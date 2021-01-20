Doğan Ceylan yazdı.. AH MEB AH!... Bir yanlış karar daha...

AH MEB AH!... Bir yanlış karar daha...

Bakanlık 8 Mayıs 2020 tarihinde yönetmeliklerde değişiklik yaparak ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin sınavla değerlendirilmeyeceği hükmünü koymuştu.

Yaptığı bu değişikliği unutmuş olsa gerek ki bu öğretim yılında uzaktan eğitim devam ettiği halde Ortaokul ve Liselerde sınav yapılmasını istedi. Özellikle Ortaokullarda sınavlar yapıldı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sınavlara girdiler. Puanları e-okul sistemine işlendi.

Ocak ayında tüm sınavlar yapılıp bitirilecekken gelen talep ve sosyal baskı ile sınavlar liselerde ikinci döneme ertelendi. Ortaokullarda ise yapılan sınavların geçerli olduğu açıklandı.

Sonra birileri sınav yapılmasının, değiştirdikleri yönetmelik maddesine aykırı olacağını hatırlamış olacak ki 31 Aralık'ta Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde, 6 Ocak'ta ise Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak daha önce yönetmeliğe eklenen "...Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirilme yapılmaz." hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Yani artık sınav yapmak zorunlu hale geldi. Bakanlık böylece yaptığı ve yapacağı sınavlara meşruiyet kazandırdı ve sorunu çözmüş oldu.

Tam sorun çözüldü derken Bakanlığın illere gönderdiği 13 Ocak 2021 tarihli yazı ile Ortaokuldaki yapılan sınavların, dönem puanına dahil edilmeyeceği isterse velilerin dahil edilmesi için talepte bulunabileceği bildirildi.

Şimdi yeni bir sorun daha doğdu. Bir hafta önce, 6 Ocakta yapılan değişiklik ile artık ilkokul ve ortaokullarda sınav yapmak zorunlu hale geldiği için Bakanlığın bu yazısı yönetmeliğe aykırıdır.

Şu anda uygulanması gereken Yönetmeliğin 22. maddesi şu şekildedir.

" MADDE 22 – (1) (a) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır."

İnsan sormadan edemiyor. Madem sınavı geçersiz sayacaksınız o zaman yönetmelikteki hükmü ne diye kaldırıyorsunuz muhteremler? Şimdi tüm derslerden en az ikişer sınav yapılması zorunluluğu ortaya çıktı. Resmi bir yazı Yönetmelik hükmünü değiştiremez.

Bakanlığın bu tür yanlış uygulama ve kararları hem değerli Bakanımızın hem de Bakanlık üst yönetiminin kamuoyunda ve eğitim camiasında itibar kaybetmelerine neden oluyor. Bakanımız adına üzülüyorum. Heyecan ve ümitlerimizin zirve yaptığı bir dönemde bunları mı yaşayacaktık Allahım!