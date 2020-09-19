2021 KPSS Matematik konu dağılımı

2021 KPSS sınavında Genel Yetenek bölümünde sorulan matematik soruları konu dağılımı nasıl? Peki KPSS 2021 matematik ve geometri sınavında nasıl sorular sorulacak? 2021 KPSS matematik konuları haberimizde.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 'na Yüzbinlerce kişi, memur olabilmek için 2021 KPSS'ye girecek. Toplam 120 sorunun sorulduğu KPSS'de 60 soru Genel Kültür, 60 Soru Genel Yetenek bölümünden geliyor. Genel Yetenek bölümünde sorulan Matematik sorularının konu dağılımlarını sınava girecekler için derledik.





2021 KPSS sınavında Genel Yetenek Bölümünde 30 tane Matematik soruluyor. Genel olarak matematik sınavları orta zorlukta oluyor. Ancak seçici soruların çoğuda matematik testlerinde geliyor. 2021 KPSS'de sorulan matematik sınavı konu dağılımı önceki yıllarda olduğu gibi aynı şekilde olacak. Peki KPSS 2021 matematik konu dağılımı nasıl olacak?





KPSS sınavında matematik sorularını çözecek adayların 17 farklı konuya çalışması gerekiyor. ÖSYM matematik sorularında kolay, orta ve zor derecede sorular soruyor. Çoğu kişi için kolay olan Temel Kavramlar, sayılar, kesirler ile ilgili bazen zor sorularda sorulabiliyor. KPSS sınavına girecek adaylar için Matematik konuları şu şekilde;



--Temel Kavramlar, Sayılar, Bölme ve Bölünebilme kuralları, Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK, Birinci Dereceden Denklemler



Rasyonel Sayılar, Eşitsizlik, Mutlak değer, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Çarpanlara ayırma, Oran-orantı, Problemler, Kümeler, İşlem ve Modüler Aritmetik, Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık, Tablo ve Grafikler, Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri



KPSS MATEMATİK Konuları Soru Sayısı 1-Temel Kavramlar 2 2-Sayılar 1 3-Bölme ve Bölünebilme kuralları 1 4-Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK 1 5-Birinci Dereceden Denklemler 1 6-Rasyonel Sayılar 2 7-Eşitsizlik, Mutlak değer 1 8-Üslü sayılar 1 9-Köklü sayılar 1 10-Çarpanlara ayırma 1 11-Oran-orantı Belki 1 soru 12-Problemler 7 13-Kümeler 1 14-İşlem ve Modüler Aritmetik 1 15-Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık 2 16-Tablo ve Grafikler 1 17-Sayısal Mantık Problemleri 2 18- Geometri 3