Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha "SÖZ" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...

"SÖZ" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha "SÖZ" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...

Söz odur ki; Az söylenip çok gibi Saplanmalı yüreklere ok gibi

Söz odur ki; çınardaki kök gibi Kök salıp cihana sökülmemeli…

Söz odur ki; Edep ile yoğrula, Söz odur ki; Ötelere çağrıla,

Söz odur ki; Elif olup doğrula, Lastik gibi sünüp bükülmemeli…

Söz odur ki; Seviyeli dengeli, Olarak aşmalı birçok engeli.

Söz odur ki; haksızlığa çengeli, Atmalı geriye çekilmemeli…

Söz odur ki; Sanki bir şiir gibi Akmalı ruhlara bir nehir gibi

Söz odur ki; Acı bir zehir gibi Dudaktan kalplere dökülmemeli…

Söz odur ki; Maveradan seslene, Söz odur ki; “O” aşk ile beslene

Söz odur ki sevda ile süslene, Öyle daldan dala sekilmemeli…

Söz odur ki; Gitse bile ağıra, Bir heceden bin bir mana doğura,

Söz odur ki; Hep güzele çağıra Kalplere kin nefret ekilmemeli…

BERBATİ Yusuf DOĞDU

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