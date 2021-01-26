"Ne Siz Yanın Nede Biz Yanalım.." Tülin Aşkın'dan Muhteşem Bir Köşe Yazısı Daha..

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdanTülin Aşkın'dan "Ne Siz Yanın Nede Biz Yanalım.." adlı Muhteşem Bir Köşe Yazısı Daha.. Detaylar haberde.

Ne Siz Yanın Nede Biz Yanalım…

Pandemi döneminin yaşattığı tüm olumsuzluklarını en acı bir şekilde yaşayan ve ekonomik alanda da çöküşe uğrayan halka karşı ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin, sorunları ne kadar özde ve sözde uyguladıkları halkımız tarafından oldukça eleştiri ve tepkiye neden oluyor.

Halk yaşadığı problemler, değişik platformlarda dile getirilirken, siyasi parti yetkilileri, STK başkanları, medya kuruluşları... ve vatandaşların sosyal medyadan da sıklıkla dile getirilmesine rağmen, ne kadar dinleniyor? Ne kadar önemli görülüyor? Ne kadar dikkatte alınıyor? Ne kadar çözüm odaklı sorumluluk alınıp da uygulanıyor? Oldukça merak konusu.

Halk artık söze mi yoksa öze mi inanacakları konusunda bir hayli şaşkın. Söze gelince her şey yolunda. Ya öze gelince; her şey yeterli düzeyde ne kadar gerçekleştiriliyor?

Halk bu konuda oldukça düşünceli ve tepkili….

Halkın tüm sorunlarını dikkate alarak değerlendirip gerekli kurum kuruluş ve kişilere iletme sorumluluğunun en çok da birinci derecede söz sahibi olan milletvekillerimizin olduğunu düşünüyor.

Lakin milletvekillerimizin bir çok konuda gerektiği önem ve duyarlılığı göstermediklerini, konumlarını korumak için, ’’ne şiş yansın ne kebap’’ misali mavi boncuk dağıtan söylemlerini artık vatandaşlar duymak istemiyor.

Ülkece halkın yaşadığı problemler değişlik platformlarda dile getirilmesine rağmen, sorunları çözecek olan sorumluluk sahiplerinin, kurum ve yetkililerin bu duyarsızlıkları toplumsal ve siyasal refleksten kaynaklı tepkilere yol açtığı oldukça aşikar...

Sorumluluk sahibi olan şahıs ve siyasi kurumların daha çok yıpranmaması, güven kaybetmemeleri adına; sabırlarının yeterince zorlanmadan önlem alınmasının, bir an öce sorumluluklarını yerine getirerek sözde değil özde, soyut değil somut, görüp yaşatarak güven tazelemelerini istemek için ne siz yanın ne de biz yanalım’’ söylemleri ile her şeyi açıkça ifade etmiyorlar mı?

Sözde değil özde. Ben değil Biz düşüncesiyle sahiplenilmenin vaktidir Halk da Ülke de…

Kalın sağlıcakla

Tülin Aşkın

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