DUYURU

(19 Aralık 2019)

2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019- Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

Sabah oturumu için; Adli Yargı testini alacak olan adaylar saat 10:00’dan diğer tüm adaylar ise saat 11:00’den sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Öğleden sonra oturumu için ise Adli Yargı-Avukat testi alacak adaylar 15:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgeninüzerindeadayınsınavagireceğimerkez,bina,salonbilgileriileadayınfotoğrafıbulunacaktır.Belgeüzerindeadayınfotoğrafıbulunmasızorunludur.Adaylar,bubelgelerininyazıcıdandökümünüedinirkenbelgeüzerindefotoğrafolmasınaözengöstermelidirler.Adaylarinternettenedinecekleribubelgelerininrenkliyadasiyah-beyazçıktılarınısınavgünüyanlarındabulundurmakzorundadır.BelgeninönvearkayüzündeÖSYM’ninbelirlediğibilgilerdışındaherhangibiryazı,resim,işaretvb.bulunmamalıdır.Adaylarınsınavagirecekleribinayısınavgünündenöncegörmeleriyararlarınaolacaktır.AdaylaraSınava GirişBelgesigönderilmeyecektir. SınavaGirişBelgesi’ni(fotoğrafgörünürbirşekilde)yanındabulundurmayanadaylarsınavaalınmayacaktır.Bina girişinde yoğunluğa yol açılmamasıiçin adayların çanta ve benzeri eşyalarınısınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağıbina önünde hazır bulunmalarısınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. AdaylarınsınavagirebilmeleriiçinSınavaGirişBelgesindenbaşkafotoğraflıveonaylıözelkimlikbelgelerinideyanlarındabulundurmalarızorunludur:ÖZELKİMLİKBELGESİ:Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartıSüresi geçerli pasaport, pasaportlarıbulunmayan KKTC vatandaşlarınınfotoğraflıve kimliknumaralıKuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti KimlikKartıTürkvatandaşlığından izinileayrılanlarve bunlarınkanuni Mirasçılarına aitPembe/Mavi KartlarBunlarındışındaki,sürücübelgesi,meslekkimlikkartlarıvb.diğertümbelgelersınavagirişiçingeçerlibelgelersayılmayacaktır.Nüfuscüzdanındasoğukdamgabasılıolmalı,sınavgörevlilerininadayıkolaylıklatanıyabilmelerinisağlayacak,sınavgörevlilerindeadayıtanımadatereddüt oluşturmayacakgüncelbirfotoğrafveT.C.KimlikNumarasıbulunmalı,pasaportunsüresigeçerliolmalıdır.Üzerindesoğukdamga,sınavgörevlilerininadayıkolaylıklatanımasınısağlayacakgüncelbirfotoğrafveyaT.C.KimlikNumarasıbulunmayan(TCKimlikNumarasıelleveyadaktiloilesonradanyazılmışveyailaveedilmişolmamalıdır.)nüfuscüzdanlarıilegeçerliliksüresibitmişpasaportkabuledilmeyecektir.Bubelgelerinieksiksizolarakyanındabulundurmayanbiraday,mazeretineolursaolsun,sınavaalınmayacak;sınavaalınsabilesınavıgeçersizsayılacaktır.Sınavgünüsınavgörevlilerinin,fotoğrafındanadayınkimliğinibelirlemedegüçlükçektiğitakdirde,adayısınavaalmayabileceğiveyaadayınsınavınıngeçersizsayılabileceğigözönündebulundurulmalıdır

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©