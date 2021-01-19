Doğan Ceylan yazdı.. ÖĞRENCİLERE ADİL PUAN NASIL VERİLEBİLİR?

Öğretmenlerimiz öğrencilere adil bir şekilde nasıl puan verecekleri konusunda sıkıntıdalar. Bakanlık topu öğretmenlere attı ama öğretmenler arasında farklı düşünceler var.

Öğretmenlerimiz öğrencilere adil bir şekilde nasıl puan verecekleri konusunda sıkıntıdalar. Bakanlık topu öğretmenlere attı ama öğretmenler arasında farklı düşünceler var.

-İmkanı olmadığı için canlı derslere hiç katılamayan çocuklara nasıl puan verecekler?

-İmkanı olmadığı için canlı derslere hiç katılamayan çocuklara nasıl puan verecekler?

İki üç milyon öğrenci imkanı olmadığı için canlı derslere katılamıyor. Kimi öğretmen bunlara 100 puan verilmeli derken kimisi "olmaz, sürekli dersi takip edenlerle bir farkı kalmaz, o kadar olmamalı 50 civarında geçer not yeterli" diyor.

İki üç milyon öğrenci imkanı olmadığı için canlı derslere katılamıyor. Kimi öğretmen bunlara 100 puan verilmeli derken kimisi "olmaz, sürekli dersi takip edenlerle bir farkı kalmaz, o kadar olmamalı 50 civarında geçer not yeterli" diyor.

Derslere düzenli katılan öğrencilerden sınav puanı 20 olan da vardı 100 olan da. Şimdi sınav puanı iptal olduğu için bu öğrencilere kaç puan verilecek? öğretmenler hem fikir değil.