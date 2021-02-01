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2020-TUS 2.Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli hekimlerimiz, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 2.Dönem ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."

2020-TUS 2.Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
01 Şubat 2021 Pazartesi 10:04

2020-TUS 2.Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli hekimlerimiz, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 2.Dönem ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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