

• İngilizce

• Sınıf Öğretmenliği (Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))

75 soru 120 dakika

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)

(DHBT-1 (20), DHBT-2 (20))

40 soru 60 dakika

KPSS 2022 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2022 yılında 2022-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2022 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.