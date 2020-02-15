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2020 Yılı EKPSS Sınavında Yaklaşık 85 Bin Aday Ter Dökecek

2020 Yılı EKPSS Sınavında Yaklaşık 85 Bin Aday Ter Dökecek

2020 Yılı EKPSS Sınavında Yaklaşık 85 Bin Aday Ter Dökecek
15 Şubat 2020 Cumartesi 18:39

2020 Yılı EKPSS Sınavında Yaklaşık 85 Bin Aday Ter Dökecek

ÖSYM'nin Başkanı Prof. Dr. Aygün: sınavlara başvuru süreci 12 Şubat'ta bitti. en son başvuru süreleri  11-12 Mart  tarihinden hayata geçilecek. 26 Nisan'da gerçekleştirilecek sınava bu sene yaklaşık 85 bin adayın katılım göstereceği tespit edildi Toplantıya 81 il, 103 ilçe, KKTC Lefkoşa ve Kırgızistan Bişkek'ten 189 sınav koordinatörü, 25 üniversite rektörü ve ÖSYM yetkililerinin katıldığını dile getiren , 2019 yılı çalışmalarını değerlendirildiğini ve 2020'de yapılması planlanan sınavlara yönelik takvim ve tedbirlerin istişare edildiğini aktardı.
7-9 Şubat'ta Antalya'da "2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldığını anlattı .

 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) bu sene yaklaşık 85 bin adayın katılım göstereceği açıklandı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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