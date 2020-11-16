Doğan Ceylan yazdı.. Uzaktan eğitimde önemli sorunlar ve Bakanlığımızca yapılması gereken çalışmalar

2. Bir evde aynı anda tüm kardeşlerin canlı dersi oluyor. Daha önce dersler farklı saatlerde olduğu için evdeki bilgisayarı 2-3 kardeş kullanabiliyordu. Şu anda sadece 1 çocuk kullanabiliyor, diğerleri derse katılamıyor. Bu nedenle Bakanlığımızca daha önce tespit edilen eğitime erişemeyen çocuk sayısı bir buçuk milyon iken şimdi iki üç katına çıktı. Bu konuda canlı ders vakitleri çakışmayacak en azından ilkokul/ ortaokul veya ilkokul/lise dersleri farklı zamanlarda olmalı. ( Örneğin ilkokullar canlı derslerini saat 11.00 e kadar yapmalı 11.00 den sonra liseler canlı derse başlamalı gibi)

2. Bir evde aynı anda tüm kardeşlerin canlı dersi oluyor. Daha önce dersler farklı saatlerde olduğu için evdeki bilgisayarı 2-3 kardeş kullanabiliyordu. Şu anda sadece 1 çocuk kullanabiliyor, diğerleri derse katılamıyor. Bu nedenle Bakanlığımızca daha önce tespit edilen eğitime erişemeyen çocuk sayısı bir buçuk milyon iken şimdi iki üç katına çıktı. Bu konuda canlı ders vakitleri çakışmayacak en azından ilkokul/ ortaokul veya ilkokul/lise dersleri farklı zamanlarda olmalı. ( Örneğin ilkokullar canlı derslerini saat 11.00 e kadar yapmalı 11.00 den sonra liseler canlı derse başlamalı gibi)

3. Yüzyüze eğitimde uygulanan haftalık ders saatinin uzaktan eğitimde de uygulanması doğru değil. 7-8 Yaşındaki bir çocuğun 30 saat canlı ders eğitimi verilmesi hem pedagojik hem de çocukların sağlığı açısından bu kadar ders doğru değil.

3. Yüzyüze eğitimde uygulanan haftalık ders saatinin uzaktan eğitimde de uygulanması doğru değil. 7-8 Yaşındaki bir çocuğun 30 saat canlı ders eğitimi verilmesi hem pedagojik hem de çocukların sağlığı açısından bu kadar ders doğru değil.

4. Cumartesi ders yapılması durumunda, ders defterleri nasıl işlenecek, ek ders ücretleri hangi güne yazılacak hazırlık ve planlama ücreti verilecek mi? vs. konularda belirsizlik var. Bu hususlar açıklanmalı.

4. Cumartesi ders yapılması durumunda, ders defterleri nasıl işlenecek, ek ders ücretleri hangi güne yazılacak hazırlık ve planlama ücreti verilecek mi? vs. konularda belirsizlik var. Bu hususlar açıklanmalı.

7. Canlı ders için kullanılan internet nedeniyle ailelerin internet faturaları artıyor. Bu konu masaya yatırılmalı.( 8 GB EBA internet paketi canlı dersi kapsamıyor. Bu kapsama alınmalı. Ancak bu çok yetersiz. Bir öğrencinin aylık canlı dersleri için kullandığı kota bedava olmalı.)

7. Canlı ders için kullanılan internet nedeniyle ailelerin internet faturaları artıyor. Bu konu masaya yatırılmalı.( 8 GB EBA internet paketi canlı dersi kapsamıyor. Bu kapsama alınmalı. Ancak bu çok yetersiz. Bir öğrencinin aylık canlı dersleri için kullandığı kota bedava olmalı.)

10. Öğrenci ve velilere de zoom kullanımı başta olmak üzere uzaktan eğitim için gerekli gerekli eğitimler verilmelidir.

10. Öğrenci ve velilere de zoom kullanımı başta olmak üzere uzaktan eğitim için gerekli gerekli eğitimler verilmelidir.

- EBA tv’de yapılan dersler, haftalık ders saatinden kabul edilmeli. Üzeri canlı ders uygulamasıyla tamamlanmalı. Örneğin haftalık 30 saat ders işlemesi gereken İlkokllarda 10 saat EBA tv + 20 saat canlı ders işlenmeli. Ortaokullarda 10 saat EBA tv + 25 saat canlı ders yapılmalı. Liselerde 10 Saat EBA tv +30 saat ders yapılmalı)

Böyle bir uygulama bir çok sorunun çözümü olacaktır. Sadece öğretmenlerin ek ders ücretini azalması gibi bir durum ortaya çıkar ki bu sorun da şöyle çözülebilir: