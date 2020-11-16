Doğan Ceylan yazdı.. SINAV PUANLARI DÜŞECEK

SINAV PUANLARI DÜŞECEK

Nisan ayından beri uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde ilk kez sınavlara giriyorlar. Sınavlardan öğrencilerin alacağı notlar bir yerde uzaktan eğitimin de karnesini oluşturacak.

Uzaktan eğitim sürecinde yaşanılan sorunlar ve daha etkili bir eğitim için nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda daha önce çeşitli yazılar kaleme alarak önerilerde bulunmuştum.

Gelinen noktada gözlemlediğim kadarıyla öğrencilerin sınavlardan alacağı puanlar geçmiş yıllara göre daha düşük olacak. Uzaktan eğitimde derslerini çok sıkı takip etmeyen geniş bir kitlenin notunun düşmesi doğal. Ancak dersine her gün katılan ve düzenli çalışan öğrencilerin de notlarının düşeceğini tahmin ediyorum. Bu durum birçok veli ve öğretmeni şaşırtabilir.

Öğretmenlerimiz, uzaktan eğitimde derse katılan öğrenciler olduğunu düşünerek başarının geçen yıllara benzer olacağını düşünebilir ama genel durum açısından beklenilen öğrenmenin oluşmadığını, sınav sonrasında göreceklerdir.

Çocuklarının notlarının, beklentilerinden çok daha düşük olduğunu gören velilerin okula, öğretmene veya bakanlığa yönelik aşırı tepkiler ortaya koyması, şikayetlerin artması ve olumsuz şeylerin yaşanması muhtemeldir. Çünkü veliler bugüne kadar hiç olmadığı düzeyde yoğun stres altında kaldılar. Bu durumun bilinmesinde fayda var.

Bu sınavlardan alınan notlar, bir kere daha gösterecek ki uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerini tutamadığı açık. Bu yüzden öğretmenlerimizin yaşananlardan çıkarımda bulunarak önümüzdeki süreçte özellikle canlı dersleri işlerken programın tamamını değil kritik kazanımları içeren az ve öz konu işlemeleri faydalı olacaktır. Ayrıca sınav öncesinde bu kritik kazanımları tekrar edip pekiştirmek ve sınavlarda sorulacak soruları kritik kazanımlar üzerine yoğunlaştırmak sınav başarısını artıracaktır.

Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde sanki böyle bir şey yaşamıyormuş gibi ders kitaplarının ve programı tamamını yetiştirmeye çalışmak; her şeyi öğretelim derken hiç bir şey öğretememeye neden olabilir.

Bu durum benim varsayımım. Bu yıl sınav sonrasında alınacak puanların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yılki puanlarla kıyaslandığında oluşacak tablo durumu ortaya çıkaracaktır. Oluşacak veriler ışığında Bakanlıkça gerekli önlemlerin alınmasında fayda vardır.

Tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılı bir yıl diliyorum.