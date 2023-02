TOZ PEMBE DÜNYA

Toplumumuzun kanayan yaralarından biri olan, ve kanayan yarayı su testisi su yolunda kırılır. Sözüyle geçiştiriyoruz "Ateş düştüğü yeri yakıyor bunu gören komşular balkondan bakıyor.Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diyor balkondan içeri giriyoruz perdeyi kapatıyoruz.Elimize tv kumandasını alıp karşı komşunun madde bağımlısı olan gencin Annesinine yaptığı eziyeti unutmaya çalışıyoruz .Neden artık ülkemizde ilkokula kadar inen madde bağımlılığı yaygınlığına alışmış olacaz ki umursamaz bir hale geliyoruz. Peki neden bu gençler madde bağımlısı oluyor? Sizce temelinde yatan sebeb nedir? "Balık baştan kokar" diyeceksiniz . Temel sebeb aile ortamı evdeki, aile içi şiddetli geçimsizlik anne ve baba kavgaları,çocuklarına karşı ilgisiz davranmak, babanın alkol bağımlılığı, bazı ailerde kumarhanelere giden,aile fertlerin çocuklarıyla ilgisizlikleri,evli çiftlerin aile içinde babanın eşine gizli aşk ihaneti veya annenin gizli kocasına ihaneti ve bunlardan birini gören çocuğun susması için korkutulup baskı altında susturulması ve okulda olsun dışarda olsun kimseyle bu konuyu paylaşamayacak arkadaş bulamayan,bu çocuk'un bu halini gören torbacılar, çocuğa şevkat gösterme bahanesiyle ilk önce bedava verdiği uyuşturucuyu çocuğun derdini dinleyip ilgilenir gibi görünen bu torbacı'dan çocuk güven duyar onun vermiş olduğu uyuşturucunun etkisiyle rahatlama hisseder ve madde bağımlılar arasına bir üye daha katılmış oluyor.Peki biz toplum olarak neden düşünmüyoruz bu geçliğe iten ana temel sebebler nedir? diye düşünmüyoruz düşünemiyoruz çünkü düşünmek bile çok kötü . Bugün istatistiklere göre dünyanın %5'i madde bağımlısıdır,bunun en erken 12-14 yaş arası başlamaktadır yani İlkokul çağlarında başlıyor en yoğun olan yaş aralığı 18- 25'dir.Bir anneyi düşünün bir oğlu var 16 yaşına kadar okula giden babasıyla pazarlarda haftasonu tatilinde sebze satan güçlü bir genç, ya özeniyor yada bi anda bir bakmışsınız ailede huzursuzlık başlıyor, babanın farklı ortamlarda olması aileyi ayırıyor, bunu gören çocuk kaldıramıyor her ikisnide çok seviyor ama bir türlü yaşı genç olduğu için içine kapanıyor ve bu çocuk bir anda güçten kuvvetten düştüğünü gören torbacıların tuzağına düşüyor artık dönüşü olmayan bir yola giriyor anne ne yapsada olmuyor. Toplumumuzda evlenipde kocası madde bağımlılığında ölen 1 yaşında kalan öksüz çocuklar annesini babasını madde almak için öldüren,camilerde namaza beklediğimiz gençler bi anda camilerin demir kapılarını çalan satan,cami musluklarını çalan satan, cami tuvaletlerinde madde alan geçler ,cami tuvaletlerin de bilinmeyen sebebden dolayı bir birini bıçaklayan, marketlerden tereyağ,sucuk,pastırma çalan satan gençler,hastanelerde cip taktıran ama fayda görmeyen sadece hastaneler para kazanıyor olması,İsrail doktorları çaresi bizden 15bin dolar isteyenler bu iş için çocuklarını kurtarmak isteyen aileler evini,barkın'ı satan,kilimin'e varıncaya kadar satan aileler ama hala olumsuz yanıt alıyorlar. PKK kanalı ile ülkeye girme sebeblerin'den biride askere gitmeden uyuşturucuya alıştırmak çünkü askerde madde bağımlılarına silah verilmiyor ve dört dörtlük asker olamıyor. Yani gençlerimizi hor görmeyecez, onlar kendinde değil onu iten sebebin önüne geçmek için Devletin bu konuda çok ciddi araştırmalar yaparak,aile sorunlarına devlet olarak çözüm bulmaları gerekir,bu konuda aile hayatını araştırma komisyonu kurulmalı her mahallede bir sorumlu muhtar ve cami imamları olabilir ve her sokakda bir sorumlu olmalı ki bu komisyona hızlı rapor yaparak bu ailenin sorununa çözüm bulunmalı, eğer sorun çözülmüyorsa devlet o evdeki çocuğu himayesi altına alarak madde bağımlısı olmadan kurtarmış olabilir, bilmiyorum yanılıyormuyum.En azından yeni madde bağımlılar listesini önüne geçilebilir. Yolda yürüyorsun bir köşede gençler madde alıyor ve sen onlara bakarken seni gören genç sana "ne bakıyon dayııııı?* sesini dıyunca ürperiyorsunuz değilmi hemen önüne bakıyorsun oysa ki size şunu demek istiyor." Dayı senin yaşadığın hayatı bizde yaşasaydık böyle olmazdık."İşte ben bu sözü duydum mu içim cız ediyor ve o gençleri bu hale getirenlerin bu soruna çözüm bulamayanlar utansın diyorum . Allahdan bu gençlere hidayet diliyorum,burada yazıma son verirken toplum da bize düşen ilk görev ailenizle tartışmalarınızı bir kenara atın sorunlarınızı makul ve mantıklı bir yolla çözün.Bu çocuklar bizim ve gelecegimizin teminatıdır.Çünkü onlar bu dünyaya toz pembe bakmadan kurtarmalıyız. Ölüm var ama beyaz ölüm olmasın,onlar için beyaz bir sayfa açmalıyız. Gençler unutmayın sizi bu madde bağımlı tuzağına düşüren zihniyet bu ulusu cerben silahla savaşla ele geçiremeyen, zihniyet