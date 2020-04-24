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Ramazan'a Mektuplar "Şehir" Berbati Yusuf DOĞDU Hocamızdan Muhteşem Bir Şiir Daha..

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha Ramazan'a Mektuplar "Şehir" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde.

Ramazan'a Mektuplar "Şehir" Berbati Yusuf DOĞDU Hocamızdan Muhteşem Bir Şiir Daha..
24 Nisan 2020 Cuma 21:16

Ramazan'a Mektuplar "Şehir" Berbati Yusuf DOĞDU  Hocamızdan Muhteşem Bir Şiir Daha..

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha Ramazan'a Mektuplar "Şehir"   Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU  Detaylar haberde.

RAMAZANA MEKTUPLAR-11

ŞEHİR

Artık biz de şehirli olduk Ramazan

Köyde kalan yuvamızı unuttuk.

Her şey gram ile kaynamaz kazan,

Tencereyi, tavamızı unuttuk.

Ne hayaller kurup gelmiştik güya,

Hasretiz davula, zurnaya toya,

Bardaklar kâğıttan, kahveye çaya,

Maşrapayı,kovamızı unuttuk.

Caddeler sokaklar adam kakılı,

Telefonlar adamlardan akıllı,

Herkes faceboktan alır akılı

Umutları hevamızı unuttuk.

Kimisi keyiften zıp zıp zıplıyor,

Kimi de çöplerden ekmek topluyor.

Kışın her tarafı duman kaplıyor,

O tertemiz havamızı unuttuk .

Şen günler mazide mahur bestedir,

Sanırdım ki her şey çok ahestedir.

Gözlerim kapıda, kulak sestedir,

Dostluk denen devamızı unuttuk.

Şehirlerin hepsi böyle mi olur?

Yollarımız asfalt, hayaller çamur,

Gel de bu şehirde güzel hayal kur.

Dağı, taşı, ovamızı unuttuk.

Olmuyor be! Ramazan'ım olmuyor,

Dolumuz boşaldı, boşlar dolmuyor,

Burda kimse eceliyle ölmüyor,

Velhasıl biz davamızı unuttuk…

Yazar Yusuf Doğdu

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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