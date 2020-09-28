Doğan Ceylan yazdı.. MEB UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM ARAŞTIRMASINI YENİLEMELİ

Nisan, Mayıs aylarında yapılan uzaktan eğitim sürecinde, uzaktan eğitime erişemeyen bir buçuk milyon öğrenci olduğu Bakanlıkça defaatle dile getirildi.

Nisan, Mayıs aylarında yapılan uzaktan eğitim sürecinde, uzaktan eğitime erişemeyen bir buçuk milyon öğrenci olduğu Bakanlıkça defaatle dile getirildi.

Bakanlık hala bu rakam üzerinden söylemlerde bulunuyor. Oysa 2020-2021 öğretim yılında Yeni bir uygulamaya geçildi.

Bakanlık hala bu rakam üzerinden söylemlerde bulunuyor. Oysa 2020-2021 öğretim yılında Yeni bir uygulamaya geçildi.

Geçen yıl ve bu sene başındaki telafi eğitimi döneminde sınıfların farklı saatlerde canlı ders uygulamasına girmesi sayesinde evdeki tek bilgisayarı 2-3 kardeş kullanabiliyorken yeni öğretim yılında tüm sınıflara aynı anda canlı ders verilmesi nedeniyle evdeki tek bilgisayarı ancak bir çocuk kullanabiliyor. Bu nedenle diğer iki çocuk maalesef derse katılamıyor.