2021 KPSS Güncel Bilgiler Çıkabilecek Sorular Genel Kültür

2021 KPSS Güncel Bilgiler çıkabilecek sorular neler? 22 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenecek KPSS Lisans sınavına yüzbinlerce memur adayı katılacak. Elbette KPSS'de en önemli konulardan birisi de Güncel Olaylar ve Bilgiler oluyor. Sizlere bu haberimizde Kpss güncel bilgiler 2021 soru tahmini ile ilgili ayrıntılı bilgi verdik. Yüzbinlerce adayın gireceği Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan güncel bilgileri sizler için derledik. 120 sorunun sorulduğu KPSS'de Genel Kültür ve Genel Yetenek olarak iki bölümden sorular soruluyor. Genel Kültür Bölümünde yer alan 6 soru 2021 güncel bilgiler ve olaylardan geliyor. Peki 2021 kpss güncel bilgi notları nedir? Güncel bilgilere sayfamızdan öğrenebilirsiniz.



Geçtiğimiz yıllarda 3 soru olarak sorulan güncel konulardan, 2020 KPSS'de 6 soru soruldu. Elbette sınava girecek adaylar güncel bilgi sorularından gelecek standart sapmayı göz önünde bulunduruyor. KPSS'ye girecek adaylar için en güncel bilgileri siz KPSS adayları için derledik. 2021 kpss güncel bilgiler sayfamızın altından ulaşabilirsiniz.

2021 KPSS Güncel Bilgiler tam listesi, KPSS Güncel Bilgiler sıralı olarak verilmiştir.

KPSS Sınavda Çıkabilecek GÜNCEL BİLGİLER soruları 2021

KPSS hazırlanan gençler, güncel bilgileri araştırmaya başladı. İşte bazı güncel bilgiler :

İstanbul hava limanından yapılan ilk yurt dışı sefer hangi ülkeye yapılmıştır? Kıbrıs

Uzaya çıkıp dünyanın yörüngesinde gezen ilk insan unvanına sahip kozmonot aşağıdakilerden hangisidir? Yuri Gagarin

Korona virüs sebebiyle uygulanan karantina süresi dünya genelinde kaç gün olarak kullanılmaktadır? 14 GÜN

- Kırşehir UNESCO Müzik Ağına Kabul edildi

- 2021 Interpol Toplantısı Türkiye’de yapılacak

- Azerbaycan ile Türkiye arasında Vizeler kaldırıldı 2019

- 2019 Yılı Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali

- 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis Oldu

- Yaşam Türkiye’nin en uzun cam terası Erzurumda açıldı

- 2020 Yılı Dünya Kitap Başkenti ise Malezyanın Başkenti Kuala Lumpur

Black Mamba, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Kobe Bryant , 26 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen helikopter kazası sonucu kızı Gianna Maria-Onore Bryant ile birlikte yaşamını yitirdi.

CORONAVİRÜS - COVID-19 kpss soruları

- Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır.

- İlk vaka, Wuhan'da bulunan hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadındır. Bu vakada hastalık, 23 Aralık 2019 tarihinde kendini gösterdi.

- Dünya Sağlık Örgütü hastalığa Covid-19 adını verdi.

- Heniz kesin olmamakla birlikte Koronavirüsü taşıyan hayvanın adı : pangolin.

- Türkiye'de ilk vaka 10 Mart 2020 günü görüldü.

- Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden , koronaya karşı verdiği mücadele ile akıllara kazınan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu.'nun adı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine verilecek.

- Türkiye'de ilk corona kaynaklı ölüm 17 Mart 2020 günü oldu.

- Koronavirüsün en son girdiği Avrupa Ülkesi Karadağ.

2020 OSCAR ÖDÜLLERİ

En İyi Film: Parasite

En İyi Yönetmen: Bong Joon-ho (Parasite)

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)

En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger (Judy)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood)

- 31 Aralık 2019 itibarıyla Türkiye 'nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 oldu.

- “Türkiye’nin en büyük kütüphanesi” olma özelliğine sahip “Millet Kütüphanesi” Ankara'da Şubat 2020 'de açıldı.

- Lüksemburg, toplu tşaımayı ücretsiz yapan ilk ülke oldu. Mart 2020.

- Şubat 2020 'de Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonasın’da özel sporcu “Esra Bayrak” 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu.

“Karadeniz’in Zeugması” olarak adlandırılan 2020 yılında ören yerine dönüşecek “Hadrianapolis Antik Kenti” Karabük’te yer almaktadır



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’de Türk. askerlerine yönelik yapılan hain saldırının ardından başlatılan harekatın adını “Bahar Kalkanı” olarak açıkladı

- Birleşmiş Milletler 2020’yi Farabi yılı ilan etti.

- Çorlu, 2020 Avrupa Spor kenti oldu.

- Kanada’nın Alberta eyaletinde 11 milyon yıllık yeni tür bir dinozor fosili (tyrannosaur) buldu Dinazora “ölüm meleği” adı verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg duyurdu: Kuzey Makedonya NATO’nun 30’uncu üyesi oldu-2 Nisan 2020.

Mars 2020 keşif aracının adı “Perseverance” oldu 16 Mart 2020.

Lübnan, vadesi 1.2 milyar dolar olan dış borcunu ödeyemeyeceğini açıkladı ve iflasını duyurdu 16 Mart 2020.

✽ Türk patent ve Marka kurumu Van kahvaltısının vazgeçilmezi olan KAVUT’a coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

✽ Türkiye’nin ilk oyuncak ambulans müzesi BURSA/İNEGÖL’de açıldı.

✽ Dünya’nın ilk yapay zeka spiker robotu ÇİN’de sunum yaptı.

✽ MISIR’da 25 yaşında hamile bir kadına ait olduğu düşünülen 3700 yıllık mezar bulundu.

✽ Türkiye’nin ilk tropikal meyvesi olan EJDER MEYVESİ tescillendi.

✽ Dünya sağlık örgütü YEMEN ülkesindeki çocukların % 80 ‘inin çok muhtaç olduğunu duyurdu.

✽ Spider-Man,X-man gibi çizgi romanların yazarı olan STAN LEE hayatını kaybetti.

✽ Nobel Fizik ödülü 55 yıl sonra ilk defa bir kadına verildi.(DONNA STRİCKLAND)

✽ 2018 FİFA yılın futbolcusu ödülü LUKA MODRİÇ’e verildi.

✽ KİM JONG YANG,İnterpool başkanlığına seçildi.

✽ Expo 2023 KAHRAMANMARAŞ’ta yapılacak.

✽ Yayımlanan kararname ile AKŞEHİR GÖLÜ,kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

✽ Arap Dünyasının önemli medya ağlarından olan Rassdnews 2018’de Dünyanın en seçkin kişisi olarak RECEP TAYİP ERDOĞAN’ı seçti.

✽ Birleşmiş Milletler’in yaptığı araştırmaya göre 2018’in en mutlu ülkesi FİNLANDİYA oldu.

✽ Birleşmiş Milletler’in yaptığı araştırmaya göre 2018’in en mutsuz ülkesi BURUNDİ oldu.

✽ Türkiye’nin lisanslı en yaşlı atleti olan ERDOĞAN DULDA 91 yaşında hayatını kaybetti.

✽ 2019 Dünya Kitap Başkenti ŞARJA (Birleşik Arap Emirlikleri) oldu.

✽ 2019 Yılı Türkiye’de GÖBEKLİTEPE yılı olarak ilan edildi.

✽ 2019 Dünya Rafting Şampiyonası TUNCELİ’de gerçekleştirilecek.

✽ Aralık ayında ENDONEZYA’da meydana gelen Tsunami’den dolayı 250 kişi hayatını kaybetti.

✽Hollanda’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında kadınlarda YASEMİN CAN şampiyon oldu.

✽ Aralık ayında Sinop’ta Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğine sahip ATMACA füzesi test edildi.

✽ Türksoy 2019 yılını AŞIK VEYSEL-NESİMİ yılı olarak ilan etti.

✽ Aralık ayında Dünyanın ilk yapay zeka spikeri Çin’de ekrana çıktı.

✽ 3 Aralık günü ‘‘Dünya Engelliler günü’’ olarak ilan edildi.

✽ Aralık 2018’de FİFA tarafından tescillenen ilk Türk kadın hakemi DRAHŞAN ARDA.

✽ Aralık 2018’de yaptığı açıklamaya göre 2025’te ülkesinde sigara içilmesini yasaklayacak olan ülke: İSVEÇ

✽ Aralık 2018’de OPEC’ten ayrılacağını duyuran ülke KATAR.

✽ Gençlik ve spor Bakanlığı 2019 yılını ‘‘GÖNÜLLÜLÜK YILI’’ olarak ilan etti.

✽ 2018’de TİMES dergisi yılın kişisi olarak ‘‘CEMAL KAŞIKÇI’’yı seçmiştir.

✽ Aralık 2018’de toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapan ülke: LÜKSEMBURG.

✽ 2019 Asya Futbol Turnuvasında KATAR şampiyon oldu.

✽ İZMİR, Organik tarım merkezi seçilmiştir.

✽ NADİNE LABAKİ,Kefernahum filmi ile Oscar’a aday gösterilen ilk kadın arap yönetmen oldu.

✽ 2019- G20 dönem başkanı: JAPONYA

✽ Ocak 2019’da VENEZÜELLA’da darbe girişimi yaşandı.

✽ SABRİYE ŞENGÜL Dünya Boks şampiyonasında şampiyon oldu.

✽ AVRUPA MERKEZ BANKASI, Mustafa Kemal için 5.000 adet Euro bastırdı.

