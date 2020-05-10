"HALİMİZ" Berbati Yusuf DOĞDU Hocamızdan Muhteşem Bir Şiir Daha..

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha "HALİMİZ" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde.

HALİMİZ

Ne tadımız kaldı, ne de tuzumuz.

Gezemez yanyana kurtla kuzumuz.

Ağustos'ta erimiyor buzumuz.

Duruş faul, gülüşler ayaz şimdi.

Ferhat gibi seven gönül az şimdi.

Tersine dönüyor hep saatimiz,

Özürden büyüktür kabahatimiz.

Sevene ihanet itaatimiz.

İhanetin adı bile naz şimdi,

af sevgili yolunacak kaz şimdi.

Sevdaların sevgilerin aslı yok,

Leyla, mecnun, kerem ile Aslı yok.

Hicaz rast acemaşiran faslı yok.

Ud yok, ney yok, unutuldu saz şimdi

Şarkımız türkümüz popla caz şimdi.

Ne oğlumuz belli ne de kızımız.

Eski şarkıları çalmaz sazımız.

Okunmuyor artık alın yazımız.

Okuyabilirsen oku yaz şimdi.

Sayfalar kapkara yok beyaz şimdi.

Yasemin, menekşe, nergis, gül lale.

Canan değil artık düştüler dile,

İsyandadır bütün millet bu hale.

İmama ders verir beynamaz şimdi,

Bir ipte oynuyor üç cambaz şimdi.

Ötmüyor davullar dengi dengine

"Şimdi rağbet güzelinen zengine"

Kimse bakmaz paramızın rengine.

Beş dolara altı milyon az şimdi.

Esiyor cebimde bir poyraz şimdi.

Görenler kılavuz tutmuş körleri.

Baykuşlar doldurmuş mamur yerleri

Milletimin destan yazan erleri,

Kılıç kalkan cirit oynamaz şimdi.

Ocakta kazanlar kaynamaz şimdi.

Babalar hovarda, ana kumarda.

Oğlan başka âlem, Kızlarsa barda.

Hiç vefa kalmadı yağmurda karda.

Mevsim şaşkın, zemheride yaz şimdi

Sus BERBATİ artık sus biraz şimdi.

Yazar BERBATİ Yusuf DOĞDU

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