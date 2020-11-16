Suriyeli Prof. Dr. Muhammed Ratib Nablusi Hoca'dan muhteşem bir yazı daha Nimete alışma hastalığı

Şiddetli ve SİNSİ bir hastalıktır. Belirtileri görülmez ama yakalandığınızda çok ciddi zarar verir. Bu hastalığın adı “Nimete alışma hastalığı” dır.

Dört şekilde kendini gösterir:

1- Allah'ın nimetlerine alışmak.

Adeta nimet değilmiş gibi görmeye başlamak. Nimetin nimet olduğunu hissetmeyip müktesep hak gibi görmek.

2- Evine giren kişinin ailesini sağ salim görmeye alışması.

Onları iyi halde görüp bunun için Allah'a hamdu sena etmemek.

3- Alışverişe gidip market arabasına dilediğini koyup ücretini ödeyerek evine dönerken nimeti vereni ve ona şükretmenin gerektiğini zerre miktar hissetmemek.

Bunu gayet normal bir durum olarak görüp adeta en tabii hakkı gibi telakki etmek.

4- Her sabah güven içinde uyanıp sağlığı yerinde, bir şikayeti ağrısı sızısı olmadan kalktığında Allah'a hamd etmemek.

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Dikkat! Sen bu durumlardan birisini yaşıyorsan tehlike altındasın.

Evine girdiğinde; Allah sana anne baba yahut eş, çoluk çocuk nimeti vermişse, sağlıklı ve iyi bir durumda isen Allahu tealaya bol bol hamdet, şükret!

Hayatının nimetlere alışmanı sağlamasına izin verme. Nasılsın diye sorduklarında;

"Aynı be, ne olsun" deme!.

Sen sayamayacağın nimetler içindesin, Allahu teala sana onları yeniliyor. Güncelliyor...

Hem de her gün