✽ ‘‘Domates Güzeli’’ lakabı ile bilinen Türk sinemasının ünlü sanatçılarından AYŞEN GURUDA hayatını kaybetti.

✽ 2019 Avrupa Kültür Başkentleri: Plovdiv(Bulgaristan)-Matena(İtalya)

✽ Devlet Sanatçısı GÜLRİZ SURURİ hayatını kaybetti.

✽ 2018’de en çok ziyaret edilen müze TOPKAPI SARAYI olmuştur.

✽ Ocak-2019’da yeni Rtük başkanı EBUBEKİR ŞAHİN seçilmiştir.

✽ 2019 Avrupa Birliği dönem başkanlığı: ROMANYA-FİNLANDİYA

✽ Ocak-2019’da kanun dışı yöntemlerle genetiği değiştirilmiş ilk bebekleri ÇİN’de meydana gelmiştir.

✽ Dünya Ekonomik Forumu Ocak ayında İSVİÇRE’de düzenlendi.

✽ ZÜHTÜ ARSAN tekrar Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi.

✽ Şubat 2019’da MUSTAFA ŞENTOP Tbmm başkanı seçildi.

✽ SİMONE KASLOWSKİ Tüsiad’ın başkanı seçildi.

✽ 2019 İslam işbirliği teşkilatı başkanlığını TÜRKİYE yönetecek.

✽ Şubat 2019’da Osmanlı Tarih uzmanı KEMAL KARPAT hayatını kaybetti.

✽ İPEK ARSLANTAŞ,Rusya’da düzenlenen Bilim Temelli Bilgi yarışmasında MATEMATİK dalında 1. Olmuştur.

✽ Aİ-DA Dünyanın ilk yapay zekaya sahip robot sanatçısı olarak isimlendirildi.

✽ İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT,tekrar YARGITAY Başkanlığına seçildi.

✽ 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ESKİŞEHİR seçildi.

✽ İZMİR,Organik tarım merkezi seçildi.

✽ Birleşmiş Milletler,2019 yılını PERİYODİK TABLO YILI olarak ilan etmiştir.

✽ Çorlu Havalimanının ismi ATATÜRK HAVALİMANI olarak değişti.

✽ 2019 Dünya kadın boks şampiyonluğu TRABZON’da yapılacak.

✽ ETİYOP YA’dan KENYA’ya uçuş yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu tüm mürettebat hayatını kaybeti.

✽ İlk şehir hologram müzesi KASTOMANU’da açıldı.

✽ YENİ ZELANDA’nın ChristChurch şehrinde gerçekleşen terör saldırısında bir çok insan hayatını kaybetti.

✽ Kazakistan’ın başkenti olan ASTANA’nın ismi NURSULTAN olarak değişti.

✽ Kazakistan’da yapılan seçimler sonucu NURSULTAN NAZARBAYEV yerine KASIM COMERT TOKAYEV seçildi.

✽ Dünya mutluluk raporuna göre 2018’in en mutlu ülkesi :FİNLANDİYA

✽ Dünya mutluluk raporuna göre 2018’in en mutsuz ülkesi:BURUNDİ

✽ Mart 2019’da Türkiye’nin en yaşlı muhtarı olan ALİ HAMURLU, KİLİS ilinin GÜVENDİK köyüne seçildi.

✽ Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı olan TURAN HANÇERLİ, İstanbul’un AVCILAR ilçesine seçildi.

✽ UKRAYNA’da Nisan ayında yapılan seçimde komedyen Vlademir Zelenskiy devlet başkanı seçildi.

✽ SRİ LANKA’da yapılan saldırılarda 250’den fazla kişi hayatını kaybetti.

✽ G-20’nin 2019 dönem başkanı olan ülke : JAPONYA

✽ Ünlü piyanist ŞEVKET UĞURLUER hayatını kaybetti.

✽ RIZA KAYAALP güreş dalında 9.kez Avrupa Şampiyonu oldu.

✽ TAHA AKGÜL,güreş dalında serbest stil 125 kilo’da Avrupa Şampiyonu oldu.

✽ SAADET YÜKSEL,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi.

✽ Atatürk Havaalanından son sefer SİNGAPUR’a yapıldı.

✽ SUDAN’da gerçekleşen darbe sonucu Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir,ordu tarafından tutuklandı.

✽ DR.DİLEK GÜRSOY,Almanya’nın en saygın ödüllerinden olan Victress Ödülü’nü kazandı.

✽ Türkiye’nin ilk şehir hologram merkezi KASTAMONU’da açıldı.

✽ SÜMEYYE BOYACI,ABD’de yapılan yüzme yarışında Altın Madalya’nın sahibi oldu.

✽ Ses sanatçısı DİLBER AY,geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

✽ İngiltere’de düzenlenen Dünya Tekwando Şampiyonasında İREM YAMAN altın madalya kazandı.

