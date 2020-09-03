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2020 KPSS'de hatalı soru var mı, soru iptali olacak mı?

6 Eylül 2020 Pazar KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Kültür ve Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları gerçekleşecek. Sınavdan çıkan yüzbinlerce aday, sorularda hata olup olmadığını merak ediyor. Peki KPSS 2020 sınavında hatalı soru var mı? Kpss Genel Kültür Genel yetenek sınavında hata var mı?

2020 KPSS'de hatalı soru var mı, soru iptali olacak mı?
03 Eylül 2020 Perşembe 00:30

6 Eylül 2020 Pazar günü yapılan 2020 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sona erdi. Kamuda memur olmak isteyen adaylar saat 10.00'da başlayan KPSS'de ter döktü. Peki 2020 KPSS Lisans sınavında hatalı soru var mı? Sınavdan çıkan adaylar soruları ve cevapları tartışıyor. 2020 KPSS Soru Tartışma Platformu'na haberimizden ulaşabilirsiniz. 

2020 KPSS'de Hatalı Soru Var mı?

Yüzbinlerce aday, 6 Eylül pazar sabah 10.00'da başlayan ve 120 dakika süren KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavına giren adaylar soruları tartışıyor. 2019 KPSS'ye göre soruların kolay olduğunu belirten uzmanlar, sistemli çalışanların rahatça yapabileceği tarza soruların sorulduğunu ifade etti. 2020 KPSS'de hatalı ve iptal soru henüz yok. Ancak herhangi bir iptal veya tartışma oluşturacak soru olduğunuda Kamu Saati haber sitemizden öğrenebileceksiniz.

Sınava giren binlerce memur adayı tarih sorularının zorluğundan şikayet etti. Sizde 2020 KPSS sınavında hatalı soru olduğunu düşünüyorsanız, sayfamızın "Yorum" kısmına yazabilirsiniz.

2020 yılında yapılan KPSS Lisans sınavında sorulan bazı sorular sınava giren adaylar tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Her KPSS'de olduğu gibi Tarih sorularından şikayetçi olan birçok aday, 2020 KPSS'de Tarih sorularından müzdarip oldu. 

geçmiş yılların soru kitapçıklarına ve 6 Eylül 2020 kpss sınav sorularına aşağıdan ulaşabilirsiniz

2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür Soru ve Cevapları için TIKLAYINIZ


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ÖSYM #kpss #hatalı soru var mı #kpss hatalı soru #kpss soru iptali
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