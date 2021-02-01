ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli hekimlerimiz, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 2.Dönem ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."
2020-TUS 2.Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli hekimlerimiz, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 2.Dönem ek yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim."