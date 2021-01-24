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2021 KPSS'de hatalı soru var mı, soru iptali olacak mı?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kpss Genel Kültür ve Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları gerçekleşecek. Sınavdan çıkan yüzbinlerce aday, sorularda hata olup olmadığını merak ediyor. Peki KPSS 2021 sınavında hatalı soru var mı? Kpss Genel Kültür Genel yetenek sınavında hata var mı?

2021 KPSS'de hatalı soru var mı, soru iptali olacak mı?
24 Ocak 2021 Pazar 13:01

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sona erdi. Kamuda memur olmak isteyen adaylar saat 10.00'da başlayan KPSS'de ter döktü. Peki 2021 KPSS Lisans sınavında hatalı soru var mı? Sınavdan çıkan adaylar soruları ve cevapları tartışıyor. 2021 KPSS Soru Tartışma Platformu'na haberimizden ulaşabilirsiniz. 

2021 KPSS'de Hatalı Soru Var mı?

Yüzbinlerce aday, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavına giren adaylar soruları tartışıyor. 2020 KPSS'ye göre soruların kolay olduğunu belirten uzmanlar, sistemli çalışanların rahatça yapabileceği tarza soruların sorulduğunu ifade etti. 2021 KPSS'de hatalı ve iptal soru henüz yok. Ancak herhangi bir iptal veya tartışma oluşturacak soru olduğunuda Kamu Saati haber sitemizden öğrenebileceksiniz.

Sınava giren binlerce memur adayı tarih sorularının zorluğundan şikayet etti. Sizde 2021 KPSS sınavında hatalı soru olduğunu düşünüyorsanız, sayfamızın "Yorum" kısmına yazabilirsiniz.

2021 yılında yapılan KPSS Lisans sınavında sorulan bazı sorular sınava giren adaylar tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Her KPSS'de olduğu gibi Tarih sorularından şikayetçi olan birçok aday, 2021 KPSS'de Tarih sorularından müzdarip oldu. 

geçmiş yılların soru kitapçıklarına ve 6 Eylül 2020 kpss sınav sorularına aşağıdan ulaşabilirsiniz

2020 KPSS Lisans Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür Soru ve Cevapları için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kpss #2021kpss
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