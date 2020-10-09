"TESPİT" Berbati Yusuf DOĞDU Hocamızdan Muhteşem Bir Şiir Daha..

Altın alınır mı, satılır mı? Gram altın 500 lira olur mu? Altındaki yükseliş devam edecek mi? Vatandaşlar an itibariyle bu soruların yanıtını arıyor. Koronavirüs ve ABD'de yaşanan seçim gelişmeleri sebebiyle güvenli bir yatırım limanı olan altına dönüş son günlerde yeniden başladı. Hafta başından itibaren her gün yükselişini sürdüren gram altın 490 lira bandına dayanarak 488,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 800 lirayı geçmiş durumda. İşte 9 Ekim Cuma günü itibarıyla altındaki son dakika gelişmeleri...