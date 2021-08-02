2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | A Grubu ve Öğretmenlik (GY-GK- Eğitim Bilimleri) soruları

1 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümü yayımlandı. Adaylar sınav sorularına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayımlandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

İŞTE SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI;