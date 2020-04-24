Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha "GİDERKEN" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde.

" GİDERKEN " Berbati Yusuf DOĞDU Hocamızdan Muhteşem Bir Şiir Daha..

Kamusaati.com Köşe yazarlarımızdan (KAYSADER) Kayseri Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği'nde Başkanı Yusuf Doğdu Beyden Yine Muhteşem bir Şiir Daha "GİDERKEN" Şiiri Berbati Yusuf DOĞDU Detaylar haberde.

GİDERKEN

Doğduğun ilk günden beri Bir ileri iki geri,

Kaldı ömrün üçte biri, Saatleri kurmadan git!

Ömür denen bu sürede Kim bilir nasıl nerede?

Ne olursun bir kerede, Gel kafanı yormadan git!

Ha kırkında, ha seksende, Her an gözyaşı döksen de,

Ne kadar çile çeksen de, Muhannete sormadan git!

Deme; “gidecek sıra mı?” Gördün işte tüm dramı,

Yiyenler yesin haramı Hesap kitap sormadan git!

Gel BERBATİ kır inadın, Bu âlemde kalsın adın,

Kalmasa da ağız tadın, Gönülleri kırmadan git!

BERBATİ Yusuf DOĞDU

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©