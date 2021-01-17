Gemilerde fareleri yok etmek için İngiliz gemilerinde uygulanan bir metod nedir?

Eskiden gemilerde fareleri yok etmek için İngiliz gemilerinde uygulanan bir metod vardır.

Bir tane fareyi canlı olarak yakalayıp boş bir tenekeye koyarlar ve günlerce aç bırakırlar.

Sonra bir gün yakaladıkları küçük bir fareyi bu farenin yanına koyarlar. Günlerce aç kalmış olan fare yeni koyulan fareyi yer.

Sonra bir daha bir daha derken yamyam bir fare elde ederler.

Bu fare artık iyice de semirmiş ve kuvvetlenmiş olur.

Sonra bu fareyi geminin içine salarlar, şimdi ortada tebdil kıyafet gezen güçlü kuvvetli bir yamyam fare vardır ve bu fare rahatlıkla diğer farelerin yanına sokulur ve yakaladığını yer.

Böylece gemi farelerden temizlenir.

İçimizdeki yamyam fareleri farkedip derhal bertaraf edebilmemiz dileğiyle…

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