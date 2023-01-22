devletten ne istiyorsunuz?

Geçen yıl asgari ücret 2800 den 5500 çıktı şimdi 8500+400 daha ne istiyon devletten?

Senin pahalı dediğin gazi avrupada bulamayıp battaniyelerle ısınıyok diyolar haberlerde görüyoruz.

Ayrıca şükür gazımızıda bulduk bulmasınada .!

Hainler onada yalan diyo .

Devletin başı martta akacak diyo, hainlerde aslı yok diyo.!

Sen kime inanıyon?

Herbişeyi bi kenara bırakalım.

Irakta namusmu kaldı? Suriyede namusmu kaldı? Libyada namusmu kaldı?

Kaddafi varken herşey bedavaydı ya şimdi?

Dünya senin olsa ne olacak Vatan elden gittikten sonra!?

Aha, hainin biri daha iha ve SİHA yapan kahramanlara sataşıyo.

Aslında onlar milli değerlerimize, silah sanayine saldırıyorlar.

Bi düşünsene! Yahüdü lobileri türk sanayine saldırdığı aynı gün burdaki hainlerde Baykar uçak sanayine saldırıyosa aklımızı başımıza alma zamanı gelmedimi haalâ?

Sana bi anımı anlatıyımda kapatıyom.

Benim düğünümde baklava yapılması için ayçiçek yağını bulamadım. Fabrikasına gittim yinede bir teneke yağ bulamadım.

Bu durumda pahalı ucuz diye bir kavramla uğraşabilirmisin? Yoktu yok, anlayın artık.

Bu seçim öyle bir seçimki Ülke için hayat memat meselesi oldu

Tüm hainler birleşti bi aslanı yıkmaya çalışıyo.

Sizi düşünmeye davet ediyorum.

Terör Tayyip gitsin diyo. ABD tayyip gitsin diyo. AB tayyip gitsin diyo.

İslâm düşmanı şu putçu, eşek evlendiren, eşek heykeli yapan, herşeye karşı gelen nâlet parti de tayyip gitsin diyo. Fetonun adayı marul hanımda tayyip gitsin diyo.

Yani tüm şer odaklar Tayyip gitsin diyosa! Demekki Tayyip doğru adam.

Daha sayamadığım hizmetleri demiyom bile.

Aklımızı başımıza alma zamanı gelmedimi?

Dünya bizim olsa ne fayda Vatan işgal olduktan sonra..! Vesselâm...!?