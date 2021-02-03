2021 KPSS Başvuru yapacaklar dikkat! ÖSYM sınav takvimi açıklandı

2021 KPSS SINAV BAŞVURU TARİHİ
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav başvuru tarihi 28.05.2021 tarihinde başlayacak ve 22.06.2021 tarihinde sona erecek.
2021 KPSS SINAV TARİHLERİ
2021 KPSS başvuru yapamayanlar için 2021 KPSS Geç başvuru tarihi 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınav tarihi 01.08.2021 tarihinde olacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınav tarihi 07.08.2021 tarihinde olacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınav tarihi 08.08.2021 tarihinde olacak.
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 15.08.2021 tarihinde olacak.
2021 SINAV SONUÇ TARİHİ
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde olacak.