✽ İSTANBUL HAVALİMANI Global Travel ödüllerinde Üstün Yetenek dalında özel başarı ödülünü aldı.

✽ 1 aydan fazla sürmesinden dolayı ‘Dünyanın en uzun seçimi‘’ olan seçim HİNDİSTAN’da tamamlandı.

✽ ‘’İsmini Mars’a gönder’’ kampanyasında en fazla isim gönderen ülke: TÜRKİYE

✽ Türkiye’nin ilk antik Dna laboratuvarı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE kuruldu.

✽ Avrupa’nın en büyük hastanesi ANKARA’da açılmıştır.

✽ Japon imparatorluk tahtına oturan isim: NARUHİTO

✽ FERZAN ÖZPETEK’e İtalya tarafından Fahri vatandaşlık ve fahri doktora unvanı verildi.

✽ IRAK hükümeti 22 yıl sonra gelecek yıl ülke genelinde nüfus sayımı yapacağını duyurdu.

✽ İsrail’de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını HOLLANDA kazandı.

✽ İsrail’de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Filistin bayrağı açan ülke: İZLANDA

✽ Brand Finance’nin yaptığı araştırmaya göre dünyanın en değerli futbol kulübü REAL MADRİD oldu.

✽ ‘‘Matematikçilerin Nobeli’’ olarak bilinen ABEL ödülünü KAREN KESKULLA UHLENBECK kazandı.

✽ Rusya’da düzenlenen Uluslararası Film Festivalinde en iyi kurgu dalında YUVA filmi birinci oldu.

✽ Dr. HATİCE ZORA’ya İsveç tarafından Kraliyet Hanedanı ödülü verildi.

✽ ÇAMLICA CAMİSİ İSTANBUL’da açıldı.

✽ ‘‘Sinyör’’ lakaplı Fenerbahçe’nin efsane ismi CAN BARTU hayatını kaybetti.

1-TÜRK SİLAHLI KUVVVETLERİNİN 20 OCAK TARİHİNDE BAŞLATILAN, SURİYE'NİN SINIRINDA BULUNAN AFRİN BÖLGESİNE YAPTIĞI HAREKATIN İSMİ NEDİR?

ZEYTİN DALI HAREKATI

2-DAVRANIŞSAL İKTİSAT BABASI OLARAK DA BİLİNEN 2017 NOBEL ÖDÜLÜNÜ KAZANAN EKONOMİST KİMDİR?

RİCHARD THALER

3-CEP HERKÜLÜ OLARAK DA TANINAN KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDENİ İLE 17 KASIMDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ HALTERCİMİZİN ADI NEDİR?

NAİM SÜLEYMANOĞLU

4-YAKIN BİR ZAMANDA AKTİF HALE GELEN KİLEVEA YANARDAĞI NEREDEDİR?

HAVAİ- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

5-2018 HAZİRAN DÖNEMİNDE AÇILAN VE İZMİR-MANİSA ARASI MESAFEYİ 15 DAKİKAYA DÜŞÜREN TÜNELİN ADI NEDİR?

SABUNCUOĞLU TÜNELİ

6-KÜRK MANTOLU MADONNA,İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN GİBİ ÜNLÜ ESERLERİN YAZARI KİMDİR ?

SEBAHATTİN ALİ

7-2018 YILINDA TÜBİTAK'IN BAŞINA KİM GETİRİLMİŞTİR?

HASAN MANDAL

8-"DÜNYANIN TARİHİ YENİDEN YAZILACAK" DENEN ÜLKEMİZ DOĞU İLİNDE BULUNAN YER NERESİDİR?

URFA GÖBEKLİTEPE

9-TÜRKİYE'NİN EN ESKİ ŞEHRİ HANGİSİDİR?

HAKKARİ

10-DÜNYANIN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN İLK HAVALİMANI HANGİ ÜLKEDE BULUNMAKTADIR?

HİNDİSTAN

11-ATATÜRK'ÜN ASKERİ OKULLARIN MÜFREDATINA KONULMASINI İSTEDİĞİ "BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE" KİTABININ YAZARI KİMDİR?

GRİGORY PETROV

12- 2014 YILINDA G8'DEN ÇIKARILAN VE G8 GRUBUNUN,G7 OLARAK BİLİNMESİNE NEDEN OLAN ÜLKE HANGİSİDİR?

RUSYA

13-KÜTAHYA,AFYON VE UŞAK İLLERİMİZE HİZMET VEREN TÜRKİYENİN İLK YEREL HAVALİMANI HANGİSİDİR?

ZAFER HAVALİMANI

14-GENEL ALICI KAN GRUBU OLARAK BİLİNEN KAN GRUBU HANGİSİDİR?

AB RH+

15-YAŞAMINI ALS HASTALIĞI NEDENİ İLE ELEKTRİKLİ BİR SANDALYE İLE GEÇİRMİŞ OLAN,2018 DE HAYATINI KAYBETMİŞ DÜNYANIN EN BÜYÜK FİZİKÇİSİ SAYILAN BİLİM ADAMI KİMDİR?

STEPHEN HAWKING

16- SpaceX ŞİRKETİNİN Heavy roketi ile Tesla model otomobili UZAYA GÖNDEREN DÜNYACA ÜNLÜ ABD'Lİ İŞ ADAMININ ADI NEDİR?

ELON MUSK

17-BİLL GATES'DEN DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI ÜNVANINI ELİNDEN ALAN AMAZON KURUCUSU İŞ ADAMININ İSMİ NEDİR?

JEFF BEZOS

18-DÜNYADA DİJİTAL PARA DÖNEMİNİ AÇAN VE 2018 DE REKOR DEĞERE ULAŞAN ÜNLÜ DİJİTAL PARANIN İSMİ NEDİR

BİTCOİIN

19-YILLARCA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BM GENEL SEKRETERLİĞİNİ YÜRÜTMÜŞ,80 YAŞINDA VEFAT EDEN ÜNLÜ BÜROKRAT KİMDİR

KOFİ ANNAN

20-SUUDİ ARABİSTANIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞUNDA ÖLDÜRÜLEN VE ULUSLARARASI ARENADA ÇOK KONUŞULAN ARAP GAZETECİNİN ADI NEDİR?

CEMAL KAŞIKÇI

21-2019 DÖNEMİ G20 BAŞKANLIĞINI HANGİ ÜLKE YAPACAK?

JAPONYA

22-2019 G20 TOPLANTILARI NEREDE YAPILACAK?

OSAKA KENTİ

23- 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hangi İlimiz oldu?

KASTAMONU

24-8 ŞUBATTA E-DEVLET SİSTEMİNİN HİZMETE KOYDUĞU VE MİLYONLARCA İNSAN TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖREN HATTA SİSTEMLERİN BİLE ÇÖKMESİNE NEDEN OLAN UYGULAMA NEDİR?

SOYAĞACI UYGULAMASI

25-15 TEMMUZ DARBESİNE KARŞI İLK DİRENİŞİN BAŞLADIĞI VE ADININ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ OLARAK DEĞİŞTİRİLEN KÖPRÜNÜN ESKİ ADI NEDİR?

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ

26-2018 YILINDA HANGİ TARİHTE ERKEN GENEL SEÇİMLER YAPILMIŞTIR?

24 HAZİRAN ERKEN SEÇİMLERİ

27-2018 DE YASALAŞAN BEDELLİ ASKERLİKTE,TEMEL EĞİTİM ALMA SÜRESİ NE KADAR OLDU?

21 GÜN

28- 28 EYLÜL 2018 GÜNÜ MEYDANA GELEN ,2091 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TSUNAMİ VE DEPREM HANGİ ÜLKEDE OLMUŞTUR

ENDONEZYA

29-2019 YILININ İLK GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİREN VE MARKETLERİN POŞETLERİ ÜCRETLİ SATMALARINA KARAR VEREN BAKANLIĞIN ADI NEDİR?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

30-TÜRKİYE'NİN "EN GENÇ MİLLETVEKİLİ ÜNVANINI" ELİNDE BULUNDURAN VEKİLİMİZİN ADI NEDİR

Rümeysa Kadak -AK PARTİ

31- 2018 Yılı Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 1. OLAN MİLLİ SPORCUMUZUN ADI NEDİR?

Sümeyye Boyacı

32-TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER PROJESİ OLAN AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ HANGİ İLİMİZE BAĞLIDIR?

MERSİN

33-DÜNYADA SOPHIA OLARAK BİLİNEN YAPAY ZEKALI ROBOTA HANGİ ÜLKE VATANDAŞLIK VERMİŞTİR?

Suudi Arabistan

34- Dünyanın en büyük yer altı şehri hangi ilimizdedir?

NEVŞEHİR

35- İslam İş Birliği Teskilatı'NIN MERKEZİ NEREDEDİR?

CİDDE

36- Turizm ve Kültür Bakanlığı 2018 YILINA HANGİ ADI VERMİŞTİR?

TORİA

37- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Rakka’ya düzenlediği Operasyonın adı nedir?

Fıratın Gazabı

38-KASIM 2018 DE YAPILAN SEÇİMLERDE "SALOME ZURAVİSHVİLİ" HANGİ ÜLKENİN İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLMUŞTUR?

GÜRCİSTAN

39-2018 YILINDA ADI AÇIKLANAN VE TÜRKİYE'NİN İLK GENEL MAKSATLI HELİKOPTERİNİN ADI NEDİR?

GÖKBEY

40-DÜNYA TELEVİZYONLARINDA İLK DEFA CANLI İZLENEBİLEN SAVAŞIN ADI NEDİR?

KÖRFEZ SAVAŞI

41-BM VE UNESCO TARAFINDAN DÜZENLENEN 3.DÜNYA KÜLTÜR VE TURİZM KONFERANSI HANGİ İLİMİZDE DÜZENLENDİ?

İSTANBUL

42-KASIM 2018'DE DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKALI ROBOTU HANGİ ÜLKEDE CANLI YAYINA ÇIKIP SUNUCULUK YAPMIŞTIR

ÇİN

43- 2018 Yılında NATO zirvesi NEREDE YAPILMIŞTIR?

BRÜKSEL

44-2013 YILINDA AVRUPA BİRLİĞİNE 28. ÜYE OLARAK KATILAN ÜLKE NEREDİR?

HIRVATİSTAN

45-2018 VERİLERİNE GÖRE EN ÇOK İHRACAT YAPAN 3 İLİMİZ HANGİSİDİR?

İSTANBUL,KOCAELİ,BURSA

46-AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI KİMDİR

MARIO DRAGHİ

47-MERKEZ BANKASI BAŞKANIMIZ KİMDİR?

MURAT UYSAL

48-15 TEMMUZDA GÖSTERDİĞİ MÜCADELENİN DE SONUCU OLARAK MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLARAK ATANAN KOMUTANIMIZ KİMDİR?

HULİSİ AKAR

49-TÜRKİYE DE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN EN ÇOK ZİYARET ETTİĞİ MÜZENİN ADI NEDİR?

MEVLANA MÜZESİ

50-ÇANAKKALE DE BULUNAN VE TARİHİ EN AZ 5 BİN YIL OLAN ÜNLÜ ANTİK KENTİMİZİN ADI NEDİR?

TROYA ANTİK KENTİ

51-KONYA KÜLTÜR MERKEZİ TARAFINDAN HER YIL DÜZENLENEN MEVLANA'YI ANMA PROGRAMINA VERİLEN AD NEDİR?

ŞEB-İ ARUZ TÖRENLERİ

52-2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ OLARAK HANGİ ÜLKE VE İLİ BELİRLENMİŞTİR?

KIRGIZİSTAN- OŞ ŞEHRİ

53-MEDENİYETLER BEŞİĞİ OLARAK NİTELENDİRİLEN KARS İLİMİZDEKİ ÜNLÜ ÖREN YERİ NERESİDİR

ANİ ÖREN YERİ

54-TÜRKİYE'DE ADRESE DAYILI KAYIT SİSTEMİNE KAÇ YILINDA GEÇİLDİ

2007

55-2018 G20 ZİRVESİ HANGİ ÜLKEDE YAPILMIŞTI

ARJANTİN

56-HER YIL DÜNYA EKONOMİK ZİRVESİ OLARAK DÜZENLENEN,BİRÇOK ÜLKENİN KATILDIĞI ANCAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BİR DAHA GELMEM DEDİĞİ KENT NERESİDİR?

DAVOS

57-İSLAM DİNİNE HAKARET EDEN İRLANDALI BOKSÖRÜ, NAKAVT EDEN VE TÜM DÜNYADA GÜNDEM OLAN DAĞİSTANLI BOKSÖR KİMDİR?

HABİB NURMUHAHMMEDOV

58-ABD TARAFINDAN MARSA GÖNDERİLEN VE MARSA İLK SONDAJI YAPIP YER ALTINI İNCELEYECEK UZAY ARACININ ADI NEDİR?

INSIGHT

59-FRANSA DA ZAMLARI PROTESTO EDEN VE YAPTIKLARI EYLEMLERLE ADLARINDAN SÖZ ETTİREN TOPLULUĞA NE AD VERİLİYOR

SARI YELEKLİLER

60-2018 YILINDA HANGİ ÜLKE TÜRKİYE YILI İLAN ETMİŞTİR?

ÇİN

61-İSRAİL'İN,FİLİSTİNİ İŞGAL ETMESİNE KARŞILIK FİLİSTİNLİLERİN YAPTIĞI AYAKLANMAYA NE AD VERİLİR

İNTİFADA

62-AKIL OYUNLARI FİLMİNDE HAYATI BEYAZ PERDEYE AKTARILAN NÖBEL ÖDÜLLÜ MATEMATİKÇİ KİMDİR?

JOHN NASH

63-ROWLİNG'İN YAZDIĞI VE DÜNYADA TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATILAN KİTABI ÜNVANI HANGİ KİTABA AİTTİR?

HARRY POTTER

64-İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATININ 2016-2019 ARASINDAKİ YILLARDA BAŞKANLIĞINI HANGİ ÜLKE YÜRÜTECEKTİR

TÜRKİYE

65-TÜRK SİNEMASININ "MAHMUT HOCASI" OLARAK DA BİLİNEN VE 2018 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ OYUNCU KİMDİR

MÜNİR ÖZKUL

66-TUİK TARAFINDAN AÇIKLANAN ,TÜRK İNSANININ GENEL YAŞAM SÜRESİ ORTALAMASI KAÇTIR

78

67-CUMHURİYET TARİHİMİZİN İLK KADIN BAŞBAKANI KİMDİR

TANSU ÇİLLER

68-ABD'de düzenlenen OKÇULUK ŞAMPİYONASINDA 2. OLUP GÜMÜŞ MADALYA ALAN MİLLİ OKÇUMUZ KİMDİR

METE GAZOZ

69-OSMANLI^'DA SAHNEYE ÇIKAN İLK MÜSLÜMAN VE TÜRK KADIN OYUNCU KİMDİR

AFİFE JALE

70-TÜRK TARİHİNDE İLK KADIN DOKTOR ÜNVANINI ALAN KADIN DOKTORUMUZUN ADI NEDİR

SAFİYE ALİ

71-1980 ASKERİ DARBESİNİN ARDINDAN,1983 YILINDA HÜKÜMETİ TEKRAR KURARAK DEMOKRASİNİN İŞLEMESİNİ SAĞLAYAN LİDER KİMDİR

TURGUT ÖZAL

72-HALK ARASINDA ÇOBAN YILDIZI OLARAK BİLİNEN GÖK CİSMİ HANGİSİDİR?

VENÜS

73-MONA LİSA VE SON AKŞAM YEMEĞİ TABLOLARI İLE TANINAN ÜNLÜ RESSAM KİMDİR

LEONARDO DA VİNCİ

73-HAMLET,KRAL LEAR GİBİ YAPITLARIN YAZARI OLAN ÜNLÜ İNGİLİZ EDEBİYATÇI KİMDİR

SHAKESPEARE

74-GELİŞMİŞ TELESKOPUN MUCİDİ ÜNLÜ İTALYAN ASTRONOM KİMDİR

GALİLEO

75-NÜFUS YOĞUNLUĞU EN AZ OLAN İLİMİZ NERESİDİR?

TUNCELİ

76-TÜRKİYE'NİN İLK SİSMİK ARAMA GEMİSİNİN ADI NEDİR

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA

77-CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK BARAJI HANGİSİDİR

ANKARA ÇUBUK BARAJI

78-TÜRKİYE'DE DENİZ DOLDURULARAK İLK VE DÜNYANIN 2. HAVALİMANI HANGİ ŞEHİRİMİZDEDİR?

ORDU

79-DÜNYANIN EN KALABALIK ŞEHRİ NERESİDİR

TOKYO

80-TÜRK VATANDAŞI HANGİ SINIR KOMŞUSU ÜLKEYE SADECE KİMLİĞİ İLE GİREBİLİR?

GÜRCİSTAN

81-2019 YILI İTİBARI İLE BM GENEL SEKRETERİ KİMDİR

ANTONİO GUTERRES

82-CUMHURİYET TARİHİMİZDE KAÇ KEZ REFARANDUM YAPILMIŞTIR

7

83-2018 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ ÜLKEDE YAPILDI

GÜNEY KORE

84-TÜRK DİL KURUMU "DRONE" OLARAK BİLİNEN UÇAN HAVA ARACINA HANGİ İSMİ VERMİŞTİR

UÇANGÖZ

85-DÜNYA'DA NÜKLEER SANTRALA EN ÇOK SAHİP OLAN ÜLKE HANGİSİDİR

ABD

86-TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ PARKI HANGİ İLİMİZDE AÇILMIŞTIR?

YOZGAT-YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI

87-DÜNYANIN EN DERİN GÖLÜ HANGİ GÖLDÜR

BAYKAL GÖLÜ

88-DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞELALESİ HANGİSİDİR

ANGEL ŞELALESİ,VENEZUELLA

89-DÜNYANIN EN BÜYÜK YANARDAĞI HANGİSİDİR

TAMBORA YANARDAĞI ENDONEZYA

90-DÜNYANIN EN BÜYÜK MAĞARASI HANGİSİDİR VE HANGİ ÜLKEDEDİR

ABD- CARLSBAD MAĞAZARASI

91-DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKESİ NERESİDİR

VATİKAN

92-DÜNYANIN EN ÇOK SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKE

ÇİN

93-AVRUPA MERKEZ BANKASI HANGİ LİDERİMİZ İÇİN ÖZEL EURO BASTI

ATATÜRK

94-- Filistin’e Yahudilerin göçünü organize eden gizli teşkilat hangisidir?

Haganah

95-YENİ KİMLİK KARTLARIMIZIN GEÇERLİLİK SÜRESİ KAÇ YILDIR?

10 yıl

96- Şu Çılgın Türkler isimli eserin sahibi kimdir

Turgut Özakman

97-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müfredata eklenmesini istediği kitap hangisidir?

Mehmet Akif Ersoy'a ait Safahat

98-Hangi ülke ayda pamuk yetiştirmeye başladı

Çin

99-Türkiye’yi 1964’te ABD’den uzaklaştırarak SSCB’ye yaklaştıran en etkili olay hangisidir?

Kıbrıs Meselesi

100-2018 yılında İngiltere Ortadoğu’daki ilk daimi deniz üssünü nerede açmıştır?

Bahreyn

2019 Genel Kültür Deneme Sınavı

Soru 1) 2019 yılı "İslam İşbirliği Teşkilatı"nın dönem başkanlığını aşağıdaki ülkelerden hangisi yürütecektir?

A) Türkiye

B) Mısır

C) Katar

D) Suudi Arabistan

E) İran

Cevap: A

Soru 2) 2019 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en az nüfusa sahip şehri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilis

B) Çankırı

C) Düzce

D) Bayburt

E) Yalova

Cevap: D

Soru 3) 2019 yılı Dünya'daki en fazla nüfusa sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hindistan

B) Endonazya

C) Japonya

D) Çin

E) ABD

Cevap: D

Soru 4) 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Şampiyonası nerede düzenlenecektir?

A) Türkiye

B) Fransa

C) Çin

D) Japonya

E) Güney Kore

Cevap: C

Soru 5) Aşağıda verilen komutanlarda hangisi "Gelibolu Fatihi" olarak adlandırılmıştır?

A) Barbaros Hayrettin Pala

B) Halil Paşa

C) Ragıp Paşa

D) Fazıl Ahmet Paşa

E) Süleyman Paşa

Cevap E

Soru 6) 2020 Turizm Başkenti Seçilen "Gebele" kenti aşağıda verilen hangi ülkede bulunmaktadır?

A) Mısır

B) Kazakistan

C) Lübnan

D) Azerbaycan

E) Fas

Cevap D

soru 7) Ocak 2019'da RTÜK başkanı aşağıda verilen isimlerden hangisi olmuştur?

A) Hasan Uslu

B) Mustafa Yılmaz

C) Ebubekir Şahin

D) Sami Çalışkan

E) Lütfi Yonca

Cevap C

Soru 8) 2018 yılında G-7 zirvesine aşağıda verilen ülkelerden hangisi ev sahipliği yapmıştır?

A) Türkiye

B) Rusya

C) Türkiye

D) Kanada

E) İngiltere

Cevap D

Soru 9) 2019 UNECO Dünya Kitap Başkenti aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Atina

B) Eskişehir

C) Şarika

D) İzmir

E) Palm Cumeyra

Cevap C

Soru 10) 2021 yılında İslami dayanışma oyunları nerede düzenlenecektir?

A) İran

B) Mısır

C) Birleşik Arap Emirlikleri

D) Türkiye

E) Azerbaycan

Cevap D

Soru 11) Dünyada ilk burslu öğrenci sistemini hayata geçiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygurlar

B) Karahanlılar

C) Türgişler

D) Gazneliler

E) Osmanlı İmparatorluğu

Cevap B

Soru 12) Tarihte "İlek Hanlığı" olarakta bilinen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygurlar

B) Avarlar

C) Karahanlılar

D) Gazneliler

E) Avarlar

Cevap C

Soru 13) Hıttin Savaşında Kudüsü haçlılardan alan komutan aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yavuz Sultan Selim

B) Şah İsmail

C) I. Abbas

D) Selahaddin Eyyubi

E) Muhammed Hüdabende

Cevap D

Soru 14) Anadoluda açılan ilk rasathane olan "Cacabey Medresesi" aşağıda verilen hangi şehrimizde bulunur?

A) Yozgat

B) Çankırı

C) Kırşehir

D) Bursa

E) Mardin

Cevap C

Soru 15) Anadoluda açılan ilk hastane olan "Gevher Nesibe Şifahanesi" aşağıda verilen hangi şehrimizde bulunur?

A) Ankara

B) Kayseri

C) Denizli

D) Gaziantep

E) Çorum

Cevap B

Soru 16) Amasya Genelgesi'nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azım ve kararı kurtaracaktır.” kararı ile öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması

amaçtanmıştır?

A) Saltanat

B) Mecelle

C) Hilafet

D) Tekke ve zaviyeler

E) Medreseler

Cevap A

Soru 17) Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumu değildir?

A) Medrese

B) İmarethane

C) Enderun

D) Rüştiye

E) Darulfünun

Cevap B

Soru 18) 2018 TÜİK verilerine göre "Elma" üretiminde ilk sırada olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara

B) Isparta

C) Kayseri

D) Niğde

E) Denizli

Cevap B

Soru 19) 2018 TÜİK verilerine göre "Buğday" üretiminde ilk sırada olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara

B) Yozgat

C) Konya

D) Kırıkkale

E) Antalya

Cevap C

Soru 20) 2018 TÜİK verilerine göre "Tiftik Keçisi" sayısında ilk sırada olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antalya

B) Mersin

C) İzmir

D) Iğdır

E) Ankara

Cevap E

