2019 KPSS'ye girmiştim, 2020 KPSS'ye girmeme gerek var mı?

Kpss Lisans Başvuruları ne zaman yapılacak? 2019 KPSS'ye girmiş olanların, tercih yapabilmek için yeniden 2020 KPSS'ye girmesi gerekiyor mu?

Son Günlrde En Çok Sorulan Soruların Başında 2019 kpss sınavına girenlerin 2020 kpss sınavından sonra yapılacak olan tercihlerde tercih hakları var mı? Tekrar 2020 kpss sınavına girmeniz mi gerekir?



Bilindiği üzere 2019 yılı KPSS sınavı sadece A Grubu kadrolar ile öğretmenlik alımlarına yöneliktir. 2019 KPSS sınav puanı A grubu alımlarda 2 yıl boyunca geçerli olacak. Ancak, 2019 KPSS puanı, öğretmenlik alımlarında 2 yıl süreyle geçerli olacak. Ancak, Kasım 2019'da yapılan değişiklik uyarınca, 2020 KPSS Öğretmenlik puanları bir yıl geçerli olacak. Detaylı bilgi için tıklayınız.

2020 KPSS ise öğretmenlik ve A Grubu alımların yanı sıra KPSS B grubu alımları da kapsamaktadır.

Dolaysıyla B grubu alımlara başvurmak istiyorsanız, 2020 KPSS'ye girmelisiniz.

Lisans düzeyindeki 2020 yılı KPSS'ye başvurular 30 Haziran ila 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. GY, GK ve Eğitim Bilimleri sınavları 6 Eylül 2020'de, A grubu oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak