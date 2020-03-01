Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha "OĞUL" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...

"OĞUL" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha "OĞUL" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...

OĞUL - 4

Devletimiz başımızda taç oğul

Taç düşerse, gelir başa haç oğul,

Ben, sen, o yok, biz varız bu âlemde,

Tek kişiyle oynanamaz maç oğul!

Aç gözünü yavrum, bir bak şu hale,

Kahpe Haçlı göz dikmiştir Hilal’e.

Herkesi, her şeyi affetsen bile,

Hainlerden almalısın öç oğul!

Haramiler doldurdular yurdunu,

Boğdururlar çakallara kurdunu,

Darmadağın ederlerse ordunu,

Gelen geçen alır senden baç oğul!

Ne kafayı yedim ne de bunadım,

Bilir misin? Nedendir bu inadım?

Vatan elden gider ise evladım,

Öz yurdunda olursun bir hiç oğul!

Bunca zulüm bu millete reva mı?

Çözüm, mözüm derdimize deva mı?

Türk-İslam davası küçük dava mı?

Bu uğurda sen de serden geç oğul!

“Ya devlet başadır, ya kuzgun leşe”

Dur demeli yavrum, artık gidişe.

Adım adım giriyorken ateşe,

“Neme lazım” demek büyük suç oğul!

Yeter milletimin çektiği acı,

Bayrak namusumuz, devlet baş tacı,

Birlik olmak tüm dertlerin ilacı,

Haydi, artık tarafını seç oğul!

Yusuf Doğdu

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