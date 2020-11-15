2021 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı! İşte 2021 Kpss Başvuru Tarihleri

ÖSYM Başkanlığı, 2021 KPSS sınavına yönelik geç başvuru tarihlerini açıkladı. 2021 Kpss Başvuru Tarihi nezaman 2021 Kpss Başvurusu nasıl yapılır? Geç başvuru tarihleri olarar hangi tarihler belirlendi.
ÖSYM Başkanlığı 2021 KPSS'de geç başvuru tarihlerini açıkladı.
Buna göre; tüm alanlar için geç başvuru tarihleri olarak (ÖSYM TARAFINDAN HALA AÇIKLANMADI AÇIKLANDI ANDA BU KISIMDA YER ALACAKTIR) tarihleri belirlendi.
Yine daha önce açıklandığı üzere 2021 KPSS Lisans (GY, GK ve EB) .....tarihinde, Alan bilgisi 1. gün sınavları , Alan bilgisi 2. gün sınavları , ÖABT ise yapılacak
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