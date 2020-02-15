2020 Yılı EKPSS Sınavında Yaklaşık 85 Bin Aday Ter Dökecek
2020 Yılı EKPSS Sınavında Yaklaşık 85 Bin Aday Ter Dökecek
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) bu sene yaklaşık 85 bin adayın katılım göstereceği açıklandı.
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