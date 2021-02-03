2021 ÖSYM Sınav Takvimini Yayınladı | 2021 KPSS, YKS, ALES, TUS, YÖKDİL, YDS Sınav Tarihleri Belli Oldu

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2021 ÖSYM sınav takvimi yayınlanıp yayınlanmadığı 2021 KPSS, YDS, ALES sınavına girecekler tarafından merak konusu oldu.

2021 ÖSYM SINAVLARI HANGİLERİ?

2021 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlar şöyle:

DGS SINAVI NEDİR? 2021 DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2 yıllık üniversite bölümlerinden mezun olan adayların başvuru yapacağı DGS sınavı Dikey Geçiş Sınavı olarak adlandırılmaktadır. DGS sınav başvuru tarihleri de 2021 yılında Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

YDS SINAVI NEDİR? 2021 YDS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavı bazı kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra üniversitelerde açılan öğretim görevlisi kadrolarına başvuru yapacaklar için bir şart olarak sunuluyor. YDS başvuru tarihi 2021 yılında Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

YKS SINAVI NEDİR? 2021 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Lise mezunu ya da liseden mezun olacak öğrencilerin üniversiteye girmek için katıldığı sınava Yükseköğretim Kurumu Sınavı yani kısaca YKS denir. YKS sınavı 3 bölümde gerçekleştiriliyor. İlk bölümde öğrenciler TYT diye adlandırılan Temel Yeterlilik Sınavı'na katılırken ikinci bölümde Alan Yeterlilik Sınavına katılıyor. Öğrenciler eğer dil bölümlerinde okuyorlarsa (İngilizce, Almanca ve Fransızca vs.) son bölümde Yabancı Dil Yeterlilik sınavına katılıyor. 2020 yılında Haziran ayında yapılan YKS sınavın 2021 yılında da koronavirüs seyrine göre Haziran-Temmuz tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

ALES SINAVI NEDİR? 2021 ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisasüstü Sınavı (ALES) olarak adlandırılan sınava lisans mezunu kişiler katılıyor. ALES sınavı 2020 yılında İlkbaharda 1 sonbahar 2 olmak üzere 3 kere gerçekleştiriliyor. Muhtemel ALES ilkbahar sınav tarihi de Şubat ve Mart ayında yapılması bekleniyor.

KPSS SINAVI NEDİR? 2021 KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Son olarak milyonlarca adayı yakından ilgilendiren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavını ise her yıl en az lise mezunu olmak üzere milyonlarca aday merakla bekliyor. 2 yılda 1 KPSS ortaöğretim ve önlisans yapılmasından dolayı bu yıl sadece 2021 KPSS Lisans sınavı yapılacak. 2021 KPSS lisans sınavı da Haziran tarihinde yapılacağı tahmin ediliyor.

2020 YILINDA ÖSYM SINAVLARI HANGİ TARİHTE DÜZENLENDİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavları

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran 2020

Alan Yeterlilik Testi (TYT) 28 Haziran 2020

Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran 2020

Kamu Personeli Seçme Sınavları

KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek 6 Eylül 2020

KPSS Alan Bilgisi Sınavı 12-13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül 2020

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020

ALES/ 1 16 Ağustos 2020

ALES/2 6 Aralık 2020 (ertelendi)

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2021 ÖSYM takvimi açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olurken ÖSYM tarafından 2021 ÖSYM takvimi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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