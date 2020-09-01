TÜRKİYE YALNIZ MI?

Görünen o ki; biz ne kadar bağımsız olmaya, haklarımızı savunmaya, güçlü olmaya çalışırsak, o kadar yalnız kalıyoruz.

Son on yılda Türkiye’nin dış politikası ile ilgili getirilen en büyük eleştiri Türkiye’nin yalnız kaldığı yönünde.

Üstelik sadece Batı’dan uzaklaşmadığı, aynı zamanda Müslüman ülkeleri de küstürdüğü iddia ediliyor.

Türkiye gerçekten yalnız mı?

En son ne zaman bu kadar yalnız kalmakla suçlandığımıza baktım, 1974 Kıbrıs çıkartmasından sonra yalnız bırakılmışız. Rahmetli Ecevit’i devirmek için çevirmedikleri dolap kalmamış, insanlar mağdur edilmiş, yapay yokluk yaratılmış, Türkiye köşeye sıkıştırılmış.

Nitekim Ecevit de sonunda bunayıp bir işe yaramaz hale gelene kadar bir daha iktidar yüzü göremedi.

Demek ki biz ne zaman haklarımızı savunsak en yakın müttefiklerimiz bile bize yüz çeviriyorlar.

Onun için şimdi de bakıyorum “yine ne suç işlemişiz?” diye.

Türkiye’nin NATO’dan atılması gerektiğini söyleyen yazılar ABD ve AB basınında on yıldır var. Hatta savaşı Diyarbakır’ın içine sokan PKK’li haydutlarla ev ev çatışmaya başladığımızda bu hızlı kalemşorlar NATO’nun Türkiye’ye müdahale etmesi gerektiğini bile yazdılar. Yok canım, sadece yabancı yazarlar değil bunlar, bir kısmı da yabancı medyada boy gösteren yerli hainler. Evet, hiç utanmadan ABD’nin Türkiye’ye müdahale etmesi gerektiğini savundular bu Biden’in askerleri.

Peki, ne yapacakmışız yalnız kalmamak için?

Güneyimizde bir Kürt devletine izin verirsek, bazı Arap devletleri gibi Filistin davasını satarsak, Mısır’ın darbecisini, Suriye’nin bölücülerini, Libya’nın Fransız muhiplerini desteklersek, FETÖ’cüleri salıverir, İMF’den borç alırsak yalnızlıktan kurtulurmuşuz. Tabii bir de başkanlık sistemini kaldırıp yine eski koalisyonlu zayıf hükümetler dönemine dönersek bize bayılacaklarmış.

Bizi yalnız bıraktığını sanan Müslüman ülkelere de bir bakalım; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, vb. Hangisinin iktidarı serbest seçimle oluşmuş? Hangisinin arkasında kendi halkı var? Asıl yalnız olan petrodolarları ABD’ye taşıyan bu ülkelerin yöneticileri değil mi?

Demek ki Batılı dostlarımız nerede bir darbeci, bir despot yönetici, bir kral, bir emir varsa onu yalnız bırakmıyorlar. Demokratik bir serbest seçimde halkından bu güne kadar en büyük desteği almış hükümetimizi yalnız bırakıyorlar.

Ne yapalım? Macron Efendi bizi sevsin diye Doğu Akdeniz’de petrol aramayalım mı? Orası Fransa’nın çöplüğü diye Libya ile ikili anlaşmalar imzalamayalım mı? Yunanlılar arkasında bütün AB’yi topluyor, AB ile aramızı bozmayalım diye Ege’de olta balıkçılığıyla mı sınırlı kalalım?

Üstelik hep söylediğim gibi, 80 yıl bize sunulan tabldot politikaları izlediğimizde, yani yalnız bırakılmadığımızda çok mu mutluyduk? Çalışıp çalışıp birikimimizi İMF borç faizlerine yatırırken AB/D bizi seviyordu da ne oldu? Kiraladığımız gemilerle kara sularımızda yalandan petrol arayıp elimize 10 sayfa “bulamadık” raporu tutuştururken bizi çok mu seviyorlardı?

Görünen o ki; biz ne kadar bağımsız olmaya, haklarımızı savunmaya, güçlü olmaya çalışırsak, o kadar yalnız kalıyoruz.

Kalalım o zaman…

Elhamdülillah…