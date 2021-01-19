Doğan Ceylan yazdı.. ÖĞRENCİLERE ADİL PUAN NASIL VERİLEBİLİR?

Doğan Ceylan'ın yeni yazısı kamusaati.com'da ÖĞRENCİLERE ADİL PUAN NASIL VERİLEBİLİR? Ankara'da bir çocuğun bilgisayar oyunu yüzünden arkadaşını çekiç ve bıçakla öldürmesi üzerine bu yazıyı yazdım.
ÖĞRENCİLERE ADİL PUAN NASIL VERİLEBİLİR?
Öğretmenlerimiz öğrencilere adil bir şekilde nasıl puan verecekleri konusunda sıkıntıdalar. Bakanlık topu öğretmenlere attı ama öğretmenler arasında farklı düşünceler var.
-İmkanı olmadığı için canlı derslere hiç katılamayan çocuklara nasıl puan verecekler?
- İmkanı olduğu halde derslere katılmayanlara kaç puan verecekler?
- Derse katılıp derste aktif olmayan öğrencilere ve aktif olanlara kaç puan verecekler?
- Derse aktif katıldığı halde yapılan sınavda başarısız puan almış öğrencilere kaç puan verecekler?
Sorular ve sorunlar devam edip gidiyor...
İki üç milyon öğrenci imkanı olmadığı için canlı derslere katılamıyor. Kimi öğretmen bunlara 100 puan verilmeli derken kimisi "olmaz, sürekli dersi takip edenlerle bir farkı kalmaz, o kadar olmamalı 50 civarında geçer not yeterli" diyor.
Derslere düzenli katılan öğrencilerden sınav puanı 20 olan da vardı 100 olan da. Şimdi sınav puanı iptal olduğu için bu öğrencilere kaç puan verilecek? öğretmenler hem fikir değil.
Kimisi, "Hiç derse katılamayana bile 50 verildiği için en azından derse katılana 70- 80 verilmesi gerekiyor" derken, kimisi O zaman da sınav puanı 60-70 olan çocuklara 100 vermek gerekiyor, öyle olursa gerçekte 100 hak adene ne vereceğiz, başarılı öğrenci ile başarısız olan arasında bir fark kalmıyor." düşüncesinde.
Öğretmenlerimize önerim.
Öğretmenlerimiz, puan takdir ederken öğrencilerin geçen yılki ders başarılarını göz önünde bulundursunlar. Bunun üzerine şayet sınava girmişlerse öğrencilerin bu yılki sınav puanını ayrıca canlı derslere katılım durumunu da dikkate alarak bir puan oluştursunlar.
Örneğin: Geçen yılki puanının % 50'sini, bu yıl ki sınav notunun % 30'unu, canlı derslere katılım puanı olarak da % 20 olacak şekilde puan verilebilir.
Sınav puanı olmayan öğrencilere için geçen yılki puanının % 70' i ders ve etkinliklere katılım puanı olarak da % 30 oranında puan takdir edilebilir.
Öğrenciye verilecek puanın, bu yıl ki sınav puanından düşük olmamasına özen gösterilmedir. Canlı derslere katılan ancak geçen yıla göre derslere katılım ve performansı düşük olan öğrenciler olabileceği gibi tam tersi öğrenciler de çıkabilir. Bu durum da gözden kaçırılmamalıdır.
Böyle bir puanlama sisteminin herkese 100 puan vermekten veya imkanı olmadığı için derse katılamayan çocuklara düşük puan vermekten çok daha daha adil olacağı kanaatini taşıyorum.
Siz de önerilerinizi yorum olarak yazarsanız sevinirim.
Doğan CEYLAN
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