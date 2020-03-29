Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Hikaye Daha " KURDAĞZI " Yazısı Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...

"KURDAĞZI" Yusuf DOĞDU Hocamızdan Muhteşem Bir Hikaye Daha..

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Hikaye Daha " KURDAĞZI " Yazısı Yusuf DOĞDU Detaylar haberde...

KURDAĞZI

Babam köyün imamıydı. Herkes saygı duyardı. Danası, ineği hastalanan,başı ağrıyan babama gelir okunurdu.babam rahmetli Fatiha suresini okurdu ağrıya sancıya.bir de iplik bağlardı kol,bacak bel ağrıları için ,okur okur ipliğe üfler düğüm atar şifa Allahtan derdi.ipliğin faydası olur muydu? Olmaz mıydı? hatırlamıyorum. Bir de kurdağzı bağlardı babam. Danası ,ineği,eşeği atı koyunu, kuzusu velhasıl herhangi bir hayvanı kaybolan gelir, babam eline bir çakı alır okur okur çakıyı kapatırdı.Çakıyı alan hayvan sahibi hayvanını kurdun yiyemiyeceğine inanarak gönül rahatlığıyla gider sabaha kadar rahat uykusunu uyurdu.

Bir bahar günüydü, ortalık kararmıştı. Komşumuz Hacı Ağanın hanımı Pempe Hala telaşlı telaşlı geldi.”Lan Durdu oğlum, baban nirde?”dedi.Ben “ Hala babam Çora’ya bağa gitti ,daha gelmedi ne yapacaktın babamı? “dedim.”Bizim danalar gayboldu,gurdağzı bağladacadım”O an aklıma bir şeytanlık geldi.”Aman Pempe Hala niye telaşlanıyon? babam hocaysa ben de hocanın oğluyum, getir ben bağlayım kurdun ağzını”Dedim.”Essahtan bağlan mı?” “Bağlarım tabi” Dedim.”İyi ya çakı getirmedim ,Tülbentim olur mu?” Olur olur ver” dedim.Başında iki tülbent vardı ,hemen birini çıkardı verdi.Tülbenti aldım,dört ucunu iyice tükrükledim, dört düğüm attım ki çözülmesi mümkün değil.Bu arada da okuyormuş gibi yapıyorum, içimden”İnAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallahşallah kurt yer danalarını “Diyorum.Tülbenti verdim pempe halama “sağol oğlum eline sağlık” dedi.Sevinerek gitti. Sabahleyin bir baktım Pempe hala yine gelmiş elinde iki yumurtayla “Al oğlum danalar geldi çok şükür, şu yımırtaları anan bişirsin de yi” “yalınız gavur oğlan düğümleri çözemedim”dedi.”Eeee pempe hala öyle sağlam bağlamasam senin danaları kurt yemişti şimdiye kadar”dedim.”Allah razı olsun oğlum işin rast gelsin, yalnız şu düğümleri çöz de ağızsız, dilsiz hayvanlar aç kalmasın”Tülbenti aldım, zorla da olsa düğümlerini çözdüm verdim.

Kurtların ağzını geri açmıştım. Ne saf ne temiz ne tevekkül sahibi,kurtların bile aç kalmasını istemeyecek kadar vicdanlı insanlardı.Hepsini özlüyorum şimdi ama heyhaaat..Gittiler…Gelmeyecekler…

Yusuf DOĞDU

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