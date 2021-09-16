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2021 KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

2021 KPSS sonuçları açıklandı
16 Eylül 2021 Perşembe 10:44

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları belli oldu. ,

Sonuçlar, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sonuçlarına söz konusu adresten T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS SONUÇLARI BELLİ OLDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

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KPSS sonuçları açıklandı #1

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

İtirazların süreçte ele alındığını belirten ÖSYM, 13 numaralı sorunun doğru cevabının güncellendiğini kaydetti.

Açıklamada şöyle denildi:

"01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 07-08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiştir.

13 NUMARALI SORUNUN DOĞRU CEVABI DÜZELTİLDİ

Cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 13 numaralı sorunun 'C' olarak girilmiş doğru cevabın 'A' olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı

01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 07-08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Eylül 2021 tarihinde saat 09.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sonuçlara ulaşmak için Tıklayınız.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kpss #sonuçları #açıklandı
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