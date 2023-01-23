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İş Görüşmesinde Bunlara Çok Dikkat edin

İş Görüşmesinde Bunlara Çok Dikkat edin
Kamusaati
Kamusaati
23 Ocak 2023 Pazartesi 19:33



Bir çok işletme, sadece reklam amaçlı, iş ilanını aylarca aktif tutuyor.

Bir çok İK çalışanı, kafasına buyruk iş görüşme süreci yönetiyor.

Bir çok iş yeri, haftalarca sadece bir pozisyon için görüşme yapıyor.

En düşük maaş ile çalıştırabilecekleri calışanı arıyor.

Yöneticiyi kandıran İK lar gördüm.

Başka bir adayda karar kılıp, şirket prosedürü gereği ilan çıkıp, görüşmeler yapan İK lar gördüm.

Yöneticiye yalan bilgiler verip, kendi adayını öne çıkaran İK lar gördüm.

Hiç bir iş için istekli olmayın.
Teklif NASA dan gelse dahi.
İş sizinse önüne kimse geçemez.
Calısırken her zaman ikinci ve alternatif bir gelir kapısı oluşturun, hiç bir zaman işyerine bağlı kalmayın.

Bu yazıyı ulaştırabildiğimiz kadar gençlere ulaştıralım.

Uzman ve tecrübeli arkadaşlar yorumları ile tecrubelerini aktarabilir.

Genç arkadaşlarda yaşadıkları tecrübeleri paylaşabilir.

Engelli bir arkadaşımız yazdı, onlarında yasadiği sorunları var,

Ben diyorum ki
Bir işletme, bir adayı iş görüşmesine davet ediyor ise...

1. Yol masrafı
2. Yemek masrafı
3. Kuaför masrafı
4. Kuru temizleme masrafını

görüşme sonunda takdim etmelidir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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