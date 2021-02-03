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2021 KPSS Başvuru yapacaklar dikkat! ÖSYM sınav takvimi açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru tarihi açıklandı. ÖSYM 2021 Sınav takvimi içerisinde 2021 KPSS Başvuru tarihleri aktarıldı. 2021 KPSS başvuru ve sonuç tarihleri haberimizde...

2021 KPSS Başvuru yapacaklar dikkat! ÖSYM sınav takvimi açıklandı
03 Şubat 2021 Çarşamba 13:54

2021 KPSS sınavına başvuru yapacaklar için 2021 KPSS başvuru tarihi 2021 ÖSYM sınav takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanmasının ardından 2021 KPSS sınav başvuru tarihleri belli oldu.

2021 KPSS SINAV BAŞVURU TARİHİ

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)  sınav başvuru tarihi  28.05.2021  tarihinde başlayacak ve 22.06.2021 tarihinde sona erecek. 

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2021 KPSS SINAV TARİHLERİ

2021 KPSS başvuru yapamayanlar için 2021 KPSS Geç başvuru tarihi 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınav tarihi 01.08.2021 tarihinde olacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınav tarihi 07.08.2021 tarihinde olacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınav tarihi 08.08.2021 tarihinde olacak.

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 15.08.2021 tarihinde olacak.

2021 SINAV SONUÇ TARİHİ 

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)  sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde olacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2021 kpss #sınav takvimi #kpss lisans ne zaman #ÖSYM sınav takvimi 2021
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