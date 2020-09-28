Doğan Ceylan yazdı.. Canlı Dersler Azaltılmalı ve EBA Tv ile bütünleştirilmeli

Canlı Dersler Azaltılmalı ve EBA Tv ile bütünleştirilmeli

Okullarda öğrencilerin haftalık 30-40 saat canlı ders almaları planlandı. Uzaktan eğtim sürecinde bir çocuğun EBA tv yayınlarını izlemesi ayrıca her gün ilkokullarda 6, ortaokullarda 7, liselerde 8 saat canlı derse katılması, üzerine birde EBA’dan verilecek ödevleri yapması günlük 8-10 saat ekran karsısında durmalarını gerektirir.Çocukların ekran karşısında bu kadar kalması sağlıklı değildir.

Canlı derslerin sayısı azaltımalı, konular sadece kritik kazanımları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

İlkokullarda 2 ders EBA TV + 2 canlı ders yapılması yeterli olur. Dersler yarımşar saat olduğu için çocuklar günlük 2 saat ekran karşısında kalır. Ödevlerle birlikte bu süre ikibuçuk saati geçmemelidir. Bu şekilde cumartesi günleri de dahil edilirse haftada 12 canlı ders işlemiş olur. 12 saat Eba TV yayını ile birlikte haftada toplam 24 ders eder.

Ortaokullarda 2 ders EBA TV + 3 canlı ders yapılmalı, ekrana maruz kalma süresi ödevlerle birlikte üç saati geçmemelidir. Bu şekilde cumartesi dahil haftalık 18 canlı ders olur. 12 saat Eba TV yayını ile birlikte haftada toplam 30 ders eder.

Liselerde 2 ders EBA TV+ 4 canlı ders yapılmalı, ekrana maruz kalma süresi ödevlerle birlikte dört saati geçmemelidir. bu şekilde cumartesi dahil haftalık 24 canlı ders olur. 12 saat Eba TV yayını ile birlikte haftada toplam 36 ders eder.

Canlı dersler telafi eğitiminde yapıldığı gibi ilkokul, ortaokul ve liseler için farklı saat dilimlerine ayrılmalı, evdeki bilgisayarı ilkokul, ortaokul veya liseye giden kardeşlerin kullanması mümkün kılınmalıdır. Bu durum aynı zamanda EBA altyapısını da rahatlatacaktır.