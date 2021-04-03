Tülin Aşkın'dan Muhteşem Bir Köşe Yazısı Daha.. "Kadın Ve Güzellik"

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan Tülin Aşkın'dan "Kadın Ve Güzellik" adlı Muhteşem Bir Köşe Yazısı Daha.. Detaylar haberde.

Kadın Ve Güzellik..

Güzellik kelime anlamıyla; bir canlının, somut bir nesnenin veya soyut bir kavramın algısal bir haz duyumsatan hoşnutluk veren hususiyetidir.

Güzellik, yalnızca dış görünüm olarak değil, insanın duygularını aktarma biçimiyle ilişkilendirile bilinen güzel beden anlayışı, görsel kaygılardan arınıp öğrenilmiş belli kurallar dışında kalan, içi ve dışı özdeşleşmiş estetik bilinç nesnesi de olmalıdır.

Güzele, güzelliğe bakış acılarının farklılığından olsa gerek, yıllarca güzellik farklı düşüncelerle tasvirlerle anlatılmış ve yorumlanmış tartışılmış sınıflandırılmıştır…kimi içsel, kimi fiziksel, kimi birbirini tamamlayan hem ruha hem duyulara hitap eden bir bütün olarak değerlendirmiştir güzelliği…

Peki kadın ve kadındaki gerçek güzellik neydi kadınını kadın yapan güzellik….

Halk arasında bir söz vardır yıllardır söylenip durulan, “çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır” diye… İşte bu yüzden bir kadının tepeden tırnağa bakımlı olması, en azından kendi özgüveni ve kendini iyi hissede bilmesi için çok önemli olduğu vurgulanıp duruldu her zaman. Evet, bir nevi doğruda olsa, insanların güzelliklere bakış açılarının farklı olduğunu düşünülse de , kadının dış görünümünden ziyade, ruhunun, düşüncelerinin güzel olması değilmidir as olan.

Kadınların, kadınlığına güzellik katan sadece makyajı ,kıyafeti... Kişisel bakımı değildir. Bunlar geçici, göreceli, olsa da sadece dışardan gelen tamamlayıcı unsurlardır.

Her kadının kendine özgü karakteristik özellikleri, istekleri beklentileri düşünceleri vardır. Bunu fark etmekte önce kendine sonra çevresindekilerine bağlı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir... Her birey gibi kadın önce kendini sevmeli, kendini tanımalı, tanımalı ki tanıttırabilmenin farklılığı ve farkındalığı ile istediğini alıp verebilmeli.

Kadının güzelleşmesi kendine olan özgüvenini kazandırmak, ona isteklerini sunmakla başlar. Ve bu özgüven için, kadının önce her zaman baki kalmayı başaran yegâne gücüne; iç dünyasına, duygu ve düşüncelerine kısacası, öncelikli olarak ruhuna dokunulması gerekmez mi?

Sımsıcak samimiyetle verilen sevgi, anlayış, içtenlik ,güven verenleri, önemli hissettirenleri, dinleyenlerinin olması, mutlu bir tebessümü, gülen gözleri, duyduğu, hissettiği sevgi sözcükleri ile istediği tüm güzellikleri alan kadın mutlu olur. Önce ruhuna yansır bu mutluluk, mutlu oldukça da güzelleşir ve bu güzellik bütün ruhunu sarar kadının. Artık hem mutlu hem güzel bir kadındır.

İyi bir zekaya ,asalete sahip olan yaşamı ve yaşamları düşünen kadınların kendine güveni tamdır. Bunun hazzı ile kendi gibi etrafını da güzelleştirmeye mutlu etmeye başlar, gerçek güzelliğinin ve gücünün farkına varır.

Demem odur ki; Kadın, kendine ve çevresindekilerine çarpan etkisi yaratan en etkili kişidir. Bir kadını önce ruhunun güzelliğiyle , edebiyle aldığı mutluluk sonrasında ise kişisel bakımı güzelleştirip tamamlar...

Her kadın güzeldir! Lakin mutlu bir kadın ayrı bir güzeldir. Bu güzelliğini Farkına varıp, dokunup, dokunmasının, düşünüp, düşünülmesinin farkındalığının değerini bilip bildirdikçe ...

Kalın sağlıcakla.

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