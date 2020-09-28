Doğan Ceylan yazdı.. MEB UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM ARAŞTIRMASINI YENİLEMELİ

Doğan Ceylan'ın yeni yazısı kamusaati.com'da MEB UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM ARAŞTIRMASINI YENİLEMELİ korona virüs tedbirleri kapsamında okullara sınıfar ve sosyal mesafe nasıl olacak? Eba ile uzaktan eğitim yararlı oluyormu? işleyiş tam anlamıyla başarılı mı? Eba neden başarısız?
MEB UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM ARAŞTIRMASINI YENİLEMELİ
Milli Eğitim Bakanlığı bu tespiti yeniden yapmalı
Nisan, Mayıs aylarında yapılan uzaktan eğitim sürecinde, uzaktan eğitime erişemeyen bir buçuk milyon öğrenci olduğu Bakanlıkça defaatle dile getirildi.
Bakanlık hala bu rakam üzerinden söylemlerde bulunuyor. Oysa 2020-2021 öğretim yılında Yeni bir uygulamaya geçildi.
Geçen yıl ve bu sene başındaki telafi eğitimi döneminde sınıfların farklı saatlerde canlı ders uygulamasına girmesi sayesinde evdeki tek bilgisayarı 2-3 kardeş kullanabiliyorken yeni öğretim yılında tüm sınıflara aynı anda canlı ders verilmesi nedeniyle evdeki tek bilgisayarı ancak bir çocuk kullanabiliyor. Bu nedenle diğer iki çocuk maalesef derse katılamıyor.
Bazı veliler cep telefonlarıyla bu sorunu aşmaya çalışıyorlar ancak bunun çocuklar açısından sağlıklı bir yol olmadığı açık. Evde 3 çocuk varsa buna rağmen yine biri açıkta kalıyor.
Bu durum dikkate alınarak Bakanlıkça yeniden bir araştırma yapılırsa aslında 1,5 milyon değil 4-5 milyon civarında öğrencinin canlı derse erişim sorunu yaşadığı ortaya çıkacaktır.
Önerim:
1. Canlı ders saatlerinde bir düzenleme yapılmalıdır.
2. Okullardaki bütün BTS'ler EBA destek noktasına dönüştürülmelidir.
DOĞAN CEYLAN
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