Fikirci Bey yazdı: AÇIKLAYIN BELKİ BİZ DE OY VERİRİZ

Fikri Hür vicdanı hür Fikirci Bey, millet ittifakının bir türlü açıklanamayan adayı ile ilgili bir durum tespiti ile karşınızda. Aday kim olacak bakalım merakını ve bulduğu cevapları aktarıyor..

AÇIKLAYIN BELKİ BİZ DE OY VERİRİZ…

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı artık “kahve muhabbetine” hatta bir “geyiğe” dönüştü.

Oysa bu konu Millet İttifakı üyelerinin sandığından çok daha ciddi bir konu. Çünkü soru ittifakın tepesindeki 5-6 liderin bize kimi münasip göreceği sorusu değil, her ne kadar onlar öyle sansa da…

Oy verecek 60 küsur milyon seçmen için soru Sayın Cumhurbaşkanı'na, Recep Tayyip Erdoğan’a alternatif kim olacak? Yani bize “daha iyi kimi” önerecekler ki ondan vazgeçelim. Yoksa bize ne üç beş parti başkanının gönlünden kimi geçirdiğinden?

Soru şu: “Sizin bize ‘Sayın Erdoğan’a oy vermeyin, buna verin, o daha iyi” diyeceğiniz aday kim?

Ortada bir isim yok ama kriterden geçilmiyor.

Kriter koyma konusunda yetkili olduğunu düşünebileceğimiz Sayın Kılıçdaroğlu’nun kriterlerine bakıyoruz; örnek kişi olacak, tarafsız olacak, mazisi temiz olacak araştırılmaktan kaçmayacak, nefsine hâkim olacak gibi genel geçer, kimsenin “hayır, öyle biri olmasın” diyemeyeceği şeyler.

Evet, nefsine hâkim olmalı lafının arkasında “Cumhurbaşkanlığının ihtişamına kapılıp başkanlık sistemine yapışıp kalmasın, çünkü o sembolik olacak, sistem değişecek” anlamı var, onu anlıyoruz.

İlaveten ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu:

“Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüşmemiz olmadı. Erken buluyoruz. Hukuk, anayasa, özgürlükler konusunda görüş birliği sağlandı. Ekonomi konusunda da sağlanmalı. Bileşenlerle konuşursak cumhurbaşkanı olacak kişinin devleti tanıması, bilmesi lazım. Biz pop star falan seçmeyeceğiz. Hem ittifakı bir arada tutacak hem de devletteki dönüşümü sağlayacak birisi olması lazım.”

Burada “pop star seçmiyoruz” tanımı ilginç, yani “toplumda fazla tanınmış, popüler biri olmayacak” diyor Sayın Kılıçdaroğlu.

Peki, kimler popüler?

Ekrem İmamoğlu? Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha popüler olduğu anketlerce de belgeli.

Mansur Yavaş? Burun farkı ile İmamoğlu’nu takip ediyor.

Tarkan? Pardon, pop star olmayacaktı…

Gerçi Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkanlıklarını kaybetmelerini halka açıklayamayız deyip, kendince onları devre dışı bıraktı. Ama siyasette bir buçuk yıl çok uzun bir zaman. Bizim, tarihte bu kadar zamanda bir değil iki hükümeti arkada bırakmışlığımız bile var, aday ne ki?

Benim asıl dikkatimi çeken “Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüşmemiz olmadı. Erken buluyoruz.” cümlesi.

Seçimi erken istiyorsunuz ama? Aday için neden erken olsun? Ya istediğiniz oluverir de yarın erken seçim kararı alınırsa?

Bir başka açıklama da “Adayımızı açıklarsak yıpranır.”

Ben bunu da inandırıcı bulmuyorum. Bence adayınız falan yok

Ve fakat eğer var da açıklamıyorsanız, iki tane sorununuz var

Birincisi, aday konusunda bir kamuoyu anketi falan yapıp genel olarak seçmene ve hatta bizzat kendi tabanınıza bile sormadığınıza göre kafanıza göre birini ilan edeceksiniz. Ekmelettin olayı gibi son dakikada emrivaki yapacaksınız. Demek ki onu kendi tabanınızdan bile saklıyorsunuz. Aman iyi saklayın, nazar falan değmesin.

İkincisi ve daha da önemlisi siz adayınızı mevcut Cumhurbaşkanı'ndan memnun olmayan ve belki de sizin adayınıza oy verebilecek seçmenden de saklıyorsunuz.

Yahu, sizin son dakikada açıklayacağınız adaya tıpış tıpış oy verenler, bu seçimde yine oy verecektir, korkmayın. Ama onlar yetmiyor işte, dolayısıyla asıl hedef kitlenizin bu kararsızlar olması gerekmiyor mu? Onlara biraz karşılaştırma zamanı vermeniz gerekmiyor mu?

Yani şimdi siz onların 20 senedir oy verdikleri ve icraatları gözlerinin önündeki adaydan vazgeçip birdenbire sizin ilan ettiğiniz, ne idüğü belirsiz (popüler de değil) bir adaya hemen oy vereceklerini mi zannediyorsunuz?

Siz ya herkesin sizin kemikleşmiş, hatta artık psikopatlaşmış seçmenleriniz gibi “Erdoğan olmasın da kim olursa olsun” diye önüne getirilene oy vereceğini sanıyorsunuz.

Veya kendi kemikleşmiş seçmeniniz dışında kimse umurunuzda değil. Ki son 20 yıldır böyleydiniz

Öyle ise yine aynı sonucu alırsınız.

Bir de “Açıklayalım da yıpratın, di miii? Pışşşık…” görüşü var.

Bakın, adayınız ifşa edilmekle yıpranacaksa zaten sizin koyduğunuz kriterlere uymuyor demektir. Bence sizin adayınızı açıklamamanızın temel nedeni açıklamanın adayınızı yıpratmasından değil, adayınızın ittifakınızı yıpratmasından korkmanız. Daha aday seçmeden dağılmaktan korkuyorsunuz.

Madem bu günden bu kadar kırılgansanız, seçildiğinizde bir arada duracağınızın garantisi ne?

Bu arada size bir şeyi hatırlatmak isterim. Sayın İmamoğlu da, Sayın Yavaş da CHP kökenli değiller; Kılıçdaroğlu onları aday göstermeseydi şimdiki yerlerini hayal bile edemezlerdi. Kılıçdaroğlu onları seçti ve onlar da halk tarafından seçildiler. Müteşekkir olsunlar falan demiyorum. Diyorum ki; Sayın Kılıçdaroğlu kimin seçilebileceğini hepinizden iyi biliyor. Bırakın yeni adayınızı da o seçsin…