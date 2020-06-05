"ŞEHİR…! " Berbati Yusuf DOĞDU Hocamızdan Muhteşem Bir Şiir Daha..

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha "ŞEHİR…! " Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde.

RAMAZANA MEKTUPLAR-11.Mektup

ŞEHİR…!

Artık biz şehirli olduk Ramazan Köyde kalan yuvamızı unuttuk.

Her şey gram ile, kaynamaz kazan,

Tencereyi, tavamızı unuttuk.

Ne hayaller kurup gelmiştik güya,

Hasretiz davula, zurnaya toya,

Bardaklar kağıttan ,kahveye çaya,

Maşrapayı,kovamızı unuttuk.

Caddeler sokaklar adam kakılı,

lefonlar adamlardan akıllı,

Herkes faceboktan alır akılı

Umutları hevamızı unuttuk.

Kimisi keyiften zıp zıp zıplıyor,

Kimi de çöplerden ekmek topluyor.

Kışın her tarafı duman kaplıyor,

O tertemiz havamızı unuttuk.

Şen günler mazide mahur bestedir,

Sanırdım ki her şey çok ahestedir.

Gözlerim kapıda, kulak sestedir,

Dostluk denen devamızı unuttuk.

Şehirlerin hepsi böyle mi olur?

Yollarımız asfalt, hayaller çamur,

Gel de bu şehirde güzel hayal kur.

Dağı, taşı, ovamızı unuttuk .

Olmuyor be! Ramazan'ım olmuyor,

Dolumuz boşaldı, boşlar dolmuyor,

Burda kimse eceliyle ölmüyor,

Velhasıl biz davamızı unuttuk…

Yazar BERBATİ Yusuf DOĞDU

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