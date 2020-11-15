2021 KPSS'de hangi derslerden soru sorulacağı merak ediliyor. Sınava girecek adaylar kendi alanlarından sorumlu tutulacak. Peki 2021 KPSS Alan Bilgisi hangi dersten kaç soru çıkacak? KPSS A grubu sınavında hangi derslerden sınava girecek. Hukuk, maliye, işletme, muhasebe sınavının yapılacağı 2021 KPSS Alan Bilgisi ile ilgili detaylar haberimizde.

Yüzbinlerce aday devlet kapısında iş sahibi olabilmek için KPSS sınavını bekliyor. 2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) günler kaldı. KPSS 2021 A Grubu ve Öğretmenlik sınavı GY-GY, Eğitim Bilimleri sınavı Pazar günü gerçekleştirilecek. KPSS 2021 Alan Bilgisi Sınavı

2021 KPSS'ye 1 aydan az bir zaman kalmışken hangi dersten kaç soru çıkacağı merak konusu. Bazı bölümlerde net soru sayısı belli olurken, bazı bölümlerde çıkan soru sayısında farklılıklar olabiliyor. Peki adaylar 2021 KPSS sınavında hangi derslerden sorumlu olacak? 2021 KPSS'de hangi dersten kaç soru çıkacak? 2021 KPSS derslere göre soru dağılımı nasıl?

2021 KPSS GK-GY ve Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleşirilecek. GK-GY Bölümünde toplam 120 soru soruluyor. Soruların 60 tanesi Genel Kültür, 60 tanesi Genel Yetenek bölümünden gelecek. KPSS'nin Genel Yetenek bölümünde 30 Türkçe 30 Matematik sorusu sorulacak, Genel Yetenek Bölümünde ise net soru sayısı bazen değişirken ortalama Tarihten 30 soru, Coğrafyadan 18-20 soru, Güncel Bilgilerden ise 10-12 soru sorulacak.

2021 KPSS Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru sorulacak. Bu sorulardan yaklaşık olarak;

20-21 soru Öğretim İlke ve Yöntemleri, 4-5 soru Sınıf Yönetimi, 4-5 soru Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 4-5 soru Program Geliştirme, 12 soru Öğrenme Psikolojisi, 12 soru Gelişim Psikolojisi, 10-11 soru Rehberlik ve 12 soru da Ölçme ve Değerlendirme derslerinden geliyordu.

gelişim psikolojisi 12, öğrenme psikolojisi 16, ölçme ve değerlendirme 12, program geliştirme ve sınıf yönetimi 8, öğretim yöntem ve teknikleri 20 ve rehberlik 12,

2021 yılı KPSS Eğitim Bilimleri derslerinin konu dağılımlarında bazı değişiklikler yapıldı:

Öğretim İlke ve Yöntemleri %20 den %26'ya arttırıldı.

Sınıf Yönetimi %5 ten %6 ya arttırıldı.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %5 ten %6 ya arttırıldı.

Program Geliştirme %5 ten %6 ya arttırıldı.

Öğrenme Psikolojisi %20 den %15 e düşürüldü.

Gelişim Psikolojisi %15 ten %13 e düşürüldü.

Rehberlik %15 ten %13 e düşürüldü.

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