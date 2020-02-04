2020 KPSS Tarih Konu Dağılımı

Yüzbinlerce adayın memur olabilmek için gireceği KPSS sınavına az bir süre kaldı. Adayların en çok çekindikleri ders şüphesiz Genel Kültür bölümünde bulunan tarih soruları. Lisans Kpss konu dağılımı, Peki KPSS 2020 tarih sınavında nasıl sorular sorulacak? KPSS tarih konuları haberimizde.

2020 senesinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'na az bir zaman kaldı. Üniversite'den mezun olup Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olmak için yüzbinlerce kişi gece gündüz demeden çalışıyor. Kamu personeli Seçme sınavı KPSS ye Garanti bir iş için, uzun yıllar aksatmadan maaş almak ve sırtını devlete yaslamak isteyen binlerce kişi KPSS sınavına girecek. Sınava az bir zaman kala sınava girek adayların en çok merak ettiği şüphesiz KPSS tarih sınavında çıkacak sorular. Peki 2020 KPSS Tarih sınavı konu dağılımı ne şekilde olacak?



Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS önceki sınavlarında sorulan Tarih sorularında müfderat farklıydı. 30 sorunun sorulduğu tarih sınavlarında en fazla sorunun sorulduğu Atatürk dönemi ile Atatürk İlke ve İnkılapları konularından olmuştu. 2020 öncesi tarih müfredatında adaylar aşağıdaki konulardan sorumluydu.



3 soru Selçuklular Dönemi ve Öncesi



3 soru Osmanlı Devleti Dönemi



3 soru III.Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler



5 soru Ulusal Kurtuluş Savaşı



8 soru Atatürk İlke ve İnkılapları



8 soru Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika



Bu sene yapılacak KPSS sınavında ise Tarih branşında adaylar 27 soru çözecek. 27 sorunun sorulacağı yeni müfredatta adayların sorumlu olduğu konular ise şu şekilde;



3 soru Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde TürkDevletleri



9 soru Osmanlı Devleti



12 soru Atatürk İlke ve İnkılapları



3 soru Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

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