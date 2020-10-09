"TESPİT" Berbati Yusuf DOĞDU Hocamızdan Muhteşem Bir Şiir Daha..

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha "TESPİT" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde.
TESPİT
"Ben bülbülüm" deyip güle,
Kargalar gibi öttüler.
Bir çınarım deseler de,
Aslında hep söğüttüler.
Garipler kalınca seyip.
"Sen maratoncusun" deyip,
Kulağından sürükleyip,
Tekmeleyip yürüttüler.
Saplar samana karıştı,
Cüceler devle yarıştı,
Kurtlar koyunla barıştı,
Bir sevdayı erittiler.
Anla artık anla bre!
Çomak soktular tekere,
Zehir kattılar şekere,
Usul usul çürüttüler.
Sen kendini bilemedin,
İpe sapa gelemedin,
Bir gün olsun gülemedin,
Davar ettiler güttüler.
BERBATİ ömrün zararda,
Durmuyorsun bir kararda,
Dostların şimdi firarda,
"Bak! Seni de üğüttüler.
BERBATİ- Yusuf DOĞDU
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