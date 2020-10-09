Doğan Ceylan yazdı.. Uzaktan eğitimde önemli sorunlar ve Bakanlığımızca yapılması gereken çalışmalar

Doğan Ceylan'ın yeni yazısı kamusaati.com'da Uzaktan eğitimde önemli sorunlar ve Bakanlığımızca yapılması gereken çalışmalar korona virüs tedbirleri kapsamında okullara sınıfar ve sosyal mesafe nasıl olacak? Eba ile uzaktan eğitim yararlı oluyormu? işleyiş tam anlamıyla başarılı mı? Eba neden başarısız?

Uzaktan eğitimde önemli sorunlar ve Bakanlığımızca yapılması gereken çalışmalar

1. Canlı dersler EBA Tv yayınlarıyla aynı saatlerde yapılıyor.Bu yüzden EBA tv izlenemiyor. Bunu sistem üzerinde önleyecek düzenleme yapılmalı.

2. Bir evde aynı anda tüm kardeşlerin canlı dersi oluyor. Daha önce dersler farklı saatlerde olduğu için evdeki bilgisayarı 2-3 kardeş kullanabiliyordu. Şu anda sadece 1 çocuk kullanabiliyor, diğerleri derse katılamıyor. Bu nedenle Bakanlığımızca daha önce tespit edilen eğitime erişemeyen çocuk sayısı bir buçuk milyon iken şimdi iki üç katına çıktı. Bu konuda canlı ders vakitleri çakışmayacak en azından ilkokul/ ortaokul veya ilkokul/lise dersleri farklı zamanlarda olmalı. ( Örneğin ilkokullar canlı derslerini saat 11.00 e kadar yapmalı 11.00 den sonra liseler canlı derse başlamalı gibi)

3. Yüzyüze eğitimde uygulanan haftalık ders saatinin uzaktan eğitimde de uygulanması doğru değil. 7-8 Yaşındaki bir çocuğun 30 saat canlı ders eğitimi verilmesi hem pedagojik hem de çocukların sağlığı açısından bu kadar ders doğru değil.

İlkokullarda haftalık 20- Ortaokullarda 25- Liselerde 30 saati geçmemeli.

4. Cumartesi ders yapılması durumunda, ders defterleri nasıl işlenecek, ek ders ücretleri hangi güne yazılacak hazırlık ve planlama ücreti verilecek mi? vs. konularda belirsizlik var. Bu hususlar açıklanmalı.

5. Özel eğitim sınıflarında uzaktan eğitimle ilgili uygulamaya açıklık getirilmeli. Otistik bir öğrencinin 6-7 saat uzaktan eğitim alması imkansız.

6. Anasınıflarında uzaktan eğitimle ilgili uygulamaya açıklık getirilmeli. İçerik, süre, ek ders görevleri vs. hiçbir netlik yok.

7. Canlı ders için kullanılan internet nedeniyle ailelerin internet faturaları artıyor. Bu konu masaya yatırılmalı.( 8 GB EBA internet paketi canlı dersi kapsamıyor. Bu kapsama alınmalı. Ancak bu çok yetersiz. Bir öğrencinin aylık canlı dersleri için kullandığı kota bedava olmalı.)

8. Canlı ders izleyemeyen milyonlarca çocuğun, izleyenlerle birlikte aynı sınava tabi tutulması çok olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Okullardaki tüm BTS’ler EBA destek noktasına çevrilmeli. Canlı ders ve EBA erişim artırılmalı.

9. Bazı öğretmenlerin canlı ders ve zoom kullanımı konusunda yeterli olmadıkları görülüyor, acilen eğitime tabii tutulmalılar.

10. Öğrenci ve velilere de zoom kullanımı başta olmak üzere uzaktan eğitim için gerekli gerekli eğitimler verilmelidir.

Uygulama önerim:

- EBA tv’de yapılan dersler, haftalık ders saatinden kabul edilmeli. Üzeri canlı ders uygulamasıyla tamamlanmalı. Örneğin haftalık 30 saat ders işlemesi gereken İlkokllarda 10 saat EBA tv + 20 saat canlı ders işlenmeli. Ortaokullarda 10 saat EBA tv + 25 saat canlı ders yapılmalı. Liselerde 10 Saat EBA tv +30 saat ders yapılmalı)

Böyle bir uygulama bir çok sorunun çözümü olacaktır. Sadece öğretmenlerin ek ders ücretini azalması gibi bir durum ortaya çıkar ki bu sorun da şöyle çözülebilir:

Öğretmenlerin canlı ders sonrasında öğrencilere verdikleri ödevlerin izlenmesi saatler almaktadır. Örneğin 5 şubede derse giren bir matematik öğretmeninin 150 öğrencisi var. Bunlara 20 soruluk alıştırma verdiğinde bunların kontrolü dersler kadar zaman almaktadır. Ayrıca derse hazırlık için de emek verilmektedir. Bu emeğin karşılığı olarak öğretmenlere haftalık 8-10 saat ek ders ücreti ödenerek öğretmenlerin mağduriyetinin önüne geçilebilir.

Bu uygulamanın faydaları:

-EBA tv önemini korur ve izlenmeye devam edilir. -Günlük canlı ders süresi azaltılarak çocukların ekrana maruz kalma süreleri makul hale getirilir. -Evdeki bilgisayar birden fazla çocuk tarafından kullanılır ve uzaktan eğitime erişim artar. -Öğretmenler ek ders mağduriyeti yaşamazlar.

- Uzaktan eğitim araçları öğretmen, öğrenci ve velilerce daha etkin kullanıldığı için eğitim-öğretimin niteliği artar.